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март 2021

Памяти Бориса Немцова

Марк Эпельзафт
Марк Эпельзафт
...Не помню себя хорошо в тот момент. Но помню, что записал единым духом: «Памяти Немцова». Опять убивают свободу И правду, и совесть, и честь...
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Фрагмент памятника на могиле Бориса Немцова.

Шесть лет назад Борис Немцов был публично казнён у стен Кремля.

 

За то, что тот попытался рассказать миру правду о присутствии войск РФ и военных преступлениях солдат армии РФ на территории Украины.

Доклад "Груз-200" стал причиной ликвидации Бориса Немцова.

http://www.evasiljeva.ru/2021/02/200.html

Из разряда политиков он перешёл в глазах палачей в разряд военных врагов.

В тот вечер я находился в гостинице на Мертвом море. Записывал для украинского телевидения стихи и песни о войне против Украины.

Закончил запись следующей песней, сочиненной летом 2014 года :

Еще на баранов взирает тиран сквозь экран,
Кивком одобряя в едином порыве слиянье,
Но время на стрёме: в садах кровоточащих ран
людских прорастают Отечество, правда, сиянье.
О, если бы только победы - но сразу же, вмиг.
Давно уж та ночь не тиха - до рассвета грохочет -
Огромна страшна что Господь, сокрывающий лик.
И люди -убийцы вкрапленьем во тьму этой ночи
Наощупь, на шепот прорвемся - где свет вековой,
Сверхтвердым безмолвьем по горло насытившись в хоре...
НО КАПЕЛЬКИ КРОВИ НА КУРТКЕ ВИДНЫ МЕХОВОЙ .
И шубы вороньи, как прежде, висят в коридоре.

Закончив запись, откинулся на спинку кресла. Решил отдохнуть. Расслабиться Посмотреть телевизор. Включил один из каналов.

Первое , что увидел - были кадры с лежащим на мосту убитым Борисом Немцовым.

На его меховой куртке виднелась кровь.

Оторопь. Ужас. Шок. Вот первые ощущения. Я вспомнил, как зловещая организация с трехбуквенным названием, созданная большевиками в 1918 году , в течение ста лет ликвидировала всех , кто был неугоден Советской власти.

Строчка из песни 2014 года плыла перед глазами. " Капельки крови на куртке видны меховой " . Я не понимал , когда сочинял, что это за строка. Почему написана.

После нескольких минут оцепенения встал  .Подошел к столу. Там лежали лист бумаги и ручка.

Не помню себя хорошо в тот момент. Но помню, что записал единым духом:

«Памяти Немцова»
Опять убивают свободу
И правду, и совесть, и честь...
И вождь возвещает народу
Благую воистину весть,
Что вдоволь и хлеба, и риса,
Что злато блестит на крестах...
Без Глеба теперь. Без Бориса.
Без Бога. И ложь на устах.
Звенят барабаны и трубы.
Слащавые речи попа...
А трупы? - Да побоку трупы -
Их жаждет, беснуясь,толпа.
И что тот младенческий Клавдий,
Вливающий в призрака яд -
По совести, чести и правде
В России палят и палят....
Из пленок и книг вырезают,
Нигде не найти, не прочесть...
Но вновь на Руси воскресают
И правда, и совесть, и честь
28 февраля 2015 года

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Дмитрий Воробьевский (Россия)   12.03.2021 13:57

Здравствуйте! Большое спасибо за этот материал, в том числе -- за замечательные стихи! В качестве комментария прилагаю ссылки на кое-что из своих публикаций насчёт очевидной террористической деятельности российских -- т.е. путинских -- так называемых "спецслужб". Правда, как минимум, десяток из этих ссылок -- на материалы, включающие в себя и тексты других авторов (там есть и ссылка на одну публикацию про убийство Бориса Немцова). А последняя из них -- на одно старое выступление В.Жириновского, весьма убедительно подтверждающее террор российских "спецслужб" против очень многих россиян (вероятно, он сам не вполне понял, что сказал)...

"Террористократия. Будет ли ей конец?": http://irwi99.livejournal.com/206894.html

"Скорее всего, её убили за правду о "Норд-Осте"": http://www.apsny.ge/analytics/1318028973.php , http://sergei47.livejournal.com/233497.html

""Норд-Ост": 10 лет почти повсеместной лжи": http://forum-msk.org/material/power/9613680.html , http://abvgdoprst.livejournal.com/29238.html

"Правда о Беслане ещё страшнее, чем Вы думали": http://www.newsland.ru/News/Detail/id/358336/cat/10/ , http://www.obozrevatel.com/news/2009/9/3/320181.htm

"Они взялись за старое, вот и вся «модернизация»": http://newsland.com/news/detail/id/485359/

"Путь России в сортир. К Путину": https://www.facebook.com/dimvds/posts/647583598621378

"Будущее России и мира -- в смоленском тумане..?": http://abvgdoprst.livejournal.com/1590.html ("Что произошло в смоленском тумане?": http://forum-msk.org/material/region/3145476.html )

