Пандемия коронавируса: во что обойдётся миру реанимация мировой экономики
BBC: возвращение к норме если и возможно, обойдется дороже, чем любой из всех послевоенных кризисов.
Уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики - счёт на триллионы долларов.
От продолжительности пандемии будет зависеть, насколько беднее станут жить люди.
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