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февраль 2021

Из дневников бывшего директора сумасшедшего дома в Израиле

Григорий Йофис
...Необычный судебный процесс случился в 2026 году в штате Айова - там чернокожая женщина обвинила в сексуальных домогательствах свою белую начальницу. Поддержавшие жалобу представители правящей партии BLM и парламентского лобби Metoo встретили решительное сопротивление движения FEMEN и международных сил LGBT...
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ОБ АВТОРЕ

Родился 23 июля 1972 года в Москве. В Израиле с 1991 года. Жил в Хайфе, Иерусалиме, Холоне.

Образование – больше, чем у Ленина: законченная первая степень, незаконченная вторая - Хадасса Иерусалим. Работает в психбольнице.

Пишет песни с пятнадцати лет на свои и чужие стихи. Песен, которые не стыдно исполнить, более 100. Выступал в Москве на конкурсах “Золотой Сверчок” 1988 - лауреат, «Интервесна 90» - лауреат. Исполнял песни на идиш (идиш не знает). В Израиле выступал в 1994 году на 1-м всеизраильском конкурсе авторской песни (еще при жизни Е.Клячкина, и был им замечен).

Автор многих газетных публикаций. Выступал на радио РЭКА. Там сказали не петь про женщин и про евреев - с тех пор это две любимые темы.

Выступал на I и III израильских фестивалях Б.Окуджавы.
Выпустил CD “Моя шальная Одиссея” в 2004 году.

Любимые барды – Михаил Щербаков и ИВАСИ.
Любимый поэт - М. Эпельзафт.
Любимый цвет – даже два – зеленый и синий.
Увлечения помимо АП — мистика.

Приятное воспоминание детства - бананы и зефир в шоколаде.
Больше всего в людях ценит чувство юмора.

МЫ,  ПРИЛЕТЕВШИЕ В ИЗРАИЛЬ 20-30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Мы боремся с Путиным.  Мы ненавидим Лукашенко.  Мы радовались победе Зеленского.  Мы разделились на два непримиримых лагеря в армяно-азербайджанском конфликте  - до угроз,  до мата,  до бана. Мы объясняем тупым  американским  евреям , почему им нужно голосовать за Трампа.

 

 Мы первыми  осознали, какую страшную  ошибку  сделала  Европа, пустив беженцев. И мы кричали об этом, но Европа нас не послушала.  И теперь мы тихонько  злорадствуем - так им,  антисемитам,  и надо. И пока европейцы  у себя порядок  не наведут, мы туда не поедем.

Мы за Индию,  против Пакистана.

Мы, как никто, в курсе происходящего в ЮАР.

Да, мы любим Израиль, но нам в нём тесно - здесь мы всё уже давно поняли и всем объяснили.

Мы, прибывшие в Израиль 20-30 лет назад...

 Когда  через ещё сколько-то лет нас не станет,  даже не знаю, кто будет бороться с Путиным...

***

Новость дня: 60 израильских  писателей  обратились с коллективным  письмом  к президенту.

Я в шоке: откуда!?

Откуда столько!?

Это ж как музыкальный  диск "50 золотых  хитов  Гарика Кричевского"!

Ну, давайте  представим  себе продолжение:

"60 израильских  читателей  призвали  президента  не читать письмо  60-ти израильских писателей"

"Президент  сознался,  что дочитал  письмо  только до имени 37-го израильского  писателя"

"42-й израильский писатель оказался латентным поэтом"

"К 60-ти израильским писателям присоединился 61-й, и они составили новую коалицию"

"60 израильских писателей создали 120-метровую очередь в магазине канцтоваров"

"В 60-ти подписях 60-ти израильских писателей обнаружена подпись Шекспира".

***

Названия для будущих постов:
"Бецалель Смотрич не прошел проверку ДНК"
"Был ли Ариэль Шарон голубым?"
"В партии ШАС обнаружен акцент Саддама Хусейна"
"Обман века: Лапид не любит сгущёнку"
"Приближенные Ганца продолжают скрывать от него, что он в коалиции"
"Сова Малиновская - два человека или деревня в Черногории?

***

30 лет назад Израиль был другой. Он был левантийский. Провинциальный. Неторопливый. Наивный. Он не входил ни в какие списки мировых лидеров ни по чему...

