Согреет славный год Быка
Мы этот Новый Год Быка.
Он будет славен и велик –
Его ведёт могучий Бык!..
...И вот пришёл исподтишка
Год двадцать первый – год Быка.
Нет, с ним в сравненье не идёт
Прошедший тот двадцатый год -
Кому поставлю я на вид
И выборы, и весь ковид?
Отпразднуем наверняка
Мы этот Новый Год Быка.
Он будет славен и велик –
Его ж ведёт могучий Бык!
Известно: бычий нрав суров,
Но в нём и сила, и любовь!
И умного, и дурака
Согреет славный год Быка!
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