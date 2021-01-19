«Мачо» - время кончается



На фото — Майя Санду и Владимир Зеленский.

Нет, речь не о смене тренда в моде или в кино, и даже не о перемене симпатии женской половины к тем, кто выглядит и умеет себя выдать за «мачо» - эти ценности постоянны. А вот на постсоветском пространстве советский «мачо» уже ценится все меньше и меньше. Более того - по всему видно, надоел. Силу оружия и показную игру мускулами сменяет спрос на интеллигентность, если хотите - европейскость, свободное владение языками и даже - если хотите - хрупкость. Время Януковичей, Додонов, Саркисянов, Лукашенок и прочих друзей «мачо» кончается. Приходит время Санду, Тихановской – Пашинян и Зеленский были первыми ласточками этого процесса.

Констатировать эту ситуацию ещё раз особого смысла не было бы, но попытаться проанализировать, почему это происходит, думаю, стоит.

Что могли предложить постсоветские «мачо»? Силу мускул в прямом и в переносном смысле. Да, на фоне эстафеты катафалков начала 80-х это смотрелось. Однако время неумолимо берет свое. И вот «мачо», уже предпочитает не стоять на его любимом зрелище - военном параде. Без всякого удовольствия отстаивает пасхальную службу в главном храме страны с прозвищем «Храм Лужкова на крови», переминаясь с ноги на ногу и явно мучаясь под взглядами тысячи пропущенных в храм и миллионов привычно прильнувших к телеэкрану. Служба патриаршая слишком длинна, и никакие яйца в подарок компенсировать неудобство стояния не в силах. Слишком всё длинно, а кресло поставить хозяину нельзя, вот и принято «мудрое» решение - ездить по небольшим храмам каждый год. Там трансляция длится не два-три часа, а всего то- 30-40 минут. Прямых зрителей дай бог пару сотен наберется. Остальных расставит ФСО из прочих надежных соглядатаев, оберегающих властителя от случайных, не запланированных встреч. Ну и кого это может теперь прельщать? Поезд ушёл…

Танки, ракеты, самолёты, чеканный шаг, в Китае и КНДР куда выразительней и масштабней. Да там и Азия-с, а тут вроде как по лицам Европа. Вся эта мощь, конечно, производит впечатление. Однако как только проанализируешь, что «жить становится все лучше и все веселее» но почему-то не богаче, начинаешь задумываться, анализировать. Понимаешь, что из-за этой игры мускулами вводятся санкции, закрываются границы, сужается горизонт открытия мира своими, а не корреспондентов российских каналов, глазами - «мачизм» начинает раздражать. Людям хочется уже не просто жить, а не выживать в бесконечной борьбе, а жить достойно, и не побоюсь этого слова - комфортно! На дворе ХХI век.

«Великая Империя» – «Собиратель Земель» - оно, конечно, звучит, но где они эти Империи? Британская, Французская, не говоря уж про Третий Рейх - канули в историю. Кстати, чем агрессивней была Империя, тем страшней был ее конец. Конечно, можно запретить все сравнения, исправить все учебники, подчистить цифры с помощью готового на все статистического управления, но жизнь от этого не изменится. Молодые и образованные люди учатся сравнивать, не только по информации телевизионных ток-шоу. Присоединение земель. А кому оно нужно, если раньше отдых со всей семьей предпочитавшего Крым россиянина обходился на месяц для всей семьи в тысячу (да, не рублей, но тысячу) а сейчас, хоть и не надо менять рубли на гривны тысячей уже никак не отделаться.… Никакой мост не поможет, никакие скидки на авиабилеты… Крым, как и Чечню нужно кормить! А из какого кармана? Из того где конечно хватает на номенклатуру, силовиков, депутатов, близких друзей и родственников, но на нормальную жизнь народа – «денег нет, но вы держитесь». Не важно, кто именно это сказал – это сказала власть своему народу, а власть уже два десятилетия изображает из себя «мачо». Нужна не территория, географические войны отошли в историю, нужна работающая экономика! Но могут ли «мачо» окончившие школу спецслужб и военные академии создавать экономику? Своей семьи возможно…. Особенно если младшие по званию вынуждено помогут и ударным трудом и услугами, но экономику современной страны так не построить и не поднять уровень жизни граждан. Всех, а не только тех, кто сидит на «трубе».

Короче привлекательности в такой перспективе нет никакой, а есть ещё и опасения за то, что вдруг послушные историки из военно-истерического общества опять перепишут историю и объявят исконно российской землёй ещё что-то. Соседи на такую политику реагируют первыми, благо вынужденные работать в России информируют своих родственников и друзей о том, «кому на Руси жить хорошо». Естественно всем вспоминается другая крылатая фраза «Такой хоккей нам не нужен!»

Людям нужна нормальная жизнь открытость, а не закрытость границ. Возможность получать образование, выбрать себе работу и оплату, гарантирующую нормальный уровень жизни. С нормальной едой, теплым сортиром, а не с тем в «котором мочат», с дорогами, а не с направлениями, с домами со всеми удобствами, а не во дворе... Короче со всем тем, к чему человечество пришло к концу ХХ века. Время «политических мачо» неминуемо уходит.

P.S. Да, чуть не забыл. Важное послесловие. Поколение наших родителей, естественно мы, да и наши дети, т.е. большинство живших в СССР с 30-ых годов по 80-ые уверялись средствами официальной пропаганды, что страны Балтии навсегда стали Советскими Республиками. Не верившими, несогласными с этим - было меньшинство, на уровне статистической ошибки. Однако пришли 90-ые годы и Литва, Латвия и Эстония вернули себе независимость. Почему? Потому, что литовцы, латыши, эстонцы верили, что они граждане своей Родины, а не чужой Империи. Аннексию, оккупацию, не признавали, кстати, деюро большинство развитых стран. В некоторых даже действовали посольства оккупированных стран, которые выдавали паспорта своим гражданам. Да, это было почти на уровне игры в неравной борьбе с всемогущим после 1945 года СССР, но без этой борьбы Свободу и Независимость вернуть никогда невозможно. На всех картах Азербайджана и Турции Карабах был и оставался Азербайджанским. Да, и на картах других стран было тоже - самое. Никто Карабах не признавал. Никто не признал и не признает Крым. Друзья «мачо» или полностью зависимые от подачек - не в счет. Кончится их век, кончится и признание. Чтобы не писалось и не говорилось в РФ, на картах мира он был и останется украинским, а это значит, что его судьба предопределена. Он будет неотъемлемой частью Украины. Почему? Потому, что этого будут требовать граждане и соответственно политики Украины. Потому что так будет гласить буква международных соглашений, в том числе и подписанных главами СССР и его наследника РФ. Так будет с временно потерянными частями Грузии, Молдовы. Так будет, даже если это ещё придется ждать. Время политических мачо и Имперских амбиций неминуемо минет. Наступит время общих законов признания границ, и права людей жить на своей Родине, а не в навязанной силой и даже с помощью вежливой силы Империи.

Бог даст, придет время людей!