Сравнения: государственность и бандитизм

...так что на политических картах мира под словом "Россия" было бы неплохо хотя бы в скобочках писать уточнение - "территория, контролируемая террористами"...

Сначала о самых очевидных общих чертах этих явлений. Во-первых - прямое физическое насилие (или угрозы его применения) по отношению к людям, совершенно невиновным (и даже не зммобвиняемым, как правило) ни в каких конкретных действиях, считающихся преступными. Например, очень трудно или даже вообще невозможно найти серьёзные отличия между вымогательством бандитами-рэкетирами "дани" у предпринимателей или торговцев и требованием государственных чиновников насчёт обязательной выплаты налогов или таможенных пошлин.

А, например, такой государственный "институт", как воинская повинность (до сих присутствующий чуть ли не в половине государств, включая даже несколько цивилизованных и демократических), ничем не отличается от захвата бандитами-террористами заложников. В этом случае совпадает практически всё до мелочей, в том числе и цель этого захвата заложников (получение выкупа либо деньгами, либо в виде года бесплатной рабской службы).

Мне могут возразить, что, несмотря на сходство действий и методов государственных и бандитских структур, у них имеются совсем разные цели, поскольку первые из этих структур действуют ради общественного блага, а вторые - ради "шкурных" интересов, т.е. сугубо личной выгоды. Однако формула - цель оправдывает средства - не только глубоко аморальна, но никогда не приводит к хорошим результатам.

Чтобы были понятны плюсы и минусы традиционной государственности, прилагаю совсем небольшой отрывок из одной статьи 20-летней давности ("XX век: итоги государственности"):

"...Существующие вроде бы для безопасности и нормальной жизни людей, для защиты их от преступников государственные структуры сеют вокруг себя, как правило, разруху и смерть, многократно превышающие своими масштабами все последствия "обычной" (т.е. Негосударственной) преступности. По приблизительным общемировым статистическим данным жертвами становятся от 200 до 300 человек на миллион жителей в год. Несложные арифметические подсчёты показывают, что такие убийцы с начала 20-го века (среднее население

Земли в этом веке -- около 3, 5 миллиарда) отправили на тот свет во всём мире примерно от 70 до 100 миллионов человек. Примерно столько же людей за это же время было уничтожено государственными структурами лишь на территории бывшего СССР...."

К вышесказанному могу добавить, что с формальной точки зрения далеко не всегда можно чётко определить, какое объединение или формирование тех или иных людей является государственным, а какое - бандитским. Можно в качестве примера взять нынешнюю Россию, в которой путинщина изначально

унаследовала от ельцинщины не государственность, а огромное узурпаторское бандформирование, насильственно захватившее тотальную власть в нашей стране осенью 1993 г., что подтверждено постановлением Конституционного суда от 21-го сентября того года.

Однако, если исходить из нынешней реальности, то под словом государственность подразумевается некий "порядок" долгое время существующий на той или иной территории, причём, независимо оттого, был ли он установлен там согласно демократическим процедурам, согласно каким-то традициям и договорённостям, или вообще на основе пренебрежения любыми процедурами и прямого физического насилия некоей вооружённой группировки над остальной частью общества.

Если оценивать ситуацию строго юридически, то в нынешней России с осени 1993 г. никакой государственности нет вообще, а есть просто территория, контролируемая узурпировавшими власть бандитами или даже террористами (так то на политических картах мира под словом "Россия" было бы неплохо хотя бы в скобочках писать уточнение "территория, контролируемая террористами"). Однако, если исходить не из строго юридических формулировок, а из реально преобладающих во всём мире понятий, то, согласно им, почему-то любые диктатуры и тирании, -- даже если они лишь совсем недавно появились путём какого-нибудь, сколь угодно кровавого, дворцового или военного переворота, не имеют никаких проблем с международным признанием и своей государственности, и, как правило, даже "легитимности"... Например, даже невообразимо кровавый ленинско-сталинский "СССР" и не менее кровавая пол-потовская Кампучия были сразу признаны "международным сообществом" и состояли во множестве международных государственных организаций ("ООН", "Лига Наций" и др.).

Так что даже внешне отличить государственные структуры от сугубо бандитских в некоторых случаях бывает затруднительно.

Между прочим, даже среди учёных, докторов наук и университетских профессоров уже много лет существует научная теория о "стационарных бандитах", под которыми подразумеваются и грабители-рэкетиры, и государственные налоговые, и таможенные ведомства, и прочие "силовые структуры" любых государств. Добавлю, что до недавнего времени мир вроде бы двигался

по пути постепенного уменьшения бандитской составляющей государственных структур, по пути широкого либерализма, т.е. расширения реальных прав человека и, в частности, открытия государственных границ, упразднения таможен,отмены воинской повинности (и прочих остатков рабовладения), визовых режимов, всякой дискриминации и многих сомнительных или вообще совсем абсурдных государственных запретов.

