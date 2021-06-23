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июнь 2021

Выбираем набор для проращивания семян ®

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Обогащать свой рацион пророщенными зернами хотели бы многие, но их останавливают трудности, связанные с процессом проращивания. Избежать этих трудностей и получить полезную биодобавку легко и просто позволяет набор для проращивания http://top-choice.shop/sprouting-jar-kit. Регулярно используя проращиватель и употребляя в пищу полученный с его помощью продукт, вы принесете огромную пользу своему здоровью.

По содержанию витаминов и биологически активных веществ с проростками не сравнится ни один плод, всего 50 г пророщенной пшеницы содержат витамина С, как в 12 апельсинах. Принимая это уникальное природное средство всего по 3 столовых ложки в день, можно оздоровить организм и укрепить иммунитет без покупки синтетических витаминных комплексов и различных БАДов.

 

Правила применения набора для проращивания

В этом наборе возможно выращивание ростков любых злаков – пшеницы, ржи, овса, гречихи, а также фасоли, гороха, подсолнечника, кресс-салата и других растений. В комплект входят:

• 2 банки для проращивания семян;

• 2 сетчатые крышки;

• 2 металлические подставки;

• 2 лотка для сбора капель воды.

Использовать набор для выращивания ростков очень просто. Сухой продукт засыпают в емкость не более, чем на половину объема, закрывают сетчатой крышкой, промывают и заливают чистой водой на 12 часов. За это время семя впитает воду и разбухнет. Затем воду сливают и набухшие зерна несколько раз промывают, наливая воду через отверстия крышки и потряхивая. После удаления образовавшейся слизи банку переворачивают и ставят на подставку в поддон.

Внутри емкости создаются оптимальные условия для выращивания – необходимая влажность и доступ воздуха. Стекающие капли попадают в лоток и не портят мебель. Когда величина проклюнувшихся проростков достигнет 1,5 -2 мм, продукт готов для приготовления коктейлей или использования в салаты. Более длинные ростки употребляют без зерен. Засыпая банки поочередно с определенным временным промежутком, можно обеспечить к своему столу ежедневную порцию свежих проростков. Также их можно замораживать без потери полезных свойств.

В нашем интернет-магазине можно купить набор для проращивания http://top-choice.shop семян по доступной цене. Мы доставляем товар почтовыми службами во все регионы США и Канады. Покупка этого комплекта станет отличным вложением в здоровье вашей семьи и поможет сэкономить на БАДах и синтетических витаминах, польза которых вызывает большие сомнения.

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