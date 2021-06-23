Лакмус женевского производства

...Похоже, две стороны, наконец, встретились не заочно, и хотя старушки Клинтон там кажется не было, дух ее явно витал в комнате к радости обеих высоких договаривающихся сторон...

Остается сожалеть, что в области политики не совсем применимы химические параллели. Иначе женевская встреча вполне могла претендовать на премию «ЛАКМУС», так как отчетливо проявила всё то, что достаточно долго пытались скрывать.

Даже не знаю с кого правильней начать - с РФ или США? Наверное всё-таки с РФ. И по времени властвования, и по любому алфавиту она стоит впереди. Помните, сколько было криков вокруг шампанского думско-ЛДПРшного розлива в момент объявления итогов выборов в США, которые выиграл Д.Трамп. Хотя в этой истории все очень сильно перемешено. Москва и своё население, да не в последнюю очередь мировое, не утратившее в 1991 году привычку прислушиваться к голосу Кремля, пыталась ретиво и особо показательно убедить, в Белый дом въехал «наш парень». Многие поверили. Зря. Ни в коем случае не претендую на исключительность своего мнения, к счастью пока в мире ещё есть те, у кого нет пелены на глазах и бананов в ушах. Кремлю куда приятнее было бы увидеть там Клинтон. Проверенную и надежную партнершу по «перезагрузке», в том числе и с компроматом и коррупционными концами, торчащими в разные стороны. Но, Трампу и части Республиканской партии удалось тогда не допустить праздника на Красной площади. Мир уверяли - Трамп выгоден РФ. Дудки! Все происходившее по эту сторону океана было «хорошей миной при плохой игре». Именно поэтому заглавную партию поручили самому профессиональному актеру российской политической сцены Жириновскому, и хору подпевал из СМИ. Частично операция удалась.

«Свой парень» однозначно поддержал право на территориальную целостность и независимость Украины и Израиля. Выступил против очередного попирающего человеческое достоинство режима, в данном конкретном случае связанного с именем Асад. Указал, что говоря о Свободе и Независимости необходимо выделять достаточно средств на их защиту, т.е. на совместное финансирование оборонных программ и НАТО в полном размере, а не по остаточному принципу. Перестал платить «дань» так называемым международным институтам, в которых болезнь левизны давно проявила себя. Да, он посмотрел сверху вниз в Хельсинки на партнера, в полном соответствии с приоритетами в мировой экономике, но даже намекнуть на то, что его удалось прогнуть в сторону угодную Кремлю, было практически невозможно. Именно поэтому к выборам 2020 года стали готовиться со всей основательностью.

В дело шло абсолютно все и сотворенное собственными руками и подвернувшееся под руку. Массовый наплыв нелегальных эмигрантов из стран Азии и Африки, демонстративно приписываемый бегству от войны, но на самом деле, скорее всего имевший и иное, в том числе и рукотворное происхождение. Очень ко двору и как нельзя вовремя возникла всемирная пандемия… Короче, против итак не очень искушенного и допускавшего ляпы, просчеты и ошибки в международных делах, протоколе, абсолютно не вписывающегося в общепринятые рамки так называемого приличного поведения – Трампа, была сформирована сильнейшая коалиция. К ней даже не постеснялись для надежности пристегнуть «BLM». Раздув до уровня неприличности проблему расизма и сегрегации, которая давно потеряла остроту своего значения для большинства граждан США пытавшихся не паразитировать на богатстве и социальных программах страны, а реально реализующих «американскую мечту» в учебе, работе, спорте, искусстве и даже в космосе. Замечу между строк, об уровне, существующем в США и Западной Европе, в РФ большинство не только не подозревает, но даже не мечтает.

Усилия увенчались успехом. Не без труда, но «старина» Байден въехал в Белый дом с прицепом в виде первой женщины вице-президента г-жи Харрис. Однако операция прикрытия продолжалась. В Москве разве только слезы не лили по поводу того, что к власти в США на смену Трампу пришли «вредные» купленные самой «жидо-бандеровской Украиной» демократы. Наконец занавес подняли, женевский театр лакмусом окрасил все вокруг.

