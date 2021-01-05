...И вот пришёл исподтишка

Год двадцать первый – год Быка.

Нет, с ним в сравненье не идёт

Прошедший тот двадцатый год -

Кому поставлю я на вид

И выборы, и весь ковид?

Отпразднуем наверняка

Мы этот Новый Год Быка.

Он будет славен и велик –

Его ж ведёт могучий Бык!

Известно: бычий нрав суров,

Но в нём и сила, и любовь!

И умного, и дурака

Согреет славный год Быка!