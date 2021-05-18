За что сидит Михаил Ефремов?

...где же собака зарыта? Только не подумайте, что это - Кремлевский заказ и ФСБ. Вот тут уж точно некому смеяться. Такая топорная работа. В «Современнике», господа. В нем!!. Идёт передел театра, а на самом деле идёт рейдерский захват «Современника», того самого, который заложил Олег Николаевич Ефремов, чей сын должен быть возглавить театр после ухода Галины Борисовны Волчек...

«Суд — это театр. Кто лучше лжет, тот и выигрывает.»

Патрик Джейн

Я живу сейчас в Нью-Йорке, в прошлом окончила физфак Одесского государственного в университета, преподаватель математики. Впервые написала о Михаиле Ефремове в сентябре 2020, ситуация с ним меня глубоко потрясла, как потряс когда-то его талант в фильме «Когда я стану великаном». Статья вышла во многих русскоязычных СМИ Америки. Но я хочу продолжить освещать положение дел с актёром Михаилом Ефремовым, чтобы люди знали истинное положение дел. Поэтому предлагаю свои размышления «Кругозору», который постоянно ведёт эту острую тему.

Все смешалось в доме Ефремовых. 8 июня 2020 года. Этот день стал отправной точкой, когда мы точно поняли, что справедливости нет.

А будет ли? Мы продолжаем созерцать трагедию Михаила Ефремова: все те же и другие. Калейдоскоп адвокатов, правозащитников, блогеров и групп поддержки.

Акт первый. 8 сентября в Краснопресненском суде Михаил Ефремов был приговорён к 8 годам колонии общего режима за то, что НЕ совершал, за то, что НЕ был за рулём, за то, что НЕ убивал. Сам суд превращён в цирковое зрелище во главе с Добровинским.

Cемейка Захаровых все никак не может сложить себе цену, бегая с канала на канал, подсчитывая прибыли.

В частности, Виталий Захаров, сын Сергея Захарова, попросил вот так, за здорово живешь, компенсацию всего в 6,5 млн рублей ($88 595). Потом, испугавшись, что продешевил, потребовал более 7 миллионов .Такие деньги он видел только в кино .

Он даже в себя не мог прийти от свалившегося на него счастья из-за несчастья Ефремова!

Но другая часть семьи Захаровых в лице жены, брата и сына Захарова заявляет, что не возьмёт «грязных кровавых денег Ефремова», а удовлетворится “символическим одним рублем” за моральный вред.

К компании «потерпевших» родственников примкнула гражданская жена погибшего Ирина Стерхова с требованием от Ефремова всего пяти миллионов рублей и пожизненное содержание на сумму 20 тысяч в месяц.

Неплохо, правда?? А в общем счёте все вместе просили возместить моральный ущерб в размере более 40 (!) миллионов рублей. Видимо, деньги Ефремова отмылись или все же деньги не пахнут?

В итоге они получили компенсацию от Ефремова в размере 3 миллионов прямо перед апелляцией. На какие же деньги поставлен Михаил Ефремов и его семья? Ведь озвученные 3 миллиона - это же не вся сумма .

А судебные издержки? А оплата услуг новых адвокатов? А компенсация услуг адвокатов Захаровых-Стерховои?? Господа, здесь пахнет грязным шантажом, а не судебным разбирательством о ДТП со смертельным исходом, где, позволю себе заметить, Ефремова и близко не было за рулём.



Дело актёра Ефремова, достаточно банальное с житейской и юридической точки зрения, превратилось в шоу с ведущим Добровинским.

А что за шоумен Добровинский? Интересный факт: Добровинский первый предложил свою услуги Ефремову (сумма заканчивается 6 нулями в долларовом эквиваленте) после того, как стало известно о смерти Захарова, но, получив отказ, стал адвокатом Захаровых, на что не имел ни юридического, ни фактического права.

За дело берётся Пашаев и его тактика жесткая - полное непризнание вины и никаких выплат.

Защита направлена на полную отмену приговора, как и тактика защиты подзащитного.

