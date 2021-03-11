Ничему история не учит



На карикатуре — Сергей Лавров.

Министр иностранных дел, член Совета безопасности РФ выступил с целым рядом заявлений за последнее время...

К заявлениям товарища Захаровой все давно привыкли. Комментировать их не имеет смысла. Она просто очень хочет продолжать подниматься по верноподданнической лестнице Кремля. С.Лавров - другое дело; кадровый, знающий, можно даже сказать, блестящий дипломат с долгой дипломатической биографией. Слова из его уст весят намного больше.

Поэтому хочу предложить читателю для анализа один документ, который С. Лавров непременно читал и, наверное, даже изучал. Он был общедоступен, миллионным тиражом опубликован в газете «Правда» от 16 декабря 1939 года. Однако по смыслу сказанного С. Лавровым этот документ свою актуальность не только не утратил, но и наоборот, сегодня с изменением пары фамилий и географических и политических названий, вполне мог бы быть опубликован и в «Российской газете» и на ленте ТАСС. Итак, вот текст, который предлагаю вашему вниманию, с небольшими пояснениями для более молодых.

ТАСС уполномочен передать следующую оценку авторитетными советскими кругами резолюции Совета Лиги Наций от 14 декабря об «исключении» СССР из Лиги Наций.

Совет Лиги Наций принял 14 декабря резолюцию об «исключении» СССР из Лиги Наций с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства».

По мнению советских кругов, это нелепое решение Лиги Наций вызывает ироническую улыбку и оно способно лишь оскандалить его незадачливых авторов. Следует, прежде всего, подчеркнуть, что правящие круги Англии и Франции, под диктовку которых принята резолюция Совета Лиги Наций, не имеют ни морального, ни формального права говорить об «агрессии» СССР и об осуждении этой «агрессии». Англия и Франция держат в своем подчинении давно уже захваченные ими громадные территории в Азии, в Африке. Они совсем недавно решительно отклонили мирные предложения Германии, клонившиеся к быстрейшему окончанию войны. Они строят свою политику на продолжении войны «до победного конца». Уже эти обстоятельства, изобличающие агрессорскую политику правящих кругов Англии и Франции, должны были бы заставить их быть поскромнее в деле определения агрессии и понять, наконец, что правящие круги Англии и Франции лишили себя морального и формального права говорить о чьей-либо «агрессии» и, тем более, об «агрессии» со стороны СССР. Далее следует отметить, что отношения между Советским Союзом и Финляндией урегулированы Договором о взаимопомощи и дружбе, заключенным 2 декабря с.г. между Народным Правительством Финляндской Демократической Республики и правительством СССР. (Финляндская Демократическая Республика во главе с Отто Вильгельмовичем Куусиненом провозглашена на территории оккупированного Красной Армией Карельского перешейка 01.12.1939 года и перестала навсегда существовать 12.03.1940 года. О.Куусинен с 1921 года постоянно проживал в СССР. С 1921-го по 1939-й год был секретарём Исполкома Коминтерна, с 1952 по 1964 - членом Президиума ЦК КПСС. Его имя и сейчас позорит топонимику Москвы в районе Песчаной площади. О таком славном пути захарченки, пищулины, плотницкие, пасечники, бибиловы, кокойты и им подобные могут только мечтать. Во что их мечты обходятся народам, потом подсчитывает история. Рано или поздно, но она обязательно выносит свой справедливый нюренбергский приговор. Однако вернемся к историческому документу). Этим договором полностью обеспечены мирные отношения между СССР и Финляндией и дружественным образом разрешены к удовлетворению обеих сторон, как вопросы обеспечения независимости Финляндии и безопасности Ленинграда, (этот пассаж полностью совпадает с условиями выдвинутыми ультиматумом СССР Правительству Финляндской Республики 26.11.1939. так и разумеется им отвергнутым) и вопросы расширения территoрии Финляндии за счет территории СССР путем воссоединения Карельских районов с Финляндией (а потом полного поглощения и превращения в полноценную шестнадцатую республику СССР. Герб этой, запланированной и совсем недолго существовавшей Карело-Финской Республики можно и сейчас увидеть в дизайне кольцевой станции «Добрынинская» в московском метро). Как известно, СССР передает по этому договору Финляндии 70 тысяч квадратных километров с населением более 100 тысяч человек в обмен на территорию Финляндии в размере менее 4 тысяч километров с населением около 25 тысяч человек. Если захват чужой территории и насильственное подчинение населения этой территории чужому государству является основным элементом понятия агрессии, то нельзя не признать, что договор СССР с Финляндской республикой (Внимание! Маленькая подмена в тексте заявления ТАСС. Такое случалось и случается по сей день в практике советских и российских СМИ. Из текста волшебным образом пропало слово «Демократическая» - действительно, для создаваемого СССР марионеточного государство слово неприличное. К тому же невнимательный читатель вполне может подумать, что тут-то уже речь идет о договоре с законным, а не марионеточным правительством Независимой Финляндии) свидетельствует не об агрессии, а наоборот — о мирной и дружественной политике СССР в отношении Финляндии, (!!!! Желающие оценить как это звучит на современном языке заменяют название страны на «Грузии», «Украины», и т.д., и т.п.) имеющей своею целью обеспечение независимости Финляндии и усиление ее мощи путем расширения ее территории. Не может быть сомнения, что нынешние Англия и Франция поступили бы в данном случае по-иному, то есть, они просто взяли бы и захватили территорию Финляндии, как они захватили в свое время территории Индии, Индокитая, Марокко или как они захватывали в 1918—1919 годах территории Советского Союза.

Наконец, следует отметить, что Договор о взаимопомощи и дружбе между СССР и Финляндской республикой (опять не Демократической?!) вполне обеспечивает мир между этими странами. И именно потому, что этот договор обеспечивает мир и дружбу между обеими странами, СССР не ведет (видимо, 7-ая Красная армия во главе с командармом второго ранга В.Ф.Яковлевым в полном составе и со всем вооружением просто находилась 12.12.1939 года на территории Финляндии на лыжном марафоне по программе БГТО) и не заинтересован вести войну с Финляндией. (вот тут ТАСС хочется верить – уже к 12.12.1939 было ясно, что война обойдется во много человеческих жертв, причем советских граждан в этом качестве будет как всегда куда больше чем противников). Только прежние, уже обанкротившиеся финляндские правители из клики Маннергейма, не хотят осуществления этого договора и под диктовку третьих держав навязывают Финляндии войну против СССР вопреки действительной воле финляндского народа. Это последнее предложение очень стоит внимательно перечитать, прежде всего, политикам Беларуси и Казахстана, да и другим будет полезно выучить его наизусть. Кому не все ясно, пусть оживит в своей памяти события 2014 года в Крыму).

Подлинный смысл решения Совета Лиги Наций заключается не в стремлении к миру и не в поддержке финского народа, а в том, чтобы поддержать обанкротившуюся клику Маннергейма против финского народа и, тем самым - разжечь войну, в которую вовлечен финляндский народ вопреки его воле и в силу провокации клики Маннергейма. Таким образом, вместо того, чтобы содействовать прекращению войны между Германией и англо-французским блоком, (надеюсь, читатель ещё помнит, в отличие от «специалистов» из военно-истерического общества, кто был союзником СССР в период 1941-1945 годов и на процессе в Нюрнберге) в чем, собственно, и должна бы заключаться миссия Лиги Наций, если бы она продолжала оставаться «инструментом мира», нынешний состав Совета Лиги Наций, провозгласив политику поддержки провокаторов войны в Финляндии — клики Маннергейма и Таннера, стал на путь разжигания войны также и на северо-востоке Европы. Тем самым, Лига Наций, по милости ее нынешних режиссеров, превратилась из кое-какого «инструмента мира», каким она могла быть, в действительный инструмент англо-французского военного блока по поддержке и разжиганию войны в Европе. При такой бесславной эволюции Лиги Наций становится вполне понятным ее решение об «исключении» СССР. Господа империалисты, вознамерившиеся превратить Лигу Наций в орудие своих военных интересов, решили придраться к первому попавшемуся поводу, чтобы избавиться от СССР, как единственной силы, способной противостоять их империалистическим махинациям и разоблачить их агрессивную политику.

Что же, тем хуже для Лиги Наций и ее подорванного авторитета.

