10 лет без Вознесенского

...питерцы его не любили. Бродский говорил, что не может быть обратной стороной медали, где изображены Евтушенко и Вознесенский...



На фото - Андрей Вознесенский.

Немногим более десяти лет назад печальная новость пришла из Москвы. Умер поэт Андрей Вознесенский. Я находился в это время в Париже — городе, с которым Вознесенского связывало многое. Там и и написал я следующие строки:

"...В юности для меня Вознесенский значил много, хотя относился к нему всяко - разно. Многое не принимал - кроме стихоспособа мыслить - некий его нонконформизм. Но и были стихи, которые очень нравились, в отличие от стихов Евтушенко, к примеру. Я знаю, что питерцы его не любили. Бродский говорил, что не может быть обратной стороной медали, где изображены Евтушенко и Вознесенский. Лосев в стихах определял как одно из наказаний в аду чтение стихов Вознесенского наизусть.

В общем, классики были скептичны. Тем не менее мне был дорог этот поэт - и сам по себе, и в связи с Высоцким, в связи с Театром на Таганке.

Хотя, считаю, многие его построения - разъятие стиха, его разрушение. Границу прочертил Маяковский. Вознесенский перешёл и её. Его стих частенько попросту распадался. Но были написаны поэтом и очень сильные вещи.

Андрей Андреевич первый писал Высоцкому стихи при жизни того, они очень известны. Вознесенский ценил Высоцкого, понимал его масштаб, хотя и не до конца, конечно. Он, как мог, пытался Высоцкому помочь с публикацией стихов, это известно точно. И не завидовал в той степени, в какой Евтушенко это делал. Хотя элементы зависти были и у А.А...

В 1970 году Вознесенский пишет Реквием по ВВС, пытается опубликовать - но ему разрешают напечатать Реквием с названием "Владимиру Семёнову, шоферу и гитаристу":

Вот это стихотворение:

За упокой Высоцкого Владимира

коленопреклонённая Москва,

разгладивши битловки, заводила

его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.

И бездыханно

стояли серые глаза,

как два стакана.

А над губой росли усы

пустой утехой,

резинкой врезались трусы,

разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,

отпетый...

Ушёл твой ангел в небеси

обедать.

Володька,

если горлом кровь,

Володька,

когда от умных докторов

воротит,

а баба, русый журавель,

в отлете,

кричит за тридевять земель:

"Володя!"

Ты шел закатною Москвой,

как богомаз мастеровой,

чуть выпив,

шел популярней, чем Пеле,

с беспечной челкой на челе,

носил гитару на плече,

как пару нимбов.

(Один для матери - большой,

золотенький,

под ним для мальчика - меньшой...)

Володя!..

За этот голос с хрипотцой,

дрожь сводит,

отравленная хлеб-соль

мелодий,

купил в валютке шарф цветной,

да не походишь.

Отныне вечный выходной.

Спи, русской песни крепостной -

свободен.

О златоустом блатаре

рыдай, Россия!

Какое время на дворе -

таков мессия.

А в Склифосовке филиал

Евангелья.

И Воскрешающий сказал:

"Закрыть едальники!"

Твоею песенкой ревя

под маскою,

врачи произвели реа-

нимацию.

Ввернули серые твои,

как в новоселье.

Сказали: 'Топай. Чти ГАИ.

Пой веселее".

Вернулась снова жизнь в тебя.

И ты, отудобев,

нам говоришь: "Вы все - туда.

А я - оттуда!.."

Гремите, оркестры.

Козыри - крести.

Высоцкий воскресе.

Воистину воскресе!

Вознесенский много общался с Владимиром . Их связывала работа над спектаклями "Антимиры" в Театре на Таганке и над запрещенным властями спектаклем "Берегите ваши лица",где Высоцкий спел "Охоту на волков" (из-за чего ,собственно, спектакль и запретили поджавшие хвосты чиновники). Их связывала некая близость,хотя, вероятно,дружбы не было.

Высоцкий часто читал на своих концертах стихи Андрея из спектаклей Театра.

"Провала прошу, аварии!

Будьте же так добры -

Пускай со мною провалятся

Все беды в тартарары"

Вознесенский написал для Высоцкого прекрасное стихотворение, которое Владимир положил на мелодию-и тоже исполнял в "Антимирах"

Да, бывали сложные моменты в отношениях - и странные стихи Вознесенского .:

Что ты ищещь , поэт, в провинции,

Зачем же рвешься туда?

Тебе в кухне готовит яишницу

Золотая кинозвезда.

Только выйдешь за коновязи,

И не сможешь в одно связать

То,что до тебя не сказали

И тебе уже не сказать.

1976

Высоцкий : "Андрей ездит то в провинцию,то в Нью-Йорк, то в Южную Америку. Возвращается - бац, и поэмка. Во всем разобрался. Там такие умы не могут разобраться - свои поэты и писатели.Маркес,Борхес,Пас - а наши Женя с Андреем всё,оказывается,понимают"(смех в зале). Но вообще,я люблю многие стихи Андрея. Это — поэзия,безусловно.".....

Да. Согласен с Высоцким. Сам я в юности писал стилизации на Вознесенского .,но это были не на стихи пародии - но на некую позицию,гражданско-поэтическую.

Хотя Вознесенский всегда был рядом где-то с теми,кто служил России - его волновало ужасное положение вещей. в СССР. В свое время бит был Хрущевым. Но всё-таки старался держаться на плаву - и в основном занимался собой,конечно

Прощайте, дорогой Андрей,простите, если что было не так. Пусть земля Вам будет пухом, а стихи Ваши останутся,хотя бы с пяток. А значит и Смерти — нет.

Я пишу эти строки в Париже. Здесь когда-то громом среди ясного неба прозвучали Ваши стихи: http://www.litera.ru/stixiya/authors/voznesenskij/ty-menya-na.html

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ.

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ УВИЖ