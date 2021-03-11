Памяти Бориса Немцова
Фрагмент памятника на могиле Бориса Немцова.
Шесть лет назад Борис Немцов был публично казнён у стен Кремля.
За то, что тот попытался рассказать миру правду о присутствии войск РФ и военных преступлениях солдат армии РФ на территории Украины.
Доклад "Груз-200" стал причиной ликвидации Бориса Немцова.
http://www.evasiljeva.ru/2021/02/200.html
Из разряда политиков он перешёл в глазах палачей в разряд военных врагов.
В тот вечер я находился в гостинице на Мертвом море. Записывал для украинского телевидения стихи и песни о войне против Украины.
Закончил запись следующей песней, сочиненной летом 2014 года :
Еще на баранов взирает тиран сквозь экран,
Кивком одобряя в едином порыве слиянье,
Но время на стрёме: в садах кровоточащих ран
людских прорастают Отечество, правда, сиянье.
О, если бы только победы - но сразу же, вмиг.
Давно уж та ночь не тиха - до рассвета грохочет -
Огромна страшна что Господь, сокрывающий лик.
И люди -убийцы вкрапленьем во тьму этой ночи
Наощупь, на шепот прорвемся - где свет вековой,
Сверхтвердым безмолвьем по горло насытившись в хоре...
НО КАПЕЛЬКИ КРОВИ НА КУРТКЕ ВИДНЫ МЕХОВОЙ .
И шубы вороньи, как прежде, висят в коридоре.
Закончив запись, откинулся на спинку кресла. Решил отдохнуть. Расслабиться Посмотреть телевизор. Включил один из каналов.
Первое , что увидел - были кадры с лежащим на мосту убитым Борисом Немцовым.
На его меховой куртке виднелась кровь.
Оторопь. Ужас. Шок. Вот первые ощущения. Я вспомнил, как зловещая организация с трехбуквенным названием, созданная большевиками в 1918 году , в течение ста лет ликвидировала всех , кто был неугоден Советской власти.
Строчка из песни 2014 года плыла перед глазами. " Капельки крови на куртке видны меховой " . Я не понимал , когда сочинял, что это за строка. Почему написана.
После нескольких минут оцепенения встал .Подошел к столу. Там лежали лист бумаги и ручка.
Не помню себя хорошо в тот момент. Но помню, что записал единым духом:
«Памяти Немцова»
Опять убивают свободу
И правду, и совесть, и честь...
И вождь возвещает народу
Благую воистину весть,
Что вдоволь и хлеба, и риса,
Что злато блестит на крестах...
Без Глеба теперь. Без Бориса.
Без Бога. И ложь на устах.
Звенят барабаны и трубы.
Слащавые речи попа...
А трупы? - Да побоку трупы -
Их жаждет, беснуясь,толпа.
И что тот младенческий Клавдий,
Вливающий в призрака яд -
По совести, чести и правде
В России палят и палят....
Из пленок и книг вырезают,
Нигде не найти, не прочесть...
Но вновь на Руси воскресают
И правда, и совесть, и честь
28 февраля 2015 года
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