Пасьянс виночерпия

У кого в жизни не случались забавные ситуации с выпивкой или в подвыпившем состоянии? Таким историям несть числа. Всем памятны приключения в рязановском фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" или сцены из еще более старой комедии "Карнавальная ночь" с бесподобным Филипповым. Сколько можно припомнить всяких историй с чрезмерным возлиянием…

В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ ВЫПИТЬ НЕ ГРЕШНО

Банкет и подворотня, грузинское застолье и еврейская суббота, мальчишник и девичий пересуд, обычный семейный праздник - питиё разнообразно. Компания, обстановка, повод - всё накладывает отпечаток.



В интерьере домашнего застолья на плотно заставленном столе главенствующую роль играют бутылки с напитками. Время в значительной степени аранжирует обстановку домашнего пития. Естественно, за спиной участников нет официанта, всегда готового наполнить ваш бокал. Здесь "самообслуживание"…

По-русски - поющие и пьющие - таят в себе потаенный смысл созвучности - с точностью до одной буквы. Суровые годы молодости Владимира Высоцкого - всё по-простому. Бокалов не видно, зато избыточное количество пока ещё не пустых бутылок. Я бы с некоторой наигранностью сказал: от горлышка до горла…



Вот завидное сообщество мировых звёзд первой величины на вечеринке за не парадно выглядевшим столом. В 1973 году Дэвид Боуи распрощался со своим очередным сценическим альтер эго Зигги Стардастом, устроил по этому поводу последний концерт и закатил пьянку в лондонском Caf Royale. За столом Лу Рид (слева), Мик Джаггер (в центре).

Просто смотрится великий Эрнест Хемингуэй за дружеским столом.

Грузинское застолье, рог в руках, мужское многоголосье - вековые традиции. Такое застолье можно увидеть и в горном ауле, и за праздничным столом артистического дома, и на приеме больших лиц. На природе - Хрущев принимает Кастро в Грузии - в руках совсем не маленькие рога, наполненные, вероятно, молодым грузинским вином…

Бокал вина - прекрасный символ торжества счастья и радости в рембрандтовском "Автопортрете с Саскией на коленях".

Можно насладиться достойным восприятием напитка. Смотрите - в роли дегустатора Леонид Парфёнов. Он знает толк не только в качестве и особенностях вин, но и в донесении этого наслаждающего знания до непосвященных.

ТОСТЫ

- Толкаемся рюмками, - говорил мой сын в четыре года. Тема питья и радостных или мрачных форм этого действа не обходит стороной все возрасты, особенно в России.

Традиция соприкасаться - чокаться - винными бокалами имеет давнюю историю. Легенды на этот счет не однозначны. По одной - мрачноватой - участники пиршеств страховали себя от возможного отравления тем, что при соприкосновении полных бокалов вино попадало в кубки других участников торжества. По другой легенде смешивание вина при чоканье было символом побратимства.

Совместная трапеза это праздник. Дух праздника сполна отражают тосты. В наиболее привычном для нас варианте даже трудно представить выпивку без тоста. Скромного или поэтичного… Тут уж поле для традиций - национальных, семейных, дружеских.

Темы тостов бесконечны. Традиционно - это обращение одного из присутствующих к кому-то из участников встречи или ко всем соучастникам. Спич может быть поэтичным и длинным. А может уложиться в несколько, а то и в одно слово. Вспомним некоторые самые лаконичные тосты, характерные для разных стран и народов.

При всём многообразии языков и людских характеров тосты-пожелания совпадают во многих странах, на многих языках.

На первом месте по распространению тост "За здоровье" с разными оттенками (За ваше здоровье, Будьте здоровы, Ваше здоровье), "Cheers" (Чирс) - в англоязычных странах, "Prost" (Прост) или "Prosit" - на немецком. Мало отличается от немецкого тост в Австрии или Швейцарии - Прошт! "Sk?l" (Сколь) - по-шведски, "Na zdrowie" (На здровие) - у поляков или чешское "Na zdrav" (На здрав). У французов - "A votre sant?" (А вотрэ сантэ) или в более тесной кампании сокращённо - Сантэ. В итальянском застолье можно услышать: "Salute!" (Салютэ), то же "Здоровья". Аналогично прозвучит тост на испанском: "Salud!" (Салюд, Здоровья!)…

С небольшим смысловым отличием подобный тост звучит на идиш: "L'Chayim" (Лехаим) - за жизнь.

Итальянцы могут предпочесть традиционному "салютэ" звонкое "чин-чин", восходящее к китайским традициям. Ещё один распространённый вариант тоста в Германии: "Zum Wohl!" - (Ваше здоровье/благополучие).

Глубокомысленно звучит китайский тост "Ган бей", что в переводе означает "Чтобы река обмелела", в русской аналогии - "Пей до дна". Возглас "чай йо", что означает "ура", можно услышать в качестве тоста в Юго-Восточной Азии по-тайски. Там же напутственное "Чон каев" ("Выпьем!").

Без особых претензий за российским молодежным столом может прозвучать и "Давай!", "Поехали!" или "Будем!" Кстати, в Белоруссии универсальный тост звучит именно так - "Будьзма", то есть "Будем". На немецком можно услышать: "Noch einmal" (Нох айнмаль) - ещё раз, снова.

Подымем стаканы, содвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Во многих странах не принято коллективно чокаться, это выполняется как индивидуальное общение - бокалами и взглядами. В Китае соучастники трапезы обычно не чокаются. Но если их рюмки соприкасаются, то соблюдается ритуал, при котором младший по возрасту или по положению держит свою рюмку ниже, чем старший. Он чокается верхней частью своего бокала о ножку бокала старшего по возрасту или должности.

В подтексте традиционных тостов естественное чувство общей сопричастности, единения. В российских традициях застолий (не подзаборных пьянок) вино это символ праздника. Тост оттеняет такое событие.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ АВТОРА

Нет, я не винодел и не сомелье. Я ни в какой степени не могу отнести себя ни к энофилам, ни к алкашам. За всю жизнь не без труда могу вспомнить несколько случаев, когда обстоятельства оказывались сильней возможностей. Как образно говорят: достаточно пальцев одной руки. Зато почти невозможно припомнить приятных встреч без тостов и застолья.

Боюсь только, что винно-водочная тематика как-то плохо сочетается с широтой "Кругозора", вызывая у потребителя катастрофическое сужение взглядов.

Мне вспомнились несколько случаев - и не имеет особого значения, были ли они со мной, с моими друзьями или пригрезились мне в фантазиях или сновидениях. Несколько историй, рассыпанных перед вами, как карты на столе. Если выдалось время и желание, вы можете в любом порядке прочесть их. А вдруг понравится или в голове всплывет ваша личная история, когда-то доставившая вам удовольствие и приятные минуты.

ДЕГУСТАЦИЯ

Понятие дегустации для меня воплощает не только вкусовое узнавание напитков и еды, но и попытку по маленькому фрагменту понять целое, узнать новое о жизни и людях. Традиционное российское застолье, вуалируемое завлекательной выпивкой и светской беседой, несет в себе весомое ядро познания жизни, родного образа жизни. Говорят, что на вкус и на цвет товарищей нет.

С первых дней младенец все тянет в рот, познавая жизнь и окружающие предметы на вкус. У нас вырабатывается сложная табель о вкусовых рангах, где по не совсем понятным законам все выстраивается по ранжиру - нравится-не нравится, люблю-не люблю. У некоторых специалистов вырабатывается устойчивая вкусовая чувствительность к профессиональным проблемам. Ювелир на зуб определяет чистоту золотого сплава или по ощущению на языке песчинок различает настоящий и искусственный жемчуг. Но даже люди, считающие себя очень объективными и независимыми, принимают оценки, порой сообразуясь с некогда услышанным мнением, с побочными впечатлениями.

В компании все знали друг друга десятилетиями и любили такие, как стало модно называть на американский манер, парти. Повода для встречи не требовалось. Дух взаимной симпатии создавал радостную обстановку, когда интересной становилась каждая возникающая тема разговора. Последняя выставка или предстоящие концерты, политические новости или неожиданные встречи, планируемые поездки или просто добрый анекдот… Старые и новые истории всегда радовали своей искренностью и непосредственностью.

Михаил пригласил всех на субботу. Он слыл в нашей компании выдумщиком и затейником, умевшим подсолить и подперчить встречу какой-нибудь неожиданной выдумкой. На этот раз каждый гость обращал внимание на выходящий за пределы привычного шик сервировки. Большой овальный стол, покрытый белой накрахмаленной скатертью, был подготовлен с нарочитым изяществом. Казалось, хозяин специально штудировал литературу по сервировке банкетного стола, написанную лет сто тому назад. Элегантным тарелкам старого тонкого фарфора соответствовали серебряные ножи и вилки. Небольшие хрустальные рюмки и стаканы стояли у каждого прибора. Накрахмаленные салфетки были вложены в изящные кольца.

Маслины, черные и зеленые, селедка с кружками нарезанным репчатым луком, тонко порезанная рыба холодного и горячего копчений, различные виды колбас и буженины создавали роскошный натюрморт. В закрытой вазе стояла крупно порезанная отварная картошка, пар от которой казался фрагментом нарисованной картины. Маринованные помидоры и перцы разнообразили цветовую гамму убранства стола. При всём многообразии ассортимент закусок был подчёркнуто прост. Аромат переводил всё представленное из картинки в соблазнительное предстоящее действо.

По концам диагонали стола были втеснены два изящных овальных подноса. Но они, к удивлению, были пусты. С каждой из длинных сторон стола посередине стояли сервировочные столики с двумя пустыми хрустальными вазами типа небольших крюшонниц, назначение которых также вызывало вопросы. Там же стояли бутылки с водами и соками.

Хозяин квартиры, насладившись произведенным на собравшихся эффектом, счел нужным развеять неизвестность и посвятить пришедших в авторскую задумку. Простую и неожиданную: дегустацию различных сортов водки. Хозяин достал из холодильника предметы дегустации и поставил бутылки на пустовавшие подносы. Михаил предупредил, что задача требует от каждого не поддаваться привычкам к стереотипам, а действовать абсолютно независимо, в полном соответствии с моментом.

Набор и разнообразие водок первоначально озадачили участников. Высокая элегантная бутылка "Grey Goose", матовый рисунок которой дополняла естественная изморозь. Традиционная шведская "Absolut". Бело-голубая с характерным рисунком "Гжелка" из Москвы. Скромная, но бьющая рекорды продаж американская "Smirnoff". Таинственная израильская "Чарка". И, наконец, "Heritage Vodka", широко используемая русской диаспорой для приготовления "Клюковки" и других вторичных продуктов домашней изобретательности. Все бутылки были заботливо заранее распечатаны.

Известно, что дегустационные способности человека притупляются по мере излишнего потребления дегустируемых продуктов. Михаил при веселом оживлении всех участников предложил в начальной стадии отведать напитки в небольших количествах, а остатки из рюмок выливать в хрустальные крюшонницы, поставленные около стола.

Для записи результатов каждому гостю была предложена красиво оформленная карта предложенных водок и ручка с надписью: "Пей да дело разумей". В ячейках после названия водки была возможность проставить баллы, а в последнем столбце подвести итоговый результат "многоходовых" испытаний. "Дегустация" идеи прошла успешно: всем пришлась по вкусу затея и форма её исполнения. Участники уже давно почувствовали готовность внести ясность в поставленную задачу.

Я, как человек, серьезно относящийся к каждой принятой на себя задаче, первоначально прикинул в уме априорное распределение баллов, исходя из опыта и цены напитков. Но потом понял, что это не соответствует поставленной задаче. Я стал поочередно наливать в свою рюмку по глотку каждой водки (выливать остатки, моя скаредная душа не могла позволить) и, отрешившись от суеты окружающих разговоров, я стал их опрокидывать в себя. Но количество оказалось слишком малым, и первый заход не позволил устойчиво уловить желаемые оценки. Пришлось изменить тактику и наливать водку с некоторым избытком. В этот момент мне показалось, что главным достоинством водки является ее мягкость. И я поставил, не сообщая это аудитории, самый высокий бал некрепкой сладковатой израильской "Чарке".

Виктор, анестезиолог по профессии, в прошлом азартный любитель заботиться о чистоте стоящих на столе бутылок, не счел возможным обойти вниманием какую-либо из предложенных бутылок. Скрепя сердце, он, пристально смотря на рюмку сбоку, наливал очередную водку. Казалось, что каждый раз он решает сложную задачу: "Не слишком ли мало я налил?" Глаза азартно блестели, он выпивал и делал очередную пометку в карте. Проделав два круга, Виктор остановился, подумал немного, оценил совокупность записей и налил по третьему разу еще из двух наиболее понравившихся бутылок. Довольный итогом он сказал, что пришел к окончательному выводу, но скажет об этом после завершения дегустации всеми. Его вывод был лаконичным: "Все же "Grey Goose" значительно лучше, чем "Absolut".

Аня, единственная женщина в компании, поначалу резко отказалась от участия в задумке Михаила. Не женское это дело пить водку, да еще оценивать ее. Но, отведав приготовленных закусок и посмотрев на увлечённые лица друзей, она приложилась к микроколичествам предложенных напитков. "Все это - не та водка", - сказала она и вспомнила какую-то непростую давнюю историю. - От неё должно быть тепло на душе. Нет такого. На безрыбье и рак рыба. Пожалуй, я отдам предпочтение "Heritage vodka".

Элеазар, к удивлению остальных, с удовольствием наливал каждый раз полную рюмку водки. Театрально отставив мизинец, он подносил рюмку к губам и, едва касаясь языком напитка, раз-другой пробовал водку. После этого он поворачивался к сервировочному столику и медленно, с удовольствием выливал остальную водку в хрустальную вазу. Михаил, перемигнувшись с остальными, спрашивает Элеазара: "Ты что, собираешься потом крюшон из водок готовить?" Тогда-то все и услышали историю про дегустацию на молдавском заводе хереса вблизи Кишинева, которую можно найти ниже.

"Вы поняли, - сказал Элеазар, - дегустатор из меня фиговый. Но из ностальгических чувств и любви к красивой посуде я отдаю предпочтение "Гжелке".

Все весело пришли к выводу, что пора отчитаться перед хозяином по итогам дегустации и затем, не выходя из-за стола, с осознанием исполненного долга продолжить не обременённое трудной задачей питьё.

Михаил собрал заполненные каждым водочные карты и удалился для подведения итогов. Рефери вернулся быстро и торжественно стал оглашать результаты.

"Grey Goose" - две высших оценки. (Виктор довольным голосом вклинился: "Вот видишь, я прав").

"Absolut", "Гжелка", "Чарка" и "Heritage" - по одной высшей оценке. ("Что дороже, то и лучше", - заметил объективный Элеазар).

"Я могу каждого из вас поздравить: у вас абсолютный вкус", - с ироничной улыбкой завершил свой вердикт хозяин. Но в воздухе продолжала висеть какая-то неопределённость, как будто последний акт ещё не кончился…

Выждав приличествующую случаю паузу, Михаил, как бы невзначай, сообщил: во все бутылки был налит "Absolut" из одной и той же бутыли, которую он торжественно тут же для большей достоверности поставил на стол.

Все застыли, комната заполнилась немой неподвижностью. По-видимому, многогранно прав Козьма Прутков, что если на клетке слона прочтешь надпись "буйвол", - не верь глазам своим. Далеко не всегда удаётся объективно увидеть суть, разделить "пробу на зуб" и "пробу на мозг",. Каждый понял, что сегодняшний экзамен на независимость оценок он не выдержал.

Щелчок фотоаппарата был первым звуком, прервавшим немую сцену. Вот такая вот околобутылочная притча…

"ОТДУВАНЧИК"

Мне вспомнилась старая история. Когда-то я много времени проводил в командировках на заводе синтетического спирта в г. Новокуйбышевске, что был построен под нынешней Самарой в 1950-е годы. Какому-то большому начальнику пришла идея расширить производство и делать из технического синтетического спирта пищевой продукт. И без этого заводской люд не отказывал себе в потреблении спирта. Он носил в обиходе название "отдуванчик". Вы можете подумать, что это происходит от названия растения и написано с ошибкой. Но это не так.

Синтетический спирт содержал большое количество эфирных масел, вкус которых остро давал о себе знать при выпивке. Поэтому перед употреблением спирт наливали в ведро (что мелочиться!), в него опускали трубку со сжатым воздухом и оставляли на несколько часов для продувки. К концу смены продукт отдувался и был готов к употреблению. Соблазна отведать такой напиток у меня никогда не возникало.

Но однажды меня затащили на вечеринку к начальнику цеха. Народ был знакомый, с каждым из приглашённых мне приходилось общаться ежедневно по заводским делам. Держа честь заводской марки, на столе был продукт еще не полностью освоенного производства пищевого спирта. С виду спирт как спирт. Но когда хозяин захотел довести питьё до общепринятой концентрации водки, стакан заполнился белыми хлопьями, не увеличившими желание пить эту гадость. Поразмыслив немного и сделав безуспешную попытку избежать питья, я принял мужественное решение пить неразбавленный спирт.

Закуска была не менее изысканной: ломти хлеба, куски сахара и сырые яйца из стоящей на столе миски. Выпив по паре "рюмок", традиционно имеющих вид гранёного стакана, гости стали играть в шахматы. Заставили играть и меня. При всей моей осторожности мне не удавалось не выигрывать. Я заслужил уважительные оценки и специальный тост. Я как-то ещё выдержал всё это.

Время, проведенное без особых проблем и с жизнерадостным подъёмом, подошло к полуночи. Вечер, судя по настроению участников, традиционно удался. Гуськом на нетвёрдых ногах вываливались все из дверей. Первый, спасительно выставив руки, одним махом долетел до перил лестницы и, почти повиснув на них, стал съезжать вниз, волоча по ступеням немного мешающие ему ноги. Следующего, как мячик отбросило от перил к стенке. Ширина лестничной клетки была явно мала, а окна на лестничных площадках, как назло, попадались под руку, когда руки искали дополнительные точки опоры. Звон битых стёкол стал аккомпанементом маршу участников вечера.

Тяжелый привкус остался от такой "дегустации". Но всё нормально, проба жизни, обычный междусобойчик накануне следующего рабочего дня.

Вспоминая эту историю, в горле всплывает с необыкновенной чёткостью ощущение "аромата" той водки. И даже не в момент пития, а на следующий день. Букет, включающий все возможные для хорошей памяти запахи химии, держался долго. Сейчас, через много лет вновь появилась неуверенность в движениях, рукам потребовалась дополнительная точка опоры. Голова пошла медленными кругами. Возник старый вопрос: это было со мной?

СПИРТОВОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Как-то, так сказать, на огонёк зашла к нам Аня, наша родственница, жившая неподалёку. В суете московской жизни мы не часто встречались. Но всегда - без всякого выпендрёжа, по-свойски. Общих интересов, проблем и новостей выплёскивалось сразу много.

Мы с женой покидали на кухонный стол нехитрой закуси, из морозилки достали бутылёк. В комнатном тепле на бутылке сразу образовалась привлекательная изморозь, подчёркивающая приличный резерв aqua vitae. Именно эта непритязательная бутылка с этикеткой "Столичная" и завлекла кухонный эпизод в водочный пасьянс.

Мы выпиваем первую рюмку за встречу. "На скорую руку", без поиска красивых слов. Рюмки пусты. Я вижу некоторое удивление в глазах Ани. Некоторую отстранённость от непритязательной обстановки нашего кухонного застолья. Она как-то странно почти обласкивает рюмку и ведёт с ней какой-то очень личный неслышный разговор. Я вновь наполняю рюмки. Как там в просторечье говорят: между первой и второй перерывчик небольшой...

Аня как бы приостанавливает действие, накрывая уже наполненную рюмку ладонью.

- Что это? - с оттенком удивления спрашивает Аня.

- Водка из морозилки, - не совсем понимая вопроса, отвечаю я.

- Нет, это не "Столичная". Не та эта водка, в ней другое тепло, - сказала она.

Это было время очередного нашествия дефицита. Водку надо было доставать. По-случаю у нас оказался медицинский спирт, который мы без особых философствований разбавляли примерно до водочной крепости. Порой спирт разбавляли вишнёвым сиропом, порой водой. На этот раз использовали воду, и для нас это была обычная водка. Гостья имела другое мнение...

Аня вспомнила не простую семейную историю давних лет. Она-то и пояснила непредсказуемый эффект спиртного послевкусия.

1937 год оставил неизгладимый след в семье. Отца, известного инженера строителя, арестовали. Начался долгий, казалось, бесконечный срок осуждения и ссылки. Только после окончания войны старшей дочери было разрешено посетить отца в ссылке. Аня поехала в Сибирь. Чтобы отметить это чрезвычайное событие, отец налил в гранёные стаканы разбавленного спирта. Аня в первый раз в жизни выпила крепкий напиток. Это было символом встречи.

Прошли десятилетия, но вкус разбавленного спирта остался послевкусием незабываемой встречи с отцом. Свой рассказ Аня закончила: "Этот глоток, как перелёт через время, в другие годы. Момент появления какой-то надежды. Это было питьё особого вкуса. От него было тепло на душе. Это запомнилось мне навсегда".

ХЕРЕС

В институте хроматографии, где мне довелось работать, получили предложение разработать специальные аналитические приборы для оценки качества коньяков, виноградных вин и хереса. В связи с этим очень представительная делегация поехала в Кишинев. Возглавил группу специалистов всемирно известный хроматографист профессор Жуховицкий, заметно отличавшийся от остальных не только по положению, но и по возрасту.

Хересы (по-молдавски Ialoveni) особая гордость молдавских виноделов. Трудно не виноделу разобраться в многообразии сортов молдавских хересов, делящихся на три группы: сухие, натуральные сладкие и купажированные. В программу поездки была включена дегустация хересов.

Дегустация была организована в залитом солнцем выставочном зале завода. Все сели вокруг стола с бокалами. Посреди стола стояли две большие порожние химические колбы. Главный инженер рассказывала о производстве завода и номенклатуре выпускаемой продукции, пыталась донести до нас все особенности и прелести ассортимента хересных вин, обратить внимание на наиболее важные задачи анализа качества. Помощницы при этом наливали в бокалы рекламируемое вино. Началось с простого ординарного хереса. Жуховицкий, которому наливали в бокал первому, отведав полглотка, выливал остаток в колбу. Остальные, настроившиеся на бесплатный командировочный выпивон, растерялись.

Но процедура представления хересов продолжалась, и всем ничего не оставалось, как принять предложенный темп. Хересы становились всё лучше, количество вина в колбах становилось всё больше, а ощущения выпитого не появлялось. Так и, не солоно хлебавши, завершилась дегустация.

Но зато, как только покинули завод и отделались от профессора, все остальные, как говорилось еще в студенческой среде, скинулись, купили по две бутылки на человека самого дешевого хереса и пошли в гостиницу "дегустировать" по своим правилам. Ты - начальник, ты - кандидат наук. Ерунда, ты - просто собутыльник, командировочный, с наслаждением поглощающий пойло. Ты хватаешься за возможность отрешиться от проблем, перенестись в мир полупьяной болтовни, влекущей лёгкостью и столь не хватающим чувством братания, за которое потом, возможно, наедине будет неловко.

MARIA TERESA 1874

Ну, а что вы скажете, когда среди старых бумаг, фотографий, институтских газет вдруг оказывается пробка, обычная пробка от винной бутылки. Впрочем, не совсем обычная: на ней видна надпись "Maria Teresa".

Много лет тому назад тесная студенческая компания собралась отметить праздник в милой дачной обстановке. "Вино текло рекой, сосед поил соседа". Какое-то особое тепло дружественности осталось от этого дня. То ли хмель, то ли просто доброе отношение друг к другу навертывали клубок милых историй и общее желание высказаться.

Поздно вечером произошло таинство: хозяева вынесли необыкновенного вида бутылку. Сквозь как бы подёрнутое изморозью стекло, как луна на картине "Лунная ночь на Украине" Куинджи, просвечивало удивительного изумрудного цвета вино. Все темы иссякли, всё сконцентрировалось на бутылке. Она не могла похвастаться подвальной запыленностью, но дата Maria Teresa 1874 внушала почтение.

С аккуратностью, приличествующей священнодействию, все стали нежно пригубливать бокалы с напитком. (Нашими бокалами были, конечно, гранёные стаканы). Букет, аромат, вкус - все получило восторженные нестандартные оценки, поставив радостную точку вечера. Обсуждение нюансов продолжилось и в последующие дни. Только на следующей неделе безжалостный Аркадий, хозяин дачи, раскрыл секрет редкостного напитка. Было немного медицинского спирта, его разбавили водой, появилась муть, добавили несколько капель зелёнки. Вот и изморозь, цвет и все остальное. А здорово было! О чём и напомнила пробка, неизвестно как сохранившаяся в много событийные полстолетия.

Обычно следы хороших дней стираются бесследно. Невозможно заглянуть вперёд и с этих позиций оценить, чем может обернуться тот или иной шаг, который можно, или нужно, или не нужно совершить. Но, даже оглядываясь назад, бывает очень затруднительно ранжировать ситуации и поступки. Как бы ни было соблазнительно расставить двойки-пятёрки на развилках жизненного графа, трудно оценить, чем могли бы обернуться те или иные не выбранные решения. Вероятно, жизнь, как и история не имеет сослагательного наклонения. Но возьму на себя смелость утверждать, что без встречи с бокалами, рюмками или даже гранёными стаканами каждому из нас чего-то бы существенного в жизни не хватало.