независимое международное интернет-издание

Кругозор

интернет-журнал
x
Кругозор ВЫБОР РЕДАКЦИИ
июнь 2021

Украина пока в ядерном параличе

Возможна ли была бы аннексия Российской Федерацией Крыма, многолетнее кровопролитие на юго-востоке Украины, если б в своё время Украина не отказалась от имевшегося атомного потенциала?..
Копировать ссылку Отправить в email

Возможна ли была бы аннексия Российской Федерацией Крыма, многолетнее кровопролитие на юго-востоке Украины, если б в своё время Украина не отказалась от имеющегося атомного потенциала? А ведь она  была третьей в мире по количеству ядерных боеголовок, располагая в начале 90-х 1272-мя атомными бомбами, способными уничтожить нашу планету несколько раз. Сейчас о бломки былого военного величия Украины — тогда советской республики — хранятся в Музее ракетных войск, что на стыке Николаевской и Кировоградской областей; на месте расположения бывшего советского 309-го полка 46-й ракетной дивизии. О этом — выпущенный «Украинской правдой» данный фильм.

Не пропусти интересные статьи, подпишись на Кругозор в Facebook

 

Добавить комментарий:

фото

bink (Россия)   23.06.2021 17:26

http://betonmobile.ru

  0   0
 

Читайте также

Сахаровское время
Сахаровское время

..Что дал людям Сахаров - этот тихий человек, один из авторов водородной бомбы? Он научил их перестать бояться: власти, себя, правды, совести...

На фото — советская царь-бомба.

Марк Эпельзафт июнь 2021

"Убийца и злодей"
"Убийца и злодей"

Украинский телеканал «1+1» выпустил фильм, изобличающий Владимира Путина как злодея и убийцу. За годы правления Путина были убиты десятки людей. Эти громкие и наглые убийства не раскрыты до сих пор. “Устранялись» те, кто чересчур много знал и не боялся говорить правду о кровавых преступлениях Путина.

Кругозор июнь 2021

Колосс и просто человек
Колосс и просто человек

...Бомба была гигантской - длиной около 8 метров и более 2 метров в поперечнике. Её сбросили на высоте 10 000 м на парашюте. Ядерный гриб поднялся на высоту более 30 км. Взрывная волна трижды опоясала земной шар. В разные годы Сахаров...

На фото - А.Д. Сахаров - лауреат Нобелевской премии.

Лазарь Фрейдгейм июнь 2021

Арабо-израильская война: кто закрывает рот правде
Арабо-израильская война: кто закрывает рот правде

 ...Почему поведение террористов из сектора Газы похожи на поведение российских так называемых добровольцев, а на самом деле - международных террористов из России, воюющих на Донбассе?..

На фото — Елена Васильева.

Елена Васильева май 2021

Не всё Лукошке ХАМАСленица
Не всё Лукошке ХАМАСленица

...чтобы ХАМАС похищал летательные аппараты - здесь фантазия оказала бывшему председателю советского колхоза Александру Григорьевичу медвежью услугу...

На фото — Марк Эпельзафт.

Марк Эпельзафт май 2021

ПОЛИТИКА

Лакмус женевского производства
Лакмус женевского производства

...Похоже, две стороны, наконец, встретились не заочно, и хотя старушки Клинтон там кажется не было, дух ее явно витал в комнате к радости обеих высоких договаривающихся сторон...

Григорий Амнуэль июнь 2021

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Украина пока в ядерном параличе
Украина пока в ядерном параличе

Возможна ли была бы аннексия Российской Федерацией Крыма, многолетнее кровопролитие на юго-востоке Украины, если б в своё время Украина не отказалась от имевшегося атомного потенциала?..

Кругозор июнь 2021

"Убийца и злодей"
"Убийца и злодей"

Украинский телеканал «1+1» выпустил фильм, изобличающий Владимира Путина как злодея и убийцу. За годы правления Путина были убиты десятки людей. Эти громкие и наглые убийства не раскрыты до сих пор. “Устранялись» те, кто чересчур много знал и не боялся говорить правду о кровавых преступлениях Путина.

Кругозор июнь 2021

Сахаровское время
Сахаровское время

..Что дал людям Сахаров - этот тихий человек, один из авторов водородной бомбы? Он научил их перестать бояться: власти, себя, правды, совести...

На фото — советская царь-бомба.

Марк Эпельзафт июнь 2021

Колосс и просто человек
Колосс и просто человек

...Бомба была гигантской - длиной около 8 метров и более 2 метров в поперечнике. Её сбросили на высоте 10 000 м на парашюте. Ядерный гриб поднялся на высоту более 30 км. Взрывная волна трижды опоясала земной шар. В разные годы Сахаров...

На фото - А.Д. Сахаров - лауреат Нобелевской премии.

Лазарь Фрейдгейм июнь 2021

Блоги

СИЛА В ПРАВДЕ!
Леонид Анцелович : СИЛА В ПРАВДЕ!

«Как только начнем править Конституцию – это уже путь к какой-то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать – потом не остановиться будет. Поэтому лучше не трогать основной закон государства».

16 Февраля 2021

Эхо наших дней: Гитлер – Сталин
Григорий Амнуэль : Эхо наших дней: Гитлер – Сталин

Поводом к этой статье послужили начавшиеся по отмашке с самого верха требования срочно принять закон, ещё более ужесточающий наказание, а главное – полностью запрещающий непредвзятое исследование событий истории периода 1939 – 1945 годов.

06 Февраля 2021

Смертельные игры с SARS-CoV-2 в неравном русском мире
Мустафа Эдильбиев : Смертельные игры с SARS-CoV-2 в неравном русском мире

Отмеченная экспертом "Ведомостей" избирательность обеспечения средствами борьбы с коронавирусом в России приводит к необратимой катастрофе. Так, рекордное за десять лет количество умерших зафиксировано за июнь 2020г.…

05 Января 2021

Еще в блогах

Новости партнеров

 
facebook     twitter     youtube     rss
©Copyright Журнал «Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.krugozormagazine.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации. При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: «Независимый международный интернет-журнал «Кругозор» www.krugozormagazine.com». Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией «Кругозора».

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственнось за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x