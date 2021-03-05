Из дневников бывшего директора сумасшедшего дома в Израиле
ОБ АВТОРЕ
Родился 23 июля 1972 года в Москве. В Израиле с 1991 года. Жил в Хайфе, Иерусалиме, Холоне.
Образование – больше, чем у Ленина: законченная первая степень, незаконченная вторая - Хадасса Иерусалим. Работает в психбольнице.
Пишет песни с пятнадцати лет на свои и чужие стихи. Песен, которые не стыдно исполнить, более 100. Выступал в Москве на конкурсах “Золотой Сверчок” 1988 - лауреат, «Интервесна 90» - лауреат. Исполнял песни на идиш (идиш не знает). В Израиле выступал в 1994 году на 1-м всеизраильском конкурсе авторской песни (еще при жизни Е.Клячкина, и был им замечен).
Автор многих газетных публикаций. Выступал на радио РЭКА. Там сказали не петь про женщин и про евреев - с тех пор это две любимые темы.
Выступал на I и III израильских фестивалях Б.Окуджавы.
Выпустил CD “Моя шальная Одиссея” в 2004 году.
Любимые барды – Михаил Щербаков и ИВАСИ.
Любимый поэт - М. Эпельзафт.
Любимый цвет – даже два – зеленый и синий.
Увлечения помимо АП — мистика.
Приятное воспоминание детства - бананы и зефир в шоколаде.
Больше всего в людях ценит чувство юмора.
МЫ, ПРИЛЕТЕВШИЕ В ИЗРАИЛЬ 20-30 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
Мы боремся с Путиным. Мы ненавидим Лукашенко. Мы радовались победе Зеленского. Мы разделились на два непримиримых лагеря в армяно-азербайджанском конфликте - до угроз, до мата, до бана. Мы объясняем тупым американским евреям , почему им нужно голосовать за Трампа.
Мы первыми осознали, какую страшную ошибку сделала Европа, пустив беженцев. И мы кричали об этом, но Европа нас не послушала. И теперь мы тихонько злорадствуем - так им, антисемитам, и надо. И пока европейцы у себя порядок не наведут, мы туда не поедем.
Мы за Индию, против Пакистана.
Мы, как никто, в курсе происходящего в ЮАР.
Да, мы любим Израиль, но нам в нём тесно - здесь мы всё уже давно поняли и всем объяснили.
Мы, прибывшие в Израиль 20-30 лет назад...
Когда через ещё сколько-то лет нас не станет, даже не знаю, кто будет бороться с Путиным...
***
Новость дня: 60 израильских писателей обратились с коллективным письмом к президенту.
Я в шоке: откуда!?
Откуда столько!?
Это ж как музыкальный диск "50 золотых хитов Гарика Кричевского"!
Ну, давайте представим себе продолжение:
"60 израильских читателей призвали президента не читать письмо 60-ти израильских писателей"
"Президент сознался, что дочитал письмо только до имени 37-го израильского писателя"
"42-й израильский писатель оказался латентным поэтом"
"К 60-ти израильским писателям присоединился 61-й, и они составили новую коалицию"
"60 израильских писателей создали 120-метровую очередь в магазине канцтоваров"
"В 60-ти подписях 60-ти израильских писателей обнаружена подпись Шекспира".
***
Названия для будущих постов:
"Бецалель Смотрич не прошел проверку ДНК"
"Был ли Ариэль Шарон голубым?"
"В партии ШАС обнаружен акцент Саддама Хусейна"
"Обман века: Лапид не любит сгущёнку"
"Приближенные Ганца продолжают скрывать от него, что он в коалиции"
"Сова Малиновская - два человека или деревня в Черногории?
***
30 лет назад Израиль был другой. Он был левантийский. Провинциальный. Неторопливый. Наивный. Он не входил ни в какие списки мировых лидеров ни по чему...
ОН БЫЛ НАМНОГО ЛУЧШЕ! Он был добрее и честнее. Незнакомые люди на улице просто так улыбались друг другу, просто так говорили "шалом" и просто так шли себе дальше. Любое ДТП, а уж тем более преступление, было трагедией, а не статистикой. Те, левантийские, провинциальные, медлительные, израильтяне, сами того не замечая, заботились, чтобы в стране было много ежедневного маленького добра. Было ощущение хрупкого и нежного единства: как-будто Израиль - это маленькая комнатушка в огромной коммунальной квартире, где за стеной буянят пьяные соседи, а мы сидим, держась за руки и знаем, что нам нельзя друг друга обижать.
А теперь мы развитая, сильная, цивилизованная страна, и всё у нас как-то нехорошо...
КАРТИНКИ БУДУЩЕГО
Необычный судебный процесс случился в 2026 году в штате Айова - там чернокожая женщина обвинила в сексуальных домогательствах свою белую начальницу. Поддержавшие жалобу представители правящей партии BLM и парламентского лобби Metoo встретили решительное сопротивление движения FEMEN и международных сил LGBT.
Ситуация ещё более осложнилась, когда выяснилось, что начальница является слепой наркоманкой, что привлекло на её сторону Внеправительственное движение за права инвалидов и Партию зелёных.
