Час быка на планете Кыргызстан

...У нас это был Коля Иссыкульский или Коля Киргиз. На самом деле его звали Камчи Кольбаев. До него всем заправлял Рыспек Акматбаев. Он очень долго держал в руках все ОПГ. Его убили, когда у нас в стране к власти пришел Бакиев...

В Суккот, как известно, мы в Храме приносили жертвы за народы мира. А еще когда-то человечество разделилось на семьдесят народов, по числу сынов Израилевых. С тех пор число народов в мире увеличилось в сотни раз, а число сынов Израиля - в сотни тысяч. Следовательно, и я, как сын Израиля, соответствую какой-то группе представителей народов мира. Или они мне соответствуют. В любом случае - одна из моих важнейших функций в этом мире - молиться за них, что заменяет "суккотные" жертвоприношения, и стремиться принести им благословения Всевышнего, ибо сам Он сказал некогда Аврааму: "Да благословятся тобой все племена мира".

Мне есть за кого молить Всевышнего. К этой когорте недавно прибавились многие из жителей Киргизии, то бишь Кыргызстана. Четвертого октября там прошли сфальсифицированные выборы, шестого случился мощный выброс народного гнева. Это ничего, что я в Кыргызстане не только никогда не был, но до сих он вообще был для меня какой-то далекой планетой. Седьмого числа и в последующие дни ее, при помощи мессенджера, открывала для меня активистка народного движения, очаровательная Айжана Мырсан.

У Ивана Ефремова есть роман о планете Торманс, где свирепствует террор и произвол. Роман называется "Час быка". Сам автор писал: "Было самое глухое время - "час быка"[5] (два часа ночи) - власти злых духов и чёрного (злого) шаманства, по старинным монгольским суевериям". И пояснял:

"Бык" - это сильный и энергичный, но совершенно безжалостный к чужим страданиям и переживаниям человек, думающий только об удовлетворении своих потребностей. Страдания, раздоры и несчастья в далеком прошлом человечества всегда усугублялись именно такими людьми...

Так вот, именно такой час растянулся на десятилетия в Кыргызстане.

Ну что ж, пусть Айжана сама расскажет, как ее любимая и воистину прекрасная страна дошла до жизни такой.

- Преступность у нас по наследству из Советского Союза. Группировки появились во время Перестройки. Центр... матка, так сказать, был в Москве, а сеть их накрыла мелкие страны. Из центра по мафиозным потокам в разные районы явились ставленники. У нас это был Коля Иссыкульский или Коля Киргиз. На самом деле его звали Камчи Кольбаев. До него всем заправлял Рыспек Акматбаев. Он очень долго держал в руках все ОПГ. Его убили, когда у нас в стране к власти пришел Бакиев.

.... Сноска для читателя. Курманбек Бакиев стал президентом Кыргызстана в 2005 году в результате "Революции тюльпанов". В ходе революции 7-15 апреля 2010 года был свергнут оппозицией и покинул страну.

- И что, все это время ядро мафии находилось в Москве? - с изумлением спрашиваю я .

- В какой-то момент оно переместилось в Чечню, - отвечает Гульнара и продолжает свой рассказ. - Так вот Коля - он влез в политику.

- То есть?

- На него стали работать кыргызские политики, и в первую очередь - Садыр Жапаров.

Ого! Это имя даже моему слуху не чуждо! Оно сейчас гремит на всех новостных каналах. Популярный политик, дважды судимый - в 2012 - за попытку захватить Белый дом в Бишкеке, резиденцию президента, и в 2017 по делу о захвате в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева и приговоренный к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Еще несколько дней назад он был зэком, но утром 6 октября, в ходе массовых протестов против результатов парламентских выборов, был освобожден из тюрьмы, а вечером того же дня назначен премьер-министром.

- Погодите, Айжана!, До Жапарова мы еще дойдем. Но неужели все эти годы царствовала мафия? А как же Акаев, который двадцать лет правил страной? Неужели он тоже?..