Доклад Международного комитета "Катынь-2" к годовщине авиакатастрофы под Смоленском (с дополнением 2012 года): http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post269913852/ ( http://abvgdoprst.livejournal.com/22107.html?thread=17755 )

"10 лет американской трагедии. Кто её автор?": http://maxpark.com/user/814874022/content/803539 , http://iberiana.wordpress.com/ruseti/war/#3

"Не на Лубянке ли штампуют «заморские» штаммы?": https://abvgdoprst.livejournal.com/7983.html (эта статья под другим названием, со множеством комментариев -- "Эпидемия в западной Украине – дело рук ФСБ?": http://newsland.com/news/detail/id/435843/ )

"Кто убил Анатолия Кляна?": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post329821266/ , http://www.krugozormagazine.com/show/Klyan.2257.html , http://krrramola.livejournal.com/2148.html (этот материал с дополнениями: https://www.facebook.com/dimvds/posts/743727232340347 )

"У власти в России -- бандиты... И «де-факто», и «де-юре»...": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post294105068/

"Своей ли смертью умер Алексий 2-ой?": http://newsland.com/news/detail/id/357750/

"Как травят россиян": http://newsland.com/news/detail/id/384808/

"Чуда пока не случилось": http://forum-msk.org/material/politic/791980.html

"К 10-летию рязанских "учений". Один забытый факт":
http://forum-msk.org/material/kompromat/1372024.html , http://vestnikcivitas.ru/docs/841

"Как ФСБ попалась с поличным": https://forum.urup.ru/threads/forum-kak-fsb-popalas-s-polichnym.63826/

"Корпорация убийц": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post273555149/#BlCom637122902 ( http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post273555149/ )

"Очередной привет от кровавой гэбни?": http://abvgdoprst.livejournal.com/35192.html , http://irwi99.livejournal.com/983369.html

"Странное занятие «правоохранительных органов»": http://iberiana2.wordpress.com/russia/vorobyovsky-3/ , http://slovods.narod.ru/vorobievs.html

"Так кто всё-таки организовал теракт в "Норд-Осте"?": http://maxpark.com/user/814874022/content/2278892 , http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post297087903/

"Призывники! Добро пожаловать на российско-китайский мясокомбинат!": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post268491218/

"Напоминание о недавнем геноциде в Чечне": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post282793507/

"Теракт в Волгограде: о чём молчат СМИ": http://abvgdoprst.livejournal.com/37854.html

"9 лет теракту в Беслане... Не в Кремле ли его организаторы..?": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post289771904/

"Первый по фотошопу": http://abvgdoprst.livejournal.com/42397.html , http://gazeta-ds.livejournal.com/76827.html

"Спасибо за "Правду Беслана"!... Но в ней, увы, далеко не вся правда":
http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post336369544/ , http://maxpark.com/user/814874022/content/2971800

"Кто убивает мирных жителей в Донецке?": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post352999814/ , http://maxpark.com/user/814874022/content/3285386 , https://iberiana2.wordpress.com/v-mire/vorobiovsky/

"Убийство Немцова было масштабной спецоперацией": http://abvgdoprst.livejournal.com/42963.html , http://gazeta-ds.livejournal.com/115533.html

"Путин и "Совет Федерации": пишем -- "Сирия", подразумеваем -- "Украина"?": http://maxpark.com/user/814874022/content/3740364 , http://www.yablokovrn.ru/novosti/putin-i-sovet-federacii-pisem-siria-podrazumevaem-ukraina , https://avtonom.org/author_columns/putin-i-sovet-federacii-pishem-siriya-podrazumevaem-ukraina , http://krrramola.livejournal.com/4858.html

"Новая "национальная идея" -- "убивать, убивать, убивать"?...": http://maxpark.com/user/814874022/content/4839143 , http://www.krugozormagazine.com/show/russian.2825.html , http://zambek22.blogspot.ru/2015/11/blog-post.html , http://krrramola.livejournal.com/5083.html

"Лингватулы ползут из ФСБ ?": http://www.liveinternet.ru/users/5246401/post394152954/

""Мочилово" выходит из берегов!": http://krrramola.livejournal.com/6545.html , http://www.krugozormagazine.com/show/article.3296.html

"Ещё один "фонарик" от Лубянки?...": http://krrramola.livejournal.com/7116.html , http://snip.net.ua/20170416/dmytryj-vorobevskyj-eshhyo-odyn-fonaryk-ot-lubyanky/

"Дмитрий Воробьевский о нападении на себя. 21 ноября 2017. Воронеж": https://www.youtube.com/watch?v=Jrumhn6KBzg

Выступление Жириновского в "Гос.Думе" в сентябре 1999 г. насчёт терактов в Москве и Волгодонске: http://www.youtube.com/watch?v=pfQBM2z2a5A&feature=youtu.be , http://ok.ru/video/1570046939415

Всем читателям -- всего самого хорошего!
Дмитрий Воробьевский, редактор самиздатской газеты "Крамола" (её блог: http://krrramola.livejournal.com/ ), г.Воронеж.

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