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февраль 2021

Я обвиняю Трампа!

...я обвиняю Трампа в бездарных стратегии и тактике. За четыре года он выигрывал много сражений, но проиграл войну. Я обвиняю его в том, что он позволил неомарксистам захватить страну и развалить демократию...
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В Десяти Заповедях есть одна самая важная, которая определяет суть остальных, и которая есть моральный фундамент всей иудео-христианской цивилизации: «Не делай другим то, что не хочешь чтобы делали тебе». Точно так же Конституция США и все её 27 поправок основаны на одной самой важной — Первой Поправке, благодаря которой 244 года существовала страна, и которая есть фундаментальным условием прогресса на нашей планете — Свобода Слова.

Именно эта поправка о Свободе Слова оказалась de facto отменена в результате государственного переворота, который произошёл в США на «выборах» 3 ноября прошлого года, и утверждён Конгрессом 6 января этого года.

 

Каждому гражданину небезразлично, кто победит на выборах. Бывало, что выиграл твой кандидат, бывало — нет. Страна существовала с таким маятником много лет, и ничего страшного не происходило, все шло своим чередом и США жили в общем-то хорошо, лучше, чем большинство других стран. Консерваторам, вроде меня, было грустно и больно, когда на выборах побеждал тот, в ком мы видели неудачного президента, вроде Картера, Клинтона или Обамы, но мы не рвали на себе волосы, не впадали в истерику. Мы воспринимали это как неизбежную плату за право свободно выбирать — право которое нам обеспечивала свобода слова. Вот и в этот раз, хотя и с горечью, я вполне мог бы смириться с тем, что Трамп на выборах проиграл, а победу одержал полу-синильный Байден. Некоторые мои друзья утешали: «не волнуйся, пережили Обаму, и этого переживём». Нет, голубчики, этого не переживём! Дело в том, что выбрав ничтожного президента страна (по крайней мере 50% её населения), вместе с ним выбрала самоубийственную отмену свободы слова —фундамент самого своего существования. Без этого фундамента демократия зашаталась, трещины пошли по её опорам и что в конце концов произойдёт — не трудно догадаться. В этом фатальном выборе несвободы есть величайшая трагедия не только Америки, но и всей западной цивилизации.

В связи с делом Дрейфуса 122 года назад Эмиль Золя опубликовал открытое письмо президенту Франции и обвинил французов и его лично в антисемитизме. Письмо было озаглавлено "J'accuse!" (Я обвиняю!). Без малейшей надежды хоть в чём-то сравняться с великим писателем, сегодня я хочу повторить его гневные слова, но по другому поводу — я обвиняю американский народ, который в одночасье, как шелуху, сбросил с себя облик цивильности и так же я обвиняю в этом всех: левых, правых и моего прошлого президента.

Я обвиняю Левых (демократов всех оттенков) потому, что разрушение свободы и демократии они спланировали и целенаправленно воплотили в реальность. Вот далеко неполный список того, что они сделали за прошедшие полвека и особенно за последний год:

 — На всех уровнях народного образования: от детских садов до университетов, они воспитали по крайней мере три поколения американцев в неомарксистском духе.

 — Они разрушили традиционные американские ценности: этику труда, трудолюбие, независимость мышления, стремление к личному успеху, конкуренцию.

 — Вопреки законам природы они насадили идеологию всеобщего равенства по личным качествам. Они воспитывают людей в вере, что все равны по своим способностям, уму, талантам, работоспособности. Они запрещают различать людей по цвету кожи, успехам в учёбе и труде и даже полу (!), что ведёт к деморализации и падению качества народа.

 — Для более лёгкого манипулирования народом они изобрели образ «врага»: белого мужчину и придумали уничижительные ярлыки (расист, враг народа и пр.), которые навешивают на любого кто с ними не согласен.

 — Они объявили чёрную расу непогрешимой, а любого негра, вне зависимости от его поведения и способностей, стоящим вне любой критики — полу-божественным существом.

 — Они переписывают историю, разрушают памятники историческим личностям, изымают из библиотек и запрещают публиковать классические и современные книги, где упоминается рабство или преимущества капитализма перед социализмом.

— Они создали и финансируют банды BLM и Антифа — современный вариант чернорубашечников Муссолини или коричневорубашечников Гитлера. Для запугивания народа чтобы сделать его более управляемым, летом 2020 года они организовывали и финансировали массовые беспорядки и грабежи. Это деморализовало народ до такой степени, что суды боятся рассматривать дела, направленные против левых. Вместе со свободой слова страна стала терять и принцип разделения власти.

