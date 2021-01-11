"Государственный Переворот в США"

...возврат мирным путём невозможен. Горько сознавать, но лишь активное вооружённое сопротивление может оказаться эффективным. Иными словами — нас ждёт Вторая Гражданская война. Только она будет способна спасти страну. Это будет не только необходимо, но и законно...

Именно так — в США на выборах 3 ноября 2020 года произошёл государственный переворот, который закрепился 6 января на объединённом заседании обеих палат Конгресса, утвердившего результаты голосования.

Впереди остаются формальности: инаугурация марионеточного Президента Байдена, расширение состава Верховного суда для введения туда своих людей, превращение поголовно демократических Вашингтона и Пуэрто-Рико в 51-й и 52-й штаты — всё это для создания нерушимого левого большинства в Конгрессе.

Ну ещё там будет по «мелочам», вроде отмены 1-й и 2-й поправок к Конституции, прежде гарантировавших свободу слова и право на владение оружием и т.д.

Цель переворота и всех последующих шагов — перевод страны на однопартийную систему фашистского типа. Мы, кто прежде жил в СССР и прочих бараках социалистического лагеря, всё это уже проходили и потому нам есть с чем сравнивать. Мы это понимаем лучше, чем многие, ещё не хлебнувшие лиха, американцы. Впереди Америку ждёт даже не социализм, а лево-фашизм. Именно к этому пришли Соединённые Штаты, это - наша сегодняшняя реальность.

Приехали, господа!

Вылезайте из вагонов, руки назад!

Разговорчики в строю!..

На основании того, что сегодня известно о перевороте, попытаюсь кратко обрисовать ситуацию и порассуждать о том, что может произойти в будущем.

Противостояние

За последние полвека в стране сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью происходило расслоение населения на два непримиримых политических лагеря, которые обозначались разными терминами: консерваторы и либералы, правые и левые, республиканцы и демократы, капиталисты и социалисты, и т. д. Мне больше импонируют термины «левые» и «правые», поскольку лингвистически они наиболее точно отражают характеры этих политических лагерей:

левые (sinistram), что по латыни также значит греховные, плохие, и

правые (iustum), что по латыни также значит верные, правильные.

Как всегда, цель у любого политического лагеря одна и та же: власть и деньги, хотя у американских левых и правых был совершенно различный подход к достижению этой цели. Правые, будучи более консервативными, опирались на традиционную американскую этику: индивидуализм, самодостаточность, трудолюбие, независимость от государства, законопослушание, и равноправие перед законом. Левые с их марксистскими взглядами тяготели к социальным ценностям: коллективизм, стадность, подчинение начальству, примат государства над личностью, и экономическое равенство. В США эти два подхода реализовались в двух партиях: республиканской и демократической, которые мирно сосуществовали. В течении многих лет все межпартийные конфликты улаживались законным путём в соответствии с Конституцией, а власть в стране попеременно переходила то к одной, то к другой партии. Разница между лидерами этих партий была не слишком значительной. Это обеспечивало стране стабильность и относительно спокойную жизнь.

Примерно полвека назад левые политики поняли, что захватить и надолго удержать власть можно не прибегая к насилию, а используя фундаментальный дефект демократии: всеобщее избирательное право. В 1947 году Черчилль сказал, что «демократия наихудшая форма правления, если не считать всех прочих.» К этому нужно сделать важное пояснение: слово демократия изначально означает «правление народа» — именно народа, но не обязательно большинства народа. В этом уточнении — вся суть проблемы. Политическая система в США — республиканская, но избирательная система демократическая. Не буду здесь вдаваться в тонкости различия между республиканской и демократической системами — читатель, если захочет, может разобраться сам. Отмечу лишь, что поначалу избирательное право было не у каждого гражданина, а лишь у людей определённых категорий, то есть были ограничения (избирательные цензы): возрастной, имущественный, расовый, гендерный, и т.д. С 1964 года в США все цензы, кроме возрастного, сняты и сейчас действует принцип: «один человек—один голос», то есть голосовать может каждый, кому не лень. Значит, скажем, мой голос равен голосу какого-то бездельника, не проработавшего ни дня в своей жизни, несмотря на то, что в США я работал и платил налоги 43 года. В этом и есть дефект демократии.

