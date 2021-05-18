До глубин, до сути

...Где нет любви — там в душах немота. Твой поцелуй мне не забыть вовеки. Молю владык небесного огня: Пускай из берегов выходят реки — Любви не отнимайте у меня...

Мы вновь за временами тянемся,

Начало путая с финалом.

И в чьей-то памяти останемся,

Явив себя в большом и в малом.

Мгновений монолит вне времени,

История играет нами,

Не церемонясь век ни с теми , ни

С иными мира племенами.

Пока стучат сердца горящие,

Я для тебя слагаю снова

Слова, о главном говорящие -

Взахлёб, всерьёз, не ради слова.

Мы с теми , кто ушёл, рождаемся.

Они приводят нас с собою.

И плодом жизни наслаждаемся

За яблоневою листвою.

Лелея мысли сокровенные,

Печали утолив и жажды,

В неведомые незабвенные

Врата войдем. И вот однажды,

Когда сплетутся в узел пламенный

Огонь блуждающий и роза,

Господь назначит всем экзамены,

Где нет ответа и вопроса.

Настанет тишь. И сумрак вечера.

И будет дождь стучать по крышам.

И голос водопада - вечности

Мы стоя у окна услышим

К дню театра

"Быть иль не быть"? - искал ответ

Актер на сцене под овации ,

Когда погас в театре свет

За миг до смены декорации.

"Быть иль не быть"? - какой замес

На исполнителя повесили!

Поэзию не ждали здесь.

И дело вовсе не в поэзии,

Но в потрясениях весны.

И тонем в ней, покров срывая мы.

Актёры тьмой поглощены.

Дома морями омываемы.

Как пламя, Божья благодать

На ликах солнечных планет Его

И нам совсем не нужно ждать

Оледенения последнего.

Иные драмы , письмена

На главной сцене тень отбросили .

Вивальди. Года времена.

И просветленность тихой осени.

Что мудрость? - Знанье мертвых тайн.

И дар игры ценнее опыта.

Кружится в мюзикле Бернстайн.

И всё, от крика и до шепота,

Мы пропускаем сквозь себя.

Вот зал с восторженными лицами.

И жизнь. И слезы. И судьба.

И гул волшебный за кулисами

***

Весна на Земле - особое время года.

Мы наблюдаем вечность перед закатом.

Силы души оживают. Простор. Свобода.

И молнии в небе. И птицы. И облака там.

В точке пересеченья вневременное и время

Рождают любовь, и жертвенность, и горенье.

Дар перевоплощенья - сладкое бремя,

Как в небесах паренье , миров творенье.

Вне расписанья времён пропускать сквозь сердце

Мудрость чужую, чужие мечты и драмы...

Страсти и маскарады. Тайные дверцы

В души людские . Пустоты и панорамы

Прошлого и грядущего, и моменты

Входа во все пласты и выхода в космос.

А на Земле не смолкают апплодисменты.

Пьеса с названьем " Жизнь" довела до слез нас.

Ты - сама музыка. Музыка в тебе длится.

Дар внутреннего движенья пространству явлен.

О, как прекрасны в зале сегодня лица.

Свечи горят. И новый спектакль объявлен.

От поражений спасают дар и упорство.

Сколько не прячься от мира, не бегай прочь, но

Только любовь - основа для чудотворства,

Для полновесной жизни и почвы прочной.

Тёмное время года. Душа немая.

Цели как будто нет. Но за краем слова

Вспыхнет шальное пламя - предвестник мая.

И мы живём . Играем. И дышим снова.

ДВА РОМАНСЕРО

1

ЛЕБЕДЬ И ЛЕДА

( Зимнее романсеро)

Пала над зимней равниной

Месяцем ясным ночь.

Созвездья вселенской силой

Бросают лебедя к Леде...

От гиблой топкой трясины

Несут тебя сани прочь.

По лунной дороге к милой -

Самой прекрасной Lady...

Как блики, зыбятся звёзды.

То ярок их свет, то мёртв

Сокрыт мировой пожар там ,

В планет мерцающей груде...

Но облик её увёз ты,

Душой пред миром простёрт,

Гадая по звездным картам -

Что было с нами. Что будет...

А лебедь к любимой Леде,

Стальное прорвав кольцо,

Махнув крылами зимовью,

Рванулся в светлую полночь.

И в ней прекрасная Lady

сияла, подняв лицо,

нежностью и любовью

к нему и к судьбе исполнясь.

