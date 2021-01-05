10 лет без Вознесенского
На фото - Андрей Вознесенский.
Немногим более десяти лет назад печальная новость пришла из Москвы. Умер поэт Андрей Вознесенский. Я находился в это время в Париже — городе, с которым Вознесенского связывало многое. Там и и написал я следующие строки:
"...В юности для меня Вознесенский значил много, хотя относился к нему всяко - разно. Многое не принимал - кроме стихоспособа мыслить - некий его нонконформизм. Но и были стихи, которые очень нравились, в отличие от стихов Евтушенко, к примеру. Я знаю, что питерцы его не любили. Бродский говорил, что не может быть обратной стороной медали, где изображены Евтушенко и Вознесенский. Лосев в стихах определял как одно из наказаний в аду чтение стихов Вознесенского наизусть.
В общем, классики были скептичны. Тем не менее мне был дорог этот поэт - и сам по себе, и в связи с Высоцким, в связи с Театром на Таганке.
Хотя, считаю, многие его построения - разъятие стиха, его разрушение. Границу прочертил Маяковский. Вознесенский перешёл и её. Его стих частенько попросту распадался. Но были написаны поэтом и очень сильные вещи.
Андрей Андреевич первый писал Высоцкому стихи при жизни того, они очень известны. Вознесенский ценил Высоцкого, понимал его масштаб, хотя и не до конца, конечно. Он, как мог, пытался Высоцкому помочь с публикацией стихов, это известно точно. И не завидовал в той степени, в какой Евтушенко это делал. Хотя элементы зависти были и у А.А...
В 1970 году Вознесенский пишет Реквием по ВВС, пытается опубликовать - но ему разрешают напечатать Реквием с названием "Владимиру Семёнову, шоферу и гитаристу":
Вот это стихотворение:
За упокой Высоцкого Владимира
коленопреклонённая Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.
Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли серые глаза,
как два стакана.
А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.
Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый...
Ушёл твой ангел в небеси
обедать.
Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русый журавель,
в отлете,
кричит за тридевять земель:
"Володя!"
Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери - большой,
золотенький,
под ним для мальчика - меньшой...)
Володя!..
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Отныне вечный выходной.
Спи, русской песни крепостной -
свободен.
О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе -
таков мессия.
А в Склифосовке филиал
Евангелья.
И Воскрешающий сказал:
"Закрыть едальники!"
Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.
Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: 'Топай. Чти ГАИ.
Пой веселее".
Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: "Вы все - туда.
А я - оттуда!.."
Гремите, оркестры.
Козыри - крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!
Вознесенский много общался с Владимиром . Их связывала работа над спектаклями "Антимиры" в Театре на Таганке и над запрещенным властями спектаклем "Берегите ваши лица",где Высоцкий спел "Охоту на волков" (из-за чего ,собственно, спектакль и запретили поджавшие хвосты чиновники). Их связывала некая близость,хотя, вероятно,дружбы не было.
Высоцкий часто читал на своих концертах стихи Андрея из спектаклей Театра.
"Провала прошу, аварии!
Будьте же так добры -
Пускай со мною провалятся
Все беды в тартарары"
Вознесенский написал для Высоцкого прекрасное стихотворение, которое Владимир положил на мелодию-и тоже исполнял в "Антимирах"
Да, бывали сложные моменты в отношениях - и странные стихи Вознесенского .:
Что ты ищещь , поэт, в провинции,
Зачем же рвешься туда?
Тебе в кухне готовит яишницу
Золотая кинозвезда.
Только выйдешь за коновязи,
И не сможешь в одно связать
То,что до тебя не сказали
И тебе уже не сказать.
1976
Высоцкий : "Андрей ездит то в провинцию,то в Нью-Йорк, то в Южную Америку. Возвращается - бац, и поэмка. Во всем разобрался. Там такие умы не могут разобраться - свои поэты и писатели.Маркес,Борхес,Пас - а наши Женя с Андреем всё,оказывается,понимают"(смех в зале). Но вообще,я люблю многие стихи Андрея. Это — поэзия,безусловно.".....
Да. Согласен с Высоцким. Сам я в юности писал стилизации на Вознесенского .,но это были не на стихи пародии - но на некую позицию,гражданско-поэтическую.
Хотя Вознесенский всегда был рядом где-то с теми,кто служил России - его волновало ужасное положение вещей. в СССР. В свое время бит был Хрущевым. Но всё-таки старался держаться на плаву - и в основном занимался собой,конечно
Прощайте, дорогой Андрей,простите, если что было не так. Пусть земля Вам будет пухом, а стихи Ваши останутся,хотя бы с пяток. А значит и Смерти — нет.
Я пишу эти строки в Париже. Здесь когда-то громом среди ясного неба прозвучали Ваши стихи: http://www.litera.ru/stixiya/authors/voznesenskij/ty-menya-na.html
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ.
Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ УВИЖ
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