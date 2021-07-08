Громы и камнепад

...великой России представилось подходящим включить полуостров Крым в состав Российской федерации. Дурное дело не хитрое. Прокрутили, провернули - карту обновили. Всех несогласных на короткий адрес перенаправили. Обнаглели футболисты затрапезной Украины: для чемпионата Европы приняли форму с футболками, на которых Крым остался в контурах страны...

Так сложилась жизнь, что уже много лет я живу в Южной Калифорнии. Лос-Анджелес, Сан-Диего, опять Лос-Анджелес. Годы жизни подкидывают множество поводов для восторгов, слёз, печалей. Многое в той или иной степени зависит от себя, но многое - за пределами человеческих возможностей. Одним из таких факторов являются землетрясения.

Ты сидишь за письменным столом. Перед тобой экран монитора. Пальцы быстро скользят клавиатуре. Сознание подыскивает наиболее точные слова. Они заполняют страницу строчка за строчкой... И вдруг... Хотелось бы не знать этого "но вдруг", но прятаться от судьбы неблагодарное дело. Настигнет...

Книжная полка от пола до потолка раскачивается как метроном. Книги соскальзывают с полок. Посуда звенит. По характеру этого звона - всего секунды - ты оцениваешь силу землетрясения. Какая-то ваза падает с полки и с треском разлетается на части. Прямо на кресле рефлекторно отталкиваешься от всего, что может упасть на тебя, перемещаешься в середину комнаты и с испугом и опаской наблюдаешь над всевластием природы над человеком. Канал местных теленовостей сообщает подробности. Магнитуда землетрясения с точностью до десятой совпадает с доморощенной оценкой.

К чему бы всё это?.. Я читаю российские новости, вижу телевизионные talk-shows, ощущая камнепад. Кажется, что рационально воспринимаю громы и сверкающие молнии. Стихийное бедствие...

Я слышу гром - Госдума принимает очередной закон, карающий за оппозиционность. Я вижу камень, размозживший очередную голову...

Недружественные государства, нежелательные организации, иностранные агенты, экстремистские организации... Сон разума, охвативший думу, с поразительной интенсивностью рождает чудовищ.

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Навального, а также организации "Фонд защиты прав граждан". Прокуратура заявила, что под видом этих организаций работают иностранные и международные организации, чья деятельность признана в России нежелательной. Камни из пращи нацелены в осиное гнездо, - там всё зло и истоки всех неудач путинского времени.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Практическими целями их деятельности является создание условий изменения основ конституционного строя".

Большой человек в российском бизнесе Олег Дерипаска на Петербургском экономическом форуме провозглашает победу над оппозицией. Вражеская колонна повержена. Он констатирует, что "нам, я считаю, очень повезло. Надо признать свершившийся факт - оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, подорвала себя, и сейчас у нас никакой оппозиции нет, и в принципе можно заняться делом". Есть 10 лет стабильности.

Когда-то в вполне официальной обстановке Ходорковский задел больной мозоль молодого президента страны. Десять лет заточения оказались мздой. Но дело годами оставалось исключительным. (Правда, по масштабу оно и сейчас является экстраординарным). Сейчас политические мотивы преследования проявляются почти ежедневно. Новый вид стихийного бедствия.

Из чрезвычайного всё постепенно переходит в обычное. Как в подворотне парни говаривали: как два пальца...

Интересно, а как со слухом и со зрением у Genby? У кого-кого? Если память подвела, то впишите в поисковую строку Google это слово, кликните мышкой. Если западный Google вам не по душе, воспользуйтесь достойным российским Яндексом. И вуаля - подсказка на месте. Вопросов даже можно больше не задавать. Да-да, о нём... Но ни у кого не может быть сомнений (о тех, кто сомневается, законодательство неотступно заботится), что всё недоброе происходит без его ведома. Ангел парит над всем...

Я слышу гром - Госдума принимает очередной закон, карающий за оппозиционность. Я вижу камень, размозживший очередную голову...

Быстрей экспресса пронёсся через думу закон об экстремистских организациях. Бойся враг! Да и не только после принятия жёсткого (жестокого!) закона, но и за годы до его появления ты не должен был как-то соучаствовать в деятельности такой организации. Размах карающей руки оказался столь захватывающим, что потенциальным организациям, подпадающим хоть отдалённо под этот церберский закон, пришлось самораспускаться, а активистам искать пристанище за пределами страны.

Там посадить, там отравить, там застрелить... На каждый роток находится свой "платок"... Здесь однозначные точки над i поставил Навальный - голос из Владимирской колонии.

Когда коррупция - основа государственной власти, борцы с коррупцией - экстремисты. Суд в Москве признал ФБК* и сеть штабов Навального* экстремистскими организациями.

Все материалы дела объявлены государственной тайной. Какая разница, как мы называемся? ФБК* - не ФБК*. Штабы* - не Штабы*. Мы не название, не бумажка и не офис. Сейчас всё поймём. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет.

(* - власти считают организацию иностранным агентом и экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).

Канонада лжи, камни, выстрелы. Нашествие этих хищных сколопендр, вползших во все области жизни людей, пугает и страшит. Но прямостоящий человек выдерживает все мерзости, действует и надеется!

Я слышу гром - законотворцы в Госдуме готовы внести очередной закон, карающий за оппозиционность. Я вижу камень, размозживший очередную голову...

"Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту - значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем - мы и в сортире их замочим, в конце концов", - как-то давно сказал Путин на заре своего президентства. Прямо лозунг, символ движения к высоким целям. Ну а что, если недруг не в сортире заховался, а в самолёте над страной летит. Соседушка из Беларуси показал пример. Самолёт посадил, да и поганца посадил тоже. Только не просто в аэропорту, а в тюремную камеру для убедительной беседы и воспитания. Спросили Путина: А вы могли бы?

- Не скажу, - с ухмылочкой ответил он. Да и странный вопрос: ведь всё могём! Нет нам ни ограничений, ни законов. Нет и морального закона, стоящего над делами и мыслями. Того, что Кант называл "моральный закон внутри нас". Да, случаются аномалии. Есть люди, у которых такого морального закона внутри нет.

Не столь давно весной 2014 года великой России представилось подходящим включить полуостров Крым в состав Российской федерации. Дурное дело не хитрое. Прокрутили, провернули - карту обновили. Всех несогласных на короткий адрес перенаправили.

Обнаглели футболисты затрапезной Украины: для чемпионата Европы приняли форму с футболками, на которых Крым остался в контурах страны. Всем бы ничего: в спорте результат важен. Да взбеленилась страна большая: не так нарисовали, да ещё не те слова написали.

Не знаю, суждено ли россиянам забитыми мячами себя ублажить, но горлопанистое телевидение в преддверье чемпионата душу отводит. И совсем не на спортивном уровне: вместо мячей оскорбления и камни из-за пазухи летят. Продобинговали свой герб, флаг, гимн. Теперь с завистью приходится огрызаться на национальные устремления других стран.

Перед глазами видятся нагромождение камней. Может это порождение векового оружия пролетариата, а может, какой другой памятник на месте нерекламированного сражения?..

Нет мёртвого пространства. Так уж устроен мир, что после сумерек и темноты ночи приходит рассвет. Новый день...

Можно территориально покинуть страну, но мысленно она не покидает вас. Возможно, смещаются акценты, но особая неотделимость - в хорошем и плохом, радующих и гнетущих аспектах - не исчезает. Камни падают не мимо, они оставляют раны и болезненные следы...