Твои глаза, как рубины,.

Пылают красным вином.

Как потушить их жар мне ? -

Пью из обоих, целуя.

Узрел я чудо любимых

Глаз, горящих огнём.

Один за другим пью жадно.

Пою тебе " Alleluia"

И ты наполнишь их снова

Пламенем вин золотых.

Такие люблю я больше

Всех вин остальных на свете.

Вбирай в себя моё слово .

И губы мои, и стих.

И наш поцелуй тем дольше,

Чем вечер пьяней и ветер.

О , Леда, скоро ты сбросишь

Багряный чудесный плащ,

Трепещущий от порыва

Зимних вьюг и метелей.

И ты ни о чём не спросишь -

Лишь смех, и шепот , и плач .

Люби меня, Casta Diva,

***

Мы оба так захотели.

Сорву, как ту паутину,

Тончайший нежный покров.

Молчанье. Блаженство. Тайна

Раскрыта... и не раскрыта.

И сквозь облаков лавину

Закат вплывает, багров

Летит над Землёю лайнер.

Кипит внизу Dolce Vita

Вплывают вечные темы.

Во мгле - силуэты гор.

Горят на камине свечи.

Зима за окошком встала.

Прохожих редкие тени.

Бестрепетный милый взор.

И губы. И эти плечи -

Жемчужины и кораллы...

О , Леда, моя кручина.

Пусть тёмные воды сухИ -

Прогоним мысли дурные

О скорой Пране и Лете.

Я лебедь. И я мужчина.

Летят в пространство стихи.

Тихи голоса земные.

И падает снег на свете.

***

Пречистая богиня - (итал. )

2

НОВОГОДНЕЕ РОМАНСЕРО

Из колокольного звона

Прясть ледяную нить...

Хлопья снега не тают .

В ропоте океана

Дух зимы . Время оно.

Нам его не сменить.

Дни с небес ниспадают,

Словно пепел и манна.

Выткать венец прибрежный

В честь твоей красоты

Из пены волны одинокой,

Небесных закатов алых.

Звук имени звездно-снежный.

Любимые мной черты.

Слагаю песнь дивноокой

На выжженных морем скалах.

Твой лик печальный и мудрый

Мне не забыть никак.

Сквозь ветер и сквозь разлуку

Ищу заветную дверцу.

Сквозь блеск неясный и смутный,

Сквозь каменный века мрак

Дай протянуть мне руку

Прямо к самому сердцу.

Повсюду кровопролитья,

По разным Земли местам.

И новых времён угрозы.

И некогда забываться.

Но всё ж хочу положить я

Руку на тонкий твой стан

Хочу я новою розой

Владеть - и не отрываться.

Я пламенных песен полон -

Прими, волнуя мне кровь,

Слепой мой надрыв гитарный ,

По миру блуждавший разум.

Меня сквозь смятенье вёл он.

Сияла во мгле любовь

Звездою южнополярной,

Внимавшей стихам и фразам.

Струн твоих проникновенных

Дай мне светлую ночь -

Сгусток чувств и наитий.

Трепетность сердца слушай .

В словах простых сокровенных

Пусть время исчезнет прочь.

Серебряны наши нити.

И в золоте наши души.

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ

СЕРГЕЯ БРАТЧУКА

(украинского поэта, военного корреспондента и теле-журналиста)

ТВОЙ ПОЦЕЛУЙ



Твой поцелуй вовеки не забуду —

Пускай распнут, как некогда Христа.

Открыто сердце, явленное чуду.

Где нет любви — там в душах немота.

Твой поцелуй мне не забыть вовеки.

Молю владык небесного огня:

Пускай из берегов выходят реки —

Любви не отнимайте у меня.

И пусть я сгину в этом мире шатком.

Пускай в неравном пропаду бою …

Твой поцелуй — на сердце отпечатком.

Храни в своей душе любовь мою.

НА СМЕРТЬ ИЦХАКА ИМАСА

10 лет назад в Израиле, по дороге домой в Хеврон, террористами был убит историк, экскурсовод, человек, восходивший с другими иудеями на Храмовую гору, очень много об этом знавший и рассказывавший. Звали его Ицхак Имас.

Вместе с ним в расстрелянной машине находилась жена Ицхака. Тали. Она тоже была убита. Сиротами остались дети. В тот же день написал стихи памяти Имаса. Я их нигде не публиковал.

