Путин облажался

Украинский телеканал «1+1» выпустил фильм, изобличающий Владимира Путина как злодея и убийцу. За годы правления Путина были убиты десятки людей. Эти громкие и наглые убийства не раскрыты до сих пор. “Устранялись» те, кто чересчур много знал и не боялся говорить правду о кровавых преступлениях Путина.

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