Важнейший долг гражданина — голосовать, то есть выбирать представителей, которые будут управлять государством:. Теперь подумайте: за левых или правых будет голосовать бездельник? Он, хоть и бездельник, но не идиот, а потому проголосует за того, кто ему пообещает и даст больше халявы. Этим и решили воспользоваться левые, а для легального проникновения в правительство, они узурпировали одну из партий, а именно демократическую. Эта партия до 1865 года была партией рабовладельцев, а после Гражданской войны Севера и Юга прошла через несколько трансформаций: стала партией Ку-Клукс-Клана, судов Линча, затем поддерживала Гитлера, яро противилась приезду в страну евреев, бежавших от газовых камер, успешно перевоспитала несколько поколений американцев в ненависти к принципам капитализма и в мечтах об утопии социализма, поставляла шпионов для дядюшки Джо (Сталина), и постепенно докатилась до дедушки Джо (Байдена).

Казалось бы для левых всё складывалось согласно их плану: деградация населения достигла такого уровня, что их шансы победить на выборах резко возросли. Но вот незадача — в Америке оставалась ещё огромная часть консервативного населения, которая не принимала социалистические принципы и придерживалась традиционных ценностей. Поскольку левые полностью захватили демократическую партию, у правых выбора не стало — приходилось голосовать за республиканскую партию, хотя многие её лидеры мало чем отличались от демократов. Цель-то у всех политиков, независимо от партийной принадлежности, оставалась той же самой: власть и деньги. Поэтому даже избиратели, которые называют себя «независимыми» (я в их числе), вынуждены голосовать за республиканцев, за исключением тех случаев, когда республиканский кандидат уж совсем негодный.

Возникновение Трампа

Недовольство народа руководителями обеих партий достигло кульминации в 1992 году, когда свою кандидатуру выставил консервативный Росс Перо — техасский бизнесмен, миллиардер, человек далёкий от политики. Он противостоял как республиканцу Бушу, так и демократу Клинтону. Народ ждал перемен, поэтому Перо удалось привлечь на свою сторону многих республиканцев и даже некоторых демократов. Неожиданно он струсил и снял свою кандидатуру, внеся тем сумятицу в ряды своих потенциальных избирателей. Потом незадолго до выборов вдруг опять вернулся, но было поздно — его сторонники были разочарованы и сконфужены. Из-за того, что этот ванька-встанька оттянул на себя множество республиканских избирателей, Буш проиграл и президентом стал Клинтон. Плох был Перо или хорош, но он стал своего рода предтечей Трампу: не принадлежал ни одной партии и был консервативным приверженцем американских традиций. В 1995 году неуёмный Перо организовал третью партию, Реформистскую, и в 1996 году опять пытался стать президентом, и опять оттянул на себя большое число консерваторов, а потому президентом остался Клинтон. Последствия этих событий ощущаются сегодня.

Двадцать лет спустя в 2016 году на арену вышел политический наследник Перо по имени Дональд Трамп: эксцентричный бизнесмен, миллиардер, консерватор, тоже «беспартийный». Он хорошо выучил урок своего предтечи: третья партия — это гарантия проигрыша и для тебя и для республиканцев. Поэтому, пересилив себя и скрепя зубы, он выставил свою кандидатуру от республиканской партии, от чего эта партия была совсем не восторге, но пришлось смириться. По невероятному стечению обстоятельств и несмотря на очевидное жульничество демократов, ему всё же удалось победить злобную, лживую и коррумпированную Хиллари Клинтон. Не буду здесь перечислять достоинства и недостатки Трампа, отмечу лишь, что это был пожалуй самый эффективный президент за всю историю Соединенных Штатов, и результаты его работы будут ощущаться ещё многие годы.

Стратегия и Тактика Переворота

Деятельность Трампа внутри страны и особенно на международной арене сильно не понравилась противникам США: особенно Китаю, Ирану, Северной Корее и России. В их интересах было не только избавиться от Трампа, но вообще изменить политику Америки в своих интересах. Они разработали и применили старую, не раз испробованную историей тактику развала противника изнутри. Вот знакомый нам пример: в 1917 году Германский генштаб решил вывести Россию из Мировой войны. Для этого он провёл спецоперацию — в запломбированном вагоне ввёз в Россию банду заговорщиков во главе с Лениным. На немецкие деньги и под германским руководством операция прошла успешно. Российская империя развалилась, а то, что после этого стало с самой Германией хорошо известно. По американской ковбойской поговорке «Германия выстрелила себе в ногу».

