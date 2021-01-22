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январь 2021

О виселице перед Капитолием

Алекс Наксен
... «Повесить Майка Пенса!» Именно это скандировала одна из групп мятежников...
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По прошествии времени многое из того, что было связано с мятежом 6 января, начинает проясняться. Множество видео- и фотоматериалов, запечатлевших происходившее, позволяют и понять, что было, и найти участников мятежа. Многие уже арестованы и дают показания. Пройдет еще относительно немного времени и мы узнаем в деталях, что на самом деле было.

 

Но один эпизод плотно окутан туманом молчания. Надо полагать, для этого есть веские причины.

Среди нескольких целей мятежа, провозглашенных нападавшими, выделялась своей преступной одержимостью одна – «Повесить Майка Пенса!» Именно это скандировала одна из групп мятежников, ворвавшихся в здание Капитолия. К счастью, сотрудники Секретной службы успели увести вице-президента из зала заседаний Сената буквально за 60 секунд перед тем, как туда вторглись мятежники. Пенс был спасен, а вместе с ним – репутация страны.

Но скандирование «Повесить Майка Пенса!» было не просто речевкой. На площадке перед Капитолием уже был сооружен помост с виселицей. Лобное место, где петля ждала Пенса. Из подручного материала такое не соорудишь. Никакого строительного мусора перед Капитолием не было и быть не могло. Следовательно, это структура была заранее изготовлена и туда доставлена. Кем и когда? Каким образом? Кто были участники заговора? Кто спонсировал это вопиющее антигосударственное преступление?

Вопросов много. Ответов пока нет. Но одно ясно, ни о какой стихийности, спонтанности мятежа 6 января и речи быть не может. «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Если бы у них получилось, мы бы проснулись в другой стране.

God bless America!

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