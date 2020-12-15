Путешествие в Южное полушарие

Часть третья

Новая Зеландия (20 - 29 марта 2011 года)



Карта туристического маршрута.

Перелёт из Сиднея в Крайстчёрч прошёл незамеченным, т.е. сервис был "на высоте". Пересечение государственных границ и таможня не запомнились, а может таковых и не было. К хорошему быстро привыкаешь, наверное так и должно быть…

При прошлой жизни в Союзе слово таможня нагоняло страх и требовало большого напряжения при упаковке чемоданов с личными вещами и подарками для друзей. Наш отъезд на ПМЖ в 1979 году запомнился мне на всю жизнь. В Чопе офицера таможни почему-то заинтересовал мой радиоприёмник Рига-104. Он снял заднюю панель приёмника, вынул батарейки, заглянул ему "в душу" и, похоже, успокоился. Потом принялся за досмотр личных вещей. Увидев пару чемоданов и баул, и не найдя штампа киевской таможни на моей визе, он поинтересовался, отправлял ли я багаж. Я ответил, что нет. Подняв на меня удивлённые глаза, он спросил: - А кем ты работал?, я ответил: - Инженером. Обращаясь к своей коллеге, он сказал: -Маша, досмотри, - и ушёл, потеряв ко мне всякий интерес. А у женщины, отъезжающей с парализованным отцом и дочерью, надорвали воротник пальто и изъяли фамильные драгоценности, не подлежащие провозу и, наверняка, подвергли унизительному медосмотру. Родина-мать провожала, скорее выдворяла, заблудших детей без права вывоза нажитого, разрешив брать только то, чем можно стыд прикрыть. Вот такие лирические отступления далеко не лирического содержания нахлынули на меня при упоминании слов "государственная граница" и "таможня".

Перелетев через Тасманское море, мы оказались в Новой Зеландии - государстве в юго-западной части Тихого океана, расположенном на островах Северный и Южный, разделенных проливом Кука, площадью 269 тыс. км2 и населением 3,5 млн. человек, из которых : около 74% - новозеландцы (или европейские новозеландцы), 9,6% - маори (коренное население), 3,6% - полинезийцы. Новая Зеландия - экологически чистая аграрная страна, где свыше 3/4 территории составляют горы, возвышенности и холмы (в т.ч. гора Кука на Южном острове, высотой 3764 м). Северный остров менее горист, в центре - Вулканическое плато (действующие вулканы, гейзеры, горячие минеральные источники, частые землетрясения). После февральского землетрясения город Крайсчёрч оказался непригодным для туризма. Пересев с самолёта в автобус, мы проделали довольно длинный путь к горе Кука в альпийский центр. Прав был Владимир Высоцкий, когда написал, что "лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал".

От красоты заснеженных седых гор захватывает дух. Наутро нас автобусом подняли по горной дороге на Тасманский ледник, где мы совершили увлекательный лодочный тур. Этот тур, как и многие другие, не входил в стоимость поездки, кое-кто купил вертолётный тур на вершину горы с высадкой на ледник, но мы не были уверены в погоде и предпочли прогулку по воде.

Наш путь в Квинстаун проходил по горным дорогам, с которых взору открывались изумительные горные пейзажи, окаймленные отвесными скалами; чарующие водопады; величественные горы с заснеженными вершинами и вечнозелеными склонами, покрытыми дождевыми лесами. По дороге мы совершали остановки, любуясь местной флорой, озером Ванака и впечатляющей архитектурой.

Итак, мы прибыли в Квинстаун - туристический центр Южного Острова, восхитительный край дикой природы, второе по посещаемости место в Новой Зеландии. Город, уютно расположившийся на берегу живописного озера Вакатипу среди горных массивов Южных Альп, получил свое "королевское" имя в честь британской королевы Виктории. Всем путешественникам, посещающим этот город, настоятельно рекомендуется совершить поездку во Фьордленд. Это суровый край извилистых фьордов. В соленых водах залива можно встретить дельфинов, морских котиков, греющихся под солнцем на прибрежных камнях, а на гранитных скалах - колонии морских птиц. Богат и подводный мир фьордов, - благодаря уникальным природным условиям глубинные формы жизни и древнейшие виды кораллов здесь можно наблюдать на мелководье. Жемчужиной Национального парка Фьордленд считается фьорд Милфорд Саунд, по которому мы совершили круиз.

