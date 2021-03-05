Из дневников бывшего директора сумасшедшего дома в Израиле

...Необычный судебный процесс случился в 2026 году в штате Айова - там чернокожая женщина обвинила в сексуальных домогательствах свою белую начальницу. Поддержавшие жалобу представители правящей партии BLM и парламентского лобби Metoo встретили решительное сопротивление движения FEMEN и международных сил LGBT...

ОБ АВТОРЕ

Родился 23 июля 1972 года в Москве. В Израиле с 1991 года. Жил в Хайфе, Иерусалиме, Холоне.

Образование – больше, чем у Ленина: законченная первая степень, незаконченная вторая - Хадасса Иерусалим. Работает в психбольнице.

Пишет песни с пятнадцати лет на свои и чужие стихи. Песен, которые не стыдно исполнить, более 100. Выступал в Москве на конкурсах “Золотой Сверчок” 1988 - лауреат, «Интервесна 90» - лауреат. Исполнял песни на идиш (идиш не знает). В Израиле выступал в 1994 году на 1-м всеизраильском конкурсе авторской песни (еще при жизни Е.Клячкина, и был им замечен).

Автор многих газетных публикаций. Выступал на радио РЭКА. Там сказали не петь про женщин и про евреев - с тех пор это две любимые темы.

Выступал на I и III израильских фестивалях Б.Окуджавы.

Выпустил CD “Моя шальная Одиссея” в 2004 году.

Любимые барды – Михаил Щербаков и ИВАСИ.

Любимый поэт - М. Эпельзафт.

Любимый цвет – даже два – зеленый и синий.

Увлечения помимо АП — мистика.

Приятное воспоминание детства - бананы и зефир в шоколаде.

Больше всего в людях ценит чувство юмора.

МЫ, ПРИЛЕТЕВШИЕ В ИЗРАИЛЬ 20-30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Мы боремся с Путиным. Мы ненавидим Лукашенко. Мы радовались победе Зеленского. Мы разделились на два непримиримых лагеря в армяно-азербайджанском конфликте - до угроз, до мата, до бана. Мы объясняем тупым американским евреям , почему им нужно голосовать за Трампа.

Мы первыми осознали, какую страшную ошибку сделала Европа, пустив беженцев. И мы кричали об этом, но Европа нас не послушала. И теперь мы тихонько злорадствуем - так им, антисемитам, и надо. И пока европейцы у себя порядок не наведут, мы туда не поедем.

Мы за Индию, против Пакистана.

Мы, как никто, в курсе происходящего в ЮАР.

Да, мы любим Израиль, но нам в нём тесно - здесь мы всё уже давно поняли и всем объяснили.

Мы, прибывшие в Израиль 20-30 лет назад...

Когда через ещё сколько-то лет нас не станет, даже не знаю, кто будет бороться с Путиным...

***

Новость дня: 60 израильских писателей обратились с коллективным письмом к президенту.

Я в шоке: откуда!?

Откуда столько!?

Это ж как музыкальный диск "50 золотых хитов Гарика Кричевского"!

Ну, давайте представим себе продолжение:

"60 израильских читателей призвали президента не читать письмо 60-ти израильских писателей"

"Президент сознался, что дочитал письмо только до имени 37-го израильского писателя"

"42-й израильский писатель оказался латентным поэтом"

"К 60-ти израильским писателям присоединился 61-й, и они составили новую коалицию"

"60 израильских писателей создали 120-метровую очередь в магазине канцтоваров"

"В 60-ти подписях 60-ти израильских писателей обнаружена подпись Шекспира".

***

Названия для будущих постов:

"Бецалель Смотрич не прошел проверку ДНК"

"Был ли Ариэль Шарон голубым?"

"В партии ШАС обнаружен акцент Саддама Хусейна"

"Обман века: Лапид не любит сгущёнку"

"Приближенные Ганца продолжают скрывать от него, что он в коалиции"

"Сова Малиновская - два человека или деревня в Черногории?

***

30 лет назад Израиль был другой. Он был левантийский. Провинциальный. Неторопливый. Наивный. Он не входил ни в какие списки мировых лидеров ни по чему...

ОН БЫЛ НАМНОГО ЛУЧШЕ! Он был добрее и честнее. Незнакомые люди на улице просто так улыбались друг другу, просто так говорили "шалом" и просто так шли себе дальше. Любое ДТП, а уж тем более преступление, было трагедией, а не статистикой. Те, левантийские, провинциальные, медлительные, израильтяне, сами того не замечая, заботились, чтобы в стране было много ежедневного маленького добра. Было ощущение хрупкого и нежного единства: как-будто Израиль - это маленькая комнатушка в огромной коммунальной квартире, где за стеной буянят пьяные соседи, а мы сидим, держась за руки и знаем, что нам нельзя друг друга обижать.

А теперь мы развитая, сильная, цивилизованная страна, и всё у нас как-то нехорошо...

КАРТИНКИ БУДУЩЕГО

Необычный судебный процесс случился в 2026 году в штате Айова - там чернокожая женщина обвинила в сексуальных домогательствах свою белую начальницу. Поддержавшие жалобу представители правящей партии BLM и парламентского лобби Metoo встретили решительное сопротивление движения FEMEN и международных сил LGBT.

Ситуация ещё более осложнилась, когда выяснилось, что начальница является слепой наркоманкой, что привлекло на её сторону Внеправительственное движение за права инвалидов и Партию зелёных.

На это истица заявила, что много лет страдает от алкоголизма, и заручилась поддержкой фракции Анонимных Алкоголиков Нижней Палаты Правительства. В дальнейшем она также предоставила неопровержимые доказательства, что является нелегальной эмигранткой - на четверть палестинкой, что помогло ей получить поддержку от Фонда Сороса.

В интернет просочились фотографии, где обвиняющая сторона запечатлена рядом с белым мужчиной, НЕ стоящим на коленях. Та, в свою очередь, заявила о неопровержимых доказательствах, что ее оппонентка в детстве замучала до смерти своего хомяка, чем спровоцировала серию погромов в ряде городов Америки боевым крылом Пацифистского движения "Homyak Lives Fucking Matter", требовавших провести эксгумацию тела жертвы. В конце концов, судья вынес вердикт, согласно которому прямо в зале суда были взяты под стражу двое белых полицейских и один белый журналист. Все трое получили по пять лет тюрьмы. Неслыханная мягкость приговора возмутила общественность. Во всех демократических штатах прошли Марши Мира с огромным количеством человеческих жертв. Основным требованием манифестантов было разбить всё аквариумы и выпустить на волю золотых рыбок.

МОНОЛОГ ВСЕВЫШНЕГО

Не люблю, когда люди плохо относятся друг к другу. Поэтому заказы на убийство никогда не принимаю: если человек заслуживает наказания, я сам решу, что с ним делать.

Деньгами изредка помогаю, хотя опыт показывает, что халявные деньги впрок идут редко.

В амурные дела вообще не вмешиваюсь. Сердцу не прикажешь.

Со здоровьем помогаю. Часто. Могу направить к нужному доктору, подобрать лечение, помочь избавиться от вредных привычек. Но сделать кого-то бессмертным, извините, не могу.

Люблю, когда люди просто общаются со мной, делятся иногда самым личным. Я хороший слушатель и никогда не перебиваю.

Когда меня хвалят, благодарят, мне приятно. Но к лести я равнодушен.

Мое главное положительное качество? Пожалуй, терпение - за эти годы люди так и не наскучили мне, хотя пару-тройку раз я и был близок к тому, чтобы...

Да, вот такой вот я Бог, и другого нет.

УРОКИ НОСТАЛЬГИИ

Если бы я родился лет на 20 пораньше, то обязательно сотрудничал бы с КГБ. Не за идею и не за деньги - за адреналин. Наиболее эффективно меня можно было бы использовать среди любителей авторской песни - там я быстро стал бы своим, а возможно - и одним из лидеров движения, если бы спецы из седьмого отдела КГБ написали для меня несколько неплохих песенок про сосны и Енисей. Я взял бы себе агентурное имя "Незабудка" - чтобы было тяжелее определить мою гендерную принадлежность. Дома показывал бы детям свои фотографии с Городницким.

А сейчас мне пора залезать на сайт, где я подрабатываю интернет-хомячком - проверяю парочку русскоязычных евреев на лояльность государству Израиль. Мой ник — "Незабудка".