Елена Васильева: "Российской агрессии в Украине - Гаагский трибунал"

...А что сделали соратнички Бориса Немцова? Они просто похоронили его - последнее дело. Трусость или им заплатили? Или ревность ко мне была столь мощной, что они предпочли не упоминать это дело рядом с моим именем?..

НАКАНУНЕ СЛУШАНИЙ ПО РОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ

НЕМЦОВА ПРЕДАЛИ СОРАТНИКИ. О РЕШЕНИИ ГААГСКОГО ТРИБУНАЛА

Уголовный Трибунал в Гааге принял в производство дело о российской агрессии в Украине. Оглядываюсь назад — и испытываю шок от того пути, который мне удалось пройти, чтобы собрать основные доказательства. Поимённо "Грузы -200" и имена украинских военнопленных в российских тюрьмах.

Горько. Но ни одна персона из числа российских оппозиционных лидеров не поддержала, только Борис Немцов впрягся и был публично казнён за это у стен Кремля.

А что сделали соратнички Бориса? Они просто похоронили его - последнее дело. Трусость или им заплатили? Или ревность ко мне была столь мощной, что они предпочли не упоминать это дело рядом с моим именем? Или их не на шутку запугали?

Предали Бориса.

О себе молчу... И как мне относиться теперь к Каспарову, Касьянову, Навальному, Илларионову и другим лидерам?

Такие, как Марк Фейгин и Александр Сотник, помогают Кремлю, пытаясь выдать меня за сумасшедшую.

КУЧКА УКРАИНСКИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ

…Наши материалы в Международном уголовном суде в Гааге уже больше года. Всё досконально проверено. И вдруг я узнаю, что в Украине Бутусов и его компания решили присвоить себе все наши труды и заслуги. Имея доступ к украинским СМИ, стали пиариться на наших материалах. Тысячи волонтеров трудились не для того, чтобы кучка украинских предателей сейчас поднялись и урвали хорошие зарплаты и лавры.

Горько все это. Приходилось бороться и защищаться по всем фронтам. Радует одно: материалы - в Гааге. И пусть они там сработают, как положено...

В данный момент Международный уголовный суд в Гааге уже приступил к рассмотрению этих материалов - данных по российской агрессии в отношении Украины. В основе этих материалов лежат доказательства, собранные моими героическими волонтерами проекта "Груз-200 из Украины в Россию". Мы доказали, что умеем работать командой, как бы нас не разбивали. Но на этом фоне я и увидела, что наши заслуги и нашу работу без зазрения совести пытается приватизировать Юрий Бутусов и его команда, которые сделали все возможное в 2015 году, чтобы остановить работу нашего проекта.

Страна должна знать своих «героев". Поэтому предлагаю всем почитать мои воспоминания о том, как в Украине противодействовали мне, как лидеру этого проекта.

Нас остановить не удалось и наши материалы проверены и перепроверены следователями уголовного международного суда в Гааге! Главные доказательства: грузы-200 и украинские военнопленные - в российских тюрьмах!

УБИТЬ ДРАКОНА. КАК ПЫТАЛИСИ УКРАСТЬ ПРОЕКТ "ГРУЗ-200"

Помните замечательный фильм Марка Анатольевича Захарова «Убить дракона»? Режиссер всеми силами пытался донести до нас одну мысль: убей в себе дракона страха, раболепия и неуверенности. Это невероятно гаденькие чувства, которые достаточно часто в жизни появляются в каждом из нас. И если их не придушить в корне, то прорастают в каждой клетке организма, превращая человека в тряпку, жалкого раба, отъявленного подлеца, садиста и труса одновременно.

Сейчас я уехала из Украины и хочу рассказать о тех людях, которые за прошедшие два года сыграли в моей судьбе и судьбе проекта "Груз-200 из Украины в Россию" немаловажную роль, а, может быть, и решающую. При этом вольно или не вольно навредили своей собственной стране — Украине.

Степень вины пусть определяют сами украинцы. Я лишь изложу то, с чем мне пришлось столкнуться.

Приехав в Украину, я была уверена, что еду к друзьям и единомышленникам. Своими репортажами пыталась пробудить русский народ от зомбопропаганды, показать, что происходит на самом деле. Мне удалось повести за собой тысячи журналистов, которые многократно тиражировали то, что со всей дури пытались скрыть российские пропагандисты. Узнай россияне хотя бы часть правды об истинных намерениях команды Путина в Украине, и страна смела бы эту шайку мощнейшей волной. Но стая товарищей, сплоченных вокруг несметных материальных сокровищ, продолжает наживаться на войнах. И к этой кормушке, ну очень хотели приложиться те, кто давно порабощен драконом жадности, зависти и раболепия.