Пашаев не отстаивал позицию, что Ефремова за рулем не было. Он отстаивал позицию, что ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, что Ефремов был за рулем в день ДТП, нет, как и нет улик. А раз нет доказательств, то Ефремов не подлежит суду.. И с этои? позициеи? он бы выиграл суд в Мосгорсуде, с одним НО.

Если бы это был СУД. Но суд превращён в цирк, все доводы и свидетели обвиняемой стороны отметаются судьей, от судьи можно только требовать самоотвод, который она не признаёт.

И перед оглашением приговора умница Ефремов их “кинул“ с признанием «Я виноват, если я виноват». Не помогло.

Это был реальный цирк, а суд превращён в Reality Show. Цирк уехал - Ефремова посадили.

Акт второй. Михаил Ефремов - в СИЗО 5 «Водник», за два дня лимит посылок исчерпан, километровые очереди желающих передать, в день - сотня писем и он всем отвечает.

В силу порядочности, в силу того, что не может не ответить людям, которые его несчастье приняли, как своё.



Акт третий - апелляция . Сменились адвокаты - теперь новый состав адвокатов и линия защиты быстро переквалифицируется на полное признание своей вины, раскаяния и извинения перед «потерпевшей стороной». «Потерпевшей» от кого? Не Ефремова точно, но роли выучены и их нужно играть. Спектакль идёт по нарастающей и движется к кульминации.

На суд принесли мешок денег, чтобы «потерпевшая» сторона не могла возражать против смягчения приговора.

А как же досудебное соглашение? Не надо быть юристом, чтобы понимать, что деньги заплачены под гарантии того, что снимаются претензии к Михаилу Ефремову. Ильфа и Петрова читали все: “Вечером деньги - утром стулья“.

Не помогло... Мосгорсуд сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7.5 лет(!). Нет, это не издевательство. Цирка уже не было, все было выполнено абсолютно грамотно юридически и по факту: были приняты во внимание полное покаяние, возмещение морального вреда «потерпевшим», положительную характеристику администрации СИЗО-5, письмо, подписанное 28 деятелями культуры.

А чего мы ожидали? Полное признание в том, со слов Хархорина (сам Ефремов это не произнёс), что был за рулём и по его вине погиб человек в результате управления в нетрезвом, наркотическом состоянии.

Да, все знают, что это самооговор, но юридически это к делу не пришьёшь. И надо сказать спасибо, что ещё не набавили, а скостили 6 месяцев, при таких адвокатах.

Возникает закономерный вопрос: “Если не Ефремов был за рулём, то кто??“

И кто такой простой парень из Рязани Сергей Захаров и какую роль он сыграл в нашей трагедии?

Кто и за что его так безжалостно убил? Каскадёр за рулём джипа Ефремова (а это был именно он!!) или просто врач в Склифе, не оказавший вовремя помощь? Ну не Ефремов же, которого и близко там не было.

Вся фишка в том, что Сергей Захаров - случайно забредший герой и изначально не планировался по сценарию, он просто попал на сцену действий.

Машина с несчастным Захаровым не вовремя появилась на дороге. Джип с Ефремовым (Миша бы не проснулся в машине от передоза жуткой смеси, накаченного в него в том злополучном баре) по сценарию должен быть зацепить выпущенную специально для ДТП машину, НО эта машина в последний момент ушла от аварии (о причинах мы можем только догадываться). Каскадёру джипа пришлось выруливать, что выбросило его на полосу машины Захарова, где и произошло столкновение. Таким образом был нарушен весь сценарий, по которому все, что потом потребовалось бы: зафиксировать ДТП, где погиб актёр Михаил Ефремов, управляя машину в пьяном наркотическом состоянии.

Конец спектакля! Занавес! И тут висевшее в первом акте нашей пошлой пьесы ружьё выстреливает. Что-то пошло не так!!

Миша Ефремов пришёл в себя в машине, в которой его возили, от сильнейшего лобового удара с машиной Захарова.

И случайно попавшийся на дороге парень Сергей Захаров остался бы жив, если бы Ефремов не пришёл в себя, потому как после первичного обследования, кроме переломов и сильного сотрясения мозга ничего не обнаружили, что зафиксировано в протоколе и первичное заключение, которое сделано в Склифе было квалифицировано как не угрожающее жизни.

