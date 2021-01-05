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январь 2021

Пандемия коронавируса: во что обойдётся миру реанимация мировой экономики

Уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики триллионы долларов...
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BBC: возвращение к норме если и возможно, обойдется дороже, чем любой из всех послевоенных кризисов.

 

Уже сейчас Запад вносит предоплату за лечение и реабилитацию экономики - счёт на триллионы долларов.

От продолжительности пандемии будет зависеть, насколько беднее станут жить люди.

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