Финансовая помощь необходимая как воздух для защиты территориальной целостности Украины заморожена. Отморозят ли? В НАТО, ЕС, руководителям стран Балтии дано много обещаний, но обещания, это совсем не свадьба. Главное, что как и в конце ХХ века и начале ХХI после смены руководства в Кремле, произнесены такие любимые для кремлевского уха слова как «это ваше внутреннее дело!».

Тогда, на переломе веков чеченцам, народам Северного Кавказа, да и всем народам РФ это обошлось в до сих пор полностью неподсчитанную реку крови, слез, жертв и потерь. Практически аналогичные действия в Югославии, которые позволил себе возомнивший о своем величии Милошевич, закончились совсем другими действиями. Алогично – пожалуй, но стоит вспомнить опыт первой половины ХХ века. Тогда многим казалось, что симпатичность режимов, которые обещают остановить пожар всемирной коммунистической революции, вполне заслуживает того, чтобы закрыть на их действия глаза. Увы, с закрытыми глазами очень сложно рассмотреть, что одних «революционеров» от других отличает только вкусовщина.

Одним не нравятся сословия и конфессии, другим нации и конфессии. Ну не любовь к конфессиям легко объяснима, не католицизм и протестантство, ни православие и мусульманство, и уж тем более иудаизм или буддизм особенно таким режимам не нужны. И одни, и другие пытались создать свой миропорядок со своей новой религией – вождизмом. Называется ли он «вождь мирового пролетариата», «дуче», «фюрер» это уже частности, имеющие исключительно вкусовое значение.

Правда, эту простую истину до сих пор пытаются скрывать специалисты из военно-истерических обществ, и пропагандисты, а теперь еще и новые законы запрещающие рассуждать на эти темы. Видимо в Белом доме эти запреты чтут! Рассуждать о том, куда может завести раздувание величия в озлобленной, недоедающей, и накопившей массу средств уничтожения человечества инструментов стране - не хотят, а может быть уже и неспособны.

Надеются, что договор о невмешательстве в их дела по согласованным пунктам, надежно обеспечит собственное процветание. Надолго ли? Не зря ли? Боятся нашествия с Востока – из Китая? Но там пусть не полностью, но умеют в отличие от России, учится на собственных ошибках. Современный Пекин по своим ориентирам куда больше напоминает движение по пути продвижения на Запад, а не по пути великого российского соседа во всех его ипостасях. Агрессивность голодных и дутое величие бедных имеет свойство расти как на дрожжах.

Пропагандировать победы на внешних фронтах ценой затянутого потуже пояса собственных граждан, традиция, которая является исторически приемлемой для большой части населения. Констатировать величие своего правления, таким образом, при этом отсиживаясь в бункерах, проще, чем решать реальные проблемы этого населения. Тем более, что оно подвергается пропагандистской обработке круглосуточно, уже начиная с ясельного возраста! И испытывает чувство глубокого удовлетворения от лозунга «можем повторить!»

Кого-то заключают в тюрьму? Кого-то принуждают к вынужденной эмиграции? Кого-то лишают права голоса и права пользоваться избирательным правом? Ну и что? Интересно, кто-то уверен, что такие процессы могут иметь государственные границы? Предположу, что соблазн экспортировать этот опыт за пределы очень силен. Не верите? Спросите хотя бы у граждан Беларуси…

Пусть строится «Северный поток -2», он же кое-кому выгоден, нет, не странам и народам, а тем, кто на нем пополняет капитализацию своего величия. Кому будет легче его перекрывать в случае возникновения необходимости, станет ясно позже, хотя таким историческим опытом в Кремле, безусловно, владеют куда лучше.

Однако нужно дать и читателям возможность осознать высвеченные в Женеве обстоятельства и их последствия. Похоже, две стороны, наконец, встретились не заочно, и хотя «старушки» Клинтон там кажется не было, дух ее явно витал в комнате к радости обеих высоких договаривающихся сторон. Обидно если в XXI веке лавры Мюнхена, который видимо по всем показателям совсем не случайно был выбран для очередного исторического заявления своих мировых претензий, будут переданы Женеве.

Может быть, лакмус поможет предотвратить этот процесс…