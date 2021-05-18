Ивановские десантники - груз-200 из Украины в Россию

Эти данные были изъяты у Бориса Немцова в день его убийства (все они вошли в объединенный доклад "Потери российской армии на востоке Украины").

О гибели костромских и псковских десантников мы узнали. Данные будут приведены в данном докладе. А вот о гибели ивановских десантников народ России не слышал ничего. И доказательств их гибели у нас нет, зато есть множество отрывочных рассказов, которые и стоит здесь привести.

Для захвата Мариуполя были брошены ребята из Ивановского десанта. В состав группы входили артиллерийский дивизион, разведрота и подразделения обеспечения общей численностью около 400 человек, около 30 боевых машин десанта, 18 артиллерийских установок "Нона" и другие автотранспортные средства, общим количеством до 60 единиц.

24 августа группа попала под удар украинской артиллерии и танковой бригады, в результате чего была уничтожена. 10 человек попали в плен, а остальные погибли. Их имена не были озвучены в России. Их тела хоронили тайно.

Но это не одно провальное наступление российской армии.

Другая история, собственно она и случилась с псковскими, рязанскими, костромскими десантниками, ульяновскими и самарскими срочниками.

Многие в России были ошарашены в августе 2014 года количеством убитых российских военных - срочников на «учениях». И обществу «отвели глаза» от того, как же именно погибли ребята. А этот вопрос, повторяю, и лежит в основании той лжи, того военного преступления, которое всеми силами пытается скрыть российское командование от всего мира. Иначе, и война на Донбассе могла бы прекратиться еще в августе 2014 года.

И, как вы помните, в расположение части к псковичам немедленно вылетел тогда лично Шойгу, наградив воинское соединение орденом Суворова и объявив гвардейской. Даже Путина заметили в церкви, когда он ставил свечку за упокой.

Матерям, пытавшимся узнать причину и обстоятельства гибели мальчишек заявляли, что это государственная тайна.

Родственники погибших прошли не виданную доселе массированную обработку. Применялось все: запугивания, угрозы расправы над членами семьи.

Но самым важным «пряником» были обещанные компенсации до 5 млн. рублей, но с 2016 года.

Странно, если зарплата Сечина 1 млн. рублей в день, у Путина и того больше, почему не торговались? Почему 5, а не, предположим, не 10 или 15 миллионов за убитого воина-сына? Власть пошла бы на любые уступки, будь у нас народ чуть более организованным. Но в России нет гражданского общества. Население давно задавлено и запугано. И родственники молчат от страха лишиться обещанных компенсаций и выплат.

Но стало заметным, что на закрытых форумах десантура в одночасье молча возненавидела ивановских десантников, везде употребляя прозвище "Бесславные ублюдки".

Почему? За что? Как выяснилось: за тупое исполнение приказов абсолютно бездарного командования. Ивановская десантура перекрывала дорогу на Донецк. Т.е. они получили приказ: никого не пускать без особого распоряжения.

Как-то в августе 2014 года пришло им «особое распоряжение»: пропустить колонну псковских десантников. Как и на чем псковичи должны передвигаться, было известно. Но российское командование подумало - подумало, и решило усилить псковичей несколькими танками, а дополнительного особого распоряжения ивановским ребятам не поступило.

И вот глядят ивановцы на эту колонну, видят в хвосте колонны танки и анализируют, что в особом распоряжении про танки ни слова. Стало быть, это хитрость укропов и это другая колонна. А значит: «Огонь на поражение!" Итог вы знаете...

В другой раз буквально спустя несколько дней, приехал к ним в расположение офицер из штаба. И говорит: “Тут должна пройти колонна белых КАМАЗов. Это "гумпомощь" нашим ребятам в Донецке. Пропустить!»

На что командир ивановцев удивлённо пожал плечами констатировал: «Какие КАМАЗы? Не те ли что там за поворотом догорают?"

Первый гумконвой помощи Донбассу был помпезно растиражирован всеми СМИ, и называлась цифра 280 машин, белых КАМАЗов. А вот 16 августа границу пересекало только 160. Куда делись остальные 120 – загадка. 10 КАМАЗов уже разгруженных в Донецке наблюдатели зафиксировали тогда же – 16 августа. А вот про остальные в СМИ полнейшее молчание по сей день.

Короче, поздно ивановцам сообщили о том, что должны пройти машины гумконвоя. А украинские СМИ посмеиваясь называли подобные странные бои "дружественным огнем неустановленного воинского соединения".

Как бы не секретили имена погибших ивановских десантников, волонтерам нашего проекта "Груз-200 из Украины в Россию" удалось установить несколько имен, которые были отправлены в 217 ПДП (г. Иваново) в/ч 62295:

247. Гладышев Алексей Михайлович (позывной «Кот») 29.10.1976 г. - 26.01.2015 убит под Санжаровкой, г. Кинешма, Ивановская обл. РФ. Служил и в Чечне

294. Григорьев Владислав; 23.11.1988 - 31.08.2014; г. Сосновка Кировской обл.; 98 гв ВДД 217 ПДП (г. Иваново) в/ч 62295

1291. Тюрютиков Эдуард Валерьевич (позывной "Эдесий/Эдессий"); 13.07.1976 - 26.05.2014; бригада «Искра», СП РФ, убит в Киевском р-не Донецка у а/с «Мицубиси» при выезде из Донецкого аэропорта, род. г. Иваново; похоронен в г. Донецк