И хуже всего то, что в Украине подняли головы, очнувшись от страха, нагнанного Майданом, такие же люди, готовые продать свою страну за гроши, лишь бы стать знаменитыми, урвать побольше денег. И плевать им при какой власти они будут жить, важно, выслужиться перед драконом, поскуливая, виляя хвостом. И быть знаменитыми.

Ни о своем народе, ни о стране они вообще не думают.

И я попала в такой переплет, когда приехав в Украину надеялась, что встречу единомышленников. Но эта стая товарищей вовремя сгруппировавшись, окружила меня плотным кольцом. Таким плотным, что я поняла и почувствовала, что во мне зародился маааленький дракончик неуверенности и страха. И этот дракончик сковывал меня изнутри, не давал рассказать народу Украины об их же подлецах, связавших мне руки. Конечно, их не много, но страна должна знать своих неприкасаемых героев.

Этой серией статей я убью этого дракона в себе, а вам желаю разобраться со своими "героями", гадящими своей стране и получающими за это еще и бюджетные (с народных налогов) зарплаты…

Теперь я хочу вам рассказать о том, что еще в 2014 году могло было распространено украинскими СМИ как сенсация. И эта, публикуемая мной информация, - своеобразный тест на открытость украинских СМИ или по-другому – тест на вшивость.

Рассказывая о людях, которым выделены средства на информационную защиту Украины, мне придется неоднократно возвращаться к одним и тем же эпизодам периода осени 2014 – зимы 2015 годов, поскольку, как в детективе, каждый из них играл свою игру, плёл свои сети. Кульминацией стал февраль 2015 года. Безликий кукловод руководил этими разными людьми, которые вместе в одночасье разрушили весь информационный фронт Украины. И я хочу, чтобы Украина знала своих «героев» в лицо. Поэтому постараюсь опубликовать и их фото. Правда, некоторых из них вы и так ежедневно видите в телевизоре.

Например, Юрия Бутусова. Почему я начинаю с него?

Этот персонаж с апреля 2015 года стал появляться на украинских телеэкранах в образе военного обозревателя и аналитика. Запомните этот момент.

Хотя до 2014 года его толком никто и не знал. Свою головокружительную карьеру он начал с того, что стал вдруг главным редактором умопомрачительного проекта с названием «ЦензорНЕТ». Если честно, меня очень удивило, как быстро об этом сайте стало известно в России. Причем, в среде российского оппозиционного движения. Но уже к осени российские оппозиционеры почувствовали фальшь, а российская вата, из числа тех, кто хоть раз столкнулся с этим сайтом, вообще смотрит на него скептически. Собственно, в России этот сайт с зимы 2015 года вообще перестали видеть в России, но считается, что что именно с него ведется главная информационная война против России.

Хотя, не скрою, там работают очень талантливые ребята, информация подается доходчиво и внушительно. И тем более странно, что руководители этого проекта, называющие себя волонтерами, начали войну против меня, скромной россиянки, создавшей свой проект в соцсетях.

Бутусов почти молниеносно вышел на меня, когда я запустила проект «Груз-200 из Украины в Россию».К нему присоединился и известный в соцсетях Роман Бурко — волонтер.

И поначалу мне показалось, что человек реально желает помочь. Но как оказалось, они решили устроить ребрендинг, или другими словами попросту его у меня отжать.

Мы работали виртуально. И вдруг среди людей, удаленно вызвавшихся помочь появилось несколько человек, которые просто виртуозно находили имена погибших на Донбассе россиян. Мы переписывались с ними некоторое время, и эти люди с моего согласия были введены в состав администраторов группы груза. Среди этих виртуальных помощников была некая Оксана Горелова из Владивостока.

Началась интересная игра: ей подкидывали из ФСБ имена российских убитых на Донбассе, которых она после проверки через людей ЦензорНЕТ, смело публиковала в группе, или сама виртуозно «отыскивая» их имена на просторах соцсетей. Т.е. образовалось своеобразное информационное "сито", где одни спецы подкидывали правильную или не верную информацию, а другие ее перепроверяли, и выдавали "на-гора" проверенные факты.Я наблюдая за этой игрой только удивлялась, с каким азартом в моей группе соревновались спецы двух стран.

