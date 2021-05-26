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май 2021

Не всё Лукошке ХАМАСленица

Марк Эпельзафт
Марк Эпельзафт
...чтобы ХАМАС похищал летательные аппараты - здесь фантазия оказала бывшему председателю советского колхоза Александру Григорьевичу медвежью услугу...
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Даже активисты ХАМАСа слегка обалдели, узнав из пропагандистских СМИ государства Беларусь, что именно террористы этой организации причастны к ситуации с самолетом ирландской компании, захваченным в воздушном пространстве Беларуси классическим "борцом с международным терроризмом" номер два после дзюдоиста  Владимира Владимировича - Александром Лукашенко.

Я их понимаю, эти СМИ, ведь специфика организации ХАМАС несколько иная, хамасовцы - почти что космонавты. 

 

«Я знаю, друзья, караваны ракет...»
«...На пыльных тропинках, ведущих в Сдерот...»

И дальше - что-то про следы, которые, несомненно останутся.

Похищениями же самолетов занимались совсем другие террористические организации "палестинских" арабов. Такие, как НФОП, "Черный сентябрь", ООП, с которой Израиль заключил мифические "мирные" соглашения.

 Но чтобы ХАМАС похищал летательные аппараты - здесь фантазия оказала бывшему председателю советского колхоза Александру Григорьевичу медвежью услугу. Переборщил.

В экстазе всемогущества мобилизовал видавших виды акул пера и мастеров геббельсовской пропаганды из РФ, Ирана, арабских стран с их перманетными распятыми украинцами, русскими мальчиками, клыкастыми еврейскими вампирами-полукровками, пьющими кровь не токмо христианских, но и арабских пречистых младенцев. 

Меж тем белорусские террористические, по сути, власти продолжают удерживать под арестом захваченного ими незаконно  Романа Протасевича, издеваясь и над ним, и над героическим народом Беларуси.

Однако не всё Лукошке и его сатрапам хамасленица. Как писал Сергей Довлатов совсем по другому поводу: "Настанет и для этих блядей своя кровавая ежовщина".

Ведь не для того Беларусь была освобождена от фашистов в 1944-м, чтобы их натуральные адепты правили там почти всю историю ныне молодого независимого государства. 

Террористический акт - захват гражданского самолёта рейса Афины - Вильнюс  с молодым белорусским оппозиционером Романом Протасевичем - совершенный незаконно удерживающим власть большим поклонником Адольфа Гитлера Александром Лукашенко, лишний раз это подтверждает. Как подтверждает мысль, что, к сожалению, в 1945-м фашизм был побеждён лишь частично.

Послушайте: Лукашенко хвалит Гитлера. Запись белорусского радио.

Пока существуют нынешний режим в Кремле и его марионетки в Минске, фашизм жив. И мировое сообщество  закрывать глаза на это не может. И прятать голову в песок, как страус, не имеет права. Зальют бетоном.

Терроризм против Израиля руками ХАМАС покажется  цветочками по сравнению с тем, что  ещё могут вытворить бесноватые вожди постсоветского пространства Путин и Лукашенко.

Ведь без покровительства владеющего красной ядерной кнопкой Владимира Путина, основного разжигателя террора на  планете Земля, никакой Лукашенко не смог бы столь нагло и безнаказанно терроризировать и уничтожать лучших граждан нового белорусского общества, похищать в воздушном пространстве пассажирские самолёты.

Мир снова молчит. Он вообще давно имеет такую привычку. Молчать, когда вершится очевидное зло. Зверство. Мы, евреи, помним это хорошо. Глядя на многострадальный народ Беларуси, я вспоминаю об этом вновь и вновь.

Пора перестать молчать и бояться. Формула Галича "Промолчи - попадёшь в палачи" - справедлива. Время говорить. Время действовать. Правителям западного мирового сообщества необходимо перестать бояться кремлевских бандитов. Их ставленника в Минске. Незачем думать о собственных кошельках. О мнимом спокойствии. Зло придёт и к вам, если с ним не бороться, "но взвешивать в коромысле". 

Слово и дело.  Весомые, зримые. Арест узурпатора Лукашенко, применяющего террористические методы в борьбе с собственным народом. Этого  требует ситуация.  Этого жаждет народ Беларуси. И все совестливые неравнодушные к чужому горю люди планеты. 

* "Корнет" - ракеты российского производства, которыми ХАМАС обстреливает Израиль.

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