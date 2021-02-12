Неподаренная собака

...Он снял костюм, отставил в сторону собаку. Подумал: встретимся в другой день, ничего страшного, завершу…

Они уже давно не встречались, но иногда – обычно всего несколько раз в год – разговаривали по телефону. Два сложных характера, многосложный, изрядно запутавшийся клубок отношений и длинный тянущийся шлейф взаимных накопленных обид.

И что-то такое в ней, что однажды притянув, не отпускает, остаётся навсегда в памяти. Что-то такое, что глубже яркой внешности, острого ума и покладистого характера. Что только чувствуешь, а словами выразить трудно.

Ему снова захотелось увидеть Юлю. И преподнести подарок – просто так, без всяких праздников и иных специальных поводов. Подарок памятный. Иди знай, когда в следующий раз встретятся. «Я появлюсь в один из дней, с подарком» – заранее признался Он девушке о своих намерениях.

Но подарка еще не было. Он долго ходил по магазинам, мучил расспросами продавщиц, размышлял, примеривался и не знал, на чем остановиться. Хотелось что-то оригинальное, неожиданное…

Наконец в голову пришла идея. Юля очень любит животных: собак, кошек. И Он решил подарить ей собаку. Но игрушечную. Настоящая собака – добродушная большая овчарка – в ее доме тогда уже проживала. Как и настоящая кошка.

Поиски подарка сконцентрировались в выбранном направлении и заметно упростились. Маленьких собак он изначально вынес за скобки. Рассматривал только больших, соразмерных с настоящими большими собаками.

И вот выбор был сделан. Большая, пушистая, мягкая, симпатичная, с впечатляющими ушами, лапами и внимательным умным взглядом. Почти, как живая. Только что не лает и хвостом по-собачьи не виляет.

– Кому покупаете: ребенку, взрослому? – поинтересовалась продавщица.

– Взрослому. Девушке. Взрослой девушке, – улыбнулся Он.

– А, – понимающе закивала продавщица. – Думаю, ей понравится.

– Надеюсь.

Собака была упакована в огромный целлофановый пакет, и Он привез ее к себе домой. Через несколько дней собрался с мыслями, одел красивый костюм, галстук, приготовил «животное» и позвонил Юле за несколько часов до окончания ее рабочего дня.

– Я подъеду к тебе к шести, когда будешь завершать работу, подожду у входа, хорошо? – спросил Он. – Кстати, привезу тебе подарок.

– Можно и без подарка, – отреагировала она.

– Так, я заеду, ты не против?

– Давай, я тебе попозже перезвоню и скажу.

– Хорошо, буду ждать.

Время, как обычно в таких случаях, тянулось невообразимо медленно. Стрелки часов перевалили за 18.00, а она все не звонила. Они не виделись уже несколько лет, Он настроился на эту встречу и заметно нервничал. Наконец звонок раздался.

– Я уже дома, – сказала она, так получилось.

– Устала?

– Капельку.

– Покушала?

– Сейчас кушаю.

– А я пока ждал, переживал и съел два пирожных и два мороженых.

– Ого, сколько! Знаю, что сладкоежка, но не знала, что способен съесть столько сладкого, когда волнуешься.

– Теперь придется облачиться в спортивную одежду и много бегать, чтобы сбросить лишние килограммы.

Они еще немного поговорили. Чувствовалось, что она ждала от него фразу «можно приехать к тебе сейчас?» или «ну, тогда приеду завтра». Но он ее почему-то не произнес.

Разговор завершился. Он снял костюм, отставил в сторону собаку. Подумал: встретимся в другой день, ничего страшного, завершу рабочие дела и… только нужно не затягивать.

Но спустя несколько дней ветер его мыслей подул в совершенно иную сторону. Ну, встретимся, ну, подарю ей эту собаку, наверное, она понравится. Ну, а дальше-то что?

Пытались ведь выстроить с ней отношения и не раз. Но финал всегда получался одинаково безрадостным и разочаровывающим. Неизвестно, как в этот раз сложится.

А, если опять не сложится?! Собаку она в любом случае у себя оставит, сохранит, не выбросит. И не спрячешь далеко такое здоровенное «животное», вон – целый угол комнаты занимает. И будет Юля ходить по квартире и постоянно натыкаться на нее взглядом и вспоминать о нем. Нужно ли ей это? Нужно ли нам это?

Поразмышлял так, спроецировал возможные ситуации и передумал дарить собаку. Да и сам решил лишний раз не встречаться с игрушкой взглядом. Спрятал ее в шкаф с одеждой.

А где-то через полгода пожилая собака девушки тяжело заболела, и милого животного не стало. Юля очень переживала. После этого вопрос о подарке-собаке закрылся окончательно.

Он даже и не рассказал Юле о том, что собирался подарить ей собаку. Но и никому другому ее также не подарил. Оставил у себя. На память. Прошли годы. Многое изменилось и в стране, и в мире, и в нем самом. А игрушечная собака по-прежнему находится в уже немолодом шкафу.