Внезапно выяснилось, что Горелова оказалась давней подругой супруги Юрия Бутусова. Это мне подтвердил и мой переговорщик с российской стороны, которого впоследствии Шарий назвал генерал-майором ФСБ, обманув в тысячный раз своих поклонников. И информационная команда, в числе которой был и Юрий Бутусов максимально растиражировала шариковский бред. Но это еще впереди, а пока план по ребрендингу с введением в состав наших админов украинских военных спецов под видом женщин - волонтеров удался.

Нужно понимать, что финансирование проекта "ЦензорНЕТ" ведется Министерством обороны Украины. Это не секрет, хотя для простого населения данный проект позиционируется как волонтерский.

Нет, все правильно. Страна, на которую напали имеет право защищаться любыми путями. Но когда эти "волонтеры" начинают борьбу с теми, кто пытается помочь Украине, это выглядит странно.

Внедрившись в мой проект, во второй части попытки отжима проекта груза-200, скооперировавшись с Анатолием Шарием, Бутусов и Ко, попытались подсовывать мне информацию о погибших «футболистах», «бурятах» и даже морских пехотинцах. Т.е. начал работать такой тандем: боты от Минобороны Украины (их еще называют "порохоботы") в содружестве с "ольгинскими тролями" просто заваливали меня не верной информацией, которую не всегда тогда удавалось проверить, а если я допускала ошибку, и даже когда публиковала присланный материал с собственным комментарием, типа: "Нам прислали вот такую информацию", если она оказывалась подкинутой порохоботами, включался со всей дури Шарий, который тиражировал вообще любой бред, многократно усиливая его своей армией ботов. Кем финансируется эта армия - понять не сложно, вычислив этот тандем.

То есть во второй части своего плана эти ребята пытались всячески выставить меня врушкой и сумасшедшей.

При этом активно копали везде и всюду, пытаясь найти в моем шкафу хоть один скелет. И не найдя ни чего, принялись за сочинение сплетен.

Да, дважды я попалась на их уловку, хотя четыре фамилии убитых из числа «футбольной команды» «Газовика», игравших до 2005 года, странным образом совпали с именами «зеленых человечков» в Крыму, награжденных медалями за взятие Крыма. А это уже приемчик ФСБшный: опубликовать в качестве анекдота реальную информацию, чтобы народ над ней посмеялся и в нее не поверил.

Ясное дело, что такую информацию предстояло проверять. Но не дремлющие боты орали и визжали на всех углах «Васильева все врет». И пока мы все думали, что это работают «ольгинские троли», украинцы сами заговорили о порохоботах. И мало кто догадывался, что порохоботы преданно работают на команду, о которой я только что начала рассказывать.

Бутусов, тем временем в своих планах назначил и видел Оксану Горелову новым лидером проекта "Груз-200 из Украины в Россию" и помог Гореловой перебраться в Санкт-Петербург, чтобы далее она могла уже уехать в Украину. В этом были заинтересованы и некоторые российские службы в Минобороне и ФСБ. Переехала она или нет – не знаю. Знаю лишь, что от нее и от пары ее друзей я получала бесчисленные оскорбления, по всей видимости, в надежде вывести меня на скандал.

Я в это время ездила по Украине, была в АТО и снимала фильм для ООН и Гааги.

Все ждали, что будучи измотанной дорогами, я сорвусь и отвечу на нападки. Если вы помните, в то же время, меня постоянно задирал и Шарий. Я стала его любимым персонажем.

Причем, меня очень удивило, что в городах, которые я посещала, организаторы встреч вдруг начали уговаривать меня ответить Шарию. Про внутренние нападки в группе админов они были не в курсе. И уговорили один раз записать интервью аж в Тернополе. Шарий обрадовался и на всех углах начал верещать, что Васильева его достает.

И скандал с Гореловой был бы так же раскручен, растиражирован, мол, смотрите, в проекте Васильевой админы против нее, а значит мы лучше заменим ее на более правдивого человека – Оксану Горелову.

Но я решила не вестись на столь дешевые уловки. Мне тогда хватало Шарика. И эта задумка внутреннего скандала с треском провалилась.

Кстати, вы не заметили, как часто внутри сильных и влиятельных групп возникают такие же, искусственно создаваемые скандалы? Некто ссорит людей и на корню убивают отличные начинания.

Но вернемся к нашим героям.