- Акаев был избранным президентом. Избранным, а не поставленным мафией. А вот сын его Айдар уже был тесно связан с криминальными кругами. Фактически он легализовал бандитизм. Ну, а уж при Бакиеве криминалитет расцвел ярким цветком! Фактически был установлен клановый режим. В 2010 году Бакиева свергли. Следующий президент, Алмазбек Атанбаев был неклановый.

- А последний, Жээнбеков?

- Еще как клановый. Он напрямую связан с ОПГ! Брат его, Асылбек, фактически серый кардинал... У него вообще львиная доля доходов...

- Доходов от чего?

- Знаете, что является отправной точкой махинаций у нас в стране? Железная дорога!

- Наркотрафик?

- Не только и не столько! Дело в том, что через Кыргызстан пролегает "шелковый" путь. Товарооборот между Западом и Востоком колоссальный. И кто на всем этом наживается? Таможня! Если бы ее ВЗЯТЬ, Кыргызстан распрощался бы с бедностью.

Я вспоминаю Галича "И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней..."

Айжана между тем продолжает:

- Рулил Таможней Раим Атраимов...

Стоп! Как говорил светлой памяти Рональд Рейган, "Doveryay,no proveryay!"

Полез в википедию.

"Клан Матраимовых

Киргизский олигархический, коррупционный, наднациональный преступный клан, тесно сращенный с мафиозными и властными структурами Кыргызстана и Таджикистана, финансово-политическая клановая группа, сформированная по принципу родства и землячества, наживающая преступные доходы за счёт коррупции, хищения государственного имущества, присвоения госбюджетных средств в особо крупных размерах, политического крышевания, продажи государственных должностей, контрабанды, контроля поставки крупных партий наркотиков через киргизскую часть "Северного маршрута", насилия, рэкета, шантажа и вымогательства. В Кыргызстане примерно 20%, а на юге Кыргызстана почти половина представителей законодательной, исполнительной, судебной властей, правоохранительных органов обязаны своим выдвижением клану Матраимовых. Отцом-основателем и лидером клана считается депутат киргизского парламента Искендер Матраимов".

Простите, Айжана, что перебил Вас...

- Раим получил прозвище "Раим-миллион". Про него говорили, что в день он кладет в карман миллион долларов. По неофициальным данным он вывез из страны 10 миллиардов долларов. То есть, контролировались все передвижения между Китаем и средней Азией. А государство при этом получало по 25 миллионов долларов в месяц.

И опять я обратился к Википедии:

"Глава клана Искендер Матраимов через кошельки руководства страны, руководителя таможни Кыргызстана Мурата Малабаева устроил своего брата Раима Матраимова на таможню. Раим Матраимов используя коррупционные связи стал начальником Ошской таможни, которая контролировала границу с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном. После прихода на руководящую должность в таможне клан Матраимовых начал внедрять серые коррупционные схемы, развивать контрабанду, контролировать поставку наркотиков из Таджикистана через Кыргызстан в Казахстан и далее в Россию на системной основе. Раим Матраимов совместно с коррумпированным руководством правоохранительных органов контролировал киргизскую часть "Северного маршрута" поставки афганских наркотиков. После нескольких лет руководством таможни Раим Матраимов получил криминальное прозвище Раим-миллион. После того как клан вышел на уровень преступных доходов исчисляемый миллиардами долларов, некоторые начали называть Раима Матраимова Раимом-миллиардом, а также кошельком президентов страны".

А вы знаете, это будет похлеще того, что говорит Айжана. Да и журналистское расследование, о котором уже шла речь заканчивается словами: "Сегодня уже вся страна четко знает о связке ... С. Жээнбеков -Р.Матраимов, поэтому на первом же ближайшем пленарном заседании Жогорку Кенеша КР, предложу своим коллегам начать процедуру выражения импичмента Сооронбаю Жээнбекову, как возможному участнику транснациональной коррумпированной группировки. Я слушаю Айжану и мысленно начинаю молиться за ограбленный киргизский народ.

