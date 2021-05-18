До глубин, до сути
Твой поцелуй мне не забыть вовеки.
Молю владык небесного огня:
Пускай из берегов выходят реки —
Любви не отнимайте у меня...
Мы вновь за временами тянемся,
Начало путая с финалом.
И в чьей-то памяти останемся,
Явив себя в большом и в малом.
Мгновений монолит вне времени,
История играет нами,
Не церемонясь век ни с теми , ни
С иными мира племенами.
Пока стучат сердца горящие,
Я для тебя слагаю снова
Слова, о главном говорящие -
Взахлёб, всерьёз, не ради слова.
Мы с теми , кто ушёл, рождаемся.
Они приводят нас с собою.
И плодом жизни наслаждаемся
За яблоневою листвою.
Лелея мысли сокровенные,
Печали утолив и жажды,
В неведомые незабвенные
Врата войдем. И вот однажды,
Когда сплетутся в узел пламенный
Огонь блуждающий и роза,
Господь назначит всем экзамены,
Где нет ответа и вопроса.
Настанет тишь. И сумрак вечера.
И будет дождь стучать по крышам.
И голос водопада - вечности
Мы стоя у окна услышим
К дню театра
"Быть иль не быть"? - искал ответ
Актер на сцене под овации ,
Когда погас в театре свет
За миг до смены декорации.
"Быть иль не быть"? - какой замес
На исполнителя повесили!
Поэзию не ждали здесь.
И дело вовсе не в поэзии,
Но в потрясениях весны.
И тонем в ней, покров срывая мы.
Актёры тьмой поглощены.
Дома морями омываемы.
Как пламя, Божья благодать
На ликах солнечных планет Его
И нам совсем не нужно ждать
Оледенения последнего.
Иные драмы , письмена
На главной сцене тень отбросили .
Вивальди. Года времена.
И просветленность тихой осени.
Что мудрость? - Знанье мертвых тайн.
И дар игры ценнее опыта.
Кружится в мюзикле Бернстайн.
И всё, от крика и до шепота,
Мы пропускаем сквозь себя.
Вот зал с восторженными лицами.
И жизнь. И слезы. И судьба.
И гул волшебный за кулисами
***
Весна на Земле - особое время года.
Мы наблюдаем вечность перед закатом.
Силы души оживают. Простор. Свобода.
И молнии в небе. И птицы. И облака там.
В точке пересеченья вневременное и время
Рождают любовь, и жертвенность, и горенье.
Дар перевоплощенья - сладкое бремя,
Как в небесах паренье , миров творенье.
Вне расписанья времён пропускать сквозь сердце
Мудрость чужую, чужие мечты и драмы...
Страсти и маскарады. Тайные дверцы
В души людские . Пустоты и панорамы
Прошлого и грядущего, и моменты
Входа во все пласты и выхода в космос.
А на Земле не смолкают апплодисменты.
Пьеса с названьем " Жизнь" довела до слез нас.
Ты - сама музыка. Музыка в тебе длится.
Дар внутреннего движенья пространству явлен.
О, как прекрасны в зале сегодня лица.
Свечи горят. И новый спектакль объявлен.
От поражений спасают дар и упорство.
Сколько не прячься от мира, не бегай прочь, но
Только любовь - основа для чудотворства,
Для полновесной жизни и почвы прочной.
Тёмное время года. Душа немая.
Цели как будто нет. Но за краем слова
Вспыхнет шальное пламя - предвестник мая.
И мы живём . Играем. И дышим снова.
ДВА РОМАНСЕРО
1
ЛЕБЕДЬ И ЛЕДА
( Зимнее романсеро)
Пала над зимней равниной
Месяцем ясным ночь.
Созвездья вселенской силой
Бросают лебедя к Леде...
От гиблой топкой трясины
Несут тебя сани прочь.
По лунной дороге к милой -
Самой прекрасной Lady...
Как блики, зыбятся звёзды.
То ярок их свет, то мёртв
Сокрыт мировой пожар там ,
В планет мерцающей груде...
Но облик её увёз ты,
Душой пред миром простёрт,
Гадая по звездным картам -
Что было с нами. Что будет...
А лебедь к любимой Леде,
Стальное прорвав кольцо,
Махнув крылами зимовью,
Рванулся в светлую полночь.
И в ней прекрасная Lady
сияла, подняв лицо,
нежностью и любовью
к нему и к судьбе исполнясь.
