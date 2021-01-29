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январь 2021

В «Кругозоре»... ворованное?!

...Это же чистой воды плагиат! Возможно, Кент даже сделал комбинацию из других левацких статей.
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Добрый день, «Кругозор!

 

Обнаружил в вашем честном журнале не честно сделанную статью Михаила Кента о Трампе https://www.krugozormagazine.com/show/article.4342.html .

Это же - чистой воды плагиат!

Читайте и сравните: https://www.slavicsac.com/2020/12/19/trump-russian-immigrants/  и другие статьи Дмитрия Абрамсона. Возможно, даже у Кента комбинация из других левацких статей. Его предыдущая публикация заимствована тоже у Абрамсона. Подобные заметки дискредитируют ваш журнал.

Также читайте - Дмитрий Абрамсон: https://www.slavicsac.com/tag/dmitry-abramson/; https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD&rlz=1C1CHBD_enUS861US861&oq=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD&aqs=chrome.0.0i457.1624j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Ваш многолетний читатель.

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Michael (USA)   29.01.2021 21:10

ответ я написал редактору и готов ответить "многолетнему читателю" после того, как поставит свое имя под "сообщением"

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Michael (USA)   30.01.2021 01:38

Обычно я не отвечаю на анонимные письма, но здесь сделаю исключение. Литературный плагиат происходит в том случае, когда автор помещает статью другого автора без его ведома. В данном случае автор использовал материал С ПОЛНОГО РАЗРЕШЕНИЯ первоначального автора. Существует огромная разница между плагиатом и цитированием. Но АНОНИМЩИКА "возбудило" не это, а содержание статьи. Вот в чем суть!!! Отсюда и выражения из лексикона пикейных жилетов: "левацкие" статьи! Может анонимщик осмелится поставить свое имя под "многолетний читатель"?

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Дж. Оверт (U.S.A.)   30.01.2021 21:41

Когда цитируют или копируют "с разрешением" ВСЕГДА указывают автора оригинала и где это было прежде опубликовано. Во всех своих публикациях Кент выглядит очень нечистоплотно. Предлагаю Кругозору исключить жулика из авторов журнала.

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