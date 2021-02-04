Когда чекисты были более нелюдями?
Во время большого террора, когда под именет НКВД измывались над миллионом невинных в застенках и концентрационных зонах Гулага – или во времена Ельцина, когда (сначала под именем КГБ, который после распада Союза на несколько стран распалось на несколько организаций, названия которых может выучить только историк Органов, которые – в отличие от распавшегося СССР - снова были соединены воедино под именем ФСБ) крышевали бандитов? Которые:
- Запугивали предпринимателей, а в случае непослушания увечили или же убивали
- Похищали людей, требуя выкуп, а в случае неуплаты пытали и истязали
- Похищали детей, требуя за их возвращение выкуп
- Приковывали к батареям до те пор, пока их требования не выполнялись
- Замучивали стариков до тех пор, пока те не подписывали документы на дома и квартиры на имя мучителей, после чего убивали
И делали много еще чего абсолютно бесчеловечного.
Вы спросите: а при чем тут ГБ, переименованное в ФСБ? Чекисты конца XX века ( в отличие от чекистов ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ) ведь сами не убивали, не пытали, не истязали.
Ответ прост. Поскольку чекисты (как минимум петербургские, которых я наблюдал, будучи с рождения жителем “культурной столицы”, которые с приходом Путина к власти стали Элитой России и самыми богатенькими из ее граждан) устранились от своих обязанностей, крышуя как личности и как организация нелюдей из ОПГ, они были такими же нелюдями, как убивавшие и истязавшие.
Не меньшими нелюдями, чем сотрудники ГПУ и НКВД. Другими и не такими, но в такой же степени нелюдями. Потому что нельзя быть более или менее нелюдем. Ты либо человек, либо нечеловек. Среди нелюдей иерархии в том, кто более или менее нелюдь, не существует.
Вопрос, которы обычно игриво не задают: является ли ли крыша организованной бандитской группировкой организованной бандитской группировкой? Ответ, за который в России можно схлопотать срок: крыша Организованной Преступной Группировки является не просто частью этой группировки. Крыша ОПГ – паханы крышуемого ОПГ. Крестные отцы мафии, которых крышуют органы, всего лишь шестерки настоящих паханов. Которых чтобы запутать (подобно переименованиям Органов) и с толку сбить назвали не паханами, а крышей. КРЕСТНЫХ ОТЦОВ МАФИЙ НАДО ИСКАТЬ В КРЫШАХ МАФИЙ И ТОЛЬКО В НИХ!
Философский, но далеко не праздный вопрос: можно ли быть более или менее нелюдем? Кто более нелюдь: клоп или же крокодил?
Ответ: оба - не люди. Все, кто не люди, в равной степени нелюди. Есть разновидности, но все они в равной степени нелюди, подобно тому, как все виды штанов в равной степени не огурцы.
Вот так и чекисты. Они во времена Ельцина притворялись людьми. Однако, крышуя бандитов и нелюдей, сами являлись, бесспорно, нелюдями. Если б те органы (чекисты с их младшим братом милицией-полицией) при возрождении капитализма и предпринимательства в СССР-Федерации выполняли свои обязанности, если бы вместо того, чтобы крышевать преступников, становясь паханами маф позволяли преступникам терроризировать бизнесы и доить их, сегодня Россия (обладавшая доставшейся ей от СССР громадной научно-технологической мощью) была бы одной из передовых стран мира. Форпостом Цивилизации, а не задворком цивилизации, в каковой, к сожалению, превратилась. Во многом благодаря Органамь, которые всякий раз, когда ненависть народа зашкаливает, себя переименовываютЬ, запутывая как заяц следы...
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было бы неплохо хотя бы в скобочках писать уточнение - "территория,
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