Причём это произошло при активнейшем участии российских властей, уже давно дошедших не только до банальной уголовщины (которую я, например, многократно ощутил и лично на себе), но и до очевиднейшего участия в организации кровавейших терактов и бесчисленных изощрённых политических убийств... Кстати, о разных гэбистских отравлениях неугодных (и прочих подобных действиях), про которые лишь недавно в связи с "делом Навального" начали довольно широко сообщать СМИ, я уже много лет назад неоднократно и довольно подробно упоминал в своих самиздатских и прочих публикациях.

Научная теория о "стационарных бандитах" всё больше находит своё воплощение в реальном мире в том смысле, что государственные структуры всё в большей мере становятся бандитскими. К сожалению, почти повсеместно прекратилось и нередко даже обратилось вспять начавшееся в середине 20-го века (т.е. После тотальной кровавой катастрофы, к которой привела мир бандитская государственность) общемировое и неравномерное продвижение человеческой цивилизации ко всё большему либерализму.

Проявляется эта почти общемировая "де-либерализация", стирающая всякие отличия между государственностью и очевидным бандитизмом в резко ухудшающемся отношении государственных структур к беженцам и мигрантам, и в продвижении во власть ряда сугубо националистических партий и движений, и в

усиливающемся "госрегулировании" в экономике, и в повторном введении рабовладельческой системы комплектования армии, т.е. воинской повинности, и в строительстве новых стен из колючей проволоки между многими странами (вроде бы единственное исключение на данный момент -- отмена строительства такой стены между США и Мексикой), и в восстановлении "пограничного контроля" и грабительских таможен в ряде тех мест, где они сколько-то лет назад уже были упразднены...

Здесь можно сказать и про то, что вышеупомянутая "де-либерализация" очень резко усилилась в течение последнего года, т.е. приблизительно с прошлого февраля или марта, когда была объявлена сначала "эпидемия", а затем и "пандемия коронавируса". В связи с этим прилагаю совсем короткий отрывок из одной своей статьи (одно из её названий -- "НЕ НА ЛУБЯНКЕ ЛИ ШТАМПУЮТ ЗАМОРСКИЕ ШТАММЫ?"), написанной 10 лет назад.

"...Чего же можно ждать в России, если всё будет идти по их плану (не важно, по знаменитому «плану Путина» или ещё кого-нибудь из них)? Конечно, не исключены и другие варианты, но очень вероятно, что одним из главных способов удержания и укрепления этой власти могут стать регулярные и весьма длительные эпидемии (разумеется, лишь такие, которые не могут сильно угрожать здоровью самой «элиты», располагающей всей российской медициной), на которые можно вполне правдоподобно списать и запреты любых митингов с демонстрациями, и отмену любых выборов, и очень многое другое..."

Кстати, в последние несколько месяцев об искусственном происхождении "пандемии коронавируса" стали уверенно говорить довольно многие зарубежные и даже российские учёные. Например -- известный профессор Пётр Чумаков, а также и часть лауреатов Нобелевской премии по медицине, в первую очередь знаменитый первооткрыватель "СПИДа" Люк Монтанье из Франции.

Даже китайские власти не так давно практически полностью прекратили настаивать на естественном происхождении "пандемии коронавируса", очевидно, ввиду явной абсурдности этой версии, подразумевающей, что в дикой природе каким-то чудесным образом скрестились, обитающие в Китае летучие мыши и редчайшие "красно-книжные" панголины (которых даже в китайских зоопарках практически невозможно найти), да ещё и вирус "СПИДа". Причём, несмотря на все тщательные поиски, никаких сообществ, заражённых вызвавшим нынешнюю "пандемию" коронавирусом ни среди летучих мышей, ни среди другой китайской фауны обнаружить так и не удалось. Так что, практически единственной правдоподобной версией происхождения "коронавируса" остаётся его абораторная рукотворность, а она была бы совершенно невозможна без участия в этом тех или иных государственных структур...

Добавлю, что не так давно российские "вожди" во главе с Путиным, входящие в так называемый "Совбез РФ", тоже вдруг озаботились "эпидемиями рукотворных вирусов". ("В Совбезе РФ предупредили об эпидемиях рукотворных вирусов")... По-моему, это очень похоже на известную историю про то, как вор на базаре, чтобы не быть пойманным, сам стал кричать: "Держи вора!"...

На мой взгляд, "Совбезу РФ" надо бы поискать организаторов "эпидемий рукотворных вирусов" в ближайшем зеркале. Скорее всего, там можно найти либо их всех, либо как минимум половину (если вторая половина находится среди их союзников, т.е. руководящих китайских "товарищей")...