Зрел виноград. Сияла дуба крона.

Был воздух соткан из молитв и саг...

В такие дни в окрестностях Хеврона

Жил праведник по имени Исак.

Растил детей. Растил деревья сада.

Над древней книжкой грыз карандаши...

И посещали вечность и прохлада

Сады его трепещущей души.

И сверху открывалась панорама.

И выл мулла сплошную дребедень.

И в поисках потерянного Храма

Исак всходил на гору каждый день.

А этот путь так ясен, прост и горек.

Кровав закат над Храмовой горой.

Восходит к небесам простой историк -

Не ангел, не Мессия, не герой.

А судьи кто? Властители и судьи?

Земная власть - Гоморра и Содом...

Подняться до глубин, до самой сути -

И строить Храм сейчас, а не потом.

Но в наши дни такого поворота

Не ждут ни от кого - ни там, ни здесь.

И потому опять идёт охота

И новый затевается процесс.

Идёт охота, травля и атака.

Пошёл процесс меж городов и сёл...

Он выбрал новой жертвою Исака.

Но ангел автомата не отвёл.

2010

"Из детских тетрадей"

1985

ДИПТИХ ПАМЯТИ ЕСЕНИНА



У них и ни Христа, и ни креста - с весами круг,

На те весы кладут топор и лиру.

Вас не сослали в дальние места - ВЫ сами.Вдруг.

Другие - кто за Вами, кто - по миру.

Есть крест, но не березовый, Навет, но не арест -

Поэт в могиле спасся от конвоя-

Над Вами плачет розовый рассвет и ржавый крест.

И синие глаза, и клен, и хвоя.

2



Жил поэт светлоокий

При белой Луне.

А остались лишь строки:

"Шагане, Шагане"

Но не ждет персиянка

В той далекой стране,

Отзвучала тальянка

на высокой струне.

Смолкли звуки свирели,

Не окончен сонет,

"Где он,где,неужели

Нигде его нет?"

Он бродил средь черёмух,

А над ним облака.

Нет его. Только в дрему

Окунулась река.

И его колокольчик

НЕ хохочет до слёз.

Он отпел. Он окончил,

До боли тверёз.

Нет ни бога, ни чёрта,

Нет вообще ничерта.

Разорвалась аорта -

И конец. И черта.

Ни цветов, ни симфоний,

Ни улыбок,ни лиц

Одинокие кони

В облака унеслись.

Скрылись сани за гору

И звезда не горит.

Лишь , как ране, за бором

Льют слезу глухари.

АЛЕКСЕЮ ГЕРМАНУ

Декабрь 1990 года. Канун рождества.

Я пересмотрел кино Германа "Мой друг Иван Лапшин". Если рассказывать о своей жизни — это нужно штрихами. Черно-белыми кадрами. Прокручивая пленку… Как у Германа.

По фильмам Германа нужно учиться снимать кино. И вообще — это пособие для изучения времени. Язык Германа выходит за рамки кино.

Когда-то меня потряс фильм "Проверка на дорогах". Потом другие фильмы режиссера.

И я прощался со страной под Германа. На следующий день мы замыкали трансцендентальный круг, возвращаясь через Варшаву, через Польшу, где 300 лет до 1939-го года находились в гостях мои предки, домой — в Иерусалим.

"Соберу вас отовсюду — и верну на обещанную праотцам землю"…

Уже в поезде, по дороге в Варшаву вспоминал фильм. И записал на клочке бумаги, в свете мелькающих в окне фонарей:

"Отмечен декабрем

Застывший кинокадр:

Авто под фонарем

Скрипит "Труа, кеатр".

О, как бы я хотел

Прожить кино такое.

Мельканье глаз и тел,

Минута до запоя,

На серой мостовой

Прожеванная пища.

И все. Господь с тобой.

Так лучше. Выше. Чище.

Сипение машин,

На серых стенах — сперма.

Мой друг — Иван Лапшин.

И с ним киношник Герман.

Средь дат, эпох и вех

Мелькнет палач усатый.

Прощай, двадцатый век,

Прощай, мой век двадцатый.

Как стих ты сочинен

Штришком, единым махом,

И кем-то начинен

Дорожной пылью,прахом.

Цветет степной ковыль,

Уже не до потерь нам,

Зане снимает фильм

Российский гений Герман.

Это были мои последние стихи, написанные в СССР.