Стук сердец
Забвенью преданы тела двоих.
Они до боли заждались друг друга,
И ночи заново венчают их...
ЯЗЫК ЛЮБВИ
Язык любви без нации, без цвета,
Он любой возраст греет и пленит,
Улыбка, радость - вот его примета,
К сердцам влюблённым ключ и душ магнит.
Язык любви акцента не имеет,
Ему присущи нежность, ласка, страсть.
Рaзум от счастья полностью хмелеет,
Желанье есть обратно в детство впасть.
В нём стук сердец звучит как конный топот,
Он всем понятен и переводим,
В согласьи обоюдном слышен шёпот.
Язык с вулканом чувств не разделим.
Руки сплелись - узлом связались туго.
Забвенью преданы тела двоих.
Они до боли заждались друг друга,
И ночи заново венчают их.
Язык любви красноречив, доходчив.
Спокойней и надёжней жизни путь,
С ним очага семейного ты зодчий.
Благополучия и верности в нём суть.
C ним важнo ежедневно признаваться
В чувствах твоих и в верности земной,
И в выборе ничуть не сомневаться,
А окружать блокадой рифм покой.
Как важно сохранить, обезопасить
Его от слов упрёков и обид,
Тогда он к старости нам жизнь украсит
И души выше неба устремит.
ПРОЖИТОЕ СЧАСТЬЕ
"… чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы..."
Н.А. Островский
До боли жаль порой, что очень быстро
Прошли "бесцельно прожитые" годы.
Зачитывались «Гграфом Монте Кристо»,
В любовь и мир играли бескорыстно,
И слепо шли на поводу у моды.
Шумели в спорах, верили в свободу,
Любили, расставались беспричинно,
Романтика влекла, слагали оду
О том, что жизни надо грызть породу
И всё свершится - не к лицу кручина.
Не стану врать, влекло всех бездорожье,
Тропой пройти неведанной доселе,
Хотелось нам, в надежде у подножья
Долину счастья, словно царство божье,
Открыть себе для достиженья цели.
Время ушло, но вспоминать приятно,
Жизнь была в радость и я в ней купался.
Так молодость прошла вся безвозвратно,
Ошибки были, спору нет, понятно,
Я был блажен, грешил и оступался.
Бесцельно прожитые счастья годы!
Напор в них был и шарм. Конкретны цели.
Не вымолишь обратно у природы,
Те полные забвенья эпизоды,
Что, как птенцы, бесследно улетели.
Ответ на всё простой и вывод тоже,
Тут догадаться нам совсем не сложно:
Поступки наши часто в жизни схожи,
А вот повтор времён, жаль, невозможен,
Зарифмовать в стихах их только можно.
Добавить комментарий:
Читайте также
...Маори построили свою деревню Вакареварева в самом сердце этой необычной местности, среди свистящих струй пара, бульканья горячих ключей, рёва гейзеров и клокотания грязевых котлов.
На фото — Павел Балибар.
декабрь 2020
...как мы встречались в Symphony, как ходили на Бостонский балет и в Бостонскую Лирическую Оперу, на концерты в музее Изабеллы Гарднер…
На фото — Алла Цыбульская.
декабрь 2020
...Участница знаменитой выставки художников в Манеже, разгромленной невежественным в оценках искусства Никитой Хрущевым, она вместе с другими художниками подверглась...
На фото — Алла Цыбульская.
декабрь 2020
...У нас это был Коля Иссыкульский или Коля Киргиз. На самом деле его звали Камчи Кольбаев. До него всем заправлял Рыспек Акматбаев. Он очень долго держал в руках все ОПГ. Его убили, когда у нас в стране к власти пришел Бакиев...
На фото - Александр Казарновский.
декабрь 2020
...от всех его близких: жены, родственников, друзей мы слышали только одно: Михаил — алкоголик. А как алкаш в состоянии запоминать такое количество текстов, талантливо играть на сцене - не отвечал никто. Все просто дружно топили Михаила. Неужели так завидовали? А мы более пяти месяцев раскапывали все детали этой странной аварии...
На фото — Елена Васильева.
декабрь 2020
КУЛЬТУРА
...питерцы его не любили. Бродский говорил, что не может быть обратной стороной медали, где изображены Евтушенко и Вознесенский...
На фото — Марк Эпельзафт.
январь 2021
… - Вань, ты «Анну Каренину» читал?
Нет, а кто это такая?
Да ладно… Проехали…
На фото — Валерий Румянцев.
январь 2021
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
"Мы все равно выиграем", - заявил Дональд Трамп на первом же митинге после проигрыша на выборах...
январь 2021
..Отпразднуем наверняка
Мы этот Новый Год Быка.
Он будет славен и велик –
Его ведёт могучий Бык!..
На фото — Лора Завилянская.
январь 2021
...если новый коронавирус НЕ будет поражать Китай как весь остальной мир так же, как до мутации, это докажет технологическую уникальность Китая и оправдает от обвинения в злодеянии...
январь 2021