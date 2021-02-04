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февраль 2021

Без памяти об истории нет Свободы

Григорий Амнуэль
Григорий Амнуэль
...вышло тогда, по самым скромным подсчетам, порядка миллиона граждан страны. Увы, эта цифра если и повторялась в истории, то...
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 «...как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность..." 

/Из предупреждения прокуратуры города Москвы/

 


           Январь наступившего 2021-го оказался удивительно горячим на политические события во всём мире. Однако происходящее на постоветском пространстве требует особого внимания. Именно поэтому считаю необходимым обратится к тому в нашей памяти, что остаётся в тени современных событий.

         30-летней давности январь 1991 года, несмотря на мороз, гололёд, холодный ветер, был жарким. Намного более жарким, чем нынешний.

 

Январь в Вильнюсе, Риге - столицах Литвы и Латвии, боровшихся за возращение себе  независимости и Свободы... 

В Вильнюсе и в Риге лилась кровь. Простите, не буду вспоминать всех, назову только три имени: Лореты Асанавичюте,  Андриса Слапиньша,  Гвидо Звайгзне…

 Происходившее вывело на улицы людей, не потерявших совесть,  осознающих важность свершающегося и собственной Свободы, и свободы своего государства. Да и в Москве люди вышли на Манежную  площадь и прилегающее пространство, еще на застроенное московским градоначальником Лужковым - вышло, по самым скромным подсчетам, порядка миллиона граждан страны. Увы, эта цифра если и повторялась в истории, то только 22 августа 1991 года. Все остальные события за прошедших тридцать лет так не объединяли и не потрясали российское общество. Ни события в Грузии в 2008 году , ни в Украине в  2014-ом, ни даже подлое убийство Бориса Немцова на мосту у стен Кремля, ни, тем более, другие события не получали такого публичного потрясения и не вызывали такого единения в обществе.   

 Не забывать о том январе очень важно. Ведь для народов общей тогда страны это было явным проявлением осмысленной оценки истории. 1918-го, 1939-го, 1944 годов.  1991-й был логичным продолжением процессов, приведших к независимости и свободе, и оценке как продолжением преступным, минимум несправедливым по отношению к другим.

Еще раз акцентирую - это проявлялось не только в балтийский республиках, но и во всей стране и в её столице Москве. Это многого стоило, и именно против такого единения направлена активная пропагандистская борьба, которая без устали ведётся в современных российских государственных СМИ.

       Именно поэтому так важно не забывать о январе 1991 года. Без памяти об истории нет Свободы!..

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