Свободы сеятель пустынный

Однажды в библиотеке Конгресса, где Иосиф Бродский работал как лауреат-поэт США, его навестил Михаил Горбачёв. Бродский вспоминал: «В мой кабинет постучала секретарь и сказала: „Иосиф, к вам пришли“. Вошел Горбачёв, я посмотрел на него и чуть не заплакал. Передо мной стояла сама История. Человек, избранный ею."

Иосиф Бродский попал буквально в десятку. Но об этом - ниже.

Недавно исполнилось 90-лет великому Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Значение того, что сделал этот человек, чтобы изменить ход истории в лучшую сторону, без преувеличения - огромно. Несмотря на "недостатки", "углубления в процессы, которые пошли" .

Булат Окуджава 26 лет назад сказал мне в интервью о Михаиле Горбачеве :

"...Я думаю , что Горбачёв совершил великое дело. Мы пока этого не понимаем. Может быть, и он не понимает до конца. Но совершил: разрушил берлинскую стену, освободил Восточную Европу, Сахарова возвратил из Горького... Ему памятник обязательно поставят. "

Горбачев не просто так освободил академика Сахарова. Это было началом задуманных им и соратниками Михаила Сергеевича глобальных перемен в СССР. Горбачёв по многим причинам пошел на перемены.

Можно говорить о том, что на СССР оказывал огромное давление западный мир во главе с президентом США Рональдом Рейганом, назвавшим Советский Союз "Империей зла". И СССР не выдержал гонки, затрещал по швам.

Но параллельно можно вести речь о новом поколении советских реформаторов, хорошо понимавшем, что происходит вокруг и что такое на самом деле советская власть. Именно эти люди отозвались на зовы времени, взяли власть в свои руки и курс на перемены. Путь был очень трудным. Горбачёв и его соратники находились практически в одиночестве. А вокруг - советский мир, мощная машина власти - КПСС, КГБ. Советских людей. Сам Горбачев хорошо знал, что такое советская власть, служа ей и продвигаясь вверх по партийной лестнице.

Его родной дед был репрессирован. В 1937 году дед Горбачёва - крестьянин, председатель колхоза, был арестован и обвинён в троцкизме. Находясь под следствием, провёл в тюрьме 14 месяцев, вынес пытки и издевательства.

В декабре 1986 года Михаил Горбачев позвонил академику Сахарову в Горький, предложил вернуться к работе, вернуться в Москву. Эпоха мракобесия подходила к концу. Горбачев сделал Сахарова в какой-то степени своим рупором, противостоящим советским мастодонтам. Слово Сахарова зазвучало на всю страну. Правда выходила наружу. Тем временем, Горбачёв и его соратники освободили других политзаключенных. Зачатки народовластия и свободы слова обрели жизнь и дыхание.

Михаил Горбачёв избавил от страха перед советской угрозой войны западный мир. Убрал беспросветный и дикий железный занавес, отделявший несчастную, распятую в течение почти столетия Россию, другие республики СССР - от свободного цивилизованного мира. При нём королевство кривых зеркал, воплотившийся мир героев Франца Кафки и Оруэлла, переставало постепенно быть таковым.

Возвращение изгнанников и запрещенных имен из мира искусства, мёртвых или живых, к своему народу, к читателям, состоялось именно при Горбачёве. Он уже с 1986 года реанимировал труд поэта Владимира Высоцкого, дав добро на выход его творчества к людям в полном объёме. Разрешение публиковать книги и издавать пластинки Высоцкого было дано одновременно с освобождением академика Сахарова из ссылки. В конце 1986 года.

Да, именно великий Михаил Горбачёв, которого многие представители нынешних властей РФ - выходцев из КГБ - зовут предателем, иудушкой и обвиняют в развале СССР, дал зеленый свет новому триумфальному шествию Высоцкого к своему несчастному народу. А далее по указанию Горбачева и Яковлева открылись эти пути Бродскому, Набокову, Пастернаку, Солженицыну, Галичу, Ахматовой, Мандельштаму и многим другим затравленным большевиками, изгнанным или уничтоженным мастерам слова. И это необходимо помнить всем.

Горбачёв, подобно Моисею, начал процесс вывода своего народа из тотального беспросветного рабства. И этот народ всё еще жив, несмотря ни на что.

Путь к свободе неимоверно труден.

Нет пророка в своём отечестве

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ

Мы, евреи, должны быть особенно благодарны Горбачёву. "Отпусти народ мой" - в полной мере, в самом глобальном смысле - эту сентенцию из Торы осуществил Михаил Горбачев.

Сбылось сказанное пророком Иеремией:

"Вот наступают дни - сказал мне Господь - когда не будут больше клясться: "как жив Господь, который вывел сыновей Израиля из Египта", но станут говорить "как жив Господь, который вывел сыновей Израиля из страны СЕВЕРНОЙ..."

/Иеремия: (23-7-8) /

Самое интересное, что, судя по всему, о Горбачёве сказано уже в древних иудейских источниках. Вспоминая слова Иосифа Бродского об избранности Горбачёва историей, приведенные в начале статьи, обратимся к книге "Древние иудейские пророчества и их трактовки". Издана она в 1984 году в Израиле. Читаем, попутно заглядывая в цитируемый оригинал:

"Мидраш Даниэль (древние комментарии мудрецов 1 века нашей эры к пророку Даниэлю): "Встанет в стране северной Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Отпустит их к вратам Иерусалима во времена бедствий. В те времена, когда Израиль вернется"…

Эти вопросы Михаил Горбачёв решал в диалоге с лидером западного мира Президентом США Рональдом Рейганом.



На фото - супруги Горбачёвы и супруги Рэйганы. США, 1987 год.

За всё это хочется сегодня сказать спасибо Михаилу Горбачеву. И прокричать троекратное VIVAT в честь человека, избранного историей для осуществления благих дел. Человека, оставшегося на посту лидера империи че-ло-веком - решительно отвергшего тиранию и путь в никуда.

ПРАЗДНОВАНИЕ 80 ЛЕТИЯ ГОРБАЧЕВА В ЛОНДОНЕ