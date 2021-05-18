«Эпохи эпидемий...». Композиция Аллы Цыбульской

...Испытания, связанные с эпидемиями, человечество уже переживало в прошлые века. И цивилизация не гибла, она продолжала...

Композиция "Эпохи эпидемий, запечатленные в искусстве" возникла как реакция на беду, охватившую человечество на всей планете с начала 2019 года. Меня как автора волновало не только физическое, но и психическое здоровье людей, подвергнушихся небывлому стрессу. Масштаб вселенской катастрофы оказался намного больше, чем вспоминаемая по аналогии эпидемия "испанки" в начале 20-го века.

Моей целью было поддержать душевную стойкость всех, кому выпало пережить и переживать эти события в одно время со мной.

Испытания, связанные с эпидемиями, человечество уже переживало в прошлые века. И цивилизация не гибла, она продолжала развиваться. АЭ люди оказывались героичными и сохраняющими достоинство. О подобном тяжелом прошлом рассказывают произведения литературы.

Они и стали источником и поводом для вдохновения в этой программе, подготовленной вместе с моим постоянным партнером- пианистом Борисом Фогелем.