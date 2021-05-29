Арабо-израильская война: кто закрывает рот правде

...Почему поведение террористов из сектора Газы похожи на поведение российских так называемых добровольцев, а на самом деле - международных террористов из России, воюющих на Донбассе?..

КРЕМЛЬ НАГЛЕЕТ

Во время недавних боёв на Ближнем Востоке я получала множество писем с просьбой прокомментировать происходившее между Израилем и Газой. После того, как я озвучила своё мнение об этом, начало происходить невообразимое: мой ютуб-канал был срочно заблокирован, на компьютер совершались вирусные атаки, взвыли сетевые троли, а мое экспертное мнение, высказанное в собственном ролике, стало отовсюду спешно удаляться российскими админами.

Все абсолютно так же, как это было в 2014 году, когда я стала рассказывать о войне в Украине, о том, как Россия ввела туда свои войска.

Вынуждена констатировать, что Кремль в своих информационных войнах выигрывает, имея доступ к Google, Facebook, Youtoobe, и беззастенчиво и нагло хозяйничает там. В конце этой публикации я приведу вам скриншоты тех блокировок моего контента, которые начались после изложения моего мнения.

И сразу вспомнилось, как в Минобороны России генералы зявляли в российских СМИ, что меня не существует, а данный блог ведут офицеры Пентагона. Лестное мнение.

СХОДСТВО ВОЙН В УКРАИНЕ И В ИЗРАИЛЕ

Но тем не менее. Раз началась такая бешеная реакция на мое мнение, то я сразу озвучу вам самые важные моменты, а именно то, что война, которую развязал Хамас против Израиля, как под копировку напоминает военные действия России против Украины. И именно с этого начинаю свое исследование как эксперт по российско-украинской войне.

Если бы не было войны с Украиной, то многие спецы продолжали бы морочить нам головы о том, что "Восток - дело тонкое, вам не понять". Но с 2014 г. у каждого из нас перед глазами появилась война в Украине, которую развязала Россия. И даже неискушенные в политике пользователи соцсетей стали замечать невероятное сходство в действиях российских террористов и воинствующих исламистов ХАМАСа.

Первое, что наконец-то многие увидели, это откуда ведутся обстрелы. Мы воинствующий исламисты Газы ставят свои пусковые установки ракет в жилых районах, на территориях больниц, детских садов, школ, рядом с рынками и местами скопления людей.

Ту же самую картину мы наблюдали и наблюдаем на захваченных территориях Украины, а именно, в Донецке и Луганске происходит тоже самое - российские системы Град ставятся вблизи церквей, жилых домов, во дворах школ и детских садов. И когда от укаринцев прилетает ответка, и, не дай Бог, снаряд попадает в жилой дом - российская пропаганда начинает на весь мир трубить о том, что украинские фашисты обстреливают жилые районы и убивают мирных жителей. Что делают в Газе? То же самое: фотографируют изуродованные тела детей и женщин, проклинают Израиль, который "убивает" мирных жителей.

Почему поведение террористов из сектора Газы так похожи на поведение российских, так называемых, добровольцев, а на самом деле, международных террористов из России, воюющих на Донбассе?

Сразу вспоминаются слова Владимира Путина: "Наши войска встанут позади женщин и детей, и мы посмотрим, кто отдаст приказ стрелять на Украине". То есть Путин нагло играет на понятиях толерантности и терпимости всех демократических сообществ.

И что мы видим в секторе Газы? Исламисты сгоняют женщин и детей к своим пусковым установкам, зная, что туда прилетит ответка. А после того, как под ответными обстрелами действительно гибнет мирное население, они публикуют кровавые фото убитых детей, требуя от Израиля прекратить бомбежку. Абсолютно идентичная картина наблюдалась и на востоке Украины, где российские пропагандисты, зная, куда прилетит ответка, заранее ждали с журналистами, и начинали вести съемку жилых домов и похороны детей, якобы, убитых "бандеровскими карателями".