Когда я впервые заикнулась об украинских военных в российских тюрьмах в конце октября 2014 года, именно Горелова, как админ нашей группы «Груз-200 из Украины в Россию» начала требовать от меня немедленно прекратить затрагивать эту тему. Бутусов тоже звонил и просил не касаться этого вопроса. И поскольку я категорически не подчинилась давлению админов - тролей, по всей видимости, начался этап №3 – давление на вообще всех админов нашей группы, как помните, это были только женщины.

Что и как рассказывали у меня за спиной не состоявшиеся лидеры не отжатого у меня проекта – не знаю. Я своих первых помощников никогда не видела вживую, только интернет – знакомства. Знаю лишь, что сам момент «ребрендинга» был назначен на день, когда у меня была проведена операция на сердце в клинике им. Амосова в ноябре 2014 года. И в день операции вся группа администраторов нашей группы ушла из проекта. А это были дни накала страстей, поскольку ООН приняла резолюцию на своем внеочередном заседании - Россия - агрессор.

Предчувствуя подобное, я ввела новых людей в состав админов. И это помогло спасти работу проекта. На целых полгода… В день операции все первые админы проекта сообщили мне, что покидают проект груза-200, у них внезапно появились средства на создание сайта. И Конечно же, они создали свою группу в Фейсбуке, утащив наш слоган «Груз-200 правду не скрыть» к себе в название. Сейчас эта группа практически не работает. Но тогда группа Бутусова постаралась начать распыление информации об убитых российских наемниках.

Мы все прекрасно понимаем, что не каждый интернет-пользователь может хорошо ориентироваться в поисковых системах. С одной стороны я была и рада, что информация множится, и появляются новые группы, уносящие к себе эту информацию. С другой стороны, важно было сосредоточить родственников убитых в одном месте, чтобы разъяснять им суть войны. И если уж они желают требовать компенсаций, помощи, то пусть направляют свой гнев в правильном направлении – на российское руководство, а не хаят «укропов».

Но кремлевская машина хоть и неповоротлива, а благодаря вот таким действиям бутусовых смогла быстро оправиться и запустила по соцсетям свои поисковые группы по пропавшим и убитым. И лихо начала взаимодействовать с минобороновскими бойцами невидимого фронта.

Хочу, чтобы ВЫ, уважаемый читатель, вспомнили, что кульминации провокаций в отношении меня прошли в феврале 2015 года. И странным образом совпали с убийством Бориса Немцова. Об этом мы тоже подробно поговорим.

Больше я о Бутусове пока ничего писать не буду, кроме одного. Устранив конкурентов, он стал «звездой» и «военным обозревателем» с конца марта 2015 года. И удивительным образом объяснил мне:

И как вы догадались, он не назвал мне фамилии того, кто в списке – живой. И мои помощники вновь перепроверяют информацию…

Собственно, эта их команда очень «любит» недосказанность, а их информация о «дружественном огне неустановленной батареи» была абсолютно достоверной в рассказах о том, как погибли российские десантники. Могли бы уж рассказать правду о том, что «дружественный огонь» вели именно российские военные по своим же. Но… поскромничали, не озвучили…

В Украине есть интересная поговорка: «На 2 атамана три гетьмана». Людей, о которых я рассказываю, как мне пояснили, с одной стороны просто разъедала зависть, что Васильева на всех экранах украинских ТВ, а они нет – но не только это…

Я тогда еще не знала, что этот «волонтерский проект» ЦензорНЕТ абсолютно не волонтерский.

То, что я рассказала сейчас, касалась самой группы груза-200, и эта война была ни кому не видимой.

Пока меня атаковали люди «Бутусова», руководимые Министерством обороны Украины, другие силовики тоже готовили свои капканы.

ЛОЖЬ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В ПУТИНСКОЙ РФ В КОНТЕКСТЕ ВОЙНЫ КРЕМЛЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Рассматриваю этот коллаж, и думаю, как интересно, кто-то разместил мое фото рядом с Немцовым, отодвинув Яшина. А ведь этот коллаж где-то от 2009 года...

И где все наши оппозиционные лидеры? Почему их не слышно? ПОчему они молчат о войне против Украины? О деле Ефремова? Об отравлении Алексея Навального?

Из тех убийц команды ФСБ , которых разоблачил Навальный, Осипов и Паняев следили за мной в 2014м году, пока я в Украину не уехала... Смотрю ролики Навального, и в жар бросило от лиц на экране...Теперь понимаю, что они эстафету продажным СБУшникам передали. Гнобили меня, убили Немцова. На меня только напали не совсем удачно в Украине, но месяц лежала обездвиженной... Потом смогла добраться до Финляндии...