— Они основали движение «Отменить Культуру» (Cancel Culture), нивелируя всё лучшее и талантливое по нижайшему уровню бездарности, что ведёт к разрушению творческого потенциала страны. Они насаждают «новояз» — язык политкорректности, который меняет и даже убивает независимый образ мышления.

— Они запрещают проводить научные исследования и публиковать любые идеи и даже неоспоримые факты, противоречащие их левой идеологии. Они ввели в стране цензуру, порой превосходящую цензуру в СССР и Гитлеровской Германии.

— Они наказывают (изгоняют из университетов, увольняют с работы) любого, кто имеет смелость не только на публичное с ними несогласие, но даже на проявление одного лишь интереса к противоположному мнению. Они поговаривают о принудительном перевоспитании в специальных лагерях всех, что отклоняется от их партийной линии.

 — Они фальсифицировали святая святых демократии — всеобщие выборы.

Я обвиняю Правых (республиканцев и независимых всех оттенков) потому, что они пустили всё на самотёк, понадеялись на нерушимость фундамента американской Конституции, не заметили, что под него подложена взрывчатка и ничего не сделали чтобы разминировать.

— Они виноваты в том, что никак или очень вяло противились всему тому, в чём я обвиняю левых. Они сдались на милость победителя без боя и потеряли страну.

— После Рейгана они не смогли выдвинуть из своей среды ни одного эффективного лидера, а те, кто вырывались наверх, вроде бездарного Дж. Буша-младшего, приносили стране только вред.

— Они не смогли эффективно поддержать благотворные инициативы Трампа и превратились или в пассивных попутчиков, либо в прямых его противников.

Я обвиняю Трампа потому, что он позволил всему этому произойти. Выдвинув свою кандидатуру, он призвал вернуться к традиционным американским ценностям и сделать Америку опять великой страной. Это вызвало горячий отклик у простых людей и он смог победить на выборах 2016 года. Я сам голосовал за него тогда, и снова в 2020 году, но к моему великому огорчению Трамп обманул мои ожидания и потому я обвиняю его в том, что:

 — В силу своего эксцентричного, неуживчивого, а порой и хамского поведения он растерял друзей и нажил себе врагов во всех эшелонах государственной власти. Он сам стал своим худшим врагом. На его стороне и сейчас около половины населения страны, но эти миллионы сторонников — ничто, просто толпа, а у толпы никогда не бывает реальной власти. Реальная власть в стране в руках сравнительно небольшого класса бюрократов, с которым он вдрызг разругался и остался в одиночестве против всего вашингтонского болота. Он менял своих советников и министров, как перчатки.  При малейшем несогласии со своими ближайшими сотрудниками он их оскорблял, часто увольнял. Он восстановил против себя всё руководство страной: госдепартамент, министерства финансов, юстиции, образования, командование вооружёнными силами, ЦРУ и ФБР. В своей борьбе он остался совершенно один без влиятельных друзей и соратников , а один, как известно, в поле не воин.

— Левые так основательно разрушили этику труда и соблазнили народ лёгкой жизнью, что в стране сегодня очень мало собственных учёных и технических специалистов высокой квалификации. По этой причине все крупные хайтек-бизнесы вынуждены нанимать иностранцев. В Силиконовой Долине 70% всех специалистов — это не граждане Америки. Трамп необдуманно подписал президентский указ, резко ограничивший въезд в страну по рабочим визам, что привело IT компании в состояние шока и ударило по их кровным интересам — своих-то американских специалистов днём с огнём не сыскать! Работники из Индии, Китая, Белоруссии и других стран даже боялись поехать домой в отпуск, опасаясь, что их не впустят обратно в США. Стоит ли удивляться, что Google, Facebook, Apple, Amazon и прочие медийные и информационные мега-бизнесы восстали против Трампа и повели против него войну не на жизнь, а на смерть.  Ему бы следовало не рубить с плеча, а начать долгий и трудный путь перестройки системы американского образования и развернуть ментальность население к традиционным ценностям. Создание своего собственного контингента специалистов — это очень долгий процесс, наверняка более одного поколения. Трамп, однако, захотел невозможного — немедленных результатов, но вместо этого восстановил против себя всю индустрию.

