О тайнах Леонида Ильича

… - А меня больше всего бесит просто чудовищный уровень бедности русского народа, - возмутился Дмитрий Иванович. - Именно поэтому он так стремительно вымирает...



- По-другому и быть не может. Или этот народ будет бороться за своё выживание, или будет безмолвствовать и вымирать. У нас в стране двести долларовых миллиардеров и у них в совокупности в полтора раза денег больше, чем в Федеральном бюджете России за 2020 год...



На фото — Валерий Румянцев.

Валерий Румянцев