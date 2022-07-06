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июль 2022

В каких случаях нужно обратиться за советом к логопеду-дефектологу?

Как определить нуждается ли ваш ребенок в помощи и чем можно ему помочь рассказывает логопед Наталия Коган.
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Наталия Коган окончила специальную биологическую школу при МГУ им М. Ломоносова и дефектологический факультет Московского Государственного Педагогического Университета. По окончании ВУЗа более 25 лет работала во Всероссийском Центре Патологии Речи и Нейрореабилитации в должности ведущего логопеда высшей категории под руководством академика Шкловского.

Только для читателей “Кругозора”! Если вы хотите получить бесплатную консультацию Наталии Коган, отправьте сообщение на logoped@krugozormagazine.com

С помощью языка мы думаем, общаемся, творим, принимаем решения. От уровня речевого развития зависит общее интеллектуальное развитие человека.

К сожалению, не всегда сразу можно понять нуждается ли ваш ребёнок в логопедической помощи. Не все нарушения речи сразу заметны: возможно пока ребёнок не пытается читать и писать проблемы с речью неочевидны. К тому же логопедические нарушения имеют тенденцию прогрессировать со временем. И чем раньше будет поставлен правильный диагноз и начаты логопедические занятия, тем больше шансов у ребёнка полноценно общаться, развиваться и входить в социальную жизнь.

Речевыe нарушения, возникшие в результате  воздействия какого-либо патогенного фактора, сами по себе не исчезают, и при отсутствии коррекционно-логопедической работы могут отрицательно сказаться на дальнейшем развитии ребенка, ограничив его возможности обучения в школе, невозможности общения со сверсниками. Вслед за речью отстает логическое мышление и не формируется мотивация. Ребёнок становится неуверенным в себе, раздражительным. У ребёнка отсутствует речь, ненормативное звукопроизношение, общее недоразвитие речи, аутизм, алалия, дизартрия-всe эти пугающие слова слышат родители от  специалистов. Все эти нарушения вызываются многими причинами, в том числеи органического характера,и только логопед сможет оценить правильно картину речевого нарушения и выбрать наиболее адекватные приемы логопедической помощи.

Растерянность, чувство вины, отчаяние охватывает родителей заикающихся детей. Почему ещё  недавно ребёнок говорил хорошо, даже лучше многих ровесников, а сейчас и слово не может произнести? Чем можно помочь ребёнку? Когда лучше начать лечение?

Ответ один - в тот момент, когда вы услышали запинки в речи.

Дорогие родители не надо ждать 5-6 лет для коррекции звуко-буквенных нарушений. Первичная консультация у логопеда крайне важна!

Если:

- на первом году жизни ваш ребенок не лепетал, не проявлял интерес к игрушкам, были проблемы с приемом пищи,- эти дети находятся в группе риска, и вам надо обратиться к логопеду

- если после года отсутствует звукопоражание, и ребенок не пытается повторять за взрослым - к логопеду

- еслиу ребенка отсутсвут речь в 2 года - к логопеду

- если на 3 году жизни отсутствует фраза хотя быиз 3 слов - к логопеду

- если к 5 годам слова произносятся неправильно, не согласуются между собой, ребенок не рисует, не констpуирует, моторно нe ловок или,  наоборот, расторможен - к логопеду

- если к 6 годам нет развернутой фразовой речи, ребенок не может рассказать простую сказку, составить рассказ по серии сюжетных картинок, его активный речевой словарь ограничен - к логопеду

Именно логопед подготовит такого ребенка к школе и проведет профилактическую работу по предупреждению нарушений чтения и письма в школьном возрасте.

Не ждите, речевые нарушения сами не проходят. Главное - не упустить время!

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В каких случаях нужно обратиться за советом к логопеду-дефектологу?

Как определить нуждается ли ваш ребенок в помощи и чем можно ему помочь рассказывает логопед Наталия Коган.

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