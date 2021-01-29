В «Кругозоре»... ворованное?!
Добрый день, «Кругозор!
Обнаружил в вашем честном журнале не честно сделанную статью Михаила Кента о Трампе https://www.krugozormagazine.com/show/article.4342.html .
Это же - чистой воды плагиат!
Читайте и сравните: https://www.slavicsac.com/2020/12/19/trump-russian-immigrants/ и другие статьи Дмитрия Абрамсона. Возможно, даже у Кента комбинация из других левацких статей. Его предыдущая публикация заимствована тоже у Абрамсона. Подобные заметки дискредитируют ваш журнал.
Также читайте - Дмитрий Абрамсон: https://www.slavicsac.com/tag/dmitry-abramson/; https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD&rlz=1C1CHBD_enUS861US861&oq=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BD&aqs=chrome.0.0i457.1624j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Ваш многолетний читатель.
Добавить комментарий:
|1 0
|1 0
|0 1
Читайте также
... «Повесить Майка Пенса!» Именно это скандировала одна из групп мятежников...
январь 2021
...в России уже наступил 1937 год. Подозреваемого и обвиняемого актёра Михаила Ефремова ломали и пытали у всех на глазах. Человека-гражданина превращали в стукача, терпилу, тряпку. Унижали его через СМИ ежедневно. Ломали его человеческое достоинство. Это не могло не отразиться на его семье и детях, которых просто затравили в школе и на улице...
На фото — Елена Васильева.
январь 2021
Командор военно-морских сил США Гарри Юрий Табах – коренной москвич, проживший первые детские годы в российской столице. Имеет множество наград, занимал ответственные посты и представлял США в разных странах мира.
январь 2021
...возврат мирным путём невозможен. Горько сознавать, но лишь активное вооружённое сопротивление может оказаться эффективным. Иными словами — нас ждёт Вторая Гражданская война. Только она будет способна спасти страну. Это будет не только необходимо, но и законно...
На фото — Яков Фрейдин.
январь 2021
...Поскольку Трамп не отказался от своего бизнеса, когда стал Президентом, он создал новую систему коррупции. Местные и зарубежные интересы поняли, что нужно останавливаться в трамповских отелях и искать другие возможности вливать деньги в его бизнес, чтобы заслужить благосколнность «царя»...
январь 2021
КУЛЬТУРА
...Наследство делят. Всюду давка.
Там – нефть и газ, и антрацит…
Русь умерла. И только травка
Растёт среди могильных плит...
На фото — Валерий Румянцев.
январь 2021
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
...Это же чистой воды плагиат! Возможно, Кент даже сделал комбинацию из других левацких статей.
январь 2021
... «Повесить Майка Пенса!» Именно это скандировала одна из групп мятежников...
январь 2021
РАЗНОЕ
Чтобы бороться за медали в чемпионате России армейцам необходимо усилить состав. Под новых футболистов армейцы уже освобождают место.
январь 2021
ОБЩЕСТВО
...Приходит время Санду, Тихановской – Пашинян и Зеленский были первыми ласточками этого процесса...
январь 2021