В наше время всё оказалось даже проще: Китаю и Ко. не было нужды завозить в США заговорщиков извне: американские левые оказались годным материалом на местах. Из-за границы было достаточно обеспечивать финансирование, проводить хакерские атаки, фабриковать фальшивки на Трампа и его сторонников, и манипулировать выборами (о чём скажу ниже).

Левые — оказались прилежными учениками истории. В 2016 году они выучили важный урок: на честные демократические выборы надежда слабая, можно и пролететь, как получилось с Хиллари. Поэтому к следующим выборам надо готовиться загодя, иначе не видать власти, как своих ушей. Они и готовились. Подготовкой заправляло «Глубинное Государство» (Deep State), своего рода тайный орден левых сил. Оно разработало и создало законспирированную, связанную с иностранными разведками, широко разветвлённую систему масштабной подготовки и секретного взлома всего механизма выборов. Именно Глубинное Государство подготовило и успешно провело государственный переворот в США.

Переворот может быть успешным только, если ему возвести крепкий фундамент. Поэтому главной тактикой левых перед переворотом стала подготовка населения: было решено его запугать, внушить страх, подавить волю к сопротивлению, и тем сделать его пассивным и легко управляемым. Страх —лучший союзник деспота. Вот, что конкретно было сделано:

— В стране была инициирована, профинансирована и организована грандиозная смута. Для этого активировали банды Антифа и BLM, которые громили и грабили магазины, избивали и даже убивали людей, при попустительстве левых губернаторов и мэров и почти полном бездействии запуганной полиции захватывали целые городские районы.

— Под лозунгами вроде «Долой полицию» проведена широкая кампания против законопорядка, основы основ американского общества,. Полицейские подвергались унижениям, оскорблениям, их увольняли и даже отдавали под суд за применение малейшего насилия для наведения порядка. Результат — в городах, руководимых левыми, резко подскочила преступность.

— Ещё в начале 90-х левые изобрели язык политкорректности, или «новояз» по Дж. Оруэллу, в котором смысл слов выворачивался наизнанку: фашист стал «антифашистом», грабёж стал «перераспределением богатства», чёрный бандит стал «жертвой расизма», талант стал «белой привилегией», «белый» стал означать «расист», и т.п. Новояз не остался в лингвистических рамка, а определил весь образ мысли многих американцев.

— Закон природы о разделении видов на два пола: мужской и женский, был «отменён» и стало позволительно говорить только о «небинарном» гендере, то есть полов стало сколько угодно. В Конгрессе на полном серьёзе рассматривается законопроект об изъятия из английского языка слов, отражающих два пола: отец и мать, мальчик и девочка, брат и сестра, муж и жена — теперь это грязные, неполиткорректные и даже оскорбительные термины.

— Чернокожее население было возведено в ранг угнетенного меньшинства, даже в тех городах, где «угнетённых» большинство. Негры стали непогрешимой расой, а чёрных преступников после ареста отпускали на свободу. Преступления чёрных против чёрных таковым не считалось, а преступления белых против чёрных сурового наказывались. Под страхом потерять работу от людей требовали просить прощения у негров за реальные и мнимые угнетения, которым их раса подвергалась сотни лет назад. На полном серьёзе идут разговоры о репарациях неграм за рабство прошлых веков. Идиотизм достиг кульминации, когда стало модным целовать неграм обувь, и омывать их ноги. От бизнесов требуют, чтобы в составе их руководства обязательно были «угнетённые меньшинства». Работников теперь подбирают не по деловым качествам, а по цвету кожи. Симфонические оркестры должны играть музыку чёрных композиторов (где таких сыскать?), а среди скрипачей должны быть чёрные музыканты (а где этих взять?). В театрах обязали ставить спектакли чернокожих драматургов. Дошло до такой ошеломляющеей глупости, что белым актёрам стали запрещать играть даже не негров, а просто смуглых. Оперу Верди переиначили, сделав Дездемону негритянкой, а Отелло — белым убийцей, в спектакле «Ромео и Джульетта» Джульетта стала негритянкой, а весь конфликт пьесы Шекспира оказался расовым.