Россия, как и исламские террористы не жалеют своего пушечного мяса. Достаточно взглянуть на эту диаграмму:

На ней мы видим откровенное трупозакидательство со стороны воинствующих исламистов, и минимизированные потери со стороны Израиля в период с 2008 по 2020 годы.

И опять точно так же, как в Украине.

Мной был создан проект "Груз-200 из Украины в Россию", в котором мы начали в режиме он-лайн мониторить российские потери из открытых источников. И с 2014 по 2018 годы мы насчитали до 100 тысяч убитыми российских наемников всех мастей на территории Украины, в то время, как потери украинцев достигли 35 тысяч.

Кремль максимально секретил эту информацию, и в отношении нас была развязана открытая информационная война. Жертвами этой войны стали четверо наших волонтеров, убитых в Москве, среди них политик Борис Немцов, желавший озвучить эти потери. На меня было совершено покушение.

И в настоящее время — только стоило мне начать анализировать войну в Израиле, как все методы противодействия я и мои помощники вновь ощутили на себе с той же силой. В интернете превалирует мнение, что именно Израиль виноват в данной войне, а "бедные палестинцы", вынуждены гибнуть. Как и в случае с Украиной, вынуждена констатировать, что информационную войну в соцсетях террористы выигрывают.

Путин в 2015 году даже издал Указ о засекречивании потерь среди военных в мирное время, приравняв озвучивание этих цифр к государственной измене.

Также мы видим сходство в поведении президентов: Порошенко (теперь Зеленского) в Украине и Нетаньяху в Израиле. На мой взгляд, это откровенное предательство своих народов. Президент Порошенко начал препятствоь действиям добровольческих батальонов, стихийно создававшихся в регионах Украины для защиты своих земель от непрошенного врага. Сначала всех добробатов заставили создать списки участников боевых действий побатальонно, слили эти списки в Россию. Затем в Украине начался вылов по одному всех добровольцев. В настоящее время - уже при президенте Зеленском - свыше 8000 добровольцев-защитников Украины томятся в тюрьмах. К ним стали применяться статьи уголовного кодекса Украины. Им вменили в вину убийства врага как гражданских лиц; мародерство, захват чужой собственности, в то время, как они, уставшие под дождем и снегом в окопах, вынуждены были ночевать и отогреваться в жилых домах.

Ту же картину мы наблюдаем и в Израиле, где президент Нетаньяху приказал полиции вылавливать и арестовывать всех израильтян, которые попытались соорганизоваться и сдерживать натиск воинствующих исламистов, устроивших беспорядки и "гражданскую войну" в городах Израиля уже внутри страны. И так же, как в Украине, применять к ним уголовные статьи Израиля, применимые исключительно в мирное время.

Удивительное сходство мы видим и на международном уровне. Похоже, что принцип «никаких перегворов с террористами» напроч забыт лидерами и главами европейских государств!

В Украине это были навязанные кремлевскими террористами — я имею в виду Минские соглашения и формулу Штайнмайера, по которым Украине предлагалось помочь захватчикам провести выборы среди террористов на захваченных территориях, децентрализоваь власть в Украине и даже изменить её Конституцию.

В Израиле видим похожие действия со стороны ООН и ряда стран, требующих от него прекратить обстрелы территории сектора Газы, освободить пойманных лазутчиков и исламских террористов. А Президент США Джо Байден в своих телефонных разговорах с лидерами исламистов заверил, что будет продолжать экономическую помощь региону.

В то же самое время слышим со стороны ХАМАСа массу заявлений с призывами убивать евреев и всех неверных везде, не только в Израиле. Они завяляют, что им хватит ракет обстреливать Израиль еще не менее полугода!

Мы видим откровенную подмену понятий слова "толерантность", переходящую в откровенное потакание действиям террористов со стороны официальных международных структур. И закрадывается сомнение: а не подкуплены ли они? Поскольку невозможно быть настолько глупыми, чтобы не видеть опасности и для других стран Европы и мира, где не утихают акции протестов арабского населения и воинствующих мусульман, требующих наказать Израиль!

