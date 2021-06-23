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июнь 2021

"Мадам Арбидол" оделась и что с того?

Леонид Анцелович
Леонид Анцелович
А ведь госпожа Голикова знаменита не только как «оптимизатор» российского здравоохранения, но и как самая гламурная чиновница России.
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С января 2021 года стартовал проект модернизации первичного звена здравоохранения

АНЕКДОТ: Домушника в третий раз взяли с поличным на квартирной краже. Идет суд. Вдруг судья поднимает голову и говорит: «Вот, Семенов, вы в третий раз совершаете квартирную кражу, вас в третий раз берут, а я в третий раз должна все это выслушивать. Оставьте уже, ну, не ваше  это дело!»

***

 

В нашем суверенно-демократическом государстве такое может случаться только с мелкими воришками, но не   высокопоставленным чиновникам.   Вот, например,   Татьяна Голикова,  известная также как «мадам Арбидол»,  за 6 лет работы   министром здравоохранения  проделала грандиозный работу  по  развалу отечественного здравоохранения. Этот труд, под названием оптимизация здравоохранения,   она сама  оценила довольно  скромно  – «была проведена неудачно».  Вице-премьер Антон Силуанов  выразился конкретнее:  «Медучреждения находятся  в ужасном состоянии», а президент поставил жирную точку, назвав это мероприятие  – провалом   здравоохранения в РФ.

  Напомню, в  результате так называемых реформ,  в период с 2000 по 2015 год, количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений, что соответствовало уровню  Российской империи в 1913 года. И до сих пор медицина пожинает плоды оптимизации имени  госпожи  Голиковой:  в больницах нехватка лекарств, нищенские зарплаты врачей, разваленная служба скорой помощи и т.д. И, как и следовало ожидать, оптимизация медучреждений  привела к росту смертности больных  на 2,6% в среднем по стране. И это до того, как больно клюнул жареный петух пандемии.

  У Жванецкого была такая  юмореска про попугая, которого искала милиция. «А когда нашла, знаете, что сделала... Ну...

- Застрелила?

- Нет.

- Съела?

- Нет... Она его выпустила..»

У  госпожи  Голиковой финал случился  еще счастливей: президент знаете что сделал… Ну…

- Посадил?

-Нет.

- Уволил?

-Нет… Он ее повысил. Теперь Голикова  вице-премьер и  будет курировать не только вопросы социальной политики и здравоохранения, но и культуры, с чем культуру мы и поздравляем.

А здравоохранение,  когда узнало, что   Татьяна Алексеевна снова будет им  руководить,  просто зарыдало  от счастья.

   В  российской  прессе замелькали иронические заголовки, типа: «Вы, конечно, будете смеяться, но в правительстве решили вновь оптимизировать медицину».  С января 2021 года стартовал проект модернизации первичного звена здравоохранения. Программа должна была начать свое действие в июле 2020 года, но из-за ситуации с коронавирусом ее решили перенести на полгода. Российские граждане удивляются, почему после официально признанного  провала реформ здравоохранения Голикова   снова курирует социальную сферу и начинает  новую  модернизацию медицины.  А может ответ лежит на поверхности,  ведь правительство решило  значительно увеличить  объем  финансирования.  В 2021 году в счет оплаты оказания медицинской помощи на уровне поликлиник, районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов будет направлено более 800 млрд рублей,  что на 163 млрд р. больше, чем в 2020 году.    А ведь госпожа Голикова знаменита не только как «оптимизатор»  российского здравоохранения, но и как самая гламурная чиновница России. По подсчетами экс депутата Госдумы Геннадия Гудкова, только во время одного из  визитов в ГД  цена всех вещей и  аксессуаров надетых на Голикову, составляла  769 средних пенсий россиян.

К счастью для Голиковой, почему-то  ей никто не посмеет заявить: «Оставьте уже, ну, не ваше  это дело!»

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