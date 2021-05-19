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май 2021

Счастье внутренней свободы 

Иван Дамари
«Актерская профессия, безусловно, зависимая, но какое невероятное чувство внутренней свободы она дает!" , - убеждена Елена Яралова - бывшая коллега по театру "Современник-2" и сокурсница Михаила Ефремова, ныне актриса израильского Камерного театра в Тель-Авиве Елена Яралова...
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«Актерская профессия безусловно зависимая, но какое невероятное чувство внутренней свободы она дает!.."
/Елена Яралова/


«Кругозор» вот уже почти год освещает события, свзанные с большим российским артистом Михаилом Ефремовым. Его бывшая коллега по театру "Современник-2" Елена Яралова - сокурсница Михаила, ныне актриса израильского Камерного театра в Тель-Авиве - активно поддерживет Михаила Ефремова после злополучного ДТП, говоря прямо, без обиняков о невиновности актера. 

Елена Яралова в поддержку Михаила Ефремова у блогера Ивана Кузьминова:

 

Елена оказала значительную моральную  поддержку узнику Михаилу Ефремову, собрав в новогоднем ролике-поздравлении коллег Михаила Ефремова - больших российских артистов Лию Ахеджаков, Леонида Ярмольника, Юрия Стоянова и многих других , высказавших  прекрасные слова любви и благодарности Михаилу. 

 Елена Яралова в поддержку Михаила Ефремова на израильском радио:

 

 
Елена Яралова и Михаил Ефремов. Израиль.

"Диалог". Елена Яралова и научный редактор Электронной  Еврейской  Энциклопедии Абрам Торпусман .
( http://www.isrageo.com/2021/02/16/yaral398/?fbclid=IwAR0MvFUtEhcLEMhVB7md0ICOO-abc2o94djBXq1banPQ_lygkbsVdoRAu3Q )

Иван Дамари: искусство — единственный ориентир 

В  феврале 2021 года    портал  "7 искусств" опубликовало "Диалоги"  научного редактора еврейской энциклопедии Абрама Торпусмана  с   актрисой театра и кино , неординарной личностью, одной из самых красивых женщин не только Израиля, но и мира, Еленой Яраловой.

Елена Яралова - одна из моих любимых израильских актрис и телеведущих, лицо алии 90-ых .   С  большим  интересом прочёл "Диалоги".   Абрам Торпусман вел беседу со знанием дела .   

Дойдя до финала беседы  ,  обнаружил там    слова  Елены  о роли театра и искусства в современном мире:

   "...В театре мы учимся сопереживать и ставить себя на место другого человека... Актерская профессия, безусловно, зависимая, но, при этом, какое невероятное чувство внутренней свободы она даёт!

И последнее, очень важное для меня. Сейчас, в нашей новой реальности, возникло ощущение, что театр закончился. Это не так. Позвольте процитировать уважаемую мной Аллу Кигель, российского театрального режиссера, которая живет в Штатах.  Недавно она сказала:

   «Искусство — это единственный ориентир. Об эпохе судят по искусству, не по военным конфликтам. Только искусство может поддержать в нас человечность. Театр — это общение. Без него человечество погибнет. Без слов, без жалости. Искусство же дает силы»...." 

Закончив читать,   вспомнил  стихотворение     замечательного поэта Бориса Чичибабина. Вечер поэта  в Баку, в .   годы перестройки. В финале того незабываемого вечера Чичибабин прочитал   гимн людям искусства ,  созвучный   мыслям   Елены Яраловой и Аллы Кигель . 

   Между печалью и ничем 
  мы выбрали печаль. 
И спросит кто-нибудь «зачем?», 
А кто-то скажет «жаль». 
И то ли чернь, а то ли знать, 
Смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
И думать про покой...
И нам идти, идти, идти,
Пока стучат сердца,
И знать, что нету у пути
Ни меры, ни конца.
Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.
 
И снова – за листы поэм,
за кисти, за рояль, –
между печалью и ничем
избравшие печаль.  

   Режиссер  Алла Кигель , единомышленник Елены Яраловой,  о деле Михаила ЕФремова.  Записано в Нью Йорке. Осень 2020 года:

Читатели "Кругозора"  имеют возможность  ознакомиться , прочитав интервью  Абрама Торпусмана , не только с биографией Елены  , с этапами   творческой карьеры актрисы как в СССР, так   и  в Израиле, но и с её взглядами на искусство театра , на роль искусства в жизни  человека вообще. 

Абрам Торпусман . "Диалог с Еленой Яраловой". ( https://z.berkovich-zametki.com/y2021/nomer1/atorpusman/ )

Мне же захотелось  написать  о своем  личном   отношении к актрисе. 

 В Израиль я  репатриировался в 2002 ом году  из Баку. Где работал журналистом в газете  «Хаят», что в переводе означает жизнь. Очень скоро  удалось освоиться в здешнем мире русскоязычной журналистики и приступить к работе в одной из русскоязычных газет. Однажды  получил задание  в  редакции взять интервью у ветеранов и звезд еврейского театра " Идишпиль"  - Янкеле Альперина и Якова Бодо. 

Это было связано с постановкой двух  спектаклей - по рассказу " нобелианта Исаака Башевица Зингера " Последняя любовь"  ,  трогательной истории о старике , пережившем Холокост, и  спектаклем  " Джиган и Шумахер" - о польских евреях , артистах , сатирическом еврейском   дуэте наподобие Стоянова и Олейникова. Тарапуньки и Штепселя.
 
Оба артиста, и Бодо, и Альперин ,  во время интервью много хороших слов произнесли об актрисе театра Елене Яраловой.

И рекомендовали мне посетить спектакль " Сестры Парри". Написать о нём. На тот момент имя Яраловой  было мне незнакомо. Я ни разу не  посещал    спектакли идишского театра. Телевизора с только что появившимся 9 ым русскоязычным израильским ТВ каналом у меня в первый год пребывания в стране ещё не было.Приобрёл его  чуть  позже. 

А   тогда купил   билеты сразу на два спектакля. Спектакль  по  стихам и песням еврейского поэта из Польши времен войны ,  Мордехая Гебиртига , с участием Елены,  меня потряс.

Но , оказавшись зрителем на спектакле " Сестры Парри" , просто напросто  потерял голову. Я увидел мюзикл , где Елена Яралова всех и вся кружила вместе с  собой   . Её партнершей по спектаклю была   румынская актриса Моника  Вардимон  . Действо  сносило крышу даже без скрипача на ней ,  в полном смысле этого слова. Именно за счет исполнительского мастерства    Елены . Её магнетизма,  харизматичности 

 Что это была за  игра!   Органичное и точное  проникновение  в атмосферу довоенной  Польши и  американских еврейских мюзиклов 30 -ых годов. 

Слова " прах и крах" в сердцах зрителей, как на качелях,  сменялись в течение вечера  на слова " вера ,  надежда,  любовь" .

Я не мог оторваться весь спектакль от лица актрисы  . Какую гамму чувств  оно выражало!  Сколько томления и грусти , лихой последней бесшабашности, немыслимого отчаяния , звучало   в её пении . Глядя на игру Елены Яраловой , вспоминал образы  ярких примадонн из произведений  Шолом Алейхема, Шолома Аша и  Башевиса  Зингера.

  В темноте зала меня накрыло      волной   натуральной магии.   Актриса буквально купалась в роли. . Неизъяснимая легкость в движениях , в поступи.  

   Никогда не любил находиться в зрительном  зале. Галерка в театре  - что может быть ужаснее. Симфонии запахов. Пряные духи. Высосанные апельсины. Но на Елену    готов был  смотреть из галерки.

Я видел  глубокие темные , страдальческие и ,одновременно, смеющиеся глаза, красивые, как глаза мадонн  на "множестве картин старинных мастеров" .. Бледное лицо . Движения  застенчивы - и  свободны  одновременно. Вздох. Смех. Взлет ресниц.

 Попытался за маской образа разглядеть личность актрисы. Мне увиделись -  доброта, любознательность, прямота, , откровенность, воспитанность, естественность, простодушие, осторожность, страстность . "Если не ошибаюсь в оценках, то это прекрасная   смесь." - подумалось тогда. 

Вышел после спектакля потрясенный. Долго не мог прийти в себя. 

 Спустя некоторое время  удалось взять  интервью у режиссера  спектакля - Петра  Шальши.  Он был родом из Польши, жил в Вене. музыкант, сценарист, писатель; режиссер  фильма "Повседневная жизнь в варшавском гетто" .  Но из головы не выходила игра Елены. Ее образ. Ее волшебный  магнетизм. 

 С  первых журналистских  гонораров приобрел в те дни телевизор. И обнаружил,  к собственной радости , что актриса ведет на израильском русскоязычном 9 ом канале сразу несколько передач. 

И кроме новостных блоков и пятничной программы "Семь сорок", которую вели Ян Левинзон и актриса театра "Гешер" Наталья Манор, включал 9 ый канал только лишь для того, чтобы посмотреть передачи с участием Елены. Мне импонировали каждое слово и каждый жест  . Я просто любовался ею на экране. 

    После  просмотра, вечером, а иногда и ночью,  выходил на набережную города Ашдод.  Погулять в темноте Наблюдал за кораблями в ночном порту.  .  Рядом с синевато-стальной гладью  моря.

Вода  леденила  душу. С моря дул ветер .  Я  грустил при мысли о том, что мне   , рядовому журналисту, вероятно, никогда не удасться с  познакомиться с любимой актрисой лично. 

С замиранием сердца смотрел я в те дни на  кадры  церемонии открытия кинофестиваля в Каннах , где демонстрировался французско - израильский фильм "Кедма"  с участием Яраловой. Мне показалось, что Софи Лорен в её лучшие годы могла  спокойно отдохнуть в сторонке - настолько эффектно и неотразимо выглядела наша израильская  актриса . 


Елена Яралова на церемонии открытия Каннского фестиваля.

  Шло время. Я продолжал работать в русскоязычной прессе. И   следил за творческими взлетами актрисы.  От знакомых слышал, что  Елена без особой шумихи, по зову сердца,  ездит на Север страны - поддержать  песнями пожилых жителей Севера  во время обстрелов с территории Ливана . 

   В 2008 ом  удалось попасть на спектакль Камерного театра  о любви поэта Александра Пэна и знаменитой  актрисы театра "Габима" Ханы Ровиной. Драматичная история, которая  не может  оставить равнодушным ни зрителя , ни  читателя. 

  Спектакль назывался "Было или не было" .  Роль  Ханы Ровиной играла ...Елена Яралова. То, что происходило на сцене , трудно было назвать игрой. Настолько все натурально выглядело и звучало.

  Я ощутил внезапно  , что в смутном тумане   звуков появилась  точечка света, словно  вот -вот со сцены заговорит сама душа героини спектакля. Душа актрисы. 

      И   сказал себе: "    Молодость проходит.  Лови эти мгновения  чуда.  Они  никогда не повторятся. Пиши об этом, черт тебя подери, пиши - сказал я себе.  На что же еще ты годен". 

   Написать о  спектакле мне не удалось.  За эту   роль Елена Яралова получила приз в номинации "Актриса года".   


Елена Яралова в роли Ханы Ровиной.

                     Спустя год, в  октябре   2009 го,  сидя вечером дома,  по привычке включил новости на 9 ом канале. Внезапно  , как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение об аварии, в которую попала группа артистов Камерного театра , возвращаясь после  спектакля в Тверии домой. Прозвучало имя Елены , как тяжело пострадавшей. На экране - кадры с места аварии. Я молча в оцепенении глядел на экран.   И вдруг почувствовал, что меня трясёт. Как если бы речь шла о близком мне человеке.

   Выбежал не помня себя из дома на набережную. К морю.  Под горло  что-то тяжело давило.  Слезы лились сами. И я  прокричал куда-то в темноту, навстречу набегающим к берегу штормовым волнам - "Верните её".  Не знаю, кому тогда кричал.  Это был именно крик , а не молитва. Наверняка в те часы за  актрису , попавшую в беду, молились тысячи людей в Израиле. Зрители, близкие , друзья, раввины.  Но я о себе.  Помню, что долго стоял  на набережной, глядя в темноту И не мог вернуться домой.   Все  просил, чтобы   вернули.  Живой и здоровой     А на следующий день прочел в   новостях интернета  слова  отца Елены , доктора по профессии ,  Игоря Бараха  .  Он говорил о том, что жизненно важные органы не повреждены.
И у меня упал  камень   с души.  .   Подумалось мгновенно   : " Она выдержит. Вернется". 

И  Елена вернулась. Пройдя через немыслимые испытания., через  круги ада , она вернулась к жизни , как птица Феникс. . Вернулась триумфально   .И  продолжила выходить на сцену. Играть. И петь. 

 Елена Яралова в передаче "7-40" 9 го канала исполняет знаменитую песню  из кинофильма "12 стульев"  на стихи Юлия Кима. 

С этого времени и до момента , когда все театры закрылись на карантин из-за пандемии  , в Камерном театре  прошла серия фееричных спектаклей с участием актрисы. 

  Уникальным  можно назвать   спектакль в постановке режиссёра Итая Тирана по произведению немецкого писателя Ганса Фаллады " Маленький человек, что же дальше".  О  ситуации в Германии незадолго до прихода к власти нацистов .

  Гротескный образ мамаши Мии в интерпретации Елены казался сюрреалистичным . Как и само изображаемое артистами время. 


Елена Яралова в образе мамаши Мии.

        В репертуаре тель-авивского  Камерного  спустя  некоторое время появился ещё один немецкий автор. Реформатор европейского театра середины хх века . Один из моих любимых драматургов и поэтов - . Бертольд Брехт. Его зонги в переводе поэта Бориса Слуцкого в свое время звучали как гром среди ясного неба в потрясающих спектаклях Таганки в постановке Любимова. 

        Камерный театр  давал премьеру " Трехгрошевой оперы".          Мне  представились  призраки этой оперы   в зеркале. Призраки - в зеркале.    Свечи.    И Брехт на иврите. " Это обязательно надо посмотреть" - сказал я себе.

Прочтя в анотации , что в постановке задействована Елена Яралова в роли Дженни - Малины ,  немедленно  заказал билеты и пошёл на спектакль.  

       И вот -  я в зале.  На сцене - настоящая  феерия.  И на сцене -   Елена .  Она поёт  брехтовские  зонги  . Я слышу новые вариации на старый мотив.

И снова понимаю  : молодость проходит. Пиши об этом . 


Елена Яралова - Дженни -Малина.

     А еще  был Шекспир. "Ричард третий" .  Экзистенциальная драма в прочтении режиссера Артура Когана. Публика после спектакля разошлась по домам. 

Но я всё ещё оставался в зрительном зале.  Пустая сцена. Стылый свет рампы.   Декорации. Шлем. Тупое копье на щите. Безмолвие. Безнадежное безмолвие  . Безмолвие исчезновения . Молодость , вероятно,  прошла. Но   я обо всем этом пишу, вспоминая процитированные в самом начале слова режиссера и мудрой женщины Аллы Кигель: «Искусство — это единственный ориентир. Об эпохе судят по искусству, не по военным конфликтам. Только искусство может поддержать в нас человечность. Театр — это общение. Без него человечество погибнет. Без слов, без жалости.

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