Почему-то российские власти так и не ответили абсолютно ничего вразумительного на прозвучавшие ещё в середине лета сообщения ряда крупных западных СМИ (включая очень авторитетное информационное агентство "Блумберг") о том, что практически вся российская "номенклатура", вместе со своими близкими родственниками, уже в апреле или даже раньше была вакцинирована от "коронавируса". (Вот -- одно из этих собщений: https://www.svoboda.org/a/30736962.html -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19".) Неужто кто-то всерьёз может поверить в то, что эта "номенклатура" или так называемая "элита" позволила, использовать себя в качестве подопытных мышей?...

Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.

Дело в том, что в нормальных условиях всяческие государственные диктатуры всегда проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого - сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди умирают от голода многими тысячами (несмотря на регулярную международную благотворительную помощь), причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде весьма богатых стран Западной Европы.

Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь в нынешних условиях получили очевидные преимущества перед демократическими и либеральными странами... И, кроме того, вышеупомянутые запреты и репрессии в нынешних условиях можно очень легко и почти незаметно перенаправить (что и делается на практике) от "борьбы с пандемией" на борьбу со всяческими остатками или зачатками любых демократических свобод и либеральных устремлений народа...

Ещё надо добавить, что не только правители диктаторских государств используют нынешнюю "пандемию коронавируса" для так называемого "закручивания гаек", ограничения тех или иных неотъемлемых человеческих прав и свобод. В последнее время за этим позорным занятием замечены также и правители вроде бы демократических государств. Например, в ряде западно-европейских стран, включая даже считающуюся весьма либеральной Голландию, недавно впервые со времён 2-ой мировой войны был введён так называемый "комендантский час", т.е. запрет выходить из дома ночью или вообще в тёмное время суток, который в результате, привёл к массовым уличным протестам и даже к столкновениям

протестующего народа с полицией.

На мой взгляд, даже при всём желании едва ли возможно как-то правдоподобно обосновать и увязать этот странный запрет с борьбой против "коронавируса", который, как известно, вовсе не обладает какой-то повышенной способностью распространяться по ночам. Наоборот, довольно многие люди, как в России, так и в Западной Европе, привыкли выходить на прогулки или выгуливать собак именно поздним вечером либо даже ночью, в том числе и по той причине, что в это время суток на улицах и в парках гораздо меньше прохожих и меньше вероятность заразиться...

Несмотря на все вышеприведённые факты, в том числе общеизвестные и легко проверяемые, нередко приходится читать и слышать в разных СМИ, что абсолютно любая государственность гораздо лучше её отсутствия, то есть анархии и беззакония. И из этой "аксиомы" как бы должно следовать, что любые рассуждения о цене той или иной государственности совершенно бессмысленны, поскольку государственность должна быть во всех странах и вообще на любых заселённых людьми территориях любой ценой.

Я не отношу себя к "классическим анархистам", вроде Бакунина или Кропоткина, однако с вышеприведёнными "аксиомами" совершенно не согласен. На мой взгляд, цена того, что обычно называют "законностью", "порядком" или "государственностью", вполне может быть такой, что ни на каком свободном рынке никто из свободных покупателей никогда в здравом уме не купил бы за такую цену такой "товар"... (Разумеется, я имею в виду именно свободную покупку, а не такую, когда, например, бандит, держащий в одной руке нож, а в другой кирпич, предлагает "купить" его за "штуку баксов" какому-нибудь предпринимателю в тёмном переулке.)

В этом можно убедиться, например, поинтересовавшись у нескольких тысяч жителей расположенной в Белоруссии и Украине радиоактивной "Чернобыльской зоны", откуда давным-давно была выведена милиция вместе с практически всей остальной "государственностью", хотели бы они, чтобы "анархия" сменилась бы на какую-нибудь сталинщину, гитлеровщину или "пол-потовщину" (была и такая признанная в своё время "международным сообществом" государственность, при которой власти лишь за 3 года истребили, как минимум, около трети многомиллионного населения своей страны), или не хотели бы?... Думаю, что ответ на этот вопрос был бы совершенно однозначным и очевидным...

Разумеется, у меня могут спросить, что конкретно я предлагаю... Как известно, насилие порождает насилие. И, по-моему, очевидно, что если нет желания дождаться очередных кровавых катаклизмов, переходящих в гражданские войны или вообще мировой ядерной войны, вызванных насильственным бандитским беспределом нынешней традиционной государственности, то необходимо каким-то образом изменить общемировую тенденцию, вновь направив её к либерализму (или даже к либертарианству), т.е. к резкому уменьшению разнообразного государственного насилия. В первую очередь, разумеется, не сугубо ответного, а изначального, т.е. не отличающегося, по сути, от насилия всяких явных бандитов, террористов и грабителей...

С наилучшими пожеланиями всем читателям, Дмитрий Воробьевский (г.Воронеж).