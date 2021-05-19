Счастье внутренней свободы 

«Актерская профессия, безусловно, зависимая, но какое невероятное чувство внутренней свободы она дает!" , - убеждена Елена Яралова - бывшая коллега по театру "Современник-2" и сокурсница Михаила Ефремова, ныне актриса израильского Камерного театра в Тель-Авиве Елена Яралова...

«Актерская профессия безусловно зависимая, но какое невероятное чувство внутренней свободы она дает!.."

/Елена Яралова/



«Кругозор» вот уже почти год освещает события, свзанные с большим российским артистом Михаилом Ефремовым. Его бывшая коллега по театру "Современник-2" Елена Яралова - сокурсница Михаила, ныне актриса израильского Камерного театра в Тель-Авиве - активно поддерживет Михаила Ефремова после злополучного ДТП, говоря прямо, без обиняков о невиновности актера.

Елена Яралова в поддержку Михаила Ефремова у блогера Ивана Кузьминова:

Елена оказала значительную моральную поддержку узнику Михаилу Ефремову, собрав в новогоднем ролике-поздравлении коллег Михаила Ефремова - больших российских артистов Лию Ахеджаков, Леонида Ярмольника, Юрия Стоянова и многих других , высказавших прекрасные слова любви и благодарности Михаилу.

Елена Яралова в поддержку Михаила Ефремова на израильском радио:



Елена Яралова и Михаил Ефремов. Израиль.

"Диалог". Елена Яралова и научный редактор Электронной Еврейской Энциклопедии Абрам Торпусман .

( http://www.isrageo.com/2021/02/16/yaral398/?fbclid=IwAR0MvFUtEhcLEMhVB7md0ICOO-abc2o94djBXq1banPQ_lygkbsVdoRAu3Q )

Иван Дамари: искусство — единственный ориентир

В феврале 2021 года портал "7 искусств" опубликовало "Диалоги" научного редактора еврейской энциклопедии Абрама Торпусмана с актрисой театра и кино , неординарной личностью, одной из самых красивых женщин не только Израиля, но и мира, Еленой Яраловой.

Елена Яралова - одна из моих любимых израильских актрис и телеведущих, лицо алии 90-ых . С большим интересом прочёл "Диалоги". Абрам Торпусман вел беседу со знанием дела .

Дойдя до финала беседы , обнаружил там слова Елены о роли театра и искусства в современном мире:

"...В театре мы учимся сопереживать и ставить себя на место другого человека... Актерская профессия, безусловно, зависимая, но, при этом, какое невероятное чувство внутренней свободы она даёт!

И последнее, очень важное для меня. Сейчас, в нашей новой реальности, возникло ощущение, что театр закончился. Это не так. Позвольте процитировать уважаемую мной Аллу Кигель, российского театрального режиссера, которая живет в Штатах. Недавно она сказала:

«Искусство — это единственный ориентир. Об эпохе судят по искусству, не по военным конфликтам. Только искусство может поддержать в нас человечность. Театр — это общение. Без него человечество погибнет. Без слов, без жалости. Искусство же дает силы»...."

Закончив читать, вспомнил стихотворение замечательного поэта Бориса Чичибабина. Вечер поэта в Баку, в . годы перестройки. В финале того незабываемого вечера Чичибабин прочитал гимн людям искусства , созвучный мыслям Елены Яраловой и Аллы Кигель .

Между печалью и ничем

мы выбрали печаль.

И спросит кто-нибудь «зачем?»,

А кто-то скажет «жаль».

И то ли чернь, а то ли знать,

Смеясь, махнет рукой.

А нам не время объяснять

И думать про покой...

И нам идти, идти, идти,

Пока стучат сердца,

И знать, что нету у пути

Ни меры, ни конца.

Когда к нам ангелы прильнут,

лаская тишиной,

мы лишь на несколько минут

забудемся душой.



И снова – за листы поэм,

за кисти, за рояль, –

между печалью и ничем

избравшие печаль.

Режиссер Алла Кигель , единомышленник Елены Яраловой, о деле Михаила ЕФремова. Записано в Нью Йорке. Осень 2020 года:

Читатели "Кругозора" имеют возможность ознакомиться , прочитав интервью Абрама Торпусмана , не только с биографией Елены , с этапами творческой карьеры актрисы как в СССР, так и в Израиле, но и с её взглядами на искусство театра , на роль искусства в жизни человека вообще.

Абрам Торпусман . "Диалог с Еленой Яраловой". ( https://z.berkovich-zametki.com/y2021/nomer1/atorpusman/ )

Мне же захотелось написать о своем личном отношении к актрисе.

В Израиль я репатриировался в 2002 ом году из Баку. Где работал журналистом в газете «Хаят», что в переводе означает жизнь. Очень скоро удалось освоиться в здешнем мире русскоязычной журналистики и приступить к работе в одной из русскоязычных газет. Однажды получил задание в редакции взять интервью у ветеранов и звезд еврейского театра " Идишпиль" - Янкеле Альперина и Якова Бодо.

Это было связано с постановкой двух спектаклей - по рассказу " нобелианта Исаака Башевица Зингера " Последняя любовь" , трогательной истории о старике , пережившем Холокост, и спектаклем " Джиган и Шумахер" - о польских евреях , артистах , сатирическом еврейском дуэте наподобие Стоянова и Олейникова. Тарапуньки и Штепселя.



Оба артиста, и Бодо, и Альперин , во время интервью много хороших слов произнесли об актрисе театра Елене Яраловой.

И рекомендовали мне посетить спектакль " Сестры Парри". Написать о нём. На тот момент имя Яраловой было мне незнакомо. Я ни разу не посещал спектакли идишского театра. Телевизора с только что появившимся 9 ым русскоязычным израильским ТВ каналом у меня в первый год пребывания в стране ещё не было.Приобрёл его чуть позже.

А тогда купил билеты сразу на два спектакля. Спектакль по стихам и песням еврейского поэта из Польши времен войны , Мордехая Гебиртига , с участием Елены, меня потряс.

Но , оказавшись зрителем на спектакле " Сестры Парри" , просто напросто потерял голову. Я увидел мюзикл , где Елена Яралова всех и вся кружила вместе с собой . Её партнершей по спектаклю была румынская актриса Моника Вардимон . Действо сносило крышу даже без скрипача на ней , в полном смысле этого слова. Именно за счет исполнительского мастерства Елены . Её магнетизма, харизматичности

Что это была за игра! Органичное и точное проникновение в атмосферу довоенной Польши и американских еврейских мюзиклов 30 -ых годов.

Слова " прах и крах" в сердцах зрителей, как на качелях, сменялись в течение вечера на слова " вера , надежда, любовь" .

Я не мог оторваться весь спектакль от лица актрисы . Какую гамму чувств оно выражало! Сколько томления и грусти , лихой последней бесшабашности, немыслимого отчаяния , звучало в её пении . Глядя на игру Елены Яраловой , вспоминал образы ярких примадонн из произведений Шолом Алейхема, Шолома Аша и Башевиса Зингера.

В темноте зала меня накрыло волной натуральной магии. Актриса буквально купалась в роли. . Неизъяснимая легкость в движениях , в поступи.

Никогда не любил находиться в зрительном зале. Галерка в театре - что может быть ужаснее. Симфонии запахов. Пряные духи. Высосанные апельсины. Но на Елену готов был смотреть из галерки.

Я видел глубокие темные , страдальческие и ,одновременно, смеющиеся глаза, красивые, как глаза мадонн на "множестве картин старинных мастеров" .. Бледное лицо . Движения застенчивы - и свободны одновременно. Вздох. Смех. Взлет ресниц.

Попытался за маской образа разглядеть личность актрисы. Мне увиделись - доброта, любознательность, прямота, , откровенность, воспитанность, естественность, простодушие, осторожность, страстность . "Если не ошибаюсь в оценках, то это прекрасная смесь." - подумалось тогда.

Вышел после спектакля потрясенный. Долго не мог прийти в себя.

Спустя некоторое время удалось взять интервью у режиссера спектакля - Петра Шальши. Он был родом из Польши, жил в Вене. музыкант, сценарист, писатель; режиссер фильма "Повседневная жизнь в варшавском гетто" . Но из головы не выходила игра Елены. Ее образ. Ее волшебный магнетизм.

С первых журналистских гонораров приобрел в те дни телевизор. И обнаружил, к собственной радости , что актриса ведет на израильском русскоязычном 9 ом канале сразу несколько передач.

И кроме новостных блоков и пятничной программы "Семь сорок", которую вели Ян Левинзон и актриса театра "Гешер" Наталья Манор, включал 9 ый канал только лишь для того, чтобы посмотреть передачи с участием Елены. Мне импонировали каждое слово и каждый жест . Я просто любовался ею на экране.

После просмотра, вечером, а иногда и ночью, выходил на набережную города Ашдод. Погулять в темноте Наблюдал за кораблями в ночном порту. . Рядом с синевато-стальной гладью моря.

Вода леденила душу. С моря дул ветер . Я грустил при мысли о том, что мне , рядовому журналисту, вероятно, никогда не удасться с познакомиться с любимой актрисой лично.

С замиранием сердца смотрел я в те дни на кадры церемонии открытия кинофестиваля в Каннах , где демонстрировался французско - израильский фильм "Кедма" с участием Яраловой. Мне показалось, что Софи Лорен в её лучшие годы могла спокойно отдохнуть в сторонке - настолько эффектно и неотразимо выглядела наша израильская актриса .



Елена Яралова на церемонии открытия Каннского фестиваля.

Шло время. Я продолжал работать в русскоязычной прессе. И следил за творческими взлетами актрисы. От знакомых слышал, что Елена без особой шумихи, по зову сердца, ездит на Север страны - поддержать песнями пожилых жителей Севера во время обстрелов с территории Ливана .

В 2008 ом удалось попасть на спектакль Камерного театра о любви поэта Александра Пэна и знаменитой актрисы театра "Габима" Ханы Ровиной. Драматичная история, которая не может оставить равнодушным ни зрителя , ни читателя.

Спектакль назывался "Было или не было" . Роль Ханы Ровиной играла ...Елена Яралова. То, что происходило на сцене , трудно было назвать игрой. Настолько все натурально выглядело и звучало.

Я ощутил внезапно , что в смутном тумане звуков появилась точечка света, словно вот -вот со сцены заговорит сама душа героини спектакля. Душа актрисы.

И сказал себе: " Молодость проходит. Лови эти мгновения чуда. Они никогда не повторятся. Пиши об этом, черт тебя подери, пиши - сказал я себе. На что же еще ты годен".

Написать о спектакле мне не удалось. За эту роль Елена Яралова получила приз в номинации "Актриса года".



Елена Яралова в роли Ханы Ровиной.

Спустя год, в октябре 2009 го, сидя вечером дома, по привычке включил новости на 9 ом канале. Внезапно , как гром среди ясного неба, прозвучало сообщение об аварии, в которую попала группа артистов Камерного театра , возвращаясь после спектакля в Тверии домой. Прозвучало имя Елены , как тяжело пострадавшей. На экране - кадры с места аварии. Я молча в оцепенении глядел на экран. И вдруг почувствовал, что меня трясёт. Как если бы речь шла о близком мне человеке.

Выбежал не помня себя из дома на набережную. К морю. Под горло что-то тяжело давило. Слезы лились сами. И я прокричал куда-то в темноту, навстречу набегающим к берегу штормовым волнам - "Верните её". Не знаю, кому тогда кричал. Это был именно крик , а не молитва. Наверняка в те часы за актрису , попавшую в беду, молились тысячи людей в Израиле. Зрители, близкие , друзья, раввины. Но я о себе. Помню, что долго стоял на набережной, глядя в темноту И не мог вернуться домой. Все просил, чтобы вернули. Живой и здоровой А на следующий день прочел в новостях интернета слова отца Елены , доктора по профессии , Игоря Бараха . Он говорил о том, что жизненно важные органы не повреждены.

И у меня упал камень с души. . Подумалось мгновенно : " Она выдержит. Вернется".

И Елена вернулась. Пройдя через немыслимые испытания., через круги ада , она вернулась к жизни , как птица Феникс. . Вернулась триумфально .И продолжила выходить на сцену. Играть. И петь.

Елена Яралова в передаче "7-40" 9 го канала исполняет знаменитую песню из кинофильма "12 стульев" на стихи Юлия Кима.

С этого времени и до момента , когда все театры закрылись на карантин из-за пандемии , в Камерном театре прошла серия фееричных спектаклей с участием актрисы.

Уникальным можно назвать спектакль в постановке режиссёра Итая Тирана по произведению немецкого писателя Ганса Фаллады " Маленький человек, что же дальше". О ситуации в Германии незадолго до прихода к власти нацистов .

Гротескный образ мамаши Мии в интерпретации Елены казался сюрреалистичным . Как и само изображаемое артистами время.



Елена Яралова в образе мамаши Мии.

В репертуаре тель-авивского Камерного спустя некоторое время появился ещё один немецкий автор. Реформатор европейского театра середины хх века . Один из моих любимых драматургов и поэтов - . Бертольд Брехт. Его зонги в переводе поэта Бориса Слуцкого в свое время звучали как гром среди ясного неба в потрясающих спектаклях Таганки в постановке Любимова.

Камерный театр давал премьеру " Трехгрошевой оперы". Мне представились призраки этой оперы в зеркале. Призраки - в зеркале. Свечи. И Брехт на иврите. " Это обязательно надо посмотреть" - сказал я себе.

Прочтя в анотации , что в постановке задействована Елена Яралова в роли Дженни - Малины , немедленно заказал билеты и пошёл на спектакль.

И вот - я в зале. На сцене - настоящая феерия. И на сцене - Елена . Она поёт брехтовские зонги . Я слышу новые вариации на старый мотив.

И снова понимаю : молодость проходит. Пиши об этом .



Елена Яралова - Дженни -Малина.

А еще был Шекспир. "Ричард третий" . Экзистенциальная драма в прочтении режиссера Артура Когана. Публика после спектакля разошлась по домам.

Но я всё ещё оставался в зрительном зале. Пустая сцена. Стылый свет рампы. Декорации. Шлем. Тупое копье на щите. Безмолвие. Безнадежное безмолвие . Безмолвие исчезновения . Молодость , вероятно, прошла. Но я обо всем этом пишу, вспоминая процитированные в самом начале слова режиссера и мудрой женщины Аллы Кигель: «Искусство — это единственный ориентир. Об эпохе судят по искусству, не по военным конфликтам. Только искусство может поддержать в нас человечность. Театр — это общение. Без него человечество погибнет. Без слов, без жалости.