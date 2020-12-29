Фэйсбук разбушевался
31 декабря по традиции идут в баню. Но это - по иронии судьбы.
По прихоти же нынешних владельцев русскоязычного сегмента Facebook туда идут когда угодно и за что угодно. Главное - не сильно мешать этому самому Facebook в его деяниях и помыслах. Тогда баня - т. е. бан - вам не грозит.
Меня забанил этот самый русскоязычный сегмент Facebook на целых 30 дней. И знаете за что? За комментарий под постом о Захаре Прилепине. В том посте глава новой прокремлевской партии "За правду" негодовал в духе Адольфа Гитлера времен венской художественной академии, что в жюри, не давшем ему литературную премию "Большая книга", входили 50 евреев (https://www.svoboda.org/a/30998803.html).
Я написал под постом следующее: "Прилепин нацист давно. Евреи у него плохие. Украинцев надо уничтожать. А дед его был полковником НКВД".
Вот и забанили меня за фразу "Украинцев надо уничтожать" — мол, фраза эта нарушает нормы сообщества Facebook". Такова формулировка бана. Помилуйте, сверхбдительные фэйсбуковцы - в погонах на плечах или в душе — попробуйте включить свои думалки и гляделки. Ведь я формулировал не свою, а прилепинскую позицию. Вы что, супротив главы прокремлёвской партии? И не страшно?..
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