На это истица заявила, что много лет страдает от алкоголизма, и заручилась поддержкой фракции Анонимных Алкоголиков Нижней Палаты Правительства. В дальнейшем она также предоставила неопровержимые доказательства, что является нелегальной эмигранткой - на четверть палестинкой, что помогло ей получить поддержку от Фонда Сороса.
В интернет просочились фотографии, где обвиняющая сторона запечатлена рядом с белым мужчиной, НЕ стоящим на коленях. Та, в свою очередь, заявила о неопровержимых доказательствах, что ее оппонентка в детстве замучала до смерти своего хомяка, чем спровоцировала серию погромов в ряде городов Америки боевым крылом Пацифистского движения "Homyak Lives Fucking Matter", требовавших провести эксгумацию тела жертвы. В конце концов, судья вынес вердикт, согласно которому прямо в зале суда были взяты под стражу двое белых полицейских и один белый журналист. Все трое получили по пять лет тюрьмы. Неслыханная мягкость приговора возмутила общественность. Во всех демократических штатах прошли Марши Мира с огромным количеством человеческих жертв. Основным требованием манифестантов было разбить всё аквариумы и выпустить на волю золотых рыбок.
МОНОЛОГ ВСЕВЫШНЕГО
Не люблю, когда люди плохо относятся друг к другу. Поэтому заказы на убийство никогда не принимаю: если человек заслуживает наказания, я сам решу, что с ним делать.
Деньгами изредка помогаю, хотя опыт показывает, что халявные деньги впрок идут редко.
В амурные дела вообще не вмешиваюсь. Сердцу не прикажешь.
Со здоровьем помогаю. Часто. Могу направить к нужному доктору, подобрать лечение, помочь избавиться от вредных привычек. Но сделать кого-то бессмертным, извините, не могу.
Люблю, когда люди просто общаются со мной, делятся иногда самым личным. Я хороший слушатель и никогда не перебиваю.
Когда меня хвалят, благодарят, мне приятно. Но к лести я равнодушен.
Мое главное положительное качество? Пожалуй, терпение - за эти годы люди так и не наскучили мне, хотя пару-тройку раз я и был близок к тому, чтобы...
Да, вот такой вот я Бог, и другого нет.
УРОКИ НОСТАЛЬГИИ
Если бы я родился лет на 20 пораньше, то обязательно сотрудничал бы с КГБ. Не за идею и не за деньги - за адреналин. Наиболее эффективно меня можно было бы использовать среди любителей авторской песни - там я быстро стал бы своим, а возможно - и одним из лидеров движения, если бы спецы из седьмого отдела КГБ написали для меня несколько неплохих песенок про сосны и Енисей. Я взял бы себе агентурное имя "Незабудка" - чтобы было тяжелее определить мою гендерную принадлежность. Дома показывал бы детям свои фотографии с Городницким.
А сейчас мне пора залезать на сайт, где я подрабатываю интернет-хомячком - проверяю парочку русскоязычных евреев на лояльность государству Израиль. Мой ник — "Незабудка".
Добавить комментарий:
Читайте также
...с утра пораньше у свидетелей, а теперь уже обвиняемых, дома прошли обыски...
На фото — Елена Васильева.
февраль 2021
Командор военно-морских сил США Гарри Юрий Табах – коренной москвич, проживший первые детские годы в российской столице. Имеет множество наград, занимал ответственные посты и представлял США в разных странах мира.
январь 2021
...Он снял костюм, отставил в сторону собаку. Подумал: встретимся в другой день, ничего страшного, завершу…
На фото — Александр Кумбарг.
февраль 2021
Чтобы бороться за медали в чемпионате России армейцам необходимо усилить состав. Под новых футболистов армейцы уже освобождают место.
январь 2021
...Приходит время Санду, Тихановской – Пашинян и Зеленский были первыми ласточками этого процесса...
январь 2021
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
...В 1937 году дед Горбачёва - крестьянин, председатель колхоза, был арестован...
На фото — Марк Эпельзафт.
февраль 2021
...с утра пораньше у свидетелей, а теперь уже обвиняемых, дома прошли обыски...
На фото — Елена Васильева.
февраль 2021
...они часто играли у нас в комнате. Гадёныш крал у моего сына игрушки. И теперь каждый раз, когда по телевизору его вижу, не могу поверить, что этот гадёныш управляет Россией...
На фото — Володя Путин.
февраль 2021
РАЗНОЕ
...Необычный судебный процесс случился в 2026 году в штате Айова - там чернокожая женщина обвинила в сексуальных домогательствах свою белую начальницу. Поддержавшие жалобу представители правящей партии BLM и парламентского лобби Metoo встретили решительное сопротивление движения FEMEN и международных сил LGBT...
февраль 2021
ПОЛИТИКА
...я обвиняю Трампа в бездарных стратегии и тактике. За четыре года он выигрывал много сражений, но проиграл войну. Я обвиняю его в том, что он позволил неомарксистам захватить страну и развалить демократию...
На фото — Яков Фрейдин.
февраль 2021