Голос Израиля, а рука – Москвы

...10 мая из сектора Газа по столице еврейского государства было выпущено несколько дальнобойных ракет. В окрестностях Иерусалима прозвучали взрывы. Вышедшие, как обычно, в День Иерусалима на улицы города праздничные демонстранты разбежались по бомбоубежищам...

Снова хаос и смута на Ближнем Востоке. В который раз - в государстве Израиль. Наша страна все 73 года своего существования постоянно находится в экзистенциальной ситуации. На краю пропасти. В борьбе за собственное выживание.

Мира на этой земле не было никогда. Война не кончается. И это по-прежнему война за Святую землю. За единственно правильную доминирующую теологическую доктрину. За Бога, если по гамбургскому счёту. Ощущение жизни как на вулкане, на пороховой бочке - вечный спутник израильтян.

На фоне правительственного кризиса, очередных - четвертых по счету - выборов, политического цунг-цванга правительство Израиля и народ Израиля в очередной раз решили проверить на прочность.

На Храмовой горе Иерусалима целую неделю продолжались акции насилия исламистов, молодых арабских экстремистов. На святой святых для иудеев и мусульман. Массовые беспорядки нарастали. Толпы разъярённых арабов штурмовали кордоны израильского спецназа и полиции.

10 мая, именно в День Иерусалима, конфликт достиг своего апогея. ХАМАС, ничего не опасаясь, выдвинул ультиматум правительству Израиля с угрозами в адрес израильтян. В адрес иерусалимцев. И немедленно перешёл от слов к делу.

Днём прозвучали сирены воздушной тревоги в Иерусалиме. Такого не происходило уже много лет. Из сектора Газа по столице еврейского государства было выпущено несколько дальнобойных ракет. В окрестностях Иерусалима прозвучали взрывы. Вышедшие, как обычно, в День Иерусалима на улицы города праздничные демонстранты разбежались по бомбоубежищам.

Я наблюдал из окна своего дома панику на улицах. Под массированным обстрелом находится и юг Израиля. Прилегающий к сектору Газа многострадальный Западный Негев. Города Сдерот и Нетивот, а также приморский Ашкелон первыми принимают удары террористов на себя.

Что это всё означает по большому счёту? Ответ очевиден. За эскалацией напряженности стоят старшие братья террористов - организации ХАМАС. Те, кто вот уже 60 лет управляют исламистским арабским террором против Израиля, в нужный для себя момент используя этот террор как инструментарий воздействия на Израиль. Инструментарий для создания хаоса на территории нашей страны.

Абсолютно очевидно, что никакой ХАМАС без надёжной крыши в лице московских кремлевских функционеров не мог бы сам по себе столь безнаказанно ставить условия и объявлять нам ультиматумы. И политическая дестабилизация, и террористическая дестабилизация обстановки в нашей стране исходят только и только из Кремля.

Кремль, как всегда, действует чужими руками. Как они это делают в Украине, когда террористы ДНР запускают периодически ракеты по суверенному государству Украина.

Давление с помощью терроризма, достижение необходимых целей при помощи террора - это святая святых в арсенале чекистенышей.

А наглость и безнаказанность, с которой они это проделывают, связана еще и с их удачной операцией по воцарению в США очередной марионетки партии левых импотентов, закрывающей глаза если говорить о реальных поступках, и на действия кремлевских бандитов, и на вылазки их подшефных подопечных - разномастных арабских террористов.

Дирижерская палочка кукловодов из Московии взмывает вверх ровно тогда, когда нужно. Многочастная симфония терроризма, широкое кровавое полотно на лике планеты - вот истинная более, чем вековая планида краснознаменных полифонических авангардистов.

Террор был их главной и виртуознейше разрабатываемой темой с 1918 года. Во второй половине ХХ века генерал КГБ Сахаровский (иронически звучит фамилия на фоне фамилии антипода ГБ несгибаемого академика Сахарова) обозначил доминанту этой не такой уж музыкальной, не шибко благозвучной партии.

"В условиях, когда реальная война при ядерной гонке вооружений невозможна, мы обязаны использовать единственно действенное оружие против несговорчивого западного мира. Против Израиля. Это оружие - беспощадный террор".

С уходом Трампа Израиль оказался между серпом и молотом Москвы да происламистской наковальней красноперых по сути демократов США во главе с Байденом, Бликеном и Камалой Харрис.

Нынешние власти РФ никогда не простят ни унижения своего кумира Иосифа Сталина в борьбе за территорию Святой земли, ни поражений своих предшественников в войнах с Израилем в 60-е - 70-е годы ХХ века. Идея реванша в этом случае актуальна всегда. Но власти РФ лелеят нынче эту идею аккуратно. Не открыто, как раньше делала советская власть. Кремлёвцы не только лелеют, но и действуют. Постоянные поцелуи взасос в Кремле между хамасовцами, секретарями Исламского Джихада и чиновниками МИДа РФ иллюстрируют красноречиво эту нехитрую давнюю мысль.

Вот и всё, что необходимо знать о происходящем нынче в Израиле. И когда чекисты рассказывают, что им, как никому, нужен мир, то они не врут. Им нужен мир. Причем - весь.

Закончу, пожалуй, своим давним стихотворением об Иерусалиме и о нашей бесконечной войне. Эти стихи актуальны сейчас , как никогда.

ИЕРУСАЛИМ

Под веками ничьими сны ничьи

В том городе, где сумерки, как птичьи

Простые души. Сколько ни кричи

О славе, о победе, о величьи -

Вещественны лишь ужас или страх,

Подобное короткой вспышке Время

И светонадпись на семи ветрах:

"Спаси, Господь, свое шальное племя"

Узоры неприглядные в окне ,

В краях иных мелькавшие когда-то.

Что делать? На войне как на войне.

Страшнее, если брат пойдет на брата.

В чем сущность этих смут и этих мест,

Где гибнет род за родом голос вещий? -

В том городе -репейнике, где крест

Несом над миром вечной жизнью -вещью,

В том напряженном холоде, где Дух -

Дно Иеговы - нас влечет к истокам.

Здесь тьма, и свет , и зрение, и слух

Сливаются в одно пред высшим оком.

Мы вздрогнем в пробуждении ночном.

А где-то вспышки слепят. Взрывы рушат.

Идет война. И темень за окном.

Идет война. Спасите наши души.