Украина пока в ядерном параличе
Возможна ли была бы аннексия Российской Федерацией Крыма, многолетнее кровопролитие на юго-востоке Украины, если б в своё время Украина не отказалась от имеющегося атомного потенциала? А ведь она была третьей в мире по количеству ядерных боеголовок, располагая в начале 90-х 1272-мя атомными бомбами, способными уничтожить нашу планету несколько раз. Сейчас о бломки былого военного величия Украины — тогда советской республики — хранятся в Музее ракетных войск, что на стыке Николаевской и Кировоградской областей; на месте расположения бывшего советского 309-го полка 46-й ракетной дивизии. О этом — выпущенный «Украинской правдой» данный фильм.
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