Я в шоке...Навальный открыл ящик Пандоры

В контексте проекта "Груз -200" необходимо рассказать о том, как преступная, путинская власть приняла мораторий на смертную казнь в России, (в качестве операции прикрытия перед международной общественностью) для безнаказанного её осуществления.

«УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЗА СЕРЬЕЗНЫЕ ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ С 1997 ГОДА. ОДНАКО ПРЕЗИДЕНТСКИЙ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЕЙСТВУЕТ С 1996 ГОДА. ЧТО КАСАЕТСЯ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ, РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВИЛ В 1999 ГОДУ, НЕСМОТРЯ НА СОХРАНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ДЕ-ЮРЕ, И ПОДТВЕРДИЛ В 2009 ГОДУ, ЧТО СМЕРТНАЯ КАЗНЬ НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИМЕНЯТЬСЯ В РОССИИ; МОЖНО ГОВОРИТЬ ОБ ОТМЕНЕ ДЕ-ФАКТО СМЕРТНОЙ КАЗНИ».

«В РОССИИ ОТСУТСТВУЕТ ВЫНЕСЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ, ПЫТКИ, БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ИЛИ УНИЖАЮЩЕЕ ДОСТОИНСТВО ОБРАЩЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ИЛИ СЕРЬЕЗНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УГРОЗА ЖИЗНИ ИЛИ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПРОИЗВОЛЬНОГО НАСИЛИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИЛИ ВНУТРЕННЕГО ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА».

В чём ложь данного утверждения и может ли преступная власть не прибегать к убийствам, иначе говоря могут ли преступники не прибегать к преступлениям? Рассмотрим де-факто на моём опыте.

В сентябре 2014 года я выехала в Украину в качестве независимого наблюдателя Экспертного Совета оппозиции, чтобы самой убедиться, есть ли в Украине фашизм, правду ли рассказывают российские СМИ.

19 августа 2014 года создала международный волонтерский проект “Груз-200 из Украины в Россию”. И одноименную группу в Фейсбуке. Данный проект вызвал невероятное количество лживой информации в отношении меня со стороны Кремля. Со стороны же российских и украинских волонтеров и многих простых россиян и украинцев всегда в мой адрес звучала благодарность за разоблачение путинской лжи и поддержку Украины.

Далее необходимо кратко озвучить ту трагическую историю, которая случилась с волонтёрами проекта “Груз-200 из Украины в Россию” внутри самой России, о которой я рассказала в своей статье: О волонтерах, участниках проекта “Груз-200 из Украины в Россию”, погибших за Правду. Цитируем:

«На днях мы узнали о том, что в Екатеринбурге умер журналист Максим Бородин, который писал о смерти членов частной военной компании Вагнера в Сирии. 13 апреля 2018 года он выпал из окна своей квартиры, а накануне сообщал о том, что неизвестные в форме “вежливых человечков” проводили тренировку на лестничной клетке у его квартиры…»

«25 января 2015 года погибла Алеся Малакян, моя помощница в этом проекте. Алеся помогла мне организовать первое шествие нашей колонны Антивоенного движения “РАД”, одной из первых находила имена погибших российских солдат на территории Украины».

«Она тоже была в числе первых, кто говорила про ЧВК Вагнера. Ее нашли мертвой около больницы в Москве в самом начале разгара провокаций против меня и моего проекта, который так ненавидит Кремль».

«О том, что на Донбассе воюет ЧВК Вагнера рассказывал и мой друг, наш волонтер, прекрасный и любимый российской оппозицией Владимир Шрейдлер – Володя ШЕР. Ему не оказали помощь в больнице, в реанимации, когда у него в ноге оторвался тромб».

«О ЧВК Вагнера рассказывал и Алексей Строганов, активный член воинского блока оппозиции, наш волонтер. Алексей с первых дней держал связь с военными и ветеранами боевых действий, снабжал нас информацией о том, что готовится на Донбассе».

«И, конечно же, я не могу не вспомнить нашу “тяжелую артиллерию” в проекте “Груз-200 из Украины в Россию”, Бориса Немцова. Его убийство потрясло весь мир. Да, он долго и мощно критиковал Кремль и Путина. Но когда он заговорил о том, что на Донбассе гибнут российские военные, о том, что создано незаконное вооруженное формирование ЧВК Вагнера, когда он заявил о планах представить эти доказательства мировому сообществу, вот тогда он и был убит».

«За правду отдали жизни тысячи людей, а в нашем проекте за то, что пожелали донести Правду было уже убито несколько человек, мне пришлось скрываться. Я могу сказать только "Спасибо" Финляндии за предоставленное политическое убежище!».