1389. Шаманов Евгений Владимирович, 02.11.78 - 06.12.2016 убит в Авдеевской промзоне, похоронен на кладбище шахты №6 "Капитальная" в Донецке, наемник из Иваново

К сожалению, Ольга Шорина, личный секретарь Бориса Немцова так и не передала нам дополнительно установленные Борисом Немцовым имена из вышеприведенной записки. Тем не менее, в своих воспоминаниях Медузе, Шорина свидетельствует о том, что Немцов был погружен в этот новый проект:

Действительно, мы собирали материалы только из открытых источников, хотя сетевые троли и официальные сми пугали нас тем, что мы разглашаем государственную тайну. Впрочем, после убийства Бориса Путин нашел способ окончательно засекретить разглашение о потерях, издав соответствующий Указ

***

Из записей Бориса Немцова:

Есть и еще более жуткие свидетельства, которые сначала приметила Елена Васильева при съемке своего документального фильма «Украина: впоисках правды». Вышедшие в сентябре 2014 года из Иловайского котла офицеры и бойцы в один голос рассказывали о том, что не смотря на объявленный свободный коридор для украинских военных, российские танки начали в упор расстреливать украинскую колонну. Но не всю, а только ту технику, в которой находились захваченные украинцами российские военнопленные. Причем, рассказывали с удивлением. Ведь действительно, пока целую неделю в Иловайске шли переговоры о выводе украинцев попавших в окружение, российским военным был предоставлен украинцами список колонны, оговорен порядок вывода. И украинцы совершенно справедливо считали, что российские военнослужащие, которых они взяли в плен послужат им некоторого рода щитом, гарантией того, что российские военные сдержат свое слово, и не будут стрелять.

Откуда им было знать, что российское командование отдаст приказ уничтожить улики, а именно, свидетелей – российских военнопленных, которых украинцы обязательно предъявили бы миру.

Путин заявил, что российских военных в Украине нет. И ему плевать 10 или 100 человек погибнет.

Исследуя различные нюансы тех боев, напрашивается один вывод: Путин готов уничтожать любые улики. И люди, в т.ч. военнослужащие – это всего лишь расходный материал в его военных играх в солдатиков. О какой либо продуманной тактике, заботе о своих военных речи просто не идет.

В тексте доклада "Путин.Война", упоминаются имена российских военнослужащих, взятых в плен. В тексте указано, что это ивановские и костромские десантники. Но при этом указываются воинские части дислоцируются в Ульяновске и Нижнем Новгороде. Остается констатировать, насколько текст доклада "Путин.Война" реально отличается от тех записей, которые готовился опубликовать Борис Немцов...

Странности с аккаунтом Бориса Немцова после его убийства

Хочу рассказать вам об одной странности. Мне она кажется очень подозрительной и существенной. По-моему, кто-то старательно стирает следы его пребывания в этом, самом последнем его проекте. Вопрос - кто? И зачем?

Судите сами: Борис Немцов был членом нашей группы в Фейсбуке "Груз-200 из Украины в Россию". Ниже скриншот с еще старым, самым первым нашим логотипом:

Это действительно был его подтвержденный аккаунт в Фейсбуке. Также мы с ним были в друзьях и часто переписывались в чате в Мессенджере:

После его убийства, уже в марте 2015 года по отношению ко мне продолжалась истерическая травля, которая началась с января 2015 года и велась весь февраль 2015 года.

Внезапно я обнаружила, что Борис Немцов в начале марта 2015 года исключил меня из своих друзей. Напомню, что убили его 27 февраля. То есть кто-то из его близких, поверенных, стал вычищать его аккаунт, удаляя всех не нужных. Чуть позже аккаунт Бориса Немцова покинул и нашу группу "Груз-200 из Украины в Россию".

И Фейсбук внезапно удалил мой украинский аккаунт, а затем и российский. А с удалением этих аккаунтов из группы и из Фейсбука автоматически исчезла и вся информация по грузам-200, которую я публиковала.

И еще штрих. Наши волонтеры из Москвы впервые за прошедшее с момента убийства Бориса время, принесли цветы на место убийства на мост с подписью, что это цветы от Елены Васильевой и волонтеров. И было это поздно вечером 18 февраля 2021 года. 19 февраля я опубликовала пост и фотографии с этими цветами в группе в Фейсбуке и в Твиттере, а 20 февраля на мост нагрянула полиция и зачистила место от цветов. Сутки там было дежурство полицейских постов. Ни кому не позволяли возлагать там цветы, кроме... внезапно пришедших на мост Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы. Их не тронули.

А уже к вечеру 21 февраля цветы вновь беспрепятственно появились на мосту. И я не верю в совпадения. Кто-то усиленно стирает любую связь Бориса Немцова с нашим проектом, и тем более с моим именем.

Наши волонтеры считают, что кто-то усиленно исполняет Указ Путина о засекречивании потерь среди военных в мирное время. А также все понимают, что Бориса Немцова убили не как политика, а как врага на войне, врага, воевавшего на стороне Украины. И это была показательная казнь.

Пройдет время, и Правда вырвется наружу. И те, кто искусственно сдерживает эту информацию, будет в первых рядах взахлеб рассказывать о последнем деле Бориса Ефимовича. А пока мы продолжаем выкладывать те материалы, которые исчезли из компьютера политика в ночь его убийства.



БОРИС НЕМЦОВ И ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА.