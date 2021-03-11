Памяти Бориса Немцова

...Не помню себя хорошо в тот момент. Но помню, что записал единым духом: «Памяти Немцова». Опять убивают свободу И правду, и совесть, и честь...



Фрагмент памятника на могиле Бориса Немцова.

Шесть лет назад Борис Немцов был публично казнён у стен Кремля.

За то, что тот попытался рассказать миру правду о присутствии войск РФ и военных преступлениях солдат армии РФ на территории Украины.

Доклад "Груз-200" стал причиной ликвидации Бориса Немцова.

http://www.evasiljeva.ru/2021/02/200.html

Из разряда политиков он перешёл в глазах палачей в разряд военных врагов.

В тот вечер я находился в гостинице на Мертвом море. Записывал для украинского телевидения стихи и песни о войне против Украины.

Закончил запись следующей песней, сочиненной летом 2014 года :

Еще на баранов взирает тиран сквозь экран,

Кивком одобряя в едином порыве слиянье,

Но время на стрёме: в садах кровоточащих ран

людских прорастают Отечество, правда, сиянье.

О, если бы только победы - но сразу же, вмиг.

Давно уж та ночь не тиха - до рассвета грохочет -

Огромна страшна что Господь, сокрывающий лик.

И люди -убийцы вкрапленьем во тьму этой ночи

Наощупь, на шепот прорвемся - где свет вековой,

Сверхтвердым безмолвьем по горло насытившись в хоре...

НО КАПЕЛЬКИ КРОВИ НА КУРТКЕ ВИДНЫ МЕХОВОЙ .

И шубы вороньи, как прежде, висят в коридоре.

Закончив запись, откинулся на спинку кресла. Решил отдохнуть. Расслабиться Посмотреть телевизор. Включил один из каналов.

Первое , что увидел - были кадры с лежащим на мосту убитым Борисом Немцовым.

На его меховой куртке виднелась кровь.

Оторопь. Ужас. Шок. Вот первые ощущения. Я вспомнил, как зловещая организация с трехбуквенным названием, созданная большевиками в 1918 году , в течение ста лет ликвидировала всех , кто был неугоден Советской власти.

Строчка из песни 2014 года плыла перед глазами. " Капельки крови на куртке видны меховой " . Я не понимал , когда сочинял, что это за строка. Почему написана.

После нескольких минут оцепенения встал .Подошел к столу. Там лежали лист бумаги и ручка.

Не помню себя хорошо в тот момент. Но помню, что записал единым духом:

«Памяти Немцова»

Опять убивают свободу

И правду, и совесть, и честь...

И вождь возвещает народу

Благую воистину весть,

Что вдоволь и хлеба, и риса,

Что злато блестит на крестах...

Без Глеба теперь. Без Бориса.

Без Бога. И ложь на устах.

Звенят барабаны и трубы.

Слащавые речи попа...

А трупы? - Да побоку трупы -

Их жаждет, беснуясь,толпа.

И что тот младенческий Клавдий,

Вливающий в призрака яд -

По совести, чести и правде

В России палят и палят....

Из пленок и книг вырезают,

Нигде не найти, не прочесть...

Но вновь на Руси воскресают

И правда, и совесть, и честь

28 февраля 2015 года