- - То, что произошло шестого числа, не было запланировано, -говорит Айжана. - Все, что творилось во время выборов 4 октября, ничего, кроме негодования, вызвать не могло. Тут и подкуп избирателей, и всевозможные подтасовки, и подвоз людей к месту голосования (на определенных условиях, разумеется)... Есть видео- свидетельства того, как бюллетени пачками вбрасываются в урны. При этом мировое сообщество признало состоятельность выборов.

- ???!!!

- Ну, РФ всегда сотрудничает с действующей властью. А ОБСЕ попросту боится дестабилизации обстановки.

- А народ.

- Прозвучало видеообращение с призывом к сопротивлению, причем с призывом не со стороны политиков, а со стороны обычной кыргызской женщины, блогерши. И люди со всех концов страны двинулись в Бишкек. Через три-четыре часа здесь было 20000 человек.

Как вы догадались, этой блогершей была сама Айжана. Ну, что произошло дальше, известно. Протестующие захватили Белый дом, администрацию президента, и освободили из тюрем в числе прочих "некланового" Алмазбека Атамбаева и кланового Садыра Жаппарова. ЦИК признал результаты выборов недействительнымии, и президент отправил правительство в отставку.

Как об этом было сказано в новостях, "акции протеста переросли в жестокие столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие использовали коктейли Молотова, жгли и переворачивали машины силовиков. Против участников протестов использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По данным Минздрава, в результате столкновений пострадали 130 человек".

На следующий день народ снова повалил на площадь. Руководители 12 оппозиционных партий присоединились к бессрочной акции. К 17.00 количество протестующих вновь достигло двадцати тысяч. Затем начался разгон. Выстрелы, разрывы светошумовых гранат....

...Есть в молитве "Амида", которую мы произносим трижды в день, место в разделе "Услышь голос наш", куда мы вставляем личные просьбы. В этот день я твердил: "Господи, помоги киргизам! Господи, помоги Айжане! Господи, помоги киргизам! Господи, помоги Айжане! Господи, помоги киргизам! Господи, помоги Айжане!" А вечером созвонился с ней.

- Получила отравление газом. В лицо попал осколок стекла. Под конец, ударили камнем, когда кричала чтобы не трогали машину скорой помощи. Все это, дело рук провокаторов! Наши ребята все мирные и спокойные, защищали нас, девушек, и помогали выбраться из эпицентра! Побежала в парк. Через час мы снова собрались. Половина ОМОНа перешла на сторону народа, а затем на милицейских и пожарных машинах мы прорвались к Белому дому. Пришла домой, не смогла бросить маму, она плачет и страшно напугана... Но несмотря на это, заштопала меня и поругала. Сейчас пытаюсь выбраться снова на площадь. Похоже, власть захватили Садыр Жапаров и Сооронбай Жээнбеков. Они союзники. Жээнбеков назначил Садыра Жапарова премьер-министром. Садыр заявил, что он будет править до 2023 года.

- А вы кого поддерживали.

- Я поддерживала социал-демократов, хотя членом их партии не являюсь.

- Поддерживали из идейных соображений?

- Это партия, во главе которой стоят дети Атанбаева. Хорошие люди - в коррупции не замечены, в политику не лезли, пока всей стране то, что происходит, поперек горла не стало.

На этом наш с Айжаной разговор прервался и продолжился уже на следующий день, точнее, на следующий вечер.

Айжана была встревожена. Похоже, президент Жээнбеков крепко вцепился во власть. Официально сместить его может только Жогорку Кенеш, парламент.

- Но парламент купленный, - объясняла Айжана. - И мы никак не можем набрать кворум из 61 депутата, необходимый для импичмента президенту. А если останется Жээнбеков, он же мстительный! Он завтра всех перебьет!

- А оппозиция?

- Оппозиционеры никак не могут между собой договориться. Вчера до пяти утра спорили и так ни с чем и разошлись.