ОН БЫЛ НАМНОГО ЛУЧШЕ! Он был добрее и честнее. Незнакомые люди на улице просто так улыбались друг другу, просто так говорили "шалом" и просто так шли себе дальше. Любое ДТП, а уж тем более преступление, было трагедией, а не статистикой. Те, левантийские, провинциальные, медлительные, израильтяне, сами того не замечая, заботились, чтобы в стране было много ежедневного маленького добра. Было ощущение хрупкого и нежного единства: как-будто Израиль - это маленькая комнатушка в огромной коммунальной квартире, где за стеной буянят пьяные соседи, а мы сидим, держась за руки и знаем, что нам нельзя друг друга обижать.

А теперь мы развитая, сильная, цивилизованная страна, и всё у нас как-то нехорошо...

КАРТИНКИ БУДУЩЕГО

Необычный  судебный  процесс  случился в 2026 году в штате  Айова - там чернокожая женщина  обвинила в сексуальных  домогательствах  свою  белую  начальницу. Поддержавшие  жалобу  представители  правящей  партии  BLM и парламентского  лобби Metoo встретили  решительное  сопротивление  движения  FEMEN и международных  сил LGBT.

Ситуация ещё  более осложнилась, когда  выяснилось,  что начальница  является  слепой наркоманкой,  что привлекло на её сторону  Внеправительственное  движение за права  инвалидов  и Партию  зелёных.

 На это истица заявила, что много лет страдает от алкоголизма, и заручилась поддержкой фракции  Анонимных  Алкоголиков  Нижней  Палаты Правительства. В дальнейшем  она также предоставила  неопровержимые  доказательства, что является нелегальной эмигранткой  - на четверть палестинкой,  что помогло  ей получить  поддержку  от Фонда Сороса.

В интернет  просочились  фотографии, где обвиняющая  сторона  запечатлена рядом с белым мужчиной, НЕ стоящим на коленях. Та, в свою очередь, заявила о неопровержимых доказательствах, что ее оппонентка в детстве замучала до смерти своего хомяка, чем спровоцировала серию погромов  в ряде городов  Америки  боевым крылом Пацифистского движения "Homyak Lives Fucking Matter", требовавших провести эксгумацию тела жертвы. В конце концов, судья вынес вердикт, согласно которому прямо в зале суда были взяты под стражу двое белых полицейских и один белый журналист. Все трое получили по пять лет тюрьмы. Неслыханная мягкость приговора возмутила общественность. Во всех демократических штатах прошли Марши Мира с огромным количеством человеческих жертв. Основным требованием манифестантов было разбить всё аквариумы и выпустить на волю золотых рыбок.

МОНОЛОГ ВСЕВЫШНЕГО

Не люблю, когда люди плохо относятся друг к другу. Поэтому заказы на убийство никогда не принимаю: если человек заслуживает наказания, я сам решу, что с ним делать.

Деньгами изредка помогаю, хотя опыт показывает, что халявные деньги впрок идут редко.

В амурные дела вообще не вмешиваюсь. Сердцу не прикажешь.

Со здоровьем помогаю. Часто. Могу направить к нужному доктору, подобрать лечение, помочь избавиться от вредных привычек. Но сделать кого-то бессмертным, извините, не могу.

Люблю, когда люди просто общаются со мной, делятся иногда самым личным. Я хороший слушатель и никогда не перебиваю.

Когда меня хвалят, благодарят, мне приятно. Но к лести я равнодушен.

Мое главное положительное качество? Пожалуй, терпение - за эти годы люди так и не наскучили мне, хотя пару-тройку раз я и был близок к тому, чтобы...

Да, вот такой вот я Бог, и другого нет.

УРОКИ НОСТАЛЬГИИ

Если бы я родился лет на 20 пораньше, то обязательно сотрудничал бы с КГБ. Не за идею и не за деньги - за адреналин. Наиболее эффективно меня можно было бы использовать среди любителей авторской песни - там я быстро стал бы своим, а возможно - и одним из лидеров движения, если бы спецы из седьмого отдела КГБ написали для меня несколько неплохих песенок про сосны и Енисей. Я взял бы себе агентурное имя "Незабудка" - чтобы было тяжелее определить мою гендерную принадлежность. Дома показывал бы детям свои фотографии с Городницким.

А сейчас мне пора залезать на сайт, где я подрабатываю интернет-хомячком - проверяю парочку русскоязычных евреев на лояльность государству Израиль. Мой ник — "Незабудка".

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