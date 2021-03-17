Эхо наших дней: Гитлер – Сталин

..когда советские агитки сменили книги и фильмы, честно рассказывающие о войне, - «Проверка на дорогах», «Восхождение», «Сотников», «В списках не значился», «Белая птица с черной отметиной» и, конечно, «Иди и смотри!» недаром совагитпроп, главпур, цензурные ведомства и даже КГБ принимали все возможные усилия, чтобы положить их на полку...

Писать о фильме, который не видел, честно говоря, не имею никакого желания; смотреть - не считаю возможным, а вот о том, что происходит за стенами кинозалов, молчать не хочу.

Поводом к этой статье послужили начавшиеся по отмашке из бункера или из Кремля или из «Дворца» или из Красной Поляны, короче, по отмашке из самого верха требования срочно принять закон, ещё более ужесточающий наказание, а главное – полностью запрещающий непредвзятое исследование событий истории периода 1939 – 1945 годов.

Именно непредвзятого!

Это в корне отличается от навязываемого любой стороной в период прямых боевых действий пропагандистского взгляда. И тем более – от действий, проводимых победителями по завершению войны с целью зачистить собственные ошибки, просчеты и преступления.

Начавшиеся наезды на Александра Невзорова и Леонида Гозмана со стороны военно-истерического общества и поддержавшего их С. Миронова, утопающего во взбиваемой «Захаром и Ко» вокруг него политико-патриотической пене, должны уже не настораживать – а бить в набат. Проходящий под тем же соусом очередной спектакль под названием «суд над Алексеем Навальным» пришит «белыми нитками» ко всем его «грехам». Да, он умудрился обидеть ветерана. Однако, странно: главный обиженный, ветеран силовых органов и по выслуге, и по возрасту, не находит то ли средств, то ли смелости впрямую направить иск о защите своей чести и достоинства против Алексея. Подсовывает надежному и «верному без лести» суду совсем больного инвалида – видимо, пытается сыграть, как и прежние кремлевские звезды, на естественных для нормального человека чувствах жалости и сострадания.

Жаль, если бы такой процесс состоялся – все театры, и прежде всего, «МХТ Захара», можно было бы закрыть. Процесс бы получился никак не менее зрелищным, чем знаменитый процесс 1933 года в Лейпциге, с участием незыблемо стоящего невдалеке от Кремля, по дороге в правительственное Внуково, Георгия Димитрова. Для справки (тем, кто этого не помнит) замечу: в отличие от Москвы, на его исторической родине в Болгарии смогли по достоинству разобраться во всех его деяниях. Дать им исчерпывающую историческую оценку. Она выразилась в сносе его мавзолея, поганившего столицу государства, и изъятии его имени из географических названий Болгарии. Короче, как человек, знакомый с российской и европейской историей не только по пропагандистским изданиям, молчать в данном случае не считаю для себя возможным.

То, что национал-социалистическая политика, проводимая Гитлером в отношении неарийских народов, была его огромной ошибкой, разумеется, прежде всего – преступлением, никому объяснять давно не надо. Свою оценку этому дала История. В том числе и прежде всего – история Второй Мировой Войны. Юридически ее затвердил неоспоримый приговор Международного трибунала в Нюрнберге. Оценка всего советского периода, продолжавшегося с 1917 по 1991 год, пока сделана только частично. Более того, она не сведена в качестве единого собрания томов, для важнейшего дела международного непредвзятого справедливого разбирательства, обвинения и суда. Однако, надежда на то, что это обязательно произойдет, существует. Её неустанно и постоянно подтверждают те, кто бережно, иногда с риском для жизни, пример – судилище над Дмитриевым и навешивание ярлыков на «Мемориал» – сохраняет для памяти и для истории свидетельства и документы советских преступлений. По-другому актуальность этого моего мнения подтверждают те, кто с неменьшим рвением, но пока, к сожалению, безо всякого риска для своей свободы, уничтожает документы и свидетелей этих преступлений и заливается пеной негодования на многочисленных эфирах в подвластных российских СМИ.

