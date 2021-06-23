"Мадам Арбидол" оделась и что с того?

А ведь госпожа Голикова знаменита не только как «оптимизатор» российского здравоохранения, но и как самая гламурная чиновница России.

С января 2021 года стартовал проект модернизации первичного звена здравоохранения

АНЕКДОТ: Домушника в третий раз взяли с поличным на квартирной краже. Идет суд. Вдруг судья поднимает голову и говорит: «Вот, Семенов, вы в третий раз совершаете квартирную кражу, вас в третий раз берут, а я в третий раз должна все это выслушивать. Оставьте уже, ну, не ваше это дело!»

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В нашем суверенно-демократическом государстве такое может случаться только с мелкими воришками, но не высокопоставленным чиновникам. Вот, например, Татьяна Голикова, известная также как «мадам Арбидол», за 6 лет работы министром здравоохранения проделала грандиозный работу по развалу отечественного здравоохранения. Этот труд, под названием оптимизация здравоохранения, она сама оценила довольно скромно – «была проведена неудачно». Вице-премьер Антон Силуанов выразился конкретнее: «Медучреждения находятся в ужасном состоянии», а президент поставил жирную точку, назвав это мероприятие – провалом здравоохранения в РФ.

Напомню, в результате так называемых реформ, в период с 2000 по 2015 год, количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений, что соответствовало уровню Российской империи в 1913 года. И до сих пор медицина пожинает плоды оптимизации имени госпожи Голиковой: в больницах нехватка лекарств, нищенские зарплаты врачей, разваленная служба скорой помощи и т.д. И, как и следовало ожидать, оптимизация медучреждений привела к росту смертности больных на 2,6% в среднем по стране. И это до того, как больно клюнул жареный петух пандемии.

У Жванецкого была такая юмореска про попугая, которого искала милиция. «А когда нашла, знаете, что сделала... Ну...

- Застрелила?

- Нет.

- Съела?

- Нет... Она его выпустила..»

У госпожи Голиковой финал случился еще счастливей: президент знаете что сделал… Ну…

- Посадил?

-Нет.

- Уволил?

-Нет… Он ее повысил. Теперь Голикова вице-премьер и будет курировать не только вопросы социальной политики и здравоохранения, но и культуры, с чем культуру мы и поздравляем.

А здравоохранение, когда узнало, что Татьяна Алексеевна снова будет им руководить, просто зарыдало от счастья.

В российской прессе замелькали иронические заголовки, типа: «Вы, конечно, будете смеяться, но в правительстве решили вновь оптимизировать медицину». С января 2021 года стартовал проект модернизации первичного звена здравоохранения. Программа должна была начать свое действие в июле 2020 года, но из-за ситуации с коронавирусом ее решили перенести на полгода. Российские граждане удивляются, почему после официально признанного провала реформ здравоохранения Голикова снова курирует социальную сферу и начинает новую модернизацию медицины. А может ответ лежит на поверхности, ведь правительство решило значительно увеличить объем финансирования. В 2021 году в счет оплаты оказания медицинской помощи на уровне поликлиник, районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов будет направлено более 800 млрд рублей, что на 163 млрд р. больше, чем в 2020 году. А ведь госпожа Голикова знаменита не только как «оптимизатор» российского здравоохранения, но и как самая гламурная чиновница России. По подсчетами экс депутата Госдумы Геннадия Гудкова, только во время одного из визитов в ГД цена всех вещей и аксессуаров надетых на Голикову, составляла 769 средних пенсий россиян.

К счастью для Голиковой, почему-то ей никто не посмеет заявить: «Оставьте уже, ну, не ваше это дело!»