В конечном счете, СССР может здесь остаться в выигрыше. Во-первых, он избавлен теперь от обязанности нести моральную ответственность за бесславные дела Лиги Наций, причем ответственность за «оставление СССР вне Лиги Наций» целиком ложится на Лигу Наций и на ее англо-французских режиссеров. Во-вторых, СССР теперь уже не связан с пактом Лиги Наций и будет иметь отныне свободные руки. (Это очень важный пассаж, на который необходимо обязательно обратить внимание! ТАСС утверждает, что 17 сентября 1939 года у СССР были связаны руки!!! Интересно, господину Ж.Борелю и другим «твердым и жестким» политикам, в том числе тем, кто на саммите в Бухаресте 2-4 апреля 2008 года голосовали против дорожной карты для Грузии, Украины, Молдовы. Это ни о чем не сигнализирует? Ну, тогда попросите своих балтийских коллег из Латвии, Литвы, Эстонии - пусть они напомнят о том, к чему приводит политика умиротворения. Кстати, Чемберлен с Даладье тоже могли бы поделиться опытом…

Не приходится уже говорить, что сама обстановка, при которой подготовлялась и выносилась резолюция Лиги Наций, направленная против СССР, разоблачает скандальные махинации, к которым прибегли англо-французские представители в Лиге Наций для достижения указанной цели. Как известно, Совет Лиги Наций состоит из 15 членов, за резолюцию же об «исключении» СССР было подано только 7 голосов из числа этих 15, то есть, резолюция принята меньшинством членов Совета Лиги. Остальные 8 членов Совета относятся либо к числу воздержавшихся, либо к числу отсутствовавших. Состав представителей 7 государств, голосовавших за «исключение» СССР, говорит сам за себя: в число этих семи входят: Англия, Франция, Бельгия, Боливия, Египет, Южно-Африканский Союз, Доминиканская республика. Таким образом, Англия и Франция, имеющие всего 89 миллионов населения, опираясь на Бельгию, Боливию, Египет, Южно-Африканский Союз и Доминиканскую республику, имеющих вместе всего 38 миллионов населения, приняли решение об «исключении» Советского Союза, имеющего 183 миллиона населения. Случайно подобранные «представители» 127 миллионов населения «исключили» СССР с его 183 миллионами населения. Но и для получения этих голосов англо-французским представителям пришлось прибегнуть накануне дня голосования к особым махинациям по изменению состава членов Совета Лиги. Накануне заседания Совета через Ассамблею Лиги Наций были проведены в состав членов Совета, на непостоянные места, — представители Южно-Африканского Союза и Боливии (последний выбран вторично) и на так называемые временные места — представитель Египта. Следовательно, из числа семи представителей, голосовавших в Совете Лиги за «исключение» СССР, три представителя были подобраны специальным образом. Этими скандальными махинациями представители Англии и Франции в Лиге Наций окончательно подорвали всякий политический и моральный вес своего голосования 14 декабря. Несомненно, что подобные скандальные махинации могли быть продиктованы лишь той атмосферой политической реакции и морального упадка, которая царит теперь в «сферах» Лиги Наций. (К такой информационно-пропагандистской эквилибристике и демонстрации полного пренебрежения к государствам, меньшим по численности и территории, всем давно пора привыкнуть. Эта программа великороссийского, великосоветского шовинизма демонстрировалась и продолжает демонстрироваться уже не одно столетие).

Чего стоят решения Лиги Наций, принятые в подобной атмосфере — нетрудно понять.

Вот и весь текст заявления ТАСС…

Все последние заявления и комментарии С.Лаврова находятся в открытом доступе и на разных языках. На фоне С. Лаврова выступления П.Толстого в ПАСЕ и Л.Слуцкого как-то и вспоминать бессмысленно. Они, как и прочие возмущающиеся и голосующие за закон, запрещающий изучать и анализировать события 1939 – 1945 годов не по лекалам военно-истерического общества, слишком мелки. Кстати, 10 февраля 2021 года Дума приняла этот закон! Пока только в первом чтении! Так что читать эту статью, а также покупать и читать книги В.Суворова, М. Солонина и других, кто не для себя, а для людей настойчиво открывает кремлевские тайны, ещё можно…