Поэтому сценарий пришлось переписывать на ходу: Захаров никак не мог остаться в живых и в институт Склифосовского, куда доставили пострадавшего, поступил приказ...

Несчастный Сергей Захаров умер в знаменитом институте Склифосовского (где человека могут сшить по частям), от примитивнои? потери крови, поскольку им там преднамеренно никто не занимался.

Для чего было убивать Захарова? Вывод прост - чтобы закатать Ефремова на полный срок. Останься Захаров жив - и дела никакого нет… Что бы присудили Ефремову при живом Захарове? Ну штраф за вождение в нетрезвом состоянии. Но не на это же поставили спектакль .

А где же был «виновник торжества»? Нам показали то, что мы должны были видеть: в невменяемом состоянии на клумбе, где ему уже объяснили, какая трагедия по его вине произошла.

«Случайные свидетели», среди которых каскадёр, потому что уже только глухой и слепой поверит, что в таком состоянии, в каком находился Ефремов, можно проехать на такой скорости ровно, сделав левый поворот.

С пустыми руками, без сумок, «случайно» подошли к месту аварии прохожие, которые буквально сразу испарились, так же как и «случайные машины», которые там были запаркованы. Там же очень важный свидетель Женжебир сразу опознал на камеру артиста «Ефременко», и судя по его речи мы даже можем не сомневаться, что он и на спектакли ходит и в искусстве разбирается.

Группа зачистки свою топорно-грязную работу сделала. Можно уходить. Но уж очень хочется спросить режиссёра этой мерзкой постановки «А что, денег не хватило, чтобы купить лжесвидетеля поприличнее?»

Так о чем, собственно говоря, «спектакль»? И что мы расследуем, начиная с 8 июня?

Попытку ПРЕДНАМЕРЕННОГО УБИЙСТВА актёра Михаила Ефремова!!!

Ефремов до сих пор ничего не помнит о том дне. Какой адской смесью надо было накачать актёра!! Он (!) Ефремов (!), с отменной памятью, декламировавший пьесы и стихотворения на память на протяжении часов!!

И со своей порядочностью на цирковом шоу, называвшимся судом, он честно говорил, что не помнит и просил наказать если он виновен.

А где же собака зарыта? Только не подумайте, что это - Кремлевский заказ и ФСБ. Вот тут уж точно некому смеяться. Такая топорная работа.

В «Современнике», господа. В нем!! Не случайно трагедия Михаила Ефремова произошла 8 июня. Именно в этот день в «Современнике» должна была произойти революция и смена власти, где за Михаилом Ефремовым пошло бы большинство.

Идёт передел театра, а на самом деле идёт рейдерский захват «Современника», того самого, который заложил Олег Николаевич Ефремов, чей сын должен быть возглавить театр после ухода Галины Борисовны Волчек. Именно она готовила Михаила своим преемником, на кого можно оставить театр и уж будьте уверены: он бы не подвёл ни театр, ни нас, зрителей.

И что мы имеем? Нет Галины Борисовны, в театр вброшен художественным руководителем Рыжаков. Уходят из жизни те, на ком держался театр . Заказан, подставлен и посажён Миша Ефремов.

Нет «Современника»!

Акт четвёртый, последний. Михаил Ефремов прибыл отбывать срок в Белгородскую колонию. И мы становимся на его защиту мощной стеной. Мы готовы его принять, виновного на бумаге с его покаянием, и невиновного по сути, сейчас и немедленно. Мы - это огромная масса людей по всему миру, живущих в России и не живущих там десятки лет, мы, которые объединились и нас уже сотни тысячи, мы, которые не можем дышать от такой чудовищной несправедливости.

Мы требуем: ”Верните Ефремова!! Сейчас и немедленно!”. Потому что с 8 июня мы все стали единым целым “ЯМЫЕФРЕМОВ”.

Благодарю друзей из Москвы за предоставленную информацию.

Laura Kobiler, New York.