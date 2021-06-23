Украина пока в ядерном параличе

Возможна ли была бы аннексия Российской Федерацией Крыма, многолетнее кровопролитие на юго-востоке Украины, если б в своё время Украина не отказалась от имевшегося атомного потенциала?..

Возможна ли была бы аннексия Российской Федерацией Крыма, многолетнее кровопролитие на юго-востоке Украины, если б в своё время Украина не отказалась от имеющегося атомного потенциала? А ведь она была третьей в мире по количеству ядерных боеголовок, располагая в начале 90-х 1272-мя атомными бомбами, способными уничтожить нашу планету несколько раз. Сейчас о бломки былого военного величия Украины — тогда советской республики — хранятся в Музее ракетных войск, что на стыке Николаевской и Кировоградской областей; на месте расположения бывшего советского 309-го полка 46-й ракетной дивизии. О этом — выпущенный «Украинской правдой» данный фильм.