 — Будучи бизнесменом он решил, что страной можно править как бизнесом. Но не учёл, что руководителя любой фирмы в первую очередь заботит ближайшее будущее: увеличить прибыль на следующий год или два, от силы три. Редко какой бизнесмен будет вести свой бизнес в расчёте на прибыль только через 10 или 20 лет. Трамп, с его благими намерениями и будучи бизнесменом, решил, что может получить быстрые результаты. Однако то, что годится для бизнеса, в огромной стране так не работает. В этом он стал похожим на Хрущёва с его «волюнтаристскими» методами правления и потому разделил его судьбу.

— Уже давно на волне глобализации в погоне за прибылью масса американских компаний прекратила собственное производство и стало на путь аутсорсинга. Почти всё, что сегодня продаётся, сделано в Китае, Тайване, Индии и других странах, где дешёвая рабочая сила: от одежды до компьютерных чипов до выплавки стали. Вместо того, чтобы начать долгий и трудный процесс возвращения производства обратно в страну и снижения себестоимости, Трамп стал требовать от бизнесов не покупать товары заграницей, а производить у себя дома. Он, как Путин, решил ввести в стране совершенно нереальную политику «импортозамещения» задолго до того, как появятся свои сырьевые и производственные мощности, и преждевременно начал экономическую войну с Китаем, чем накликал на себя китайскую кибер-войну с хакерской фальсификацией выборов.

— Он настроил против себя миллионы испаноязычных, когда противился интеграции в американское общество «мечтателей» (dreamers) — детей нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Этих людей незаконно ввезли в страну их родители, причём при полном попустительстве прошлых администраций. Вина за это беззаконие лежит не на мигрантах, у которых было естественное желание перебраться в страну с лучшими условиями жизни, а на демократах и республиканцах, которые не держали границы на замке. Так к чему теперь через столько лет разрушать жизни этих людей? Трамп не проявил понимания и нажил себе дополнительных врагов.

— Трамп претворял свои идеи в жизнь не через законодательный орган — Конгресс, который он превратил в своего лютого врага, а через президентские указы. Эти указы, хотя формально имеют силу закона, могут быть заблокированы любым федеральным судьёй. Потому многие его по сути прекрасные указы были в первый же день отменены следующим президентом. Ну, и какой прок был от всех его усилий, если их можно было отменить одним росчерком пера? Чего он добился за 4 года, если следующий президент в первый же день отменил все его достижения, подписав 40 новых контр-указов?

— В последний год он ничего не сделал, чтобы сохранить за собой президентский пост. О том, что голосование по почте — самый лёгкий путь к фальсификации выборов, он говорил давно, но не предпринял никаких шагов, чтобы этого не допустить. Когда в стране летом 2020 началась смута с уличными бунтами и грабежами, он затаился, молчал, и не применил силу для подавления беспорядков, хотя имел на это законные основания. Когда появились факты, что на выборах за его противника была вброшена масса фальшивых голосов, он постоянно об этом говорил, а его адвокаты  заявили, что у них есть 100% доказательства подлога. Было много шума, но ничего никому не было представлено — гора родила мышь. Лишь в феврале, через 3 месяца после выборов, его сторонник бизнесмен Майкл Линделл-король подушек представил публике «убойные» доказательства победы Трампа. Откуда они взялись у этого бизнесмена, почему доказательства представил он, и почему так поздно? Не выглядит ли это так, что сегодня у Трампа не осталось ни единого сподвижника, кроме подушечника?

Именно поэтому я обвиняю Трампа в бездарных стратегии и тактике. За четыре года он выигрывал много сражений, но проиграл войну.

Я обвиняю его в том, что он позволил неомарксистам захватить страну и развалить демократию.

Я обвиняю его в том, что он допустил, чтобы бесценная Свобода Слова стала пустым звуком и по этой причине в Америке больше не будет свободных выборов — страна уже перешла на однопартийную систему, как было в СССР.

История дала Трампу уникальный шанс стать величайшим президентом в истории страны, и для массы народа он так и выглядел, но лишь пару лет. Шанс был безвозвратно утерян.

Кто он сейчас? Трагическая фигура шекспировского масштаба — современный Король Лир. Почти все его достижения в одночасье превратились в пепел. К сожалению, Соединённые Штаты — это не мифическая птица Феникс — из пепла им вряд ли подняться.

Ах, как бы я хотел ошибиться!

_________________________
© Jacob Fraden, 2021
Рассказы и эссе Якова Фрейдина можно прочитать на его веб–сайте: www.fraden.com/рассказы , а книги можно приобрести через: http://www.fraden.com/books

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