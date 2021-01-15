О жизни карантинной
Испанка и коронавирус - письмо Скотта Фицджеральда
Голова идёт кругом от этого коронавируса. Этакая малявка-вирус набросилась на гегемона Земли и, если без зазнайства и лукавства, захватывает необъятные пространства.
Ужас, страх, человечество под угрозой... Интернет одаривает нас письмом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, отправленным с юга Франции точно столетие тому назад. Там другая зараза - испанка. Ужас той пандемии живёт до сих пор. Читаем:
A LETTER FROM F. SCOTT FITZGERALD, QUARANTINED IN 1920 IN THE SOUTH OF FRANCE DURING THE SPANISH INFLUENZA OUTBREAK.
Dearest Rosemary,
It was a limpid dreary day, hung as in a basket from a single dull star. I thank you for your letter. Outside, I perceive what may be a collection of fallen leaves tussling against a trash can. It rings like jazz to my ears. The streets are that empty....
Не будем упражняться в английском. Письмо за несколько дней получило в интернете распространение на всех основных языках. Нам проще выбрать русский.
Карантинное письмо Скотта Фицджеральда, который оказался в изоляции на юге Франции в 1920 году из-за вспышки испанки.
Дорогая Розмари!
День выдался текучим и безотрадным, словно подвешенным к небу в сетке. Спасибо тебе, что написала. Я вижу, как перед окнами карусель опавших листьев кружит вокруг мусорной урны. Это похоже на джаз по звуку. Пустые улицы. Как будто почти все горожане скрылись в своих квартирах, и небеспричинно. Сейчас кажется модным избегать общественных мест. Даже баров, о чём я сказал Хемингуэю, за что он толкнул меня в живот. В ответ я спросил его, мыл ли он руки. Он их не мыл. И даже не думал отпираться. Он считает, что это обычный грипп. Интересно, кто ему такое сказал.
Администрация предупредила всех, что надо на месяц запастись необходимым. Мы с Зельдой купили красного вина, виски, рома, вермута, абсента, белого вина, хереса, джина и, упаси господи, бренди, если понадобится. Прошу, молись за нас.
Видела бы ты площадь, выглядит жутко. Я в ужасе от чёртовых возможностей, которые несет такое будущее. Длинный день медленно катится вперёд под виски с содовой, который всё больше похож на воду. Зельда говорит, что это не даёт повода пить, но перо по-другому в руках не держится. В задумчивости сидя на веранде, я наблюдаю за далёкой линией горизонта, скрытой в мутной дымке, и будто различаю неотступную кару, которая уже давно движется в нашу сторону. И всё же в щербатом очертании закатных облаков замечаю одну-единственную полоску света, которая заставляет меня верить, что настанет лучшее завтра.
Faithfully yours,
F. Scott Fitzgerald
Быстрее коронавируса оно распространилось по всему миру. Большие имена, важные события и почти добуквенное сходство с обстоятельствами сегодняшнего дня. Чудеса, да и только.
Старо как мир... Всё изменяется во многом, но остаётся порой удивительно схожим.
Мир поражают хвори. Человек слаб. Ушлая природа постоянно нащупывает лазейки в людях и насылает в эти лакуны всякую недобрую заразу. Идут века, меняются названия всеохватывающих хворей, но инфекции и пандемии с тяжким постоянством сваливаются на людей.
Увы, почти с таким же постоянством у человека первоочерёдно оказываются два направления защиты: изолироваться или изолировать... От "Сижу дома" сегодня до былых лепрозориев для прокажённых.
Читаешь, дивишься, но... Так уж повелось у часто обманываемых во всём сомневаться. И тут что-то под ложечкой сосёт: и имена былые, и болезнь далёкая, да что-то совсем-совсем сегодняшнее.
"Доверяй, но проверяй", - пустил в мир заповедь совсем не русскоязычный человек. (Откуда ему явилась такая простая и такая пристёгнутая к людям мысль? Жизнь, вероятно, научила).
Наш век совместил лёгкость распространения информации - без особенностей для правдивой и ложной - и неограниченные возможности для её проверки. Ищем в интернете письма Ф. Скотта Фицджеральда. Подборка по годам 165-ти писем. С особым пристрастием вчитываемся во фрагменты писем 1920 года. Нет такого письма.
Другой заход: истоки этого письма в интернете. Есть! Первая публикация 13 марта 2020 года в интернет-издании McSweeney's. Но кроме автора письма в заголовке указан другой автор: Ник Фариелла (Nick Farriella).
Ай да Фариелла, ай да сукин сын...
А теперь для последней точки над i отметим, что могло не быть всей этой свары на сотнях и тысячах сайтах, если бы фейколюбы удосужились честно прочесть публикацию до конца:
NOTE: This is a work of parody and is not an actual letter written by Fitzgerald.
Что бы русскими буквами означало:
ПРИМЕЧАНИЕ: это пародийная работа, а не настоящее письмо, написанное Фицджеральдом.
Но хайп дороже правды. Кто бы стал перепощивать такую пародию? А вековой давности сенсацию, как бы письмо в наши дни - пожалуйста, во всю мощь.
Увы!
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