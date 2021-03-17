В пять часов утра. Новые стихи

В лун померкших долине, в чертоге утраченных царств,

Розой сумрака мира

Ты сияешь, отныне свободна от плена мытарств,

Сквозь прозрачность эфира,

И сквозь воздух звенящий, сквозь северный ветер - борей ,

Сквозь пустоты гостиной

Ты воздушно - пьяняще ступаешь по листьям аллей

И по сцене пустынной.

Здесь пространство свободно, орлом или решкой падёт

В нем назначенный жребий,

Как пространно - вольготно в гипнозе грозы самолёт

Разгоняется в небе .

В пять часов ты паришь.. И танцуешь на всех площадях .

В ритме звездной Вселенной.

И спешишь, и творишь, и гарцуешь на всех лошадях,

Над невидимой сценой.

И в саду среди роз , и в беседке под гулом дождя,

И в блаженстве нирванном

На извечный вопрос не ответишь, , вослед уходя

Облаков караванам



До тех пор мы незрячи , покуда не вспыхнут глаза.

Наши страхи и речи

Вместе с нами влачатся туда , где как будто нельзя

Изменить место встречи

Настоящего с будущим. Не о чем и горевать.

Тут сознанью нет места.

Сознавать , это значит вне времени плыть - пребывать

И замешивать тесто

На закваске такой , что просыпятся зёрна полей

Вглубь амбаров летейских.

Это как избавленье от воли чужой и своей,

От желаний житейских .

А пока на лице всех душевных усилий печать

и пульсаций артерий .

Невозможно молчать. Невозможно в ночи не кричать,

Осознавши потери

Но осколки зимы растворились в .полночной звезде,

В галактической пыли

О , как долго же мы пребывали неведомо где.

Но мы всё таки были

ИЗ ЦИКЛА "ПЕСНИ ПОЛНОЧНОЙ ЛУНЫ"

1

Сюита испанской Луны

Солнечный день хоронят время и колокол.

Дым сигарет и запах коктейлей в барах.

Кто на веранде " Chianti" , а кто "Clicquot " лакал . .

Пляшут фламенко тени на тротуарах.

Вечер .Извивы улиц. И чары лунного

Света потерли время и память. Полночь.

Сердце Испании. Золото звона струнного.

Guess la guitarra***, рыдать и плакать не полно ль?

Ночью испанской глянь на Луну, любимая,

La Luna no recuerda el mal*** - скажут в Малаге.

Клонит Луну ко сну . И рука незримая

Лунную розу приносит в рассветной влаге

Глянь, как Луна освещает театр на площади.

И все углы, где Лорка с Дали встречались.

В душах испанских она огонь и тепло щадит ,

Наедине с собой смеясь и печалясь, .

Кронам, кустам , газонам разгладив волосы,

Тайным медовым светом поИт нас снова.

Как откликается в памяти эхо голоса,

Так же в тебе откликнется моё слово.

Как безутешной химеры громкие жалобы -

Плач семиструнной гитары .Ночные ритмы

Звездного неба. И всё им в ответ дрожало бы

.В танце все горы и долы. И на Мадрид бы

Сверху обрушилось летнее пламя звёздное.

Алые мальвы , горящие колесницы,

Поздние розы на раннем снегу и грозное

Небо испанское. Сполохи и зарницы...

В точке вращенья мира стою , не в теме не

Только звучащих нот, но их круговерти

Слово , как музыка, льётся плавно вне времени.

И всё , что жизни не выше - не выше смерти.

Слово лишь формой и ритмом, как и мелодия,

Явит недвижность древней вазы индийской .

Вновь намечаю несколько карт в колоде я

И наблюдаю в небе звездные диски

Прошлое и настоящее скрыты в будущем.

Время не отпускает. Берёт за горло.

Ты, как актёрка, люба честнОму люду. С чем

Мимо меня проплываешь легко и гордо.

Танец кружит. Любовь - причина движения

Вне времени , вне желания, кроме желания

Преодолеть границы времён. Скольжение

Пар в темноте. Летит над Землёй Испания.



*** Слушай, гитара (исп)

*** Луна не помнит зла (исп)

2

La vida es sueno de la luna de medianoche ***

Я видел свет твоих глаз , которые

Глядели пристально из-за шторы.

Вниз по проспекту сновали скорые .

И в царства смерти неслись шоферы.

Как устоять в этой дикой драме нам ,

Где страх, алчба или гарпий звуки,

Где к изваяниям лживым каменным

Народы мертвые тянут руки.

Я слышал эхо весталки, вестницы.

Всю жизнь глаголила. И молчала.

Тебе не надобно вверх по лестнице.

За дверь - всю обувь. И жизнь - сначала.

Я вспомнил музыку Гайдна, " Deus Hum" ,

Как Моцарт ноты из " Miserere "

Фонарь шептал мне : "Взгляни на девушку.

Она стоит на углу у двери "

В твоих глазах отражалось лучшее:

Театры, свечи , картины, Луны

Я видел души, во тьме заблудшие.

И слышал тайных желаний струны.

Под утро в небе кружАтся ласточки.

Сидят малиновки на заборах.

Во мгле мерцает луч пыльной лампочки.

Кривых вещей исчезает ворох.

Всей мощью трубы звучат органные.

Ложится Тень безысходной эры

Между влеченьем и содроганием ,

Между реальностью и химерой .

И эти звуки, как будто зовы труб

Златых архангелов над эфиром .

Клочки бумаги летают пО ветру

Над здешним адом, над бренным миром.

И те пределы, где всё решается,

Сокрыты в сумраке душной ночи.

Но от сует любовь отрешается,

Спускаясь в мир сплошных одиночеств.

Не потому ли , вне безмятежности ,

Кляня себя ли, судьбу ли злую ,

Мы замираем, взыскуя нежности

И губ, зовущих для поцелуя ...

Закат и ветер. Дыханье вечера.

Деревьев кроны. И судеб руны.

В твоих глазах отражалось вечное:

Театры, свечи , картины, Луны

*** Жизнь - это сон полночной Луны ( исп )

3

Mondscheinsonate

(Почти по Бетховену)

Вплывал закат , волной, внахлест.

И дня не стало.

Лицом зарывшись в сонмы звёзд

Ты волховала.

И вглядывалась в темноту,

Где некто дальний

Приметил странницы мечту

И лик печальный.

Под вечер , сидя у огня ,

Раскрывши том лишь

Моих стихов , ты про меня ,

Быть может , вспомнишь.

Пусть ночь плывет со всех сторон,

Сомкнувши вежды.

Но вспыхнет, светом озарен,

Живой и нежный

Твой взгляд, рождающий во мне

Смятенье, чувства.

Не гаснущий на глубине

Огонь искусства

Покуда дух ещё не стар,

Пока зарницы.

Пока в окне влюбленных пар

Сияют лица

Я мчусь , скольжу тебе во след

По белой глади.

Дыханье зим. Мельканье лет.

И Парки пряди.

Душа молчит. Душа зовет.

И тишь на свете,

Когда по ряби тёмных вод

Плывут столетья.

Твой силуэт мне , как в кино,

Являют стены.

И всё поведано давно

С незримой сцены

Здравствуй, актриса, любимая девочка века.

В лике твоём отраженья любви и печали.

Эхо на смех откликается ветреным : "Э-ка"

Ветер приходит оттуда, откуда не ждали.

Смена привычная масок, речей, декораций.

Сцена, миманс и безжизненный круг на зелёном.

Время иллюзий уходит с эпохою граций -

Век не учась, каждый день убеждаешься в оном.

Что же - спектакли прозрачны и призрачно-мнимы.

Что ни сыграем в пустоты - останутся крохи.

Видишь, уходят от нас безымянные мимы.

Или, как кто-то там сзади сказал - "скоморохи".

Мелос приходит оттуда, откуда не ждали.

Люди в домах до пришествия прячутся в шубы.

В здешнем заброшенном мире расслышат едва ли

То, что прошепчут во тьму побелевшие губы.

Гипсовым оком глазеют на нас изваянья.

Тысячелетняя пыль на крестах в божьем храме.

Ночи светлы. Но причиной - не нимба сиянье.

Это всего лишь планеты проходят над нами.

Это всего лишь проходят над нами планеты.

В звуках - истоки тоски. И безумие взгляда.

Кто-то поёт нам с отлогого берега Леты.

Надо смеяться. И плакать, наверное, надо.

Кто-то зовёт нас. Надежда в безмолвном вопросе.

Что-то волною проходит по травам и рекам.

Видимо, старые сны. Приближается осень.

Здравствуй, актриса, любимая девочка века.

2

Любовь цветёт. И ей не страшен дождь.

Она не растворяется в стихиях.

Её слова - "шум ветра", "листьев дрожь".

Они везде. И трудно не найти их.

Ещё рассвет росою не пророс.

И пестрых птиц ещё слышны рулады.

Ещё вечерний воздух полон слез

И слов любви , не найденных когда-то.

Вот я стою - солдат, поэт, мужик -

И в чтении твоём штрихи простые:

Любовь и жизнь , палитра всех музЫк.

И монологов краски золотые.

Ещё в столице , во дворах пустых

Покой и тайна. Еле слышен ветер.

Плывёт закат. Медвяный льётся стих.

Вплывает ночь. Затихло всё на свете.

А ты, как будто души вещих птиц

Тонка. Прозрачна. И непостижима.

И небо вновь над первой из столиц

Нависло, тяжело и недвижимо.

Едва -едва слышны колокола.

Вплывает ночь. И в мире всё затихло.

Горит закат. Сияют купола.

И все оркестры тишина настигла.

Ложится ночь в объятья пустоты.

Царят в моей душе твои черты.

КОНЦЕРТ АВТОРА «КРУГОЗОРА» МАРКА ЭПЕЛЬЗАФТА НА КАНАДСКОМ РАДИО РЭКА