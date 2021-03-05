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февраль 2021

Свободы сеятель пустынный

К 90-летию Михаила Сергеевича Горбачёва

Марк Эпельзафт
Марк Эпельзафт
...В 1937 году дед Горбачёва - крестьянин, председатель колхоза, был арестован...
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Однажды в библиотеке Конгресса, где Иосиф Бродский работал как лауреат-поэт США, его навестил Михаил Горбачёв. Бродский вспоминал:    «В мой кабинет постучала секретарь и сказала: „Иосиф, к вам пришли“. Вошел Горбачёв, я посмотрел на него и чуть не заплакал. Передо мной стояла сама История. Человек, избранный   ею." 

Иосиф Бродский попал буквально в десятку.  Но об этом - ниже. 

 Недавно исполнилось 90-лет великому Михаилу Сергеевичу  Горбачеву. Значение того, что сделал этот человек, чтобы изменить ход истории в лучшую сторону, без преувеличения - огромно. Несмотря на  "недостатки", "углубления в процессы, которые пошли" .  

 

Булат Окуджава 26 лет назад  сказал мне  в интервью о Михаиле Горбачеве : 

"...Я думаю , что Горбачёв совершил великое дело. Мы пока этого не понимаем. Может быть, и он не понимает до конца. Но совершил: разрушил берлинскую стену, освободил Восточную Европу, Сахарова возвратил из Горького...   Ему памятник обязательно  поставят. " 

 Горбачев не просто так освободил академика Сахарова. Это было началом задуманных им и соратниками Михаила Сергеевича глобальных перемен в СССР.  Горбачёв по многим причинам пошел на перемены. 

Можно говорить о том, что на СССР оказывал огромное давление западный мир во главе с президентом США Рональдом Рейганом,   назвавшим  Советский Союз  "Империей зла". И СССР не выдержал гонки, затрещал по швам. 

Но параллельно можно вести речь о новом поколении советских реформаторов, хорошо понимавшем, что происходит вокруг и что такое  на самом деле советская власть. Именно эти люди отозвались на зовы времени, взяли власть в свои руки и курс на перемены. Путь был очень трудным. Горбачёв и его соратники находились практически в одиночестве. А вокруг - советский мир, мощная машина власти - КПСС, КГБ. Советских людей.  Сам Горбачев хорошо знал, что такое советская власть, служа ей и продвигаясь вверх по партийной лестнице. 

Его родной дед был репрессирован. В  1937 году дед Горбачёва - крестьянин, председатель колхоза, был арестован и обвинён в троцкизме. Находясь под следствием, провёл в тюрьме 14 месяцев, вынес пытки и издевательства. 

В декабре 1986 года Михаил Горбачев позвонил академику Сахарову в Горький, предложил вернуться к работе, вернуться в Москву. Эпоха мракобесия подходила к концу. Горбачев  сделал Сахарова в какой-то степени своим рупором, противостоящим советским мастодонтам. Слово Сахарова зазвучало на всю страну. Правда выходила  наружу. Тем временем, Горбачёв и его соратники освободили других политзаключенных. Зачатки народовластия и свободы слова обрели жизнь и дыхание.  

Михаил Горбачёв  избавил от страха перед советской угрозой войны западный мир.  Убрал беспросветный и дикий железный занавес, отделявший несчастную, распятую   в течение почти столетия  Россию, другие республики СССР  - от  свободного цивилизованного мира. При нём королевство кривых зеркал, воплотившийся мир героев Франца Кафки и Оруэлла, переставало постепенно быть таковым. 

Возвращение изгнанников и запрещенных имен из мира искусства, мёртвых или живых, к своему народу, к читателям, состоялось именно при Горбачёве. Он  уже с 1986 года реанимировал  труд   поэта Владимира  Высоцкого, дав  добро на выход его творчества к людям в полном объёме. Разрешение публиковать книги и издавать пластинки Высоцкого было дано  одновременно с освобождением академика Сахарова из ссылки. В конце 1986 года. 

Да, именно великий Михаил Горбачёв, которого многие представители нынешних  властей РФ - выходцев из КГБ - зовут предателем, иудушкой и обвиняют в развале СССР, дал зеленый свет новому триумфальному шествию Высоцкого к своему несчастному народу. А далее по указанию Горбачева и Яковлева открылись эти пути Бродскому, Набокову, Пастернаку, Солженицыну, Галичу,  Ахматовой, Мандельштаму и многим другим затравленным большевиками, изгнанным или  уничтоженным мастерам слова. И это необходимо помнить всем.  

Горбачёв, подобно Моисею, начал процесс вывода своего народа из тотального беспросветного рабства. И этот народ всё еще жив, несмотря ни на что. 

Путь к свободе неимоверно труден.
Нет пророка в своём отечестве

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ

Мы, евреи, должны быть особенно благодарны Горбачёву. "Отпусти народ мой" - в полной мере, в самом  глобальном смысле - эту сентенцию из Торы осуществил Михаил Горбачев.

Сбылось сказанное пророком Иеремией:

"Вот наступают дни - сказал мне Господь - когда не будут больше клясться: "как жив Господь, который вывел сыновей Израиля из Египта", но станут говорить "как жив Господь, который вывел сыновей Израиля из страны СЕВЕРНОЙ..."

/Иеремия: (23-7-8) / 

Самое интересное, что, судя по всему,  о  Горбачёве  сказано уже в древних иудейских источниках. Вспоминая слова Иосифа Бродского об избранности Горбачёва историей, приведенные в начале статьи, обратимся к книге "Древние иудейские пророчества и их трактовки".  Издана она в 1984  году в Израиле. Читаем, попутно заглядывая в цитируемый оригинал:

"Мидраш Даниэль (древние комментарии мудрецов 1 века нашей эры к пророку Даниэлю): "Встанет в стране северной Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Отпустит их к вратам Иерусалима во времена бедствий. В те времена, когда Израиль вернется"…

Эти вопросы Михаил Горбачёв решал в диалоге с лидером западного мира Президентом США Рональдом Рейганом. 


На фото - супруги Горбачёвы и супруги Рэйганы. США, 1987 год. 

За всё это хочется сегодня сказать спасибо Михаилу Горбачеву.  И прокричать троекратное VIVAT в честь человека, избранного историей для осуществления благих дел. Человека, оставшегося на посту лидера империи че-ло-веком - решительно отвергшего тиранию и путь в никуда.

ПРАЗДНОВАНИЕ 80 ЛЕТИЯ ГОРБАЧЕВА В ЛОНДОНЕ

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