— Первая поправка к Конституции была de facto отменена: стало опасно писать и говорить то, что думаешь, если это противоречит левой идеологии или раскрывает преступления левых. В университетах преподавателей, осмелившихся сделать хотя бы намёк против чернокожего или «восхвалить» белого, изгоняют с работы, a если у профессора есть постоянство (tenure), то ему затыкают рот, не дают преподавать и лишают финансирования. В школах отменили отметки, чтобы выровнять «успехи» чёрных и белых учеников. Даже математика подверглась остракизму по причине того, что среди математиков нет негров. Не-левых студентов изгоняют из университетов. Научные исследования, если затрагивают расовую проблему с «неправильных» позиций, запрещаются. Книги, где негры были показаны рабами, изымаются из библиотек и уничтожаются. Примеры: «Приключения Гекельберри Финна» Марка Твена и «Хижина Дяди Тома» Бичер Стоу.

— Во всей медиа введена жестокая цензура: Facebook, Google, Tweeter, ТВ, газеты и журналы удаляют любой материал противоречащий левой идеологии на всех языках, включая русский. Аккаунт Трампа в Tweeter был закрыт навсегда, Google Store и Apple Store удалил приложение Parler,— консервативного вебсайта, не признающего цензуру, a Amazon отключил его серверы. Стараются даже прикрыть сравнительно консервативную ТВ станцию Fox News, отозвав её лицензию.

Думаю, можно этот список не продолжать. До такого размаха и идиотизма не доходили даже в сталинском СССР и гитлеровской германии. Пользуясь военной терминологией, всё это безумие было артиллерийской подготовкой. Цель была достигнута: народ стал запуган, а главный бой был ещё впереди.

Одновременно с подготовкой населения велась непримиримая борьба лично с Трампом. Против него фабриковались обвинения в государственной измене, и даже не имея на то никаких оснований, пытались устроить ему импичмент. Каждый его шаг, каждое слово вызывали яростное сопротивление, даже если это было глупо и абсурдно. Например, когда Трамп выразил надежду, что лекарство гидроксихлорохин может быть эффективным против Ковида (что многократно подтверждалось на практике), это лекарство было объявлено вредным и его применение запрещали где только могли, хотя это стоило жизни многим тысячам пациентов. Но разве человеческая жизнь для левых когда-то имела цену?

Переворот

Главный бой, то есть coup d’etat — это выборы. Как якобы сказал тов. Сталин: «Не важно как голосуют, важно как считают голоса». Левые эту мудрость усвоили и разработали мощную систему фальсификации выборов. Она включала в себя следующее:

— Разрешили голосование не лично, а по почте. Это открыло широкие возможности для вбрасывания фальшивых бюллетеней, в которых был отмечен нужный левым кандидат.

— Бюллетени печатались в обычных типографиях на обычной плотной бумаге. Неужели в 21-м веке так уж трудно напечатать, к примеру, бюллетени с защитными элементами, как печатают деньги и ценные бумаги? Или встроить в бюллетени закодированные чипы, как сейчас это делают в паспортах. Чуть дороже, но давало бы большую защиту от махинаций —только левым это было совершенно не нужно.

— В машины для автоматического подсчёта голосов был введён секретный софтвер код, который по определённому алгоритму перебрасывал голоса от одного кандидата к другому.

— Счётные машины были подключены к интернету и их работу манипулировали хакеры, которые для большей безопасности находились заграницей. Вот пример такой манипуляции. По странной причине общий баланс голосов подводился не в США (!), а в других странах, в частности во Франкфурте на сервере Dominion, находившимся под контролем службы ЦРУ в Риме. Агенты Глубинного Государства в римском посольстве США следили за подсчётом голосов и когда Байдену голосов для победы не хватало, через военный спутник «Леонардо», алгоритм сервера Dominion был перенастроен на изменение результата. По той же схеме 5 января 2021 года выборы сенаторов в штате Джорджия были сфальсифицированы, что позволило левым устранить своё меньшинство в Сенате. Тем самым весь Конгресс перешёл в руки демократической партии.