Твои глаза, как рубины,.
Пылают красным вином.
Как потушить их жар мне ? -
Пью из обоих, целуя.
Узрел я чудо любимых
Глаз, горящих огнём.
Один за другим пью жадно.
Пою тебе " Alleluia"
И ты наполнишь их снова
Пламенем вин золотых.
Такие люблю я больше
Всех вин остальных на свете.
Вбирай в себя моё слово .
И губы мои, и стих.
И наш поцелуй тем дольше,
Чем вечер пьяней и ветер.
О , Леда, скоро ты сбросишь
Багряный чудесный плащ,
Трепещущий от порыва
Зимних вьюг и метелей.
И ты ни о чём не спросишь -
Лишь смех, и шепот , и плач .
Люби меня, Casta Diva,
***
Мы оба так захотели.
Сорву, как ту паутину,
Тончайший нежный покров.
Молчанье. Блаженство. Тайна
Раскрыта... и не раскрыта.
И сквозь облаков лавину
Закат вплывает, багров
Летит над Землёю лайнер.
Кипит внизу Dolce Vita
Вплывают вечные темы.
Во мгле - силуэты гор.
Горят на камине свечи.
Зима за окошком встала.
Прохожих редкие тени.
Бестрепетный милый взор.
И губы. И эти плечи -
Жемчужины и кораллы...
О , Леда, моя кручина.
Пусть тёмные воды сухИ -
Прогоним мысли дурные
О скорой Пране и Лете.
Я лебедь. И я мужчина.
Летят в пространство стихи.
Тихи голоса земные.
И падает снег на свете.
***
Пречистая богиня - (итал. )
2
НОВОГОДНЕЕ РОМАНСЕРО
Из колокольного звона
Прясть ледяную нить...
Хлопья снега не тают .
В ропоте океана
Дух зимы . Время оно.
Нам его не сменить.
Дни с небес ниспадают,
Словно пепел и манна.
Выткать венец прибрежный
В честь твоей красоты
Из пены волны одинокой,
Небесных закатов алых.
Звук имени звездно-снежный.
Любимые мной черты.
Слагаю песнь дивноокой
На выжженных морем скалах.
Твой лик печальный и мудрый
Мне не забыть никак.
Сквозь ветер и сквозь разлуку
Ищу заветную дверцу.
Сквозь блеск неясный и смутный,
Сквозь каменный века мрак
Дай протянуть мне руку
Прямо к самому сердцу.
Повсюду кровопролитья,
По разным Земли местам.
И новых времён угрозы.
И некогда забываться.
Но всё ж хочу положить я
Руку на тонкий твой стан
Хочу я новою розой
Владеть - и не отрываться.
Я пламенных песен полон -
Прими, волнуя мне кровь,
Слепой мой надрыв гитарный ,
По миру блуждавший разум.
Меня сквозь смятенье вёл он.
Сияла во мгле любовь
Звездою южнополярной,
Внимавшей стихам и фразам.
Струн твоих проникновенных
Дай мне светлую ночь -
Сгусток чувств и наитий.
Трепетность сердца слушай .
В словах простых сокровенных
Пусть время исчезнет прочь.
Серебряны наши нити.
И в золоте наши души.
ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ
СЕРГЕЯ БРАТЧУКА
(украинского поэта, военного корреспондента и теле-журналиста)
ТВОЙ ПОЦЕЛУЙ
Твой поцелуй вовеки не забуду —
Пускай распнут, как некогда Христа.
Открыто сердце, явленное чуду.
Где нет любви — там в душах немота.
Твой поцелуй мне не забыть вовеки.
Молю владык небесного огня:
Пускай из берегов выходят реки —
Любви не отнимайте у меня.
И пусть я сгину в этом мире шатком.
Пускай в неравном пропаду бою …
Твой поцелуй — на сердце отпечатком.
Храни в своей душе любовь мою.
НА СМЕРТЬ ИЦХАКА ИМАСА
10 лет назад в Израиле, по дороге домой в Хеврон, террористами был убит историк, экскурсовод, человек, восходивший с другими иудеями на Храмовую гору, очень много об этом знавший и рассказывавший. Звали его Ицхак Имас.
Вместе с ним в расстрелянной машине находилась жена Ицхака. Тали. Она тоже была убита. Сиротами остались дети. В тот же день написал стихи памяти Имаса. Я их нигде не публиковал.