Квинстаун - великолепный курорт, считающийся столицей экстремального туризма. Здесь находятся крупнейшие горнолыжные центры Новой Зеландии с прекрасными трассами как для начинающих, так и для профессионалов. Искатели острых ощущений могут совершить банджи-прыжок с самой высокой в мире тарзанки на мосту Каварау или сплавиться на плотах по горным трассам разных категорий сложности. Подобные увлечения не входили в нашу программу, поэтому мы только наблюдали за смельчаками подобного экстрима. Но всё-таки мы польстились на самый популярный аттракцион с адреналином - прогулку по горной реке Шотовер Джет. Скоростной катер проносился по реке и в течении тура разворачивался на 360 градусов под визг туристов, окроплённых ледяной горной водой.

Окна в гостиничном номере выходили на озеро Вакатипу, которое имеет ледниковое происхождение . Его длина составляет 80 километров, оно является самым длинным озером Новой Зеландии. Общая площадь озера - 291 квадратный километр. В озеро впадает река Дарт, а вытекает река Каварау. Озеро имеет большую глубину, в среднем она составляет 230 метров, а наибольшая глубина - 420 метров. Уровень воды в озере постоянно меняется на протяжении суток, эти колебания называются “сейши”. Сейши происходят от изменения атмосферного давления и температуры в районе Вакатипу. Вечером после "водных процедур" на горной реке турдиректор подарил нам двухчасовую прогулку на пароходе с заездом в один из приозёрных ресторанов, где после обильного ужина мы присутствовали на шоу стрижки овец и распевали песни на пароходе под аккомпанемент пианиста-виртуоза. Книжечка со словами песен была роздана всем пассажирам. Прилагаемые виды красот озера говорят красноречивей любого повествования: http://travel.aviastar.org/foto.php?dir=nz/nz/queenstown

В изобретательности местным бизнесменам не откажешь. В одном из крытых шопинг-центров на берегу озера расположено кафе "Минус 5°", в котором посетителю выдают тёплую одежду и запускают в зал, где температура воздуха -5 градусов по Цельсию. В этом зале происходит дегустация водки, за которую вы заплатили при входе. На то он и отпуск, уважаемые читатели, чтобы забыться от повседневных забот и развлечься. Выпить в разгар лета запотевшую от холода стопку водки, а кто хочет и больше, с маленьким закусоном, - это ли не развлечение? Желающие могут наблюдать через окно за происходящим внутри.

Не обошлось без встречи с земляками. В местном шопинг-центре мы зашли в сувенирный магазин, где молодая женщина, продавец – менеджер, говорила с кем-то по телефону по-русски. Мы разговорились, и она была приятно удивлена, когда мы обратились к ней на родном языке. Оказалось, что эта девушка из Мариуполя, проживает в стране вот уже 8 лет, получила гражданство, вышла замуж, родила дочь и привезла маму. Вот такой "запланированный" путь молодой эмигрантки в далёком зарубежье. Русскоговорящих в этом новозеландском курортном городке нет, или почти нет. Я судорожно стал вспоминать местоположение на карте её родного украинского города, в котором я никогда не бывал. Да, действительно, есть такой город Мариу?поль на юго-востоке Украины, один из важнейших центров металлургии и машиностроения, крупный морской порт. Боже, куда только не занесло граждан бывшего нерушимого. Выходит, не таким уж он был сплочённым – “единый, могучий Советский Союз”.

Это маленькое государство поражает путешественника своими вулканами и гейзерами, пещерами и водопадами, фьордами и ледниками, редкими рептилиями и птицами, уникальными деревьями и цветами. Но самое главное чудо Новой Зеландии — прославленная долина Роторуа, побывать в которой считает своим долгом каждый гость Новой Зеландии. Расположена Роторуа в центре Северного острова, на Вулканическом плато. Маори — давние обитатели этого острова — назвали долину Такива-Ваиарики, что означает - «Страна горячей воды».

После короткого перелёта мы прибыли в Ротаруа. Даже на улицах этого городка, центра геотермального района, можно увидеть бьющие из трещин тротуаров струи белого пара. Сотни горячих и холодных источников находятся в окрестностях городка и на берегах озера с тем же названием.

Жившие тут в далёкие времена маори построили свою деревню Вакареварева в самом сердце этой необычной местности, среди свистящих струй пара, бульканья горячих ключей, рева гейзеров и клокотания грязевых котлов. Причем постарались получше использовать природные особенности Роторуа: хижины строили на участках с теплой прогретой снизу почвой, сооружали бассейны, где круглый год купались в горячей воде, и даже рыбу варили, погружая ее в некоем подобии «авоськи» прямо в природный кипяток. И в наше время построенные здесь отели, включая отель, где мы остановились, имеют бассейны, наполненные термальными водами, да и отопление в гостиницах обеспечивается за счёт тепла земных недр.

Гейзеры – это главная достопримечательность Роторуа Их здесь десятки и струи, бьющие на четыре-пять метров в высоту, окутывают облаками пара и берег озера Роторуа, и окраину деревни, где выстроились в ряд вдоль единственной улицы красные деревянные статуи маорийских богов со свирепыми лицами и высунутыми языками. Самый мощный гейзер — Похуту — выбрасывает струю кипятка на тридцать метров вверх. Для сравнения: в горных массивах американского Колорадо, где есть подобные гейзеры, нам, туристам, сообщался почасовой график "работы" гейзера. Подобное извержение происходило, по-моему,один раз в два часа. Желающие усаживались на трибунах, построенных вокруг гейзера на безопасном расстоянии и терпеливо ждали природного 15-ти минутного представления. Здесь же, в Ротаруа, водяное извержение длится в течение часа, а то и дольше.

Утром 30-го дня путешествия мы посетили Agrodome для изучения основной индустрии страны - овцеводства. В зале, на большой сцене, были представлены все существующие породы овец. Нам показали работу специально дрессированных сторожевых собак по присмотру за овцами, продемонстрировали искусство стрижки овец, разъяснили назначение шерсти и технологию производствa изделий из неё.

В Рейнбоу Спрингс парке нас познакомили с животным миром страны и провели через заповедник по разведению киви - бескрылой птицы - символа Новой Зеландии, которая охраняется законом.

На следующий день у нас был не менее зрелищный тур в пещеры Вайтомо, которые являются главной достопримечательностью юга Области Вайкато, на Северном острове Новой Зеландии.

Сообщество Вайтомо само по себе небольшое, хотя деревня и привлекает много временных рабочих, живущих там же. Слово «Waitomo» образовано маорийскими словами «wai» – вода и «tomo» – воронка. Таким образом, все слово может быть переведено как «вода, проходящая через отверстие».

Этим пещерам, как полагают некоторые ученые, более чем два миллиона лет. Известняковые образования, окружающие oбласть пещер, уже с 1900 г. были центром все более и более популярного туризма и предметом изучения спелеологов. Первоначально в пещеры устраивались, главным образом, импровизированные экскурсии, проводимые местным маорийским населением. Затем пещеры Вайтомо были переданы под правительственный надзор и с 1904 г. стали постоянным местом паломничества туристов. Пещерный Комплекс Вайтомо это: пещеры: Вайтомо, Руакури, Арануи и Гарднерс Гат. Они известны на весь мир своими потрясающими по красоте сталактитами и сталагмитами, а также присутствием там большой колонии светлячков. В полной темноте пещер светлячки ярко светятся, как звезды в безоблачную ночь.