Заключительный Аккорд

Когда полномасштабная фальсификация выборов закончилась, стало ясно, что в полной тайне это сохранить не получилось. Команда Трампа собрала огромное количество доказательств подлогов, включая показания под присягой сотен участников и свидетелей. 6 января 2021 года в роковой день совместного заседания обеих палат Конгресса планировалось этот разоблачительный материал представить на рассмотрение законодателей и в соответствии с Конституцией не утвердить подложное голосование. Для большего психологического эффекта Трамп призвал своих сторонников приехать в Вашингтон и провести в этот день мирный марш протеста перед зданием Капитолия.

Левые запаниковали и перепугались, что их многолетний труд может пропасть даром и всё пойдёт насмарку. Мало того, многие из них могли попасть за решётку. Для них стало жизненно важным не допустить рассмотрения Конгрессом фактов жульничества. Тогда какая-то хитрая голова в их подпольном штабе задалась вопросом: что в подобных случаях делали участники других переворотов? Что известно из истории? Ответ был найден — нужна громкая провокация, желательно с жертвами, и вину за это надо свалить на противника. Пример: такого рода провокацию провели нацисты в 1933 году, устроив в Берлине поджог Рейхстага, а затем свалив вину на коммунистов.

Для левой провокации в Америке было решено использовать мирный марш сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января, создать видимость бунта и тем сорвать совещание Конгресса. С этой целью в толпу мирных демонстрантов включили бойцов Антифа, за полгода до того набравших немалый опыт насилия и грабежей на городских улицах. Чтобы облегчить им задачу охрана у здания Капитолия была резко уменьшена. По разным оценкам в Вашингтон прибыло от одного до двух миллионов протестующих. Демонстрация была совершенно спокойная, ни у кого не было с собой оружия, несли лишь плакаты, и даже не реагировали на оскорбления бойцов Антифы, стоявших вдоль дорог. Когда толпа собралась перед Капитолием, активисты Антифы ринулись вперёд к зданию, встретив лишь минимальное сопротивление полиции. Они сломали хилые заградительные барьеры, примечательно, что некоторые ограждения были заботливо отодвинуты самой полицией. Провокаторы выбили оконные стёкла и проникли внутрь, причем трамписты пытались остановить шпану, но безуспешно. За Антифой вслед кинулись и некоторые наиболее эмоциональные протестанты. Всего в здание проникло сравнительно малое число людей, может одна-две сотни. Они там фотографировались, пели песни и давали интервью корреспондентам, но не было никакого вандализма, ни грабежей. Впрочем, несколько хулиганов раскидали по полу бумаги в офисе Нэнси Пелоси — фурии Конгресса. Полиция стала выдворять эту публику вон, завязалась драка и одна молодая демонстрантка из Сан Диего, кстати бывший ветеран ВВС США, была застрелена полицейском. Всего погибло 5 человек, в том числе один полицейской, получивший удар по голове огнетушителем — кто там кого бил, покрыто мраком, да это и не столь важно — главное, что провокация получилась с кровью. Перепуганных до смерти законодателей на время спрятали в убежище.

Довольно быстро Капитолий от незваных гостей очистили, но цель левых была достигнута. Конгресс вскоре возобновил заседание, однако испуг законодателей был так велик, что никакие доказательства фальшивых выборов рассматривать даже не стали, быстренько утвердили результаты голосования и тем самым coup d’etat был успешно завершен. Разумеется, вся вина за вторжение в Капитолий немедленно, как и планировалось, была возложена на Трампа, хотя он в первые же минуты беспорядков призвал протестующих покинуть здание и разойтись по домам. Почти вся медиа заблокировала его выступление, а сторонников Трампа сразу объявили террористами. Вконец обезумевшие от перепуга и ненависти демократы стали требовать лишения Трамп должности: объявить его сумасшедшим (через 25 поправку к Конституции), либо устроить ему очередной импичмент всего за неделю до конца его президентского срока. Смысла в этом даже для их целей уже не было никакого, но это так — вишенка на торте, лишь бы напоследок напакостить.

Куда смотрели правые?

Смотрели они в правильном направлении, но слишком понадеялись на то, что в стране всё ещё эффективно действуют законы, а американцы — народ законопослушный. Они верили, что федеральные суды вплоть до Верховного суда разберутся с жульничеством. Наивные мечты! Америка уже не та, народ не тот, а в судах сидят запуганные судьи. Много лет спокойной и благополучной жизни отучили людей от смелости, от желания рисковать, но научили конформизму — не трепыхайся, ничего не слушай, не возражай, закрой глаза и не смотри, тогда никто тебя не тронет и будешь жить, как прежде. Не понимают они, что «как прежде» уже не будет.

