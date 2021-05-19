Вор: "Держи вора-а-а!.."

...Привычно шокирующе звучат высказывания из РФ по поводу всех острых ситуаций, находящих отклик в мире. Все неправы, все в грехе...

Вопию! Не от ужаса, с надеждой...

Звонят телефоны, идут переговоры под сурдинку, едет военная техника без камуфляжа и тентов... Гремят фанфары. Мелькают имена президентов и их окружения в сложных попарных сочетаниях. Во всем этом шуме и буме превалирует украинская тема в раздрае двух государств - Украины с примерно 40 миллионным населением и России этак раза в 3-4 побольше. Кто-то скажет, что связался чёрт с младенцем. Но возникает громкое "НО". Заварушка не от хорошей жизни: боится этот чёрт стремления младенца к союзу с Западом. Хоть это не моё, - размышляет чёрт, - но никто другой не тронь. Я буду властвовать по своему желанию, на роду написано, веками держалось. "Хочу быть владычицей морскою", - как бы вторит чёрт старому сказочному герою.

По праведному гамбургскому счёту, что здесь превалирует - взведенный курок, точней: рука, занесенная над ядерной кнопкой, или плескание воды в глаза "друзьям"? Кого-то надо усмирять или достаточно вразумить?..

Стало аксиоматичным выражение: что ни делаешь в России, всё равно получается автомат Калашникова. Это по относительно новым временам. Но по вековым традициям, какой правитель ни оказывается во главе большого государства, всё равно он оказывается тоталитарным. А вверенный ему народ коленопреклонённо начинает петь ему осанну. Князья, цари, императоры, партийные бонзы или президенты... Всё очень разное. Но есть суровая общность: власть - во зло...



В моменты пертурбаций (люди смертны) возникали надежды на демократизацию, на стабильные права простых граждан, не подавленных властью. Но такие моменты оттепелей каждый раз оказывались кратковременными. Маховик откручивался назад... В 90-е годы показалось, что грудь заполнилась воздухом свободы. Но эти годы плавно перешли в нулевые. Путинизм с нарастающей интенсивностью стал поклоняться былым традициям. Шаг за шагом ранее пережитое оживает вновь. То помпезный гимн, то почти отверженные имена, то какие-то памятники...

Роль личности в истории не абсолютна, но бывают времена, обстоятельства и государственные устройства, когда власть оказывается самоуправной, всемогущей, а порой и вздорной. Точно по ранжиру тоталитарные структуры построить не просто, но мы такой задачи и не ставим. Да вообще, представить правителя некоторой страны гегемоном, раздающим вздорные распоряжения небезопасно, не только для глашатаев таких взглядов, но и большого множества других людей, на которых может обратиться гнев рассерженного правителя. Поэтому попытаемся говорить всё, что считаем нужным, но оставляя отдушину.

Интересное дело. Когда мне надо навести какую справку, я прямиком направляюсь в Google. Трудно оказаться первым. Всегда подобный вопрос уже у кого-то возникал, и он нёс его в интернет, чтобы, как сейчас говорят, погуглить. На это я и надеюсь. Но вот что поразительно. Если я вписываю в строчку запроса латинскими буквами некоторую аббревиатуру GENBY, то без всякого моего участия вопрос трансформируется в "Путин". Я уж потерял надежду разобраться в метаморфозах. Принял как данность: Genby и есть Genby и вопросов даже сам себе больше не задаю. Да-да, о нём и только о нём...



Нынешнее законодательство России столь специфично и столь нежно обидчиво, что есть серьёзные опасения навлечь на себя кары (то ли объявление в розыск, то ли заочный арест за упоминание имени Первого лица всуе). Я пытаюсь избежать этого. При описании событий в мире обойти имена президентов стран невозможно. Я сравниваю буковки "Путин" и "Genby", они все разные. При смене регистров кириллицы на латиницу они совмещаются. Примем эту игру случая за шифр (как оказывается: очень старый).

С Genby возникает даже не пустая ассоциация с героем романа Фицджеральда "Great Gatsby" - великого Гэтсби, окруженного сонмом покорных прислужников и владеющего несчётными богатствами. Не хочется вспоминать, что этого одинокого человека прикончили в бассейне его собственного дворца.

Genby многолик. Он мастер образно определять своих друзей и недругов. Его ловкий язык сохраняет сочность и пластичность молодого борца на татами. Мне нравится вслушиваться в его словесные выстрелы, опрокидывающие ожидания. Трудно устоять слушающим. Трудно устоять - но по другим причинам - тем, кому эти залпы предназначены. Наповал... Высказывания Genby это истина, возведенная в ранг божественного откровения. Это представляется вневозрастным и вневременным высказыванием.

Обижать, оскорблять людей - дело мало привлекательное. Обижать известных людей с высокой трибуны совсем плохое дело. Убийцей никого грозный Genby не называет. Не барское это дело вслух потайные мысли высказывать. Для этого есть народ служивый. Достаточно даже не произнести, а моргнуть. Всё все поймут. Кому нужно доложат, и на завтра на всех каналах послушного телевидения да и радио разнесут это всему миру, да ещё эпитетами разными приукрасят. Тот убийца, другой из ума выжил, третий комик заштатный, другой клинический маразматик, а кто и многие перечисленные черты вместе в себе носит. Но могучий Genby в бункере сидит, всё это по нужным каналам подмечает и ухмыляется: я и не так могу!

А пока идёт гонка. Она многоплановая. Где-то - за построение всех в линеечку и "звуковую" фильтрацию - не скажи что неугодное, лишнее, получишь "сутки". Здесь каски и танки по внешнему контуру. Здесь - с подвозкой законодательных дубинок за иностранных агентов, за нежелательные организации, за экстремистские движения. Опять же: штрафовать, сажать, изничтожать на корню.



Но на первых позициях свидетельства силы. В демонстрируемых реалиях, которые даже на рисованных картинках страшны. Эти бронированные доказательства мощи ещё движутся к западным границам страны на платформах, но уже слышен оглушительный лязг гусениц и подвоз снарядов не из-за гор...



Вы слышите, грохочут сапоги,

и птицы ошалелые летят,

И женщины глядят из-под руки?

вы поняли, куда они глядят?

Я воочию вижу, как чуть не скатившийся со стола карандаш в крепких руках Genby правит эпохальную речь. Без обиняков: нельзя терпеть притеснения русских, где бы это не происходило: в Грузии, в Абхазии, в Донбассе. Даже в Австралии или Штатах. Наша армия должна иметь суверенное право отстоять права русскоязычных граждан, а тем более с российскими паспортами в любой точке планеты. Непреложное право! Оно должно быть зафиксировано с такой же твёрдостью, как и поправки в конституцию.

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС в ходе учения выпустили крылатые ракеты по целям на полигоне в Коми.

Полеты состоялись в рамках командно-штабного учения авиационного соединения. Казалось бы эпизод... Но когда по времени совмещаются перемещение армий в сотни тысяч солдат (до 200 тысяч, по словам Шойгу), много десятков тысяч солдат в Крыму и на границе с Украиной, "парадные" перемещения тысяч единиц тяжелого вооружения, становится не по себе. Зачем? На кого рассчитан эффект, кому должно быть по-настоящему страшно?.. Мне страшно за нашу маленькую в космическом масштабе Землю, за уникальный подарок природы (или Бога) - человечество.

Порой кажется, что действия со стороны Genby выполняются на не совсем формализованном "языке". Все буковки читаются, а в совокупности - абракадабра. Особо сумрачно, кажется, что ни одной из сторон не ясен конечный смысл действий, их соразмерность возможностям и целям. Кто-то в таких случаях вспоминает слона в посудной лавке. Мне не доводилось видеть такую посудную лавку, куда может войти слон. Но такая приграничная зона конфликта, где может разгуляться Genby, есть. И уже 7 лет это трудно переносимая зубная боль всего мира.

Ведущие российских телевизионных talk-shows, как и гости, заряжены предельной агрессивностью и ненавистью. Они с пеной у рта обличают "ущербных" иностранцев, но с ещё большей ненавистью, порой доходящей до рукоприкладства или угрозы такого, набрасываются на, так сказать, "мальчиков для битья" с оппозиционными взглядами. Их порой приглашают для оживления передачи и её дурной театральности. Из-за такой мерзостной активности обычно оказывается невозможным понять или даже услышать противоположное мнение.

Говорят, что многие слепые люди не хотят использовать свой шанс прозреть. Их пугает смена способа восприятия окружающей жизни. Мне порой кажется, что участники talk-shows повержены той же иллюзией, что они исповедуют лучшую прогоссударственную религию, отход от которой для них непредсказуем. Мне же кажется, что судьба этих ослеплённых однозначно определена. Их в достаточно близком будущем могут ждать существенные метаморфозы.

Россия занимает первое место по своим размерам. Вероятно, на этой территории происходит ежедневно немало событий, важных для граждан страны. Но в какой бы день вы ни подключились к программам государственного телевидения, вы увидите несчастья по всему миру, беды Украины, проблемы Польши, напряжённые ситуации в США...

Поразительно, но это ярче всего остального говорит о внутри государственных проблемах России. Трудно найти что-либо положительное. Эксплуатируется возможность обложить матом другие страны, чтобы, так сказать, неповадно было.

Британский писатель Томас Карлейль ещё полтора века тому назад писал, что "мы живем вовсе не для того, чтобы терпеть. Мы живем также для того, чтобы противостоять лжи, обуздывать её, побеждать. Мы не должны терпеть лжи, воровства, неправды, когда они наступают на нас. Мы должны совладать с ложью и покончить, так или иначе, с нею!"

Привычно шокирующе звучат высказывания из РФ по поводу всех острых ситуаций, находящих отклик в мире. Все неправы, все в грехе... Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу. Очень точный диагноз...

Создаётся впечатление, что Genby проводит чемпионат мира по непопулярности. Год от года уменьшается количество стран, поддерживающих какие-либо инициативы России. Абсолютное первенство пока не достигнуто. Пока ещё нет чистой победы на все времена, когда предложение Genby получает только один голос собственной страны. Но такое достижение уже близко. Возможно, правда, такого результата ещё нет, потому что при отсутствии поддержки, например, в СБ ООН предложение снимают порой с голосования. Позор оказывается заблюлеренным, затушёванным.

Крым признали российским 7 стран: Россия, Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Независимость Абхазии и Южной Осетии - 5 государств: РФ, Никарагуа, Боливия, Науру и Сирия. Существование самопровозглашённых ДНР и ЛНР не признало ни одно государство. Только Россия заявила об "уважении" "к волеизъявлению населения Донецкой и Луганской областей", однако, в дальнейшем, уточнила, что данное заявление не является признанием.

Эти цифры асимптотически близки к нулю. Куда уж дальше...

Вспомнилось (должно быть, ветром надуло) в марте 1917 г. на ходивших тогда серебряных монетах появилась надпечатки, фиксирующие окончание эры дома Романовых - надчекан "Низложение дома Романовых". Романовых, конечно, в России давно нет, но достойные для надпечаток монеты о доме, возможно, Genby, есть. Гравёр готовится к ответственной работе...

"Весь в белом" президент России в online выступлении в Давосе нарисовал нерадостную картину своего восприятия сегодняшнего мира. "Конечно же, в истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты - я с уважением отношусь к их мнению - сравнивают текущую ситуацию с тридцатыми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться. Но по многим параметрам, по масштабу и комплексному, системному характеру вызовов, потенциальных угроз определенные аналогии все-таки напрашиваются".

"Я с уважением отношусь к их мнению", - звучит прагматично. Но возникает вопрос об источниках такой напряжённости. Порой не всегда можно точно установить лепту в беспокойство, вносимую каждым из основных акторов. Но уж никак нельзя пренебречь ролью присоединения Крыма и войны на Донбассе в подрыве уровня общеевропейской безопасности. Вспомнилась старая заповедь: вор всегда громче всех кричит "Держи вора".

"Мы можем сказать честно, положа руку на сердце: эту страну интересно наблюдать, но жить в ней не хочется". Да, да - именно так было сказано еще Ильфом и Петровым. Но не спутайте - это о давней Америке, а не о сегодняшней России... Писатели умели рубить сплеча. В моём дилетантском представлении рано прислушиваться к похоронным песнопениям российских проповедников американской тризны. Давно было сказано: "Чем кумушек считать трудиться..."

Представляется, что время расставит все знаки препинания, сдует наносную пыль спорных оценок горячих боёв. Хочется с оптимизмом взглянуть на перспективу. Нелегко, но хочется...