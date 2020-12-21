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декабрь 2020

Марк Штейнберг это эпоха...

...дед участвовал в русско-японской войне, отец уже в Гражданскую командовал кавалерийским эскадроном и отдал жизнь в Великую Отечественную. Человек поколения "не успевших на фронт", Марк продолжил путь отца, еврейского воина и мстителя...
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Ушёл из жизни военный обозреватель, историк и публицист, автор книг и статей о еврейской воинской доблести, полковник запаса Марк Иосифович Штейнберг — многолетний автор «Кругозора». Позади - более 93-х лет... Его жизненный путь вмещал целую эпоху и обширную географию - от Украины и Бессарабии до Урала, Средней Азии и США.

Родился Марк Штейнберг 23 августа 1927 в Умани, детство провел в Кишинёве, потом в эвакуации в Нижнем Тагиле и Ташкенте.

 

В 1948-1982 служил в инженерных войсках и штабе Туркестанского военного округа, впоследствии работал журналистом. С 1991-го жил в Нью-Йорке.

Воинская служба была для Марка семейным наследием: дед участвовал в русско-японской войне, отец уже в Гражданскую командовал кавалерийским эскадроном и отдал жизнь в Великую Отечественную.

Человек поколения "не успевших на фронт", Марк продолжил путь отца, еврейского воина и мстителя, поступив в военное училище сразу же после войны прослужил в армии 35 лет. Всю жизнь считал себя солдатом.

Он видел свой долг и миссию в том, чтобы рассказать людям о мужестве евреев-воинов. В своей многократно переизданной монографии "Евреи в войнах тысячелетий" и других книгах, лекциях, выступлениях по ТВ и радио, в многочисленных статьях, широко публиковавшихся в США, Израиле, России, он популяризировал и восстанавливал в правах еврейские биографии и имена с присущей ему харизмой, эрудицией, вкусом, чувством юмора, и исключительным талантом устного рассказчика.

Он был и поэтом. Его шуточные домашние стихи остроумны и изящны, а в лирических, философских сонетах и элегиях слышны голоса его любимых К. Симонова, Б. Слуцкого, Н. Заболоцкого. Эти стихи, как и многие сюжеты из жизни, в виде очерков, вошли в его книгу "Осенние сны" (2018).

Марк Штейнберг верил, что ему даны долгие годы для завершения главного труда - трилогии о евреях в российской, советской и мировой военной истории. Заключительную книгу этого цикла "Еврейский меч России и СССР" (2019), он опубликовал в возрасте 92 лет.

Марк Штейнберг - прекрасный пример того, что называется по-еврейски "а мэнч". По-русски это значит человек с большой буквы. И сама его фамилия символична, поскольку переводится как каменная скала или утес. Его сильный и смелый характер, человечность и идишкайт, его биография и наследие уже является частью нашей общей истории и традиции.

“Кругозор” глубоко скорбит и соболезнует родным и многочисленным друзьям и коллегам Марка Иосифовича Штейнберга.

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