А теперь вернемся к вранью российской власти, Следственного комитета и кремлевской пропаганды:

«ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ УБИТЫ ИЛИ ЗАДЕРЖАНЫ В РОССИИ ЗА УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ С УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНФЛИКТЕ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. ВОЗМОЖНОСТИ БЫТЬ УБИТЫМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА ФАКТИЧЕСКОЙ ОТМЕНЫ СМЕРТНОЙ КАЗНИ. ТАКОЙ ОПАСНОСТИ И РИСКА НЕТ».

То есть получается впервые в истории человечества у нас война, в которой бойцы, с двух сторон могут просто так ездить в страны, с которыми они воюют?

Рассмотрим для начала факты, на территории самой Украины. На Илью Богданова было совершено несколько покушений. После неоднократных покушений была убита Амина Окуева. И это далеко не полный список…

Так же до сих пор происходят убийства на территориях рада других стран.

«ДЕПОРТАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВ. РАЗДЕЛ 50 (1) ФПГ, ЭТО НЕ НАРУШАЕТ СТАТЬЮ 2, 3 ЕКПЧ ИЛИ ПРОТОКОЛ № 6 ИЛИ 13 КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ДАЕТ ОТСУТСТВИЕ СЕРЬЕЗНОЙ УГРОЗЕ ЖИЗНИ, ПРОИЗВОЛЬНОГО НАСИЛИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИЛИ ВНУТРЕННЕГО КОНФЛИКТА».

То есть в стране с диктаторским, коррумпированным режимом, в стране, в которой правильно было бы говорить не о правах человека, а о бесправии человека можно говорить об отсутствии серьезной угрозе жизни и произвольного насилия?

«РОССИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЭТНИЧЕСКОГО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА ПРОПОРЦИОНАЛЬНО И НАКАЗАНИЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК МЕРА, КОТОРАЯ СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА».

В чьих именно интересах можно говорить в стране, где правит международная мафия, по чьей вине погибли тысячи людей? В стране, где отупление и одурманивание населения стало политикой этой самой власти.

«МЕРА, ПОДПАДАЮЩАЯ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 3 ЕКПЧ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ДОСТИГАЕТ ОПРЕДЕЛЕННОГО МИНИМУМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОГО, ДОСТИГАЕТ ЛИ КОНКРЕТНАЯ МЕРА ЭТОГО МИНИМУМА, ЯВЛЯЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ И ЗАВИСИТ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА, ВКЛЮЧАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРЫ И ЕЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ».

В чём ложь данного утверждения? Поговорим о данной относительности и что она значит в контексте России, а так же кто и относительно чего определяет эту меру. Здесь для наглядности надо продемонстрировать, как фабрикуются дела Следственным Комитетом России, а их невероятно много!

Цитата с сайта СКР РФ:

«ИЗ ПОКАЗАНИЙ ТЕПЕРЬ УЖЕ СВИДЕТЕЛЯ, КОТОРОМУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИСВОЕН ПСЕВДОНИМ, ГРАЖДАНСКИЙ САМОЛЕТ «БОИНГ-777» РЕЙСА МН-17 МОГ БЫТЬ СБИТ 17 ИЮЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА БОЕВЫМ САМОЛЕТОМ СУ-25 ВВС УКРАИНЫ, ПИЛОТИРУЕМЫМ КАПИТАНОМ ВВС УКРАИНЫ ЛЕТЧИКОМ ВОЛОШИНЫМ. ПРИ ЭТОМ БОЕВОЙ ВЫЛЕТ БЫЛ ОСУЩЕСТВЛЕН С АЭРОДРОМА, ДИСЛОЦИРОВАННОГО В РАЙОНЕ ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСКА. ИМЕННО НА ЭТОМ АЭРОДРОМЕ СЛУЖИЛ СВИДЕТЕЛЬ. ПО ЕГО ПОКАЗАНИЯМ, ОН ЛИЧНО ВИДЕЛ, КАК ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ САМОЛЕТ ВОЛОШИНА БЫЛ СНАРЯЖЕН РАКЕТАМИ «ВОЗДУХ-ВОЗДУХ» ТИПА Р-60, КОТОРЫМИ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БОЕВЫХ ВЫЛЕТОВ САМОЛЕТЫ СУ-25 НЕ СНАРЯЖАЛИСЬ».

Материал с сайта СК РФ до сих пор не убран…

Продолжение следует.