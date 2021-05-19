Что происходит, господа?
Уважаемые читатели, уезжая из уже не существующей страны в ноябре 1979 года, я бы в самом страшном сне никогда и ни за что не мог бы поверить, что Советский Союз распадётся, что перестанет существовать коммунистическая партия “единого и нерушимого” и что малая толика представителей в основном еврейской иммиграции захотят заново построить социализм в отдельно взятой стране, и на сей раз - в США. В стране, которая обеспечила их работой, свободой вероисповедания и перемещения, безбедным существованием и воплотила в жизнь их самые сокровенные мечты.
И что же они хотят здесь построить? Tо, на что были потрачены 74 года трёх поколений в Союзе, что можно сравнить, разве что, с извержением вулкана, лава которого прошлась по всем континентам и от построения чего в итоге отказались все пострадавшие страны. Неужели обеспеченная жизнь в Америке напрочь стёрла из памяти все страхи и трудности прошлой жизни?
Разве не от безысходности мы бежали из страны победившего социализма с её однопартийным тоталитарным режимом? Однако, как заметил выдающийся русский философ Николай Бердяев:
“Cвобода есть право на неравенство. Равенство и свобода — вещи несовместимые. Уровнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатство. Уровнять слабого с сильным можно, лишь отняв у сильного его силу. В одной из интернетовских статей на эту тему мне понравилось выражение: "Врождённый порок капитализма – неравное распределение благ; врождённое достоинство социализма — равное распределение нищеты". Это выражение отвечает на затронутый вопрос.
Я понимаю американцев, которые, как говорили в России, “не нюхали пороха”, им хочется поиграть в опасные игры, которые имеют предсказуемые последствия, с которыми мы знакомы не по наслышке, а испытали на собственной шкуре.
Откуда у бывших советских граждан этот не проходящий зуд передела мира? Всё вернётся на круга свои, пройдут годы и наступит омертвление идей, а за ним и наказание виновных. Господа, одумайтесь, всё ещё поправимо.
Ниже я помещаю своё обращение к иммигрантам-демократам.
Обращение
"Мы дали миру много комиссаров,
Но, славу Б-гу, больше скрипачей".
(Михаил Танич)
Бежав от унижений в край богатый,
Вам помешало, что мятежник спит.*
Евреи-иммигранты-демократы,
Вам ли не знать, потом кто будет бит.
Вам жизнь в стране исхода не указка,
Ломать не строить, Ждите перемен.
Сапог чтоб целовать, снимите маски,
Живите в дружбе, не привстав с колен.
Соскучились по равенству и братству?
Решили в США Советы воссоздать?
И разделить всем поровну богатство?
Вас скоро внуки будут проклинать.
Опять евреи старый мир ломают,
Чтоб нелегалам строить в стране рай,
Повышенные планы принимают,
Дабы догнать и перегнать Китай.
Каким путём досталась вам победа?
Ложь порождает ненависть порой.
Вы в прошлом Золушки судьбу отведав,
Подумайте, что будет со страной.
Прошу я у Творца: - Храни как было,
Социализм не шли к нам никогда,
Его инфекционная бацилла,
С Земли должна исчезнуть навсегда.
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* Строка "...Кому мешало, что ребёнок спит?" из стихотворения Наума Коржавина.
"Памяти Герцена. Баллада об историческом недосыпе" была здесь перефразирована.
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