Зрел виноград. Сияла дуба крона.
Был воздух соткан из молитв и саг...
В такие дни в окрестностях Хеврона
Жил праведник по имени Исак.
Растил детей. Растил деревья сада.
Над древней книжкой грыз карандаши...
И посещали вечность и прохлада
Сады его трепещущей души.
И сверху открывалась панорама.
И выл мулла сплошную дребедень.
И в поисках потерянного Храма
Исак всходил на гору каждый день.
А этот путь так ясен, прост и горек.
Кровав закат над Храмовой горой.
Восходит к небесам простой историк -
Не ангел, не Мессия, не герой.
А судьи кто? Властители и судьи?
Земная власть - Гоморра и Содом...
Подняться до глубин, до самой сути -
И строить Храм сейчас, а не потом.
Но в наши дни такого поворота
Не ждут ни от кого - ни там, ни здесь.
И потому опять идёт охота
И новый затевается процесс.
Идёт охота, травля и атака.
Пошёл процесс меж городов и сёл...
Он выбрал новой жертвою Исака.
Но ангел автомата не отвёл.
2010
"Из детских тетрадей"
1985
ДИПТИХ ПАМЯТИ ЕСЕНИНА
У них и ни Христа, и ни креста - с весами круг,
На те весы кладут топор и лиру.
Вас не сослали в дальние места - ВЫ сами.Вдруг.
Другие - кто за Вами, кто - по миру.
Есть крест, но не березовый, Навет, но не арест -
Поэт в могиле спасся от конвоя-
Над Вами плачет розовый рассвет и ржавый крест.
И синие глаза, и клен, и хвоя.
2
Жил поэт светлоокий
При белой Луне.
А остались лишь строки:
"Шагане, Шагане"
Но не ждет персиянка
В той далекой стране,
Отзвучала тальянка
на высокой струне.
Смолкли звуки свирели,
Не окончен сонет,
"Где он,где,неужели
Нигде его нет?"
Он бродил средь черёмух,
А над ним облака.
Нет его. Только в дрему
Окунулась река.
И его колокольчик
НЕ хохочет до слёз.
Он отпел. Он окончил,
До боли тверёз.
Нет ни бога, ни чёрта,
Нет вообще ничерта.
Разорвалась аорта -
И конец. И черта.
Ни цветов, ни симфоний,
Ни улыбок,ни лиц
Одинокие кони
В облака унеслись.
Скрылись сани за гору
И звезда не горит.
Лишь , как ране, за бором
Льют слезу глухари.
АЛЕКСЕЮ ГЕРМАНУ
Декабрь 1990 года. Канун рождества.
Я пересмотрел кино Германа "Мой друг Иван Лапшин". Если рассказывать о своей жизни — это нужно штрихами. Черно-белыми кадрами. Прокручивая пленку… Как у Германа.
По фильмам Германа нужно учиться снимать кино. И вообще — это пособие для изучения времени. Язык Германа выходит за рамки кино.
Когда-то меня потряс фильм "Проверка на дорогах". Потом другие фильмы режиссера.
И я прощался со страной под Германа. На следующий день мы замыкали трансцендентальный круг, возвращаясь через Варшаву, через Польшу, где 300 лет до 1939-го года находились в гостях мои предки, домой — в Иерусалим.
"Соберу вас отовсюду — и верну на обещанную праотцам землю"…
Уже в поезде, по дороге в Варшаву вспоминал фильм. И записал на клочке бумаги, в свете мелькающих в окне фонарей:
"Отмечен декабрем
Застывший кинокадр:
Авто под фонарем
Скрипит "Труа, кеатр".
О, как бы я хотел
Прожить кино такое.
Мельканье глаз и тел,
Минута до запоя,
На серой мостовой
Прожеванная пища.
И все. Господь с тобой.
Так лучше. Выше. Чище.
Сипение машин,
На серых стенах — сперма.
Мой друг — Иван Лапшин.
И с ним киношник Герман.
Средь дат, эпох и вех
Мелькнет палач усатый.
Прощай, двадцатый век,
Прощай, мой век двадцатый.
Как стих ты сочинен
Штришком, единым махом,
И кем-то начинен
Дорожной пылью,прахом.
Цветет степной ковыль,
Уже не до потерь нам,
Зане снимает фильм
Российский гений Герман.
Это были мои последние стихи, написанные в СССР.
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