Возникает вопрос: кому это выгодно? В первую очередь - Кремлю и всем тем террористическим организациям, с которыми дружит правительство Путина. Его планы известны: "создать Таможенный союз от Владивостока и до Португалии", а также захватить Украину. То есть в планах Кремля передел территорий. Значит - война.

С 10 мая 2021 года на Израиль было выпущено свыше 3000 российских ракет. А еврейское государство пытаются связывать по рукам и ногам как извне, так и внутри страны. Естественно, это затрудняет ответные удары и отражение любых атак террорисов, поскольку никто из нормальных людей не желает, чтобы во время любой войны и обстрелов погибали мирные жители, особенно дети.

И приходят жуткие воспоминания уже из 2016 года о том, как Россия разбомбила мирный город Алеппо и тысячи детей погибли под артобстрелами. Но в тот период в США Президентом был всеми критикуемый Трамп - республиканец, не приверженец чистой демократии и всепрощающей толерантности. Вместе с Эрдоганом они нанесли прицельные удары по российским установкам, в том числе зачистили точечными ударами хваленые российские установки "Панцирь", показав на деле, что в мире существует куда более мощная военная техника, чем российское ржавое железо. Байден же, продолжает демократическую политику в отношении террористов, считая, что с ними можно договориться. И, похоже, администрация Байдена искренне не понимает, что любой их шаг встретиться с Путиным или иными воинствующими кланами, расценивается ими как слабость Америки. И террористы тут же начинают борзеть. Результат - вот эта самая война.

Очень важный вопрос: откуда в Газе оружие. Ещё со времён Советского Союза оружие в сектор Газы поступало, в основном, советского производства. Сами исламисты экономику не развивали и не развивают, живя на средства, выделяемые в качестве гумпомощи развитыми странами, в том числе и США. Примечательно, что визит нынешнего руководства Газы, запрещенного во всем мире Хамаса состоялся сразу после того, как Байден оказал Газе значительную материальную помощь на соцразвитие, свше 360 млн долларов. Тут же в Кремле появились лидеры ХАМАСа, о чем-то мило пообщались с Лавровым.

Сценарий полностью напоминает тот, что происходил накануне бомбардировки Алеппо. Но, повторяю, тогда Трамп отдал решительный приказ. А в этот раз, Путин, узнав о вливании Байдена в Газу, тут же оказал помощь террористам Хамаса, снабдив их через Сирию и Иран очередной партией оружия.

Очень много оружия к ним приходит с территории Сирии. Мои волонтеры через систему флай - радар ежедневно отслеживают полеты российских военных транспортных самолетов в Сирию. У Сирии также нет своего оружия особенно ракет среднего и дальнего действия, при внимательном приближении, мы видим, что все оружие, поставляемые в сектор Газы - российского производства.

Также Путин напривил в апреле 2021 года им в Газу судно до верху набитое российским оружием и ракетами. Это судно перехватил американский и израильский водный патруль. Лавров немедленно заявил, что Россия не причастна к этому оружию и экипажу, хотя все вооружение было российским и экипаж говорил на русском языке.

КТО НАЧАЛ ЭТУ ВОЙНУ В 2021 ГОДУ

Факты. В ночь на 5 мая у премьер-министра Израиля Нетаньяху закончился срок формирования коалиционного правительства.

7 мая Нетаньяху переговорил по телефону с Путиным. И к вечеру того же дня произошли столкновения у Храмовой горы. Мне думается, что трагедия во время молебна тоже была запланирована.

Произошло это накануне Дня Победы, празднуемого в России. ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав до 18:00 понедельника очистить Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.

После того, как Тель-Авив не выполнил эти требования, боевики движения ХАМАС выпустили из сектора Газа в сторону Иерусалима несколько ракет. Несколько ракет были нацелены на Атомную станцию Израиля. Они были перехвачены.

