"К вам обращаемся мы из далекого юбилейного 1967 года, когда часы пробили полвека новой эпохи"...

В повести Сергея Довлатова Зона, есть эпизод, как в колонии к 60-му юбилею Октябрьской революции поставили спектакль о Ленине «Кремлевские звезды», силами заключенных. Замполит колонии Хуриев, исполняющий обязанности режиссера, характеризует литературный сюжет следующим образом: «Пьеса идейно зрелая, рекомендована культурным сектором УВД». Он представляет актерский состав следующим образом:

Артисты наши — сами знаете... Ленина играет вор с ропчинской пересылки. Потомственный щипач в законе. Есть мнение, что он активно готовится к побегу... В роли Дзержинского — Цуриков, по кличке Мотыль, из четвертой бригады. По делу у него совращение малолетних. Срок — шесть лет. Есть данные, что он — плановой... В роли Тимофея — Геша, придурок из санчасти. Пассивный гомосек... В роли Полины — Томка Лебедева из АХЧ. Такая бикса, хуже зечки... Короче, публика еще та. Возможно употребление наркотиков. А также недозволенные контакты с Лебедевой. Этой шкуре лишь бы возле зеков повертеться...

Заключительная часть спектакля выглядела так:

«Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения.

– Кто это?! – воскликнул Гурин. – Кто это?!

Из темноты глядели на вождя худые, бледные физиономии.

– Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?..

В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.

– Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..»



Здесь мне вспомнилось 7 ноября 2017, когда в Ростове вскрыли «Капсулу времени». Послание от предков находилось на Театральной площади, у театра им. Горького и ждало своего часа 50 лет (отрывки): «Дорогие товарищи, граждане Ростова-на-Дону 2017 года! К вам обращаемся мы из далекого юбилейного 1967 года, когда часы пробили полвека новой эпохи — эпохи всеобщего революционного обновления мира, эпохи перехода от капитализма к социализму. Вы, встречающие 100-летие Великого октября, знайте, что мы вместе с вами, вашими глазами смотрим на Ростов 21-го века». «Слушайте наш наказ, будьте всегда верны великому знамени Октября и бессмертным идеям марксизма-ленинизма. Пусть никогда не гаснет память поколений. Всегда помните о тех, кто боролся и отдавал силы и жизнь за создание первого советского социалистического государства».

«Потомки 2017 года, помните, что нашими успехами мы обязаны родной Коммунистической партии Советского Союза, ее вождю и организатору — Владимиру Ильичу Ленину. Слушайте наш наказ, наследники и продолжатели великого дела Ленина и Коммунистической партии! Будьте всегда верны великому знамени Октябрь, бессмертным идеям марксизма-ленинизма. Пусть никогда не бледнеет, не гаснет память поколений. Помните всегда о тех, жил до вас, боролся, отдавал силы и жизнь за создание, и укрепление первого в мире Советского социалистического государства. Желаем вас, дорогие потомки, успехов в борьбе за торжество великого коммунистического дела. Сквозь пять десятилетий по-отечески жмем ваши руки и крепко обнимаем каждого!»

Интересно, какое послание мы бы оставили своим потомкам через 50 лет?