Девятого октября они собрали народ на митинг, но тут опять появились провокаторы. В воздухе засвистели камни и пули. Один человек был убит. Народ стал разбегаться.

Затем пошли аресты. Задержали Атанбаева, три дня назад вышедшего из тюрьмы, затем его семью, а также молодежного лидера Темирлан Султанбекова.

Вслед за этим президент ввел Чрезвычайное положение и коммендантский час. Айжана в ужасе. Конечно же аресты продолжатся

Но помимо кнута работает и пряник. Айжане предложили войти в команду... Жапарова! Да-да, того самого Жапарова, марионетки Жээнбекова! Вот оно спасение! Жить -то хочется! Да и друзья-искусители шепчут: " Конечно же соглашайтесь! Поймите ваши отказы приведут к тому что будут приходить те же от кого мы все отказываемся, вы хоть будете изнутри оценивать работу новой власти!"

"Сейчас надо действовать как они! Не открыто и честно а хитро. По другому никак!"

"Печально но ты там должна быть что бы все не просрали!"

"Вступайте, наберитесь опыта, и мы уверены , что вы всегда с народом, и вы честны!"

нет, здесь однозначно... Какой там выбор? Вы бы могли в этой ситуации сказать: "нет" ? Айжана смогла.

- И что теперь, - спрашиваю я, - попытаетесь эмигрировать?

- Куда? Авиасообщения с другими странами нет. Да и кто меня там ждёт?

Я не бизнесмен-чиновник, с кучей бабла...Не олигарх укравший народное достояние...Я просто обычный безработный блогер с кучей долгов и мамой 70 лет!

- Айжана, может, что-то еще можно сделать?

- Похоже, что мы проиграли. Еще раз людей не соберешь. Мировое сообщество молчит. В стране диктатура. Власть в руках бандитов.

- То есть, революция не состоялась?

.- Революцию или переворот никто не планировал. Мы были против признания выборов. Кто-то подхватил идею и воспользовался толпой.

- И что вы теперь будете делать?

- Нет ничего важнее в жизни, чем здоровье мамы. И если она просит меня замолчать и пожалеть ее, я это сделаю. Несмотря на то, что из груди рвется вопль и желание снова выйти на улицу...

... И вновь я прошу: "Господи, сделай так, чтобы на планете Кыргызстан закончился час быка! Господи, сделай так, чтобы на планете Кыргызстан закончился час быка!"

Вслед за тем пришло сообщение, что Жээнбеков все-таки ушел в отставку, и что премьер-министр Садыр Жапаров стал по совместительству ... и президентом, сосредоточив в своих руках и законодательную и исполнительную власть. А после этого началось самое страшное - друзья Айжаны начали перебегать к Жапарову...

Вот такие дела творятся на планете Кыргызстан. Или все-таки Торманс, как у Ефремова?

Вы не поверите, но уже заканчивая этот очерк, я наткнулся в интернете на песню КИРГИЗСКОЙ рок группы Draw My Soul. Знаете, как называется песня? Вы сидите хорошо? Со стула не свалитесь? "Торманс"!

"Миллионы обожженных глаз смотрели

Как падает солнце вместе с надеждой

Вниз

Пульсируют жилы

Мир

Порабощенный машиной

Гнил

От жажды наживы

Вмиг

Они стали фальшивы

Лик

На самой главной картине

Будет лить ложь

Пока мы будем так же молчаливы

Друзья, это написано четыре года назад!

Мы одной колоды мы сильней старых устоев

Давай сбежим с тюрьмы и изменим планету

Мы поменяем местами радость и горе

Мы положим конец кровавому балету



Час быка.

Два часа ночи

Так называли в древности наиболее томительное для человека время,

Незадолго до рассвета

Когда властвуют демоны зла и смерти…

"Незадолго до рассвета..."

Господи, сделай так, чтобы на планете Кыргызстан рассвет поскорее наступил!