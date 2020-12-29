...Руки сплелись - узлом связались туго. Забвенью преданы тела двоих. Они до боли заждались друг друга, И ночи заново венчают их...

ЯЗЫК ЛЮБВИ

Язык любви без нации, без цвета,

Он любой возраст греет и пленит,

Улыбка, радость - вот его примета,

К сердцам влюблённым ключ и душ магнит.



Язык любви акцента не имеет,

Ему присущи нежность, ласка, страсть.

Рaзум от счастья полностью хмелеет,

Желанье есть обратно в детство впасть.

В нём стук сердец звучит как конный топот,

Он всем понятен и переводим,

В согласьи обоюдном слышен шёпот.

Язык с вулканом чувств не разделим.

Руки сплелись - узлом связались туго.

Забвенью преданы тела двоих.

Они до боли заждались друг друга,

И ночи заново венчают их.

Язык любви красноречив, доходчив.

Спокойней и надёжней жизни путь,

С ним очага семейного ты зодчий.

Благополучия и верности в нём суть.

C ним важнo ежедневно признаваться

В чувствах твоих и в верности земной,

И в выборе ничуть не сомневаться,

А окружать блокадой рифм покой.

Как важно сохранить, обезопасить

Его от слов упрёков и обид,

Тогда он к старости нам жизнь украсит

И души выше неба устремит.

ПРОЖИТОЕ СЧАСТЬЕ

"… чтобы не было мучительно больно

за бесцельно прожитые годы..."

Н.А. Островский

До боли жаль порой, что очень быстро

Прошли "бесцельно прожитые" годы.

Зачитывались «Гграфом Монте Кристо»,

В любовь и мир играли бескорыстно,

И слепо шли на поводу у моды.

Шумели в спорах, верили в свободу,

Любили, расставались беспричинно,

Романтика влекла, слагали оду

О том, что жизни надо грызть породу

И всё свершится - не к лицу кручина.

Не стану врать, влекло всех бездорожье,

Тропой пройти неведанной доселе,

Хотелось нам, в надежде у подножья

Долину счастья, словно царство божье,

Открыть себе для достиженья цели.

Время ушло, но вспоминать приятно,

Жизнь была в радость и я в ней купался.

Так молодость прошла вся безвозвратно,

Ошибки были, спору нет, понятно,

Я был блажен, грешил и оступался.

Бесцельно прожитые счастья годы!

Напор в них был и шарм. Конкретны цели.

Не вымолишь обратно у природы,

Те полные забвенья эпизоды,

Что, как птенцы, бесследно улетели.

Ответ на всё простой и вывод тоже,

Тут догадаться нам совсем не сложно:

Поступки наши часто в жизни схожи,

А вот повтор времён, жаль, невозможен,

Зарифмовать в стихах их только можно.