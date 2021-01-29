В «Кругозоре»... ворованное?!

Michael (USA)

Обычно я не отвечаю на анонимные письма, но здесь сделаю исключение. Литературный плагиат происходит в том случае, когда автор помещает статью другого автора без его ведома. В данном случае автор использовал материал С ПОЛНОГО РАЗРЕШЕНИЯ первоначального автора. Существует огромная разница между плагиатом и цитированием. Но АНОНИМЩИКА "возбудило" не это, а содержание статьи. Вот в чем суть!!! Отсюда и выражения из лексикона пикейных жилетов: "левацкие" статьи! Может анонимщик осмелится поставить свое имя под "многолетний читатель"?