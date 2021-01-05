Так избирали Президента США...

...от всех его близких: жены, родственников, друзей мы слышали только одно: Михаил — алкоголик. А как алкаш в состоянии запоминать такое количество текстов, талантливо играть на сцене - не отвечал никто. Все просто дружно топили Михаила. Неужели так завидовали? А мы более пяти месяцев раскапывали все детали этой странной аварии...



На фото — Елена Васильева.

Елена Васильева