И Путин, видя, что Байден не отреагировал, дал приказ на обстрел Израиля. В ночь с 9 на 10 мая по Израилю были произведены первые 1000 залпов ракетами среднего и дальнего радиуса действия из российских пзрк.

Давайте сравним, как обстареливали Украину и Израиль. На международном круглом столе, который прошел в Хельсинки в 2018 году, были предъявлены видеодоказательства, как Россия начала обстрелы территорий Украины. Но в Украине нет такой развитой и сильной армии. Наступление российских войск там остановили реальные добровольцы - украинцы, которые немедленно объединились в добровольческие батальоны. И народ Украины, который снабдил их необходимым.

В Израиле же дела обстоят иначе. "Железный щит" - противовоздушной обороны не пропустил почти ни одной ракеты из Газы. Ответкой были точные удары по тем местам в Газе, где террористы хранили оружие, по их штабам и квартирам, в которых жили руководители ХАМАСа. Один из таких руководителей был убит в поле. Он прикрывался собственной маленькой дочкой. Погибли оба.

Зная о том, что Израиль устроит ответку, арабы нагнали к нескольким установкам град детей, в качестве живого щита. И действительно с десяток детей погибло... Вот эту картину и начали показывать российские сми, проплаченные политики в разных странах мира. Все точно так же, как в Украине. В ряде стран, в т.ч. и в США прошли акции протестов, с требованием к Израилю: прекратить обстрелы Газы. Но Израиль очень долго терпел...

...Очень интересно, как поступают израильтяне в отношении арабов. Они предупреждают из громкоговорителей сиренами о том, что такое-то здание будет ликвидировано и просит мирных жителей покинуть это здание, после чего пускают на это здание специальные бомбы, которые очень точечно медленно приземляясь, попадают по российским ракетным установкам и по высотным зданиям. В этих высотных зданиях, как правило располагаются не только квартиры людей, проживающих в них, Ну там же, высотных зданиях, располагаются и хранилище снарядов, военные пункты управления и пропагандистские офисы.

В следующую ночь, пока мир переваривал кровавые сцены из пострадавшей Газы, террористы выпустили еще почти полторы тысячи ракет по городам Израиля. Из Ливана на Израиль началась наземная наступательная операция. А арабы, которых Израиль приютил у себя в качестве беженцев, в городах Акшелон, Ашдод и других городах Израиля, начали погромы и беспорядки. Стали поджигать машины, избивать мирных граждан. Естественно, в ответ на это, израильтяне тоже начали вылавливать сепаратистов. В ряде городов идет настоящая гражданская война.

Повторяю, СМИ рассказывают о жертвах в Газе. Там картинки покрасочнее. Но первой жертвой этой войны стал еврейский мальчик. Ребенок спал, когда в их дом врезалась ракета. Спасит его не смогли. Погибли уже десятки израильтян. Арабы, оставшиеся на территории Израиля, повсеместно провоцируют гражданские беспорядки и стычки. Но что показательно, как и в других странах, где возникали стихийные погромы, везде слышна русская речь, а именно, маты, которыми виртуозно владеют арабы.

Российские сми, не скрывая, хвастались тем что их система "Корнет" смогла пробить хваленый железный щит Израиля. Видно, что на этот раз израильтяне настроены решительно. Они взорвали уже несколько тоннелей, в которых прятались террористы. Эти тоннели рыли под землей для проникновения в Израиль. Естественно, израильской разведке известны эти планы. В первую ночь они преодтвратили попадание террористов в Израиль, засыпав в одном из тоннелей 12 террористов.

В последующие дни им удалось таким же образом точечно попасть в другие тоннели. Сколько террористов там погибло - уже никто не считает.

ХАМАС послал в Израиль египетских дипломатов, с просьбой перемирия. То ли ракеты закончились, то ли они не ожидали, что Израиль на этот раз серьезно даст сдачи, но Израиль ответил, что ни о каком перемирии речи быть не может, пока идут бои на улицах городов. В ответ на это оставшиеся в живых лидеры Хамаса заявили, что готовы без остановки обстреливать Израиль в течении полугода.

Одновременно, они установили несколько ракетных установок прямо в лагере беженцев в Аль-Шати. И оттуда начали очередные обстрелы. Ответка прилетела быстро. Как выяснилось, вместе с боевиком Абу Хатабом погибли 8 его детей и две жены.

Когда гибнут дети — эЧТО ТАКОЕ то кромешный ужас. Тела этих детей уже выставлены в интернете. Но когда террористы - родители, фанатики, намеренно подставляют своих детей под прицельные обстрелы - это ужас вдвойне.

Да, это вызывает мощную реакцию жалости у зрителей. Но в войне - это винтики пропаганды, элементы информационной войны.

ЧТО ТАКОЕ ПАЛЕСТИНА

Я внимательно наблюдаю за этой войной, слушаю мнения раскрученных блогеров, и диву даюсь тому, как часто они не верно называют вещи своими именами, по сути, дезинформируя и своих зрителей и читателей. По этому давайте для начала разберёмся с понятиями и названиями, чтобы всем все стало понятно.

В соцсетях сейчас многие люди пишут и сочувствуют палестинцам. Раздаются крики:

- Руки прочь от Палестины, израильтяне! И люди явно не понимают значение этого слова - Палестина.

Точно также как мы с вами наблюдали, что люди не понимают значение слова "Донбасс". Донбасс это территория угольного бассейна, географическая территория, расположена в основном на востоке Украины, но частично находится и в России, а именно в Ростовской области и Краснодарском крае.

То есть когда люди кричат: "руки прочь от Донбасса", встаёт вопрос, о чем вообще идёт речь? Где спасать людей? в Ростове? Краснодаре? или в чужом уже для нас государстве - Украине? Красивая подмена понятий, небольшая неточность и вот уже кричалка для пропагандистов четко засела в мозгах не образованной ваты.

Поскольку Донбасс, повторяю, это территория, где находятся большие залежи угля. Всё!

Есть название территории "Сибирь". Все мы с вами знаем что это невероятно огромная территория на карте

России. И на этой территории располагается несколько больших автономных округов. То есть Сибирь это географическое и геополитическое название территории. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности того, как Путин отдал все эти земли на освоение Китаю с 2000 по 2060 годы, по сути, ополовинив Россию. Полагаю, что за это время китайцы освоят эти необъятные территории и заселят их своим народом. Не об этом речь. Вы теперь тоже четко понимаете, что Сибирь - это название территории.

ЧТО ТАКОЕ ПАЛЕСТИНА

Тоже самое и с названием Палестина. Вы не найдете ни на одной карте страны с названием Палестина. Ее нет. Палестина это историческое название территории, на которой расположены несколько государств. На ний в настоящий момент расположены Израиль, часть Египта, сектор Газы, Сирия, Иордания и Ливан. Да, после создания Организации Объединенных Наций по окончании Второй мировой войны не раз поднимался вопрос о создании нового государства с названием Палестина. Израиль как государство был Утверждён той же ООН после Второй мировой войны. В древнем городе Газа и в ее округе жили и продолжают жить те, кого мы назваем воинствующим Исламом. И государства с названием Палестина по сей день так и не удалось создать.

Пару тысяч лет назад земли Палестины были - и остаются по сей день - территорией пустынь. Но в этом месте зародилось в Иудее Христианство. И лишь спустя почти 700 лет была создана религия - мусульманство. С тех пор тут не прекращаются уже и религиозные войны. За пролетевшие столетия на этой территории образовывались разные государства.

Древний Рим с несокрушимой армией перед своим распадом потерял в борьбе с народом, жившим в Палестине, и затем принявшим Христианство, 50 легионов своих лучших воинов. Для того, чтобы стереть имя страны Израиля с лица земли тогдашние политики переименовали территорию своего позора по имени приморского народа-фелистимлян, которые исчезли после поражения, нанесенного им царем Давидом. И как записано в древних манускриптах: "и стала эта местность "ПЕЛЕШТИМ"- Палестина.. И оставшиеся в стране люди стали называться палестинцами. А когда в 18-м веке Британия получила так называемый "мандат на Палестину", она выдавала всем жителям "палестинские паспорта", при этом так и не помогла создать там прочного государства.