В одном из сувенирных магазинов я обнаружил карту земли, повёрнутую на 180 градусов вокруг экватора - с Южным Полюсом наверху и Северным внизу, сохранив при этом все границы, местоположение стран, материков и океанов в полном соответствии с обычной, понятной нашему глазу, картой. Смотрелась она необычно, но была читаемая. Новозеландцы не нарушили географию планеты, просто им так удобней, ведь они находятся ближе к Южному Полюсу и хотят быть во главе угла. Я считаю, что им шутка удалась и жалею, что не купил этот сувенир.

Завершением нашего месячного тура был город Окленд — крупнейший город Новой Зеландии с населением около 1,3 миллиона человек, что составляет более четверти всего населения страны. Территория, занимаемая Большим Оклендом, является самой большой урбанизированной областью Новой Зеландии.

Окленд расположен на перешейке шириной менее 2 километров в самом узком месте, - между заливом Мангери со стороны Тасманова моря и рекой Тамаки со стороны Тихого океана. Этот перешеек в пределах урбанизированных районов омывается водами двух бухт. Бухта Уаитемата находится на севере, в восточной части она примыкает к заливу Хаураки. Южный берег перешейка граничит с бухтой Манукау, которая через узкий пролив в западной части соединена с Тасмановым морем. Это один из немногих городов мира, который имеет выход к двум бухтам, принадлежащим к разным морям.

Берега обеих бухт соединены между собой несколькими мостами. Наиболее известным является Оклендский мост, пересекающий бухту Уаитемата в западной части Центрального делового района Окленда. В южной части города мост Манукау перекинут через одноимённую бухту. По этому мосту проходит дорога, соединяющая центральную часть города с Международным аэропортом Окленда.

Одной из основных достопримечательностей города является Скай Тауэр («Небесная Башня») — радио-башня, расположенная в деловом центре Окленда. Башня имеет смотровые площадки, что делает её и «смотровой». Высота здания составляет 328 метров и является самым высоким зданием в Южном Полушарии. Скай Тауэр является также членом Мировой Федерации Великих Башен, занимая 13-е место в мире по высоте. Здание является частью комплекса гостиница-казино SKYCITY, где мы и провели последнюю ночь перед возвращением в Америку. Как и любая башня подобного типа, Скай Тауэр имеет ресторан с панорамным видом на город, где для нашего тура был устроен прощальный ужин.

Переполненные впечатлениями и новыми знакомствами мы возвращались домой. В аэропорту мы при регистрации попросили, чтобы нам поменяли наши места на бизнес-класс. К нашему большому огорчению, нам сообщили, что наш групповой билет не подлежит обмену.

- A как же на пути к Вам, нам поменяли билеты с доплатой?

- Не знаем, этого делать они не имели права.

И тут мне стало ясно, почему так произошло и доплата была относительно невысокая. А суть в том, что одно дело лететь на Фиджи, а другое - лететь из Окленда, Новая Зеландия. Для этого не надо было жить в Одессе, чтобы заметить "две большие разницы". При вылeте из Лос Анджелеса в самолёте были свободныe места в первом классе и авиакомпания, следуя пожеланиям трудящихся, сделала разовое, а может и обычное, исключение из правил.

Как бы там ни было, этот эпизод не испортил нашего приподнятого настроения, которое сопровождало нас в течение месяца и внесло какое-то оживление в нашу рутинную и нелёгкую жизнь.

Я очень рад, что нам оказалось под силу осуществить это нелёгкое, но полное бодрящих эмоций путешествие в Южное Полушарие, каждый новый день которого преподносил нам сюрпризы, ранее не виданные. Не хочу выглядеть смельчаком, но, безусловно, у нас были опасения, уезжая в самый длинный вояж в нашей американской жизни, не считая эмиграции. Главное не бояться отправляться в путь, ведь подобные перемены нашего местонахождения являются тем лекарством, которое не требует врачебного рецепта, а сила его действия порой намного сильнее.

9 декабря 2011 года.