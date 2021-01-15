Михаил Ефремов, ДТП: итоги 2020 года 

...в России уже наступил 1937 год. Подозреваемого и обвиняемого актёра Михаила Ефремова ломали и пытали у всех на глазах. Человека-гражданина превращали в стукача, терпилу, тряпку. Унижали его через СМИ ежедневно. Ломали его человеческое достоинство. Это не могло не отразиться на его семье и детях, которых просто затравили в школе и на улице...

Сколько бы ни пыталась российская оппозиция достучаться до граждан и объяснить им что именно происходит с правосудием в России, ничего не получалось. Именно поэтому так ценен феномен расследования аварии с Михаилом Ефремовым.

Итоговый документ международного независимого расследования по делу Михаила Ефремова.

Именно на этом примере неожиданно началось пробуждение российского общества, объединение его в движение в защиту прав актера. Но так же, на этом же деле люди увидели как под микроскопом и всю продажность путинской силовой системы: народ в одночасье узнал, что СМИ, которым так безропотно люди верили, на самом деле абсолютно не свободны, подконтрольны и продажны. Журналисты центральных каналов лгут, и выпускают в эфир лишь ту информацию, которая выгодна заказчикам и власть предержащим.

Народное расследование препарировало следственную и судебную системы, вскрыв и показав их несамостоятельность, зависимость, продажность и коррумпированность.

Анатомия заказа, спущенного сверху была полностью прослежена в режиме он-лайн волонтерами через социальные сети. И такое было поистине впервые в мире, как и в проекте "Груз-200 из Украины в Россию". В том случае препарировались действия святая святых - министерства обороны России и агрессии России в мире. А в этом случае с Ефремовым гражданское общество обратило внимание на внутреннюю политику России в отношении своего народа на примере актера.

У людей с глаз спадали розовые очки которые 20 лет подряд натягивали им на глаза сериалы о крутых ментах, народных героях дознавателях и полицейских. Волонтеры вылавливали в интернете дела, которые расследовали продажные следаки, и были шокированы полнейшим беспределом по отмазыванию настоящих преступников и обвинению ни в чем не повинных людей. Вмиг шоры слетели и всем открылась реальность: неспособность независимо от приказа властей, расследовать элементарное транспортное происшествие. Полное отсутствие грамотных экспертов как в области расследования ДТП, так и медиков.

Все увидели полнейшую импотенцию прокуратуры, в том числе и генеральной, тупо прикрывавшей весь этот заказ.

Включившиеся в это расследование с надеждой верили в честный и справедливый суд. И на деле увидели всю продажность судебной системы. Перед глазами неравнодушных, пробудившихся от спячки простых людей предстала картина полного беспредела.

Как в зрительном зале люди увидели калейдоскоп лжесвидетелей, спокойно принятых судом, нарушение судебного процесса по каждому шагу. Отвод ходатайств адвокатов защиты. Преследование свидетелей защиты, пожелавших в этом продажном суде донести правду. И их дальнейшее преследование следователями. На свидетелей защиты заведены уголовные дела лишь с одной целью: запугать гражданское общество. Более того, сейчас, при начале следственных действий в отношении свидетелей защиты, с них взяли подписку о неразглашении, как о великой тайне следствия. Но в этом деле нет тайн. Некоторые следователи, как оказалось, начали дружить с головой, и чтобы себе в будущем "подстелить соломку" (типа, мы же вам помогали), сами стали сливать нам задумки следственных карательных действий. И правильно делают.

Все имена продажных следователей нам известны и будут названы.

Но если вспомнить как материалы следственного дела муссировались российскими СМИ каждый вечер, то и тут мы увидели не просто продажность самих сми, а и отсутствие полной конфиденциальности расследования уголовного дела и полное нарушение уголовно процессуального кодекса. За которое адвокат Добровинский не понес никакого наказания.

В этом деле волонтеры выяснили, что в адвокатских палатах России работают адвокаты с купленными дипломами. И их покрывают адвокатские сообщества по всей стране. А те адвокаты, которые пытаются докопаться до правды, немедленно становятся изгоями, и на них тоже заводят уголовные дела для устрашения.

Именно устрашение - вот какова политика Кремля в отношении своего народа. Воспитание терпил и молчащих рабов.

И на глазах у всех мы с изумлением констатируем, что в России уже наступил 37 й год. Подозреваемого и обвиняемого актера Михаила Ефремова ломали и пытали у всех на глазах. Человека-гражданина превращали в стукача - терпилу, тряпку. Унижали его через СМИ ежедневно. Ломали его человеческое достоинство. Это не могло не отразиться на его семье и детях, которых просто затравили в школе и на улице. Но системе на это наплевать. И, как результат, все увидели публичные извинения актера перед лже-адвокатом, мошенником Добровинским, который в нормальном обществе давно бы уже сидел на скамье подсудимых.

Расследуя причины такого заказа, общество выяснило, что все это из-за передела дорогостоящей собственности в центре Москвы, долями которой владеет Михаил Ефремов. Банальнейший рейдерский захват с участием администрации Собянина, мэра Москвы, прокуратуры, полиции, суда под прикрытием депутатов Госдумы. Убили двух зайцев: гражданина-поэта, мешавшего путинскому режиму, а заодно и собственность под шумок отжали.

Апелляционный суд также продемонстрировал свою продажность. А новые, нанятые женой Ефремова адвокаты, показали свою полную безграмотность.

И все это на фоне беспрецедентного вымогания денег так называемых потерпевших и так и не установленной гибели Сергея Захарова...

Мною была написана и отправлена кассационная жалоба, но адвокаты ее не просто отвергли. Они исключили адвоката Алешкина, как возможную угрозу этому делу, если он предоставит мой текст в кассационный суд.

Так что же такого страшного было в моей кассационной жалобе? Элементарный анализ аудиозаписей суда, реплики участников процесса, их сравнение с тем, что было внесено в протокол суда.

- Здесь ничего не понятно... все видели? Нет? запишем, что все ознакомились...

Подделка и подмена понятий судьей Абрамовой реально увиденного на видеозаписях: на видео нет ни одного момента, что Ефремов был за рулем! и несоответствие показаний свидетелей тому, что есть в видео, находящихся в материалах дела. Отсюда и не верный вывод суда.

Ворье, продажность во всех ветвях власти!

Это дело неожиданно срезонировало в Европе и США. Следователи Интерпола, как оказалось, внимательно следили за нашим волонтерским международным расследованием. Они внимательно следили за каждым моим выпуском. Они оценивали мнения адвокатов из-за границы. Параллельно ими были подняты дела о россиянах, объявленных в розыск как бы по уголовным делам, на самом деле - политических. И теперь в Интерполе поднят вопрос об исключении России из Интерпола, как участника. Такого поворота даже я не ожидала.

Так что сегодня, в день чекиста, очень хочется, чтобы Россию вышвырнули из Интерпола поскорее. Чем больше подарков путинскому режиму, тем лучше.

А к делу Ефремова мы вернемся уже в 2021 году.