У Президента есть конституционное право и даже обязанность — защитить республику от внешних и внутренних врагов. Имея на руках веские доказательства готовящегося переворота, он должен был бы применить силу, арестовать заговорщиков, закрыть лживую медиа как пособника врагу, и восстановить в стране законность. Не сделал он это потому, что в силу своего неуживчивого характера и болтливого языка нажил себе массу врагов на всех важных уровнях государственного аппарата — в армии, разведке, судах. Он растерял друзей и союзников, у которых в руках власть и сила. Сегодня ему просто не на кого опереться, а один в поле не воин. У него осталось почти 70 миллионов союзников в народе, но в правительстве — никого. Народ без эффективных лидеров сам по себе ничто, это просто толпа. Надо было думать заранее…

Что Дальше?

Дальше, думаю, ничего хорошего ожидать не следует. У левых не может быть никакой надежды на то, что долго просуществует их лево-фашистский или либерально-капиталистический или социалистический строй (вешайте любой ярлык — значения не имеет). История учит, что такие системы неизлечимо больны от рождения и долгой жизни у них не бывает. Однопартийная система неизбежно приводит к тоталитаризму или деспотизму. Со временем экономика начнёт деградировать, науки и культура придут в упадок, уровень жизни пойдёт вниз, возникнут так хорошо нам знакомые прелести тоталитарного режима, а в результате — развал и коллапс. В стране с такой огромной инерцией, как США, это может занять сравнительно долгое время. К примеру, для развала СССР понадобилось три поколения. А что в ближайшее время?

Я уверен, что Трамп на поражении не успокоится и он уже начал говорить о своей кандидатуре на выборах 2024 года. Но это вряд ли случится. Возраст у него будет под 80, как у нынешнего Байдена — сомневаюсь, что у него достанет сил и здоровья вновь пройти крестный путь к президентству (Байдена к Белому Дому привели под ручки). Так что на следующих выборах скорее всего Трампа не будет.

Он и другие правые поговаривают о создании альтернативной медиа, неподконтрольной левой цензуре. Это вполне реально, так как в США уже есть по крайней мере две ТВ станции (NewsMax и One America News), хотя медийные гиганты яро противятся любым независимым изданиям. Поэтому, если удастся набрать достаточно средств, то не исключено появление неподцензурного противовеса.

О создании альтернативной третьей партии Трамп, к счастью, не помышляет — уроки Росса Перо пошли впрок. Потому ближайшей задачей его и всех консерваторов будет преобразование республиканской партии и вычищение из неё карьерных политиков. Этой партии нужна молодая кровь и светлые головы. Такие люди есть: это ТВ комментатор Такер Карлсон, бывшая посол в ООН Никки Хэйли, зять Трампа Джерод Кушнер и много других умных и энергичных людей. Из них могут выделиться как руководители республиканской партии, так и будущий президент.

Однако, это всё благие намерения. Есть ли у них шанс стать реальностью, способной преодолеть сползание страны в левую пропасть? Очень сомневаюсь. Победа над левыми никак не может произойти демократическим путём, даже если не будет никаких подтасовок на будущих выборах. Демография в стране и качество народа упало настолько низко, что «правых» людей с каждым годом становится всё меньше, а «левых» — всё больше. Новое левое правительство широко откроет двери для масс мигрантов из стран третьего мира и даст им гражданство. Этим они ещё больше усилят свой легко управляемый электорат, который никогда добровольно не проголосуют за возврат к капитализму. Потому думаю: возврат мирным путём невозможен. Горько сознавать, но лишь активное вооружённое сопротивление может оказаться эффективным. Иными словами — нас ждёт Вторая Гражданская война. Только она будет способна спасти страну. Это будет не только необходимо, но и законно. Напомню, что по этому поводу отцы-основатели США написали 244 года назад в Декларации Независимости:

“…когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа.”

_____________________

© Jacob Fraden, 2021

Рассказы и эссе Якова Фрейдина можно прочитать на его веб–сайте: www.fraden.com/рассказы , а книги можно приобрести через: http://www.fraden.com/books