Гитлер переиграл Сталина в июне 1941 года. Однако, нужно отдать должное сталинскому умению организовывать провокации. Униженный и измученный советизацией народ, особенно в регионах, из памяти населения которого не была полностью вытравлена память о досоветской жизни, в большинстве своем приветствовал бегство коммунистов. Более того, часто и сам сводил счеты с теми, кого ассоциировал с ненавистной советской властью. Понять можно: натерпелись, но оправдать жестокость, с которой это происходило – ни в коем случае. Хотя, на весы правосудия должна быть положена и нечеловеческая жестокость советской власти по отношению к людям. Массовостью репрессий, даже в период страшной войны, она перехлестывала все виденное прежде. Скоростное продвижение вермахта по территории СССР косвенно свидетельствует о том же. К реальной оборонительной и партизанской войне никакой подготовки не было. Диверсанты готовились к заброске на чужую территорию. Да, кое-где успели в спешном порядке создать схроны, и даже оставить в подполье чекистов, но повторять слова о народном движении сопротивления в первые месяцы войны было бы свидетельством неукоснительной веры в советскую пропаганду. То есть выдачей желаемого за действительное. Одного обращения «Братья и сёстры» было недостаточно. Недостаточно было и приказа № 0428 от 17 ноября 1941 года за подписью Верховного Главнокомандующего. Нужны были сакральные жертвы. Советская пропаганда начала активное их производство. Однако, даже для лживой советской пропаганды необходимы были материалы. Подготовкой их активно занялись НКВД и главпур Красной армии. Воспитанные комсомолом фанатики, прошедшие школу Ворошиловских стрелков, ОСОВИАХИМА и других советских военно-патриотических организаций, идеально подходили для этого. Урон, который они, в лучшем случае прошедшие дополнительную месячную подготовку обучения террористической деятельности, могли нанести вермахту, остановить его стремительное наступление никак не мог. А вот жесткие и публичные ответные действия по отношению к ним и списывание уничтожения городов и деревень на злодеяние нацистов – вот это они, а точнее – получившая материал для интерпретирования пропаганда – могла и сделала с успехом.

Нацистские стратеги и специалисты не учли различия в ментальности европейского и советского жителей. Если там показательные казни вполне могли испугать или остановить гражданскую активность, то в СССР под воздействием сострадания они вызывали далеко не везде, но совсем обратную реакцию. На неё и был рассчитан кремлевский замысел. Итог известен. О том, на какие страдания все это обрекло многомиллионные народные массы, оказавшиеся на молниеносно сданной территории, стало понятно, когда советские агитки сменили книги и фильмы, честно рассказывающие о войне. «Проверка на дорогах». «Восхождение», «Сотников», «В списках не значился», «Белая птица с черной отметиной» и конечно «Иди и смотри»! Недаром совагитпроп, главпур, цензурные ведомства и даже КГБ принимали все возможные усилия, чтобы положить их на полку. Писатели А.Солженицын, В.Суворов, М.Солонин и многие другие из-за своей честной позиции, попытки рассказать правду, вынуждены были по своей или, чаще, по государственной воле эмигрировать за рубеж. Правда камуфлировалась, стиралась, уничтожалась.

В период гласности и, особенно после августа 1991 года, возникла надежда, что этой практике навсегда будет положен конец. Увы, так не произошло. Вместо открытия архивов, в том числе и совершенно секретных, и репрессивных ведомств – сносили памятники. Надеюсь, сегодня уже всем понятно, что это было ошибкой.

Новое наступление советских ревизионистов, сыто и тепло окопавшихся в особняках, отданных военно-истерическому обществу, растрата миллионов народных, государственных средств на позорные киноагитки, демонстративно проваливающиеся в прокате, даже в российском, о зарубежном – и говорить, к счастью, не приходится; требования законов, судов, по изъятию документов, ставящих под сомнение то, что построение фундамента современного государства, как и советского, основано на замесе агрессивности по отношению к соседям и всем, кто не разделяет их мнение – все это давно должно насторожить человечество. Но деньги и страх сковывают руки и разум, чем и продолжают, как в 1939 году, пользоваться пока не осужденные преступники.

Повторение истории ХХ века теми, кто учил неправильные уроки и пытается проповедовать избранность одного гражданства, одной нации, одной конфессии, одной расы, не говоря уже об избранности и величии одного человека, при технической мощи оружия уничтожения и средств его доставки может иметь последствия, которые с лихвой превысят все самые страшные цифры потерь и в Первой, и во Второй мировых войнах. Умиротворить людоедов диетическим столом уступок невозможно. Да и соучастия в роли приглашенного к столу «невинного», якобы совсем постороннего гостя не помогут. Человеконенавистнический режим, нацелившийся и уже демонстрирующий своими судами и спецоперациями истинную, присущую ему кровожадность, должен получать адекватную оценку всех людей и всего мирового сообщества. Соответствующие ему ответные действия! Иначе будет слишком поздно…