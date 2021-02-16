США-2021: запрещено ставить плохие отметки школьникам из нацменьшинств

...Теперь двоечников в нью-йокрских школах попросту нет, потому что тот, кто не знает, чему равно 7 плюс 8, равнозначен тому, кто собирается поступать в Гарвард.

Кажется невероятным, но факт. Вчера мне позвонила приятельница математики одной из хороших нью-йоркских публичных школ. Она с ужасом сообщила об указании директора школы, выполнявшего распоряжение «гороно» - офиса Board of Edгорогоucation “столицы мира”. Суть: чтобы поставить, по-русски говоря, «двойку» в четверти (то есть непроходной балл), она должна не два и не три, а, как минимум, десять зафиксированных раз в день позвонить ученику и его родителям.

То, что ученик ни разу не появлялся в течение всей четверти (трех месяцев) на виртуальных занятиях, и что она его вообще ни разу не видела, не имеет для отметки значения.

То, что на электронные письма и телефонные звонки ученик и его родители не отвечают, не имеет значения тоже.

По ее словам, в одном из классов она должна была поставить непроходной балл 18 ученикам из тридцати (в двух других ее классах ситуация лучше). Однако согласно распоряжению руководства, она не имела права поставить ни одной плохой отметки.

Уйму времени потратила учительница на попытки связаться с учениками и их родителями. Тщетно.

Другие учителя не стали подобного делать, а просто поставили всем учащимся, по - русски говоря, «тройки». Она же, человек принципа, считающаяся одним из лучших преподавателей математики в публичных школах Нью-Йорка, целый вечер потратила на бесполезные звонки. В результате сдалась и всем выставила проходной балл.

Философия руководства школ созвучна происходящему сейчас в университетах США. Ректор одного из них разослал письмо, в котором «black people” пишется с заглавной буквы, а «white people” - со строчной.

Заметим также диаметральную противоположность (буквально с ног на голову) принципов, по которым учили в советской школе (где отличник считался лучше, чем двоечник). Теперь же двоечников в нью-йокрских школах попросту нет, потому что тот, кто не знает, чему равно 7 плюс 8, равнозначен тому, кто собирается поступать в Гарвард. При этом шансов поступить, скажем, в медицинскую школу, у представителей нацменьшинств (афроамериканцы, лица с сексуальной ориентацией, прежде считающейся нетрадиционной, а ноне передовой, все без исключения женщины, хоть они и так в большинстве, а не в меньшинстве) - больше, чем у отличников, принадлежащих к расе, которую пишут с маленькой буквы.

...Вспоминаю, как преподаватель, принимавший вступительные экзамены на филологический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета по секрету с горечью сообщила, что она член приемной комиссии без права ставить «пятерку». То есть все, у кого она принимала экзамены, на филфак, заведомо не поступали. А если (как в случае, о котором рассказывала) экзамен по английскому языку сдавала девушка, жившая в Лондоне и поэтому у нее английский родной, преподаватель должна была либо ставить ей «четверку», либо передать председателю комиссии, который ее точно заваливал.

...В сегодняшней нью-йоркской школе не меньшая дикость, но прямо противоположная. Какая из этих дикостей хуже: та, которую преодолела Россия или та, которой гордятся сегодня США? Поскольку в последнем из названных государств я живу, страшно и подумать.

Юрий Магаршак, гражданин США окончивший советскую школу.