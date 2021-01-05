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Китай - виновник пандемии коронавируса?

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...если новый коронавирус НЕ будет поражать Китай как весь остальной мир так же, как до мутации, это докажет технологическую уникальность Китая и оправдает от обвинения в злодеянии...
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Дмитрий Воробьевский (Россия)   06.01.2021 14:31

https://www.svoboda.org/a/31027184.html -- "Власти КНР засекретили исследования о происхождении COVID-19".

Здравствуйте! В качестве комментария добавлю, что не так давно российские "вожди" во главе с Путиным, входящие в так называемый "Совбез РФ", озаботились вдруг "эпидемиями рукотворных вирусов". Прилагаю ссылку на одну из публикаций об этом -- https://www.mk.ru/social/2020/10/19/v-sovbeze-rf-predupredili-ob-epidemiyakh-rukotvornykh-virusov.html ("В Совбезе РФ предупредили об эпидемиях рукотворных вирусов")... По-моему, это очень похоже на известную историю про то, как вор на базаре, чтобы не быть пойманным, сам стал кричать: "Держи вора!"...

На мой взгляд, "Совбезу РФ" надо бы поискать организаторов "эпидемий рукотворных вирусов" в ближайшем зеркале. Скорее всего, там можно найти либо их всех, либо -- как минимум -- половину (если вторая половина находится среди их союзников, т.е. руководящих китайских "товарищей")...

Почему-то российские власти так и не ответили абсолютно ничего вразумительного на прозвучавшие ещё в середине лета сообщения ряда крупных западных СМИ (включая очень авторитетное информационное агентство "Блумберг") о том, что практически вся российская "номенклатура", вместе со своими близкими родственниками, уже в апреле или даже раньше была вакцинирована от "коронавируса". (Вот -- одно из этих сообщений: https://www.svoboda.org/a/30736962.html -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19".) Неужто кто-то всерьёз поверит в то, что эта "номенклатура" или так называемая "элита" позволила, мол, использовать себя в качестве подопытных мышей?... Подробнее об этом можно прочитать, например, по данной ссылке -- https://maxpark.com/user/814874022/content/7187656 (в довольно длинной публикации, состоящей из трёх моих статей, её название -- "Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов").


Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.

Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.


Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами... И, кроме того, вышеупомянутые запреты и репрессии в нынешних условиях можно очень легко и почти незаметно перенаправить (что и делается на практике) от "борьбы с пандемией" на борьбу со всяческими остатками или зачатками любых демократических свобод и либеральных устремлений народа...

Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.


_____________________
https://www.svoboda.org/a/31027184.html

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