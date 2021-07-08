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Кругозор ОБЩЕСТВО
июль 2021

Дезинфекция нужна...

Григорий Амнуэль
Григорий Амнуэль
...Если бы тогда НАТО открыла свои двери пошире - это наверняка охолодило бы горячие головы, мечтающие «повторить» и восстановить имперское величие двуглавого орла, держащего в лапах серп и молот со щитом и мечом...
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Не скрою, многое из того, что вошло в эту статью, было написано старому другу в Грузии по самым горячим следам. Однако последовавшие в РФ комментарии товарищей Песковых и Захаровых и послушного  им хора в СМИ обязывают сделать это письмо с добавлениями более публичным.

 

Известно, что в России почти со священным трепетом относятся к партизанам. Традиция старая, как минимум со времён Ивана Сусанина. Однако это отношение резко меняется, когда речь заходит о тех, кто не совсем рад оккупантам, явившимся под тем или иным флагом России. Такие сразу превращаются в террористов, негостеприимных и неблагодарных варваров. Не принципиально, идёт ли речь о поляках или литовцах, об украинцах или грузинах – все они должны быть ничтожны перед величием Имперского государства. Странная, но характерная  логика двойных стандартов. Почему бы тогда не предложить считать, что поляки, французы и даже немцы несли на российскую землю освобождение от смуты и межродовых распрей, крепостного права и коммунистического рабства?  Уверен, такие сравнения, даже без постепенно вступающих в силу  законов, запрещающих учить историю, анализировать, и, тем более, проводить сравнение политики современной РФ, СССР и России давно минувших дней,  большинству граждан страны покажутся неприемлемы. Разумеется, в школах и институтах анализировать и рассматривать исторические процессы, в том числе и не победные, их не учили. Не принято! Этому  не учили и учить не собираются. Как бы чего не вышло! Лучше зубрить историю по сочинениям Медынского и измышлениям специалистов из военно-истерического общества.

      Что же произошло в Грузии? Она просто стала чище.  Одним познером или позором  - в ней стало меньше. Да, увы… Начав продавать совесть и разум, остановится очень сложно, и даже знание языков и наличие разных паспортов не гарантируют то, что сначала в один вечер ты  сделаешь подлость, потом другую, потом третью.... . Увы,  сам этого не заметишь. Да и твоё окружение не подскажет - ведь ты великий и успешный. А то, что всё меньше и меньше заслуживаешь уважения, так это не беда - счета в банках компенсируют недостаток. Сожалею и хочу извиниться за таких и им подобных перед тобой, Грузия!

Любить Грузию - это не только любить вино и шашлык, лобио и хачапури, харчо и боржоми. Любить Грузию - это понимать страну и её народ! Грузия подарила нам "Мольбу" и "Покаяние" - уже за это мы перед Грузией в долгу! Напомню несведущим или забывчивым, это фильмы Тенгиза Абуладзе. 

В РФ уже давно не показывают эти фильмы, как и многие другие, взывающие к разуму и пробуждающие совесть. В РФ «киномоду»  диктуют блокбастеры о «великих» подвигах, сделанные хуже последних подделок, или, в крайнем случае, «шедевры» от обласканных властью и признательных ей за собственное благосостояние мастеров экрана, чутко умеющих прислушиваться к «искусствоведам в штатском».  Слава Богу, в этот раз гости из Москвы прилетели без саперных лопаток. Возможно, все просто заняты «делом» в Украине или на других дальних рубежах. Здоровья и любви Грузии - которая обязательно будет ГРУЗИЕЙ!

Как режиссер, хочу подсказать одно публичное действие, которое, с моей точки зрения, стоит провести в Тбилиси.  Нужно устроить публичную обработку, дезинфекцию гостиницы, в которой останавливались незваные гости, да и асфальт перед ней помыть.

 Украинцам провести подобную дезинфекцию намного сложнее, к ним не только звезды экрана прилетали, но еще и «вежливые» зеленые человечки и прочие гиркины-стрелковы, моторолы, гиви, вооруженные до зубов. От такой публики дуст не помогает! Однако уверен, время, пускай и не очень быстро, но лечит и такие болезни. Особенно если остальные, кто взирает на подобные ситуации с кажущихся им безопасными расстояний, наконец прозреют и начнут отдавать себе отчет в том, к чему привели их ошибки на Саммите НАТО в Бухаресте! Если бы тогда НАТО открыло свои двери пошире - это наверняка охолодило бы горячие головы, мечтающие «повторить» и восстановить имперское величие двуглавого орла, держащего в лапах серп и молот со щитом и мечом. Возможно (увы, история не имеет сослагательного наклонения), остановило бы агрессии 2008 и 2014 годов,  захват чужих территорий и многое другое гадкое, произошедшее из-за нерешительности, попустительства и просто предательства общечеловеческих интересов! Уверен, это стоит анализировать и, не откладывая на потом, предпринимать действия, адекватные истории и ситуации.

P.S. Очень важное! Последнее по месту, а не по значению – русской культуре, нормальным, а не зомбированным россиянам рады во всём мире, как и представителям других стран и народов. Не побоюсь даже в конце процитировать так любимого и уважаемого в современной РФ персонажа: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается!». Уверен, это правильно и в отношении любых других народов.

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