А ВЕДЬ ЭТО И ЕСТЬ ЭРЕЦ ИСРАЕЛЬ

Исторический факт: во времена погромов в Российской империи в 1903-1905 годов, погромщики кричали: «Жиды - в Палестину!» То есть в сознании русскоговорящего населения России между Палестиной, евреем, жидом ставился знак равенства. То есть имели в виду древний Эрец Исраель. Землю, на которой тысячелетиями жили евреи. И они считают, что пока Израилю не будет возвращена их историческая территория, на земле никогда не установится мир.

Уже сегодня израильтяне имеют знания, позволяющие кинуть протуберанец солнца в любую сторону, так что либо высохнут океаны и люди сварятся в том кипятке, либо сгорит полностью территория любой страны. Руководство Израиля за прошедшие годы не раз предпринимало попытки договориться с исламистами. Предоставляли убежище арабам, бежавшим из Газы. Помогали продовольствием и медициной. Но договориться с арабами израильтянам так и не удалось.

Стоит также напомнить, что в 1948 году по настоянию СССР и некоторых других стран на территорию Палестины рядом с Израилем отправлялись на поселение исламские боевики, воинствующий исламисты. Организация объединенных наций надеялась в тот период, что помогая исламистам освоить и развить новую территорию, они помогут созданию нового государства и в секторе Газы, и арабы откажутся от своих милитаристских планов.

То есть мы сейчас наблюдаем за тем что в один и тот же период с 1948 г., благодаря ООН было создано, по сути, два государства на территории Палестины. С 1948 г. Израиль в этой пустыне, создал и развил демократическое прогрессивное государство с невероятно высоким уровнем медицины и социальной защиты. И строили израильтяне свою экономику под ежедневным непрекращающимся огнём исламистов из Газы.

А арабы воинствующего ислама, проживающие в секторе Газы, как были, так и остались в 14-м веке по уровню своего развития. Ни какой науки или промышленности ими за эти годы не развиты. Все, что они делают, это рожают огромное количество детей в каждой семье и выращивают детей для будущей войны с христианским миром в лице Израиля, ну и всех нас. И постоянно ведут войну с Израилем.

Я знаю многих истинных мусульман, которых очень уважаю, они читали и чтят Коран, как и христиане -слово Божье, однако воинствующий исламисты, как правило, Коран даже не открывали, с текстами и заветами пророка Магомета не знакомы из первоисточника, они слушают своих лидеров, слушают своих руководителей, полностью исказив веру в Аллаха.

По сути, это война между исламом и христианством, то есть война религиозная. Мне известно, что многие лидеры разных стран в настоящее время поддерживают воюющих арабов. И до некоторых пор мне был, как и многим из вас, не понятен этот выбор. Потому что было сложно разобратьс во взаимных претензиях этих стран.

ПОЧЕМУ ПРОИГРЫВАЕТ БАЙДЕН?

Интересна Историческая ситуация. Мы все с вами знаем о том что Эрдоган очень точно своими беспилотниками разгромил в Сирии все российские панцире, такое же самое оружие или его аналог который в настоящий момент использует Израиль для защиты своего неба. Стало ясно что панцире для этой работы вообще не пригодны. Также беспилотниками Турция помогла Азербайджану выиграть войну против Армении. То есть мы видим что военные действия в современных условиях это не наземные операции, успешные операции по разгрому противника с воздуха. Нам также известно, что Путин поссорился с Эрдоганом, и Россия даже отказалась от поставок помидоров и других товаров из Турции. Для россиян турецкие курорты закрыты. Тем не менее войне с Израилем Турция на стороне сектора Газы. Мне многие задают этот вопрос почему?

Ответ на него не сложный. Именно потому что на территории сектора Газы проживают мусульмане. Это уже война религий, а в войне религий Турция на стороне мусульман. Также мы видим, что, не далее как месяц назад, президент Соединенных Штатов Америки Байден оказал гуманитарную помощь сектору газа в размере 350 000 000 $. Это гуманитарная помощь на строительство больниц, школ, социальная помощь.

Однако Путин очень чётко использовал эту ситуацию, как бы оставаясь в стороне, не афиширую, что именно Россия снабжает в сектор газа оружием, российские сми в настоящий момент громко кричат о том, что Байден финансировал войну. Это большая геополитическая игра, и в этой игре Байден проигрывает. Почему проигрывает Байден?

При Трампе, я думаю, какой бы ситуации не произошло. Потому что Трамп при всех его недостатках, был непредсказуем для Кремля и террористов. А демократические ценности, которых придерживается Соединённые Штаты Америки, хорошо известны, и всепрощающая, всетерпимая толерантность. Это просто благодатная среда для террористов всего мира. Особенно хитрых, бездушных и алчних.

И это слабое звено во взаимоотношениях между Соединенными Штатами и любыми террористами, которые есть в мире. Похоже, никто не ожидал, что террористами могут быть не только отдельные групировки, но и целые государства, взявшие за основу фашистскую идеологию. Гитлера терпели не очень долго, а рашизму в России позволили развиться и окрепнуть.

И мы с вами понимаем уже, что практически всех террористов, развязывание войн на земле - финансирует Россия. Путин давно уже объявлен террористом номер один.

То есть с этим человеком из этой системы невозможно договориться. Любую возможность попытку договориться система Путин расценивает как слабость. И начинает её использовать. В данном случае можно сказать что Путин переиграл Байдена, и прходится констатировать, что Кремль выигрывает информационную войну пока по всем фронтам.

Кремлю все равно, какого рода это война. Путин ведёт гибридные воины, как в Европе, как на Ближнем Востоке, так и во всём мире.

За передел мира сейчас выступает и Китай. За событиями в Израиле мы упускаем информацию о том, что между Японии и Китаем настоящий момент сложилась очень напряженная обстановка.

И для Соединенных Штатов именно Китай является геополитическим врагам. Россию, как врага, Соединённые Штаты не рассматривают и не расценивают.

ИДЕЯ ФИКС ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Однако у Владимира Путина есть идея фикс. Эта идея заключается в том что он хочет стать владыкой мира. Именно поэтому ему нужен управляемый хаос, тот самый хаос, который они планомерно создают и в Европе. О Третьей мировой войне кремлевские СМИ рассказывают уже много лет подряд, назначив ее на 2023-25 годы.

И старушка Европа, запустившая тьму арабских беженцев, среди которых полно воинствующих исламистов, исказивших Коран, наводнили все города Европы. И война и резня теперь может вспыхнуть в любой стране ЕС.

Повторяю уже в тысячный раз, с террористами невозможно ввести честную борьбу. А с воинствующими исламистами, ждя которых каждый христианин и не носитель их веры - неверный - договориться априори невозможно. Для них это священный джихад.

Поэтому дорогие мои читатели и зрители, я надеюсь, что вы теперь поняли, в чем разница между Палестиной, Израилем и сектором Газы.

Также я хочу вам Напомнить, что 9 мая многие из русскоговорящих праздновали Победобесие и восхищались войной, прославляли её. Некоторые губернаторы в российских регионах даже сообщали о том что война это праздник, война это любовь.

Война - это разруха, это - убийство, это слёзы, это горе. Именно это сейчас испытывает народ Израиля, который в пустыне из ничего создал прекрасное развитое государство. Такое государство не дает покоя тем, кто продолжает жить в 14-м веке и пошел на всех нас религиозной войной.

И стоит помнить, что именно Израиль остается форпостом защиты всего христианского мира, как и Украина - форпост в Европе от воинствующего рашизма.