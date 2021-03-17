В пять часов утра. Новые стихи
Наши страхи и речи
Вместе с нами влачатся туда, где как будто нельзя
Изменить место встречи...
В лун померкших долине, в чертоге утраченных царств,
Розой сумрака мира
Ты сияешь, отныне свободна от плена мытарств,
Сквозь прозрачность эфира,
И сквозь воздух звенящий, сквозь северный ветер - борей ,
Сквозь пустоты гостиной
Ты воздушно - пьяняще ступаешь по листьям аллей
И по сцене пустынной.
Здесь пространство свободно, орлом или решкой падёт
В нем назначенный жребий,
Как пространно - вольготно в гипнозе грозы самолёт
Разгоняется в небе .
В пять часов ты паришь.. И танцуешь на всех площадях .
В ритме звездной Вселенной.
И спешишь, и творишь, и гарцуешь на всех лошадях,
Над невидимой сценой.
И в саду среди роз , и в беседке под гулом дождя,
И в блаженстве нирванном
На извечный вопрос не ответишь, , вослед уходя
Облаков караванам
До тех пор мы незрячи , покуда не вспыхнут глаза.
Наши страхи и речи
Вместе с нами влачатся туда , где как будто нельзя
Изменить место встречи
Настоящего с будущим. Не о чем и горевать.
Тут сознанью нет места.
Сознавать , это значит вне времени плыть - пребывать
И замешивать тесто
На закваске такой , что просыпятся зёрна полей
Вглубь амбаров летейских.
Это как избавленье от воли чужой и своей,
От желаний житейских .
А пока на лице всех душевных усилий печать
и пульсаций артерий .
Невозможно молчать. Невозможно в ночи не кричать,
Осознавши потери
Но осколки зимы растворились в .полночной звезде,
В галактической пыли
О , как долго же мы пребывали неведомо где.
Но мы всё таки были
ИЗ ЦИКЛА "ПЕСНИ ПОЛНОЧНОЙ ЛУНЫ"
1
Сюита испанской Луны
Солнечный день хоронят время и колокол.
Дым сигарет и запах коктейлей в барах.
Кто на веранде " Chianti" , а кто "Clicquot " лакал . .
Пляшут фламенко тени на тротуарах.
Вечер .Извивы улиц. И чары лунного
Света потерли время и память. Полночь.
Сердце Испании. Золото звона струнного.
Guess la guitarra***, рыдать и плакать не полно ль?
Ночью испанской глянь на Луну, любимая,
La Luna no recuerda el mal*** - скажут в Малаге.
Клонит Луну ко сну . И рука незримая
Лунную розу приносит в рассветной влаге
Глянь, как Луна освещает театр на площади.
И все углы, где Лорка с Дали встречались.
В душах испанских она огонь и тепло щадит ,
Наедине с собой смеясь и печалясь, .
Кронам, кустам , газонам разгладив волосы,
Тайным медовым светом поИт нас снова.
Как откликается в памяти эхо голоса,
Так же в тебе откликнется моё слово.
Как безутешной химеры громкие жалобы -
Плач семиструнной гитары .Ночные ритмы
Звездного неба. И всё им в ответ дрожало бы
.В танце все горы и долы. И на Мадрид бы
Сверху обрушилось летнее пламя звёздное.
Алые мальвы , горящие колесницы,
Поздние розы на раннем снегу и грозное
Небо испанское. Сполохи и зарницы...
В точке вращенья мира стою , не в теме не
Только звучащих нот, но их круговерти
Слово , как музыка, льётся плавно вне времени.
И всё , что жизни не выше - не выше смерти.
Слово лишь формой и ритмом, как и мелодия,
Явит недвижность древней вазы индийской .
Вновь намечаю несколько карт в колоде я
И наблюдаю в небе звездные диски
Прошлое и настоящее скрыты в будущем.
Время не отпускает. Берёт за горло.
Ты, как актёрка, люба честнОму люду. С чем
Мимо меня проплываешь легко и гордо.
Танец кружит. Любовь - причина движения
Вне времени , вне желания, кроме желания
Преодолеть границы времён. Скольжение
Пар в темноте. Летит над Землёй Испания.
*** Слушай, гитара (исп)
*** Луна не помнит зла (исп)
2
La vida es sueno de la luna de medianoche ***
Я видел свет твоих глаз , которые
Глядели пристально из-за шторы.
Вниз по проспекту сновали скорые .
И в царства смерти неслись шоферы.
Как устоять в этой дикой драме нам ,
Где страх, алчба или гарпий звуки,
Где к изваяниям лживым каменным
Народы мертвые тянут руки.
Я слышал эхо весталки, вестницы.
Всю жизнь глаголила. И молчала.
Тебе не надобно вверх по лестнице.
За дверь - всю обувь. И жизнь - сначала.
Я вспомнил музыку Гайдна, " Deus Hum" ,
Как Моцарт ноты из " Miserere "
Фонарь шептал мне : "Взгляни на девушку.
Она стоит на углу у двери "
В твоих глазах отражалось лучшее:
Театры, свечи , картины, Луны
Я видел души, во тьме заблудшие.
И слышал тайных желаний струны.
Под утро в небе кружАтся ласточки.
Сидят малиновки на заборах.
Во мгле мерцает луч пыльной лампочки.
Кривых вещей исчезает ворох.
Всей мощью трубы звучат органные.
Ложится Тень безысходной эры
Между влеченьем и содроганием ,
Между реальностью и химерой .
И эти звуки, как будто зовы труб
Златых архангелов над эфиром .
Клочки бумаги летают пО ветру
Над здешним адом, над бренным миром.
И те пределы, где всё решается,
Сокрыты в сумраке душной ночи.
Но от сует любовь отрешается,
Спускаясь в мир сплошных одиночеств.
Не потому ли , вне безмятежности ,
Кляня себя ли, судьбу ли злую ,
Мы замираем, взыскуя нежности
И губ, зовущих для поцелуя ...
Закат и ветер. Дыханье вечера.
Деревьев кроны. И судеб руны.
В твоих глазах отражалось вечное:
Театры, свечи , картины, Луны
*** Жизнь - это сон полночной Луны ( исп )
3
Mondscheinsonate
(Почти по Бетховену)
Вплывал закат , волной, внахлест.
И дня не стало.
Лицом зарывшись в сонмы звёзд
Ты волховала.
И вглядывалась в темноту,
Где некто дальний
Приметил странницы мечту
И лик печальный.
Под вечер , сидя у огня ,
Раскрывши том лишь
Моих стихов , ты про меня ,
Быть может , вспомнишь.
Пусть ночь плывет со всех сторон,
Сомкнувши вежды.
Но вспыхнет, светом озарен,
Живой и нежный
Твой взгляд, рождающий во мне
Смятенье, чувства.
Не гаснущий на глубине
Огонь искусства
Покуда дух ещё не стар,
Пока зарницы.
Пока в окне влюбленных пар
Сияют лица
Я мчусь , скольжу тебе во след
По белой глади.
Дыханье зим. Мельканье лет.
И Парки пряди.
Душа молчит. Душа зовет.
И тишь на свете,
Когда по ряби тёмных вод
Плывут столетья.
Твой силуэт мне , как в кино,
Являют стены.
И всё поведано давно
С незримой сцены
Здравствуй, актриса, любимая девочка века.
В лике твоём отраженья любви и печали.
Эхо на смех откликается ветреным : "Э-ка"
Ветер приходит оттуда, откуда не ждали.
Смена привычная масок, речей, декораций.
Сцена, миманс и безжизненный круг на зелёном.
Время иллюзий уходит с эпохою граций -
Век не учась, каждый день убеждаешься в оном.
Что же - спектакли прозрачны и призрачно-мнимы.
Что ни сыграем в пустоты - останутся крохи.
Видишь, уходят от нас безымянные мимы.
Или, как кто-то там сзади сказал - "скоморохи".
Мелос приходит оттуда, откуда не ждали.
Люди в домах до пришествия прячутся в шубы.
В здешнем заброшенном мире расслышат едва ли
То, что прошепчут во тьму побелевшие губы.
Гипсовым оком глазеют на нас изваянья.
Тысячелетняя пыль на крестах в божьем храме.
Ночи светлы. Но причиной - не нимба сиянье.
Это всего лишь планеты проходят над нами.
Это всего лишь проходят над нами планеты.
В звуках - истоки тоски. И безумие взгляда.
Кто-то поёт нам с отлогого берега Леты.
Надо смеяться. И плакать, наверное, надо.
Кто-то зовёт нас. Надежда в безмолвном вопросе.
Что-то волною проходит по травам и рекам.
Видимо, старые сны. Приближается осень.
Здравствуй, актриса, любимая девочка века.
2
Любовь цветёт. И ей не страшен дождь.
Она не растворяется в стихиях.
Её слова - "шум ветра", "листьев дрожь".
Они везде. И трудно не найти их.
Ещё рассвет росою не пророс.
И пестрых птиц ещё слышны рулады.
Ещё вечерний воздух полон слез
И слов любви , не найденных когда-то.
Вот я стою - солдат, поэт, мужик -
И в чтении твоём штрихи простые:
Любовь и жизнь , палитра всех музЫк.
И монологов краски золотые.
Ещё в столице , во дворах пустых
Покой и тайна. Еле слышен ветер.
Плывёт закат. Медвяный льётся стих.
Вплывает ночь. Затихло всё на свете.
А ты, как будто души вещих птиц
Тонка. Прозрачна. И непостижима.
И небо вновь над первой из столиц
Нависло, тяжело и недвижимо.
Едва -едва слышны колокола.
Вплывает ночь. И в мире всё затихло.
Горит закат. Сияют купола.
И все оркестры тишина настигла.
Ложится ночь в объятья пустоты.
Царят в моей душе твои черты.
КОНЦЕРТ АВТОРА «КРУГОЗОРА» МАРКА ЭПЕЛЬЗАФТА НА